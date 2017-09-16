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الشباب ينهي ارتباطه بسامي الجابر
صحيفة المرصد :قررت إدارة نادي الشباب إلغاء عقد سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم على أن يتولى الإنجليزي مايك نويل تدريب الفريق لحين الاتفاق مع مدرب آخر.
وقدمت إدارة النادي شكرها للجابر على عمله وجهده وإخلاصه طيلة الفترة التي قضاها مع الفريق متمنية له النجاح في وجهته المقبلة.
وكان الجابر قد تسلم مهمة تدريب الشباب لمدة ثلاثة مواسم انقضى منها موسم واحد ولازال في موسمه الثاني.
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التعليقات
58 -2017-09-16 21:52:21
متمنيا التوفيق للمدرب سامي الجابر ولكن القرار في مصلحة نادي الشباب الدور الان على الاعبين
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( عدد التعليقات 8,964 )57 - بسمه
50// اوامرك وجهها لزوجتك مو لي يابطل 👏🏻
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( عدد التعليقات 8,964 )56 - بسمه
ابو حمود // مهما نمقت كلامك فلا يهمني رأيك ولا مؤثراتك اللغوية ✋🏻
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( عدد التعليقات 8,964 )55 - بسمه
منقاش // انا اكلم رجل كيف تبغاني اكلمه بصيغة الانثى مثلاً !؟!؟فيه فرق بين ان اسلوبي رجل وبين ان كلامي ما اعجبك او اوجعك 👌🏻واصلاً مو موجه لك للعنيد وهوه يعرف اسلوبي من سنين 🙄
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54 - sasa19742017-09-16 20:59:02
فين التوطين و فين مكتب العمل وفين الشعب عن المطالبه بالتوطين هنا ؟
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53 -2017-09-16 20:40:18
بالتوفيق لنادي احد العريق في مباراته امام الزعيق
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( عدد التعليقات 8,964 )52 - بسمه
اوك بعد المباراة راجعه لكم 😁
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51 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-16 20:32:00
ومن قال أن 《بسمه》 امرأة 🏳الأنثى لم تخلق لتحقد وتجادل 🏳هي كالزهرة🌺 يشمها العاشق لتبرى جروحه الغائرة💔
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50 - الى بسمه تعليق 262017-09-16 20:23:19
وش تقولين الله يصلحك !! المهم خلك بالمطبخ ولا تعدينه واتركي سوالف الخاصه بالشباب
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49 - منقاش2017-09-16 20:21:08
هذه (بسمه) مفرداتها وتعبيرها تعبير رجال .. مثل (مسوي اكشن وكاتم الانفاس هههههههههههههه يداوي الناس وهو عليل روح لفقرك وانتقده وعالجوا حالتكم التعبانه)
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48 - منقاش2017-09-16 20:19:25
ما شاء الله على سامي .. تنقل حتى الآن بين اربعة اندية .. اقترح على ادارة الهلال ان يجعلونه مدربا للأولمبي او الناشين وبهذا يختبر سامي كما يجب لعدة سنوات وهي نصيحة ارجو ان تجد القبول
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47 - ناصح2017-09-16 20:14:37
المفروض كل لاعب يبرز مهارته في الملعب ويحرص على الفوز ماهي صعبة تسجيل الهدف ليش الظلم المدرب سوى اللي عليه في أمان الله يا أبو عبدالله
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( عدد التعليقات 8,964 )46 - بسمه
43/ الشباب فاشل من قبل سامي لا تضحكون على انفسكم ..بس انت وقم كم من العشرة 😁
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( عدد التعليقات 8,964 )45 - بسمه
39//العنيد على اساس ننتظر رأيك في جلادكم 😂😂مسوي اكشن وكاتم الانفاس هههههههههههههه يداوي الناس وهو عليل روح لفقرك وانتقده وعالجوا حالتكم التعبانه
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44 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-16 20:03:35
《الطواقي》 لازال عندهم أمل يشفونه مدرب في فريق آخر . 🏳وأنا لازال عندي أمل اشوفه مدرب للأخضر في مونديال روسيا. 🏳تحت قيادة الأسطورة جلاد آسيا 《ماجد》👌
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43 - كجمغلو2017-09-16 19:56:22
طيب ليش تأخرتو يا ادارة الشباب ....... يعني بعد ما ضيع الشباب وهو ما تم ملاحظته من زماان فكرتو تقيلونه الان ........ الله يعين فريق الشباب على اللحاق بما بقي .... سامي فاشل لا يستحق ان يكون مدرب
