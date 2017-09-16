مستشفى بجدة يفاجىء موظفيه من المواطنين بقرار صادم .. وهذا ما فعله مع الوافدين ! – فيديو

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صحيفة المرصد : تسبب مستشفى خاص بمدينة جدة في أضرار مالية واجتماعية لعدد من المواطنين ، والذين كانوا يعملون به ، وذلك جراء إغلاق أبواب المستشفى أمام 100 موظف دون إبلاغهم بالأسباب ، وأكتفت المستشفى بوضع لافتة ” مغلق للصيانة” .

كشف تلك التفاصيل اثنتان من الموظفات وفق التقرير الذي أذاعته قناة “إم بي سي” ، وأوضحوا كيف أن مالك المستشفى تحايل عليهما وزملائهما عندما أبلغهم في نهاية شهر أغسطس بالدوام بعد إجازة العيد، حيث فوجئوا بإغلاق أبواب المستشفى في وجوههم، دون أي إشعار.

فيما كشف التقرير عن أن صاحب المستشفى لديه مستوصفات طبية أخرى ، وما حصل هو أنه قام بنقل الوافدين إليها وترك المواطنين بلا عمل .

وفي نهاية التقرير ، طالب الموظفون باستلام كامل مستحقاتهم المالية حتى آخر يوم دوام، بما فيها الرواتب المتأخرة، ورفع أسمائهم من التأمينات حتى يتمكنوا من البحث عن عمل آخر، أو التسجيل في “ساند”، والحصول على شهادة خبرة.

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