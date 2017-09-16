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تعرف على أسماء أبرز التطبيقات المشمولة بقرار رفع الحجب عن المكالمات المجانية بالسعودية

تعرف على أسماء أبرز التطبيقات المشمولة بقرار رفع الحجب عن المكالمات المجانية بالسعودية
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المرصد 13 2٬678 4 ساعات

صحيفة المرصد :كشفت مصادر عن أسماء أبرز التطبيقات ، والتي يتوقع أن يتم رفع الحجب عن خدمة المكالمات المرئية عبرها في السعودية بشكل رسمي فجر الخميس القادم.

وبحسب المصادر أن رفع الحجب لن يشمل التطبيقين الشهيرين الواتساب والفايبر في هذه المرحلة وذلك لأسباب تنظيمية .

فيما أكدت المصادر أن إجراء رفع الحجب يشمل جميع التطبيقات الأخرى المستوفية جميع المتطلبات التنظيمية، وعددت بعض الأسماء جاء منها الفيس تايم الذي تقدمه شركة أبل، إضافة إلى السناب شات والسكايب واللاين والتليجرام والتانقو وماسنجر الفيس بوك وتطبيقَي duo و Hangout من شركة قوقل، وغيرها من التطبيقات.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 -
2017-09-16 21:06:47
وش الفايده اساااااااااااااااااسا من رفع الحجب هل هو تفضل من شركة الاتصالات اما انه استدراج لدفع بطريقه اخرى لشيئ ما! اذا كان ماحنا مرتاحين بفلوس فكيف بالمجان بتجيك المصائب والحوادث من كل صوب
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12 - مطبق مالح
2017-09-16 21:03:16
وعلى فكره ... الطلاق أصبح الآن بدون شهود في المحاكم ... يعني رح لوحدك طلق وأضرب الباب .. وطبيعي هذا القرار جاء نتيجة للتوقعات بإزدياد حالات الطلاق .. خاصة مع هذه التطبيقات المخربه للبيوت وللمجتمع ...
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11 - ابو بندر
2017-09-16 20:56:34
المواطن عارف خدمة الاتصال مجاني ماراح تشتغل مزبوط هم عارفين وللمعلومية هالبرامج ضررها اكثر من نفعها المواطن هو ضحية التجارب مغلوب على امره والله هذه كلها فتن وخراب بيوت يالله راحو الطيبين وجهة نظري!
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10 - علي
2017-09-16 20:28:57
قلة حياء وش استفدنا طيب
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9 - مسمار
2017-09-16 19:42:26
قالو اكلك منين يابطه قالت من رفع الحظر!!عااايز تاكل ايه ياريس فخده والا صدر ياباااشه؟!
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8 - شفاف
2017-09-16 19:42:10
ياحبكم للفلوس شوفو الأمريكان التطبيقات ذي مفتوحة من زمان والبزنس حق اتصالاتهم ماشية،، بس لا الا تمصوا دم المواطن
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7 - ام فارس - الرياض
2017-09-16 19:36:03
الف مبروك وخطوه رائعه وهذه فرحه وطنيه للجميع ،، ولاعزاء للغلاه والمتشددين
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6 -
2017-09-16 19:15:18
عز الله ماجبتوا المفيد نصيحة عليكم بالكسشاف اجودي ماعنده كل هاالسوالف كلّم واستقبل واقفل وحطه بجيبك ويادار مادخلك شر وابعد عن الشر وغني له
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5 - العويد
2017-09-16 19:14:22
هل يوجد هناك ارتباط وثيق بين كثرة التطبيقات والمشاكل الاسرية والطلاق ،،،، الصورة تتحدث 🤔
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4 - سلطان
2017-09-16 19:12:07
اكثر من يستخدم الجوال الحريم يدورون اي شي ينسيهم مجتمعهم و عادتهم و ودهم في التحرر اكثر من الرجال و الرجال على نياتهم يحسبونها ماتفهم لانها تجيد دور الضعيفه و الغبيه
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3 - ابو محمد
2017-09-16 19:08:20
يا أخوان الانتباه حين لا ينفع الندم من هذا الموضوع وبغض النظر عن المكالمات المجانية التي ستقدمها للتطبيقات لأن فيه تحرر ومكالمات صوت وصورة والدخول في الاعراض وبداية الانحلال
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2 - زمن يخوف
2017-09-16 19:00:58
اسمها تطبيقات المشاكل والفضايح والخيانه والتفكك الاسري
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1 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-16 19:00:08
أيش الفائدة أذن اهم شيء الواتس أب وإي تطبيق يساعد على المكالمات
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