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42 - كنت فقراوي واستخرت الله2017-09-16 19:55:39
اليوم اصبحت بطولات الفقر ٢٤ بخروج سامي
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41 - منقاش2017-09-16 19:53:42
بكل أمانة وصدق هذا المسمي نفسه (اسمر عبر) اشك أنه سعودي لأنه دائما يركز على استفزاز جماهير الأندية ولا يهمه إلا اشعال واستفزاز الجماهير ضد بعضها البعض .. مع أنه تارة يهاجم الهلال ومرات يناصر الهلال
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( عدد التعليقات 10,917 )40 - العنيد
يااخوان ***على الماشي على أسمر غبر 😷 اتمنا لايزعل عليه ،،، وذا هو بيزعل {{ أقرب جدار عنده 😂}}
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( عدد التعليقات 10,917 )39 - العنيد
شوفو أنا نصراوي صميم سامي عنده فكر كروي وتدريبه كويس لاكن اللاعبين الشباب باردين ولا ساعدوه ولا عندهم لاعب يشيل الشباب بكل امانه سامي {{{ ماعنده ماعندي جدتي 💙💛
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38 - شايم2017-09-16 19:45:24
المشكلة ليست في سامي هذه امكانياته المشكلة في العقلية التي أتت به أساسا مصيبه من بردروم يجي سامي الله يرحم حالي وحاله
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37 -2017-09-16 19:44:17
طواقي قواطي مجتمعه تدافع عن اسطورتهم الورقيه كلاعب ومدرب
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36 - قلم الحقيقه2017-09-16 19:43:07
سامي متألق في العمل الإداري بالتوفيق ياسامي عقبال ما نشوفك وزير للرياضة
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( عدد التعليقات 8,964 )35 - بسمه
رعد الشمال // يعني يحمدون ربهم دربهم سامي وافضل يقلبونه بقاله بعده ..ما احد قبلهم بعلاتهم الا ابو عبدالله .
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( عدد التعليقات 10,917 )34 - العنيد
أسمرغبر // والله انتي مافيه ماعلوم****
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33 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-16 19:39:51
ههههههههه معليش تذكرت تيفو ٩٠ دقيقة
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32 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-16 19:38:42
يابسمه أسطوانة ماجد لا يختلف عليه ٢ انكشفت في تصويت اكشن يادوري الذي استفتى الشارع الرياضي والنتيجة ٥٥٪ معارضين له وحتى التصويت استمر ليومين وبرضه محد يبيه .. الدفع شغال ولكن لا يفيد لفريق كديش قرمبع
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31 - علم وقلم2017-09-16 19:38:10
المجد لك سامي ومكانك اكبر من ذلك
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30 -2017-09-16 19:37:25
الله اعلم ان بالعمري تعمد تسجيل الهدفين ليش ربما مطلوب منه هكذا من قبل عضو شرف حتى يطير سامي والقرني ويصفااه الجو يلعب بنادينا والعضو اعرفه هو نفسه الي جاب جمال الظاهر صابتنا عدو الانحاد صراعات اداريه
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29 - علم وقلم2017-09-16 19:37:12
كبيررغم كل ما يحيكه الخصوم وهو على اقل تقدير صنع وما زال يصنع لنفسه أما غيره فيرشح للمنصب وهو لا يجيد لغه ولا حوار وليس له تاريخ أو خبرة أو حتى كريزوما أو مجد ولم يتدرب أو يدرب أو يدير حتى فريق حواري
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28 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-16 19:35:41
الشباب اخرج الباطن قبل اسبوع من بطولة كأس ولي العهد وبالأمس خسر من الباطن بالدوري .. نادي الباطن هزم الاتحاد قبل ٣ أسابيع بالدوري وصقع الفقر ب٤ .. فوز سامي على الفقر ٤ مازالت في ذاكرة كل فقراوي للآن .
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( عدد التعليقات 1,154 )27 - رعد الشمال
مايصح إلا الصحيح حكاية التدريب إنساها شوف لك صنعة آخرى
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( عدد التعليقات 8,964 )26 - بسمه
21//ناصر كبيركم ماجد ماعمره لمس الكورة في كأس العالم 😂😂يااااااارباااااااه
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25 - علم وقلم2017-09-16 19:31:01
شكراً للجابر ، لقد حيك ضدك ما حيك ، أخذوا لاعبيك وحراسك واوقفوا رئيس النادي وقطعت الأموال عن النادي ولم يتسلم اللاعبون رواتبهم ، فكيف يريدون منك مجداً ، لقد ربحت نفسك .
