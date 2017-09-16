الشباب ينهي ارتباطه بسامي الجابر

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صحيفة المرصد :قررت إدارة نادي الشباب إلغاء عقد سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم على أن يتولى الإنجليزي مايك نويل تدريب الفريق لحين الاتفاق مع مدرب آخر.

وقدمت إدارة النادي شكرها للجابر على عمله وجهده وإخلاصه طيلة الفترة التي قضاها مع الفريق متمنية له النجاح في وجهته المقبلة.

وكان الجابر قد تسلم مهمة تدريب الشباب لمدة ثلاثة مواسم انقضى منها موسم واحد ولازال في موسمه الثاني.

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