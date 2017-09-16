تعرف على أسماء أبرز التطبيقات المشمولة بقرار رفع الحجب عن المكالمات المجانية بالسعودية

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صحيفة المرصد :كشفت مصادر عن أسماء أبرز التطبيقات ، والتي يتوقع أن يتم رفع الحجب عن خدمة المكالمات المرئية عبرها في السعودية بشكل رسمي فجر الخميس القادم.

وبحسب المصادر أن رفع الحجب لن يشمل التطبيقين الشهيرين الواتساب والفايبر في هذه المرحلة وذلك لأسباب تنظيمية .

فيما أكدت المصادر أن إجراء رفع الحجب يشمل جميع التطبيقات الأخرى المستوفية جميع المتطلبات التنظيمية، وعددت بعض الأسماء جاء منها الفيس تايم الذي تقدمه شركة أبل، إضافة إلى السناب شات والسكايب واللاين والتليجرام والتانقو وماسنجر الفيس بوك وتطبيقَي duo و Hangout من شركة قوقل، وغيرها من التطبيقات.

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