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24 -2017-09-16 19:30:54
تعليق ١٦ ليش الشباب كان باي مركز لما استلمه سامي كان بالمراكز الاخيره والشباب من طلوع البلطان وهو متدهور ماهو من جيت سامي وبس وبالنسبه لكم ماناديكم الفقراوي ماحقق شي ولا الطحالب ورى ماتجلدون رؤساكم
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( عدد التعليقات 8,964 )23 - بسمه
العنيد// اذا انهزم امس من الباطن فأنتوا انهزمتوا باربعه ومن نفس الفريق وانتوا في افضل مستوياتكم ..يعني فريقكم مقارنه بسامي فشل صناعه وانكشف المستور وأسوأ😂
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22 - ناصر2017-09-16 19:28:10
لا ويجيك شخص معتوة ويقول سامي احسن من ماجد ياخي سامي مأوصل لمستوى اصغر لاعب نصراوي فكيف بالكبير ماااجد
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21 - الحق2017-09-16 19:28:05
.... متمنيه له النجاح في وجهته المقبله ... هذا يعني في ضحية جديده 😂😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 10,917 )20 - العنيد
سامي انكشف لجميع الخبراء والمحللين انه لايفقه شيء غي عالم التدريب لكن العتب الكبير على الادارة الشبابية التي مازالت تجامله استعين بمساعد المدرب او مدرب الفريق الاولمبي لكن الابقاء على سامي لا لا لا
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( عدد التعليقات 10,917 )19 - العنيد
تم الجلد بنجاح😂
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18 - خشنال2017-09-16 19:25:49
نشكر سامي ولكن تاريخ شيخ الانديه فوق كل اعتبار
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17 - الى 142017-09-16 19:25:44
اجل الخمسه 😜
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16 - متابع2017-09-16 19:24:51
نادي الشباب فريق بطولات ومن افضل الانديه السعوديه جنى على نفسه عندما وضع مصيره في يد مدرب مغمور ومبتدئ بينما بقيمة عقد الجابر يستطيع التعاقد مع مدرب يستطيع ان يقودهم للتألق مرة اخرى في الدوري
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( عدد التعليقات 8,964 )15 - بسمه
9// راح ننهزم من اول مباراة بسامي او غيره فلا تسوقها علينا وتسوي فاهم انت ووجهك 😁
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14 - لولا أهمية هذا الشخص لما كتب العنوان بالأحمر2017-09-16 19:22:47
اسطورة لا يشق له غبار. فذ داهية تلاعب بالفقراوين في كل لقاء بينهم اصابهم بالخوف والذعر من كل شيء يسمى الجابر.. عموما مكانك يا كابتن في الأندية الأوربية اما المحلية التي بمستوى الحالمي فلها الصغار.
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( عدد التعليقات 8,964 )13 - بسمه
والله بني فقرون يتكلمون من وجع الخمسات والاربعات 😂😂😂
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12 - الغامدي2017-09-16 19:21:42
احبتي المفروض انا نحاول تشجيع المدرب الوطني ايّن كان وهو الاولى افضل من الاجانب والعقود الضخمة ابن البلد اولى
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( عدد التعليقات 10,917 )11 - العنيد
بسمه // تدكر كلامي لما قلت مدربكم ***يوم كان لاعب رفعتوه للسماء وبعد اعتزاله خلوه اسطورة فشلت الصناعة وانكشف المستور{{{ 😂😂😂}}}
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10 - يا كثر الحاقدين الفقراوية2017-09-16 19:18:56
هذا جلدكم لسنوات لذلك ليس بمستغرب منكم هذه التعليقات التي تعكس مستواكم الفكري وهو كذلك مستوى معروف عن جمحور حالمي تملطش من هذا الفذ كثيرا.
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9 -2017-09-16 19:18:39
شاتوه شاتو سناتيرو المسنتر خخخخخخخخ
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8 - ردعان2017-09-16 19:15:44
اهم شيء لايوصل للمنتخب نفسنا منتخبنا يحقق مشاركات في روسيا 2022 تكون جيده لان سامي مدرب فاشل وكان لاعب سنتره فقط
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( عدد التعليقات 8,964 )7 - بسمه
بزيادة عليهم ابو عشرة نفر ..حتى اساءة لتاريخه تدريبهم 👌🏻
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6 - أبو خالد 8982017-09-16 19:15:14
كلها أسبوع زمان ويقول تمكنت من الحصول على شهادة طيران وأستطيع أن أكون طيارا!!
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( عدد التعليقات 10,917 )5 - العنيد
من اول طله له وبالزي التدريب مع الهلال وسوى فيها ساميولا على وزن جوارديولا,,,,,,, قلت ما عنده عند جدتي الله يرحمها ويغفرلها .....يا رب...
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4 - ابو شيخة2017-09-16 19:12:31
ماذا قدم للشباب سوى الهزايم وخطوة جيدة يحتفظ بماء الوجه***
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( عدد التعليقات 10,917 )3 - العنيد
ليش غريبه سامي الجابر من أفضل مدربين العرب 😂
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2 - ابو منصور2017-09-16 19:11:57
معوض خير أيها اللاعب الفذ.والمدرب الذي خذله الحظ..المضحك يقولون جمهور الشباب؟!ومن متى شفنا للشباب جمهور؟!كلهم عشرة يجيبونهم بفلوس من يوم المبلط.منهم واحد يضرب طبل وواحد ماسك ميكرفون يصيح والباقي يصفقو
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1 - ابو فيصل2017-09-16 19:11:14
ما قصرت ياجلاد الحالميين.. الأوضاع في الشباب لا تساعد اي مدرب. إن شاء الله نراك قريبآ في أحد الأندية الكبار. وتستمر مسيرة نجاحاتك يااسطورة الكرة السعودية الأول والوحيد
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