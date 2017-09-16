مستشفى بجدة يفاجىء موظفيه من المواطنين بقرار صادم .. وهذا ما فعله مع الوافدين ! – فيديو
صحيفة المرصد : تسبب مستشفى خاص بمدينة جدة في أضرار مالية واجتماعية لعدد من المواطنين ، والذين كانوا يعملون به ، وذلك جراء إغلاق أبواب المستشفى أمام 100 موظف دون إبلاغهم بالأسباب ، وأكتفت المستشفى بوضع لافتة ” مغلق للصيانة” .
كشف تلك التفاصيل اثنتان من الموظفات وفق التقرير الذي أذاعته قناة “إم بي سي” ، وأوضحوا كيف أن مالك المستشفى تحايل عليهما وزملائهما عندما أبلغهم في نهاية شهر أغسطس بالدوام بعد إجازة العيد، حيث فوجئوا بإغلاق أبواب المستشفى في وجوههم، دون أي إشعار.
فيما كشف التقرير عن أن صاحب المستشفى لديه مستوصفات طبية أخرى ، وما حصل هو أنه قام بنقل الوافدين إليها وترك المواطنين بلا عمل .
وفي نهاية التقرير ، طالب الموظفون باستلام كامل مستحقاتهم المالية حتى آخر يوم دوام، بما فيها الرواتب المتأخرة، ورفع أسمائهم من التأمينات حتى يتمكنوا من البحث عن عمل آخر، أو التسجيل في “ساند”، والحصول على شهادة خبرة.
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مستشفى يغلق أبوابه فجأة وموظفوه يتحولون لعاطلين— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧
تقرير الزميل سامي جميل@Sami__Jameel#MBCinaWeek pic.twitter.com/OYbV5gKSga
التعليقات
2/2 فلو عندك موظف سعودي بياخذ راتب 4000 ريال شهرياً والأجنبي سوف يقوم بنفس العمل تماماً ويأخذ 2500 ريال، أيهما سوف يوفر عليك؟ طبعاً الثاني بكل تأكيـد، إذن المسألة متعلقة بتكلفى الأيدي العاملة الرخيصة.
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1/2 لما تفكر بعقلية التاجر ، فالمسألة ليست لها علاقة بكون هذا سعودي أو أجنبي، الأمر متعلق أولاً وأخيراً بالتكاليف التي يتكبدها صاحب العمل من توظيف السعوديين من حيث الراتب
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فيأتي غدا وانت مطرود من عملك ومقطوع رزقك . نعلم الرزق من الله لكن له سبب(وانا أتمنى في حال حدوث مثل هذي المشكلة تقوم وزارة العمل بالتحقيق مع شؤون العاملين ومديرها . اكيد المدير سعودي متواطئ مع الأجانب
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اقسم بالله شي يقهر طفح الكيل من الاجانب حسبي الله ونعم الوكيل
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عادي جدا من حقه اصحاب الاعمال ليسوا جمعيات خيرية قفل مشفاه ويعيد هيكلة اعماله ويريد ارباح..ماعاد فيه اسمه سعودي واجنبي طالما التوجه من الدولة للاجانب وجرين كارد وشركات 100% ملكية لاصحابها والخ.
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ليه ما يتم الاتفاق بين مالك المنشأة والموظفين على العمل وفق مبدأ الانتاجية يعني مشاركة بدخل العيادات مثلاً مناصفة وكذلك بالمختبر والصيدلية والتصوير في ظل إنخفاض نسبة التشغيل
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على اساس ***
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اقترح أن لا يعطى أي فيز لأي مؤسسة أيا كانت إلا بعد الاكتفاء من الخبرات الوطنية ثم اشتراط عدم الفصل منها إلا بعد اشعار العمل والتحقيق مع الموظف و عند فصله يعطى مراتب ستة أشهر من نفس المؤسسة لتعينه للب
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هذه نهاية التجنيس العرق دساس أغلقوا جميع مستوصفاته عشان يعرف أن الله حق
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يجب على الدوله فرض ضرائب إضافية عليه مافيه خير لابناء بلده فبالتالي استثماره فاشل لازم الدوله تمنع عنه المميزات والتسهيلات المقدمة له في كل دول العالم المستثمر يوظف اعلى نسبه من أبناء الوطن
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نناشد احنا الموظفين السعودين عائلة البليهد الكرام و الصقري المحترمين النظر في طلبات السعودين اللي في شركة سعودي اوجيه وتوظيفهم
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مثلنا في اوجيه قسم الصيانه بالرياض الشركات اللي استلمت بدل اوحيه اخذت اللي يبون وباقي السعودين مع الباب لاحول حسبي الله ونعم الوكيل
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لوتم نشر الاسم حتى تتم مقاطعته من المواطنين لما تجرأ هو وغيرة على التطاول على أبناء الوطن.
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العرق دساس كافيه خير
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قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ، والسعوديين مبدعين في كل مكان لكن صاحب المنشأه متسعود والعرق يحن والقلب مليان حقد ، كم أتمنى سحب جنسيات جميع المتسعودين الصالح والطالح عثهم وسمينهم وعلى دياركم حبايب قلبي
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اوظف واحد اجنبي مكان ٤سعوديين يقوم بنفس عمل السعوديين ويقبل باقل من راتب سعودي واحد واوفر رواتب السعوديين
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مستشفى ابوه فتحه بفلوسه من حقه يوظف ويفصل بمزاجه
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فصلهم نظامي مافيه اي شي حسب الماده 77
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روحوا حاسبوا اللي اخترع بند ٧٧
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يفترض ان لا يمنح تأشيرات الا بعد ملائة مالية. اذا كان ترخيص لمكتب استقدا يتطلب دفع تأمين 450,000. ألف ريال فما بالك بالمستشفيات والمصانع وشركات المقاولات. التأمين. هو الحل. قبل الترخيص
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حسبنا الله على من وضع هذا البند الظالم(77).
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من أجل ذلك يجب البحث عن وظائف حكومية لانها هي السند بعد الله من هؤلاء الظلمة
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العمل سهلو لهم الماده 77 ا افصل علي كيفك تلقي الوافدين في الموسسه اوالشركه الف وخمسين مواطنين رواتب متدنيه ارفعو الحد الي سته الاف اقل شي شيلو الماده ذي اللي تخليهم يفصلون بالعشرات ولافكرو
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ليس دفاعا عن مالك المستوصف ,,,,,لكن الركود الإقتصادي ,,,,له دور كبير,,,,في إغلاق كثير من المنشآت,,,,واللي له حق,,,,مكتب العمل ,,,سينتصر له ,,,,لأن بلدنا له قوانين ,,,تنظم سير العمل
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المفترض يعاقب صاحب المستوصف باغلاق جميع فروعة ورد حقوق جميع الموظفين ////////////// الأجانب لديهم عنصرية لابناء جلدتهم و لاعبين في البلد يسرحون ويمرحون ولا من رقيب ولاحسيب .
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اكيد اجنبي احترامي لكن هذا تعدى الحدود للاسف
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بعض المسؤولين والمتنفذين هم السبب في بطالة المواطن واكل حقوقه . الفساد ينهش في جسم البلد مما يتسبب في احراج الحكومة ، الحكومة تبي تعطي الجميع . لكن الفاسدين هم اللي يضيعون المجهود . ياوزير العمل احذر
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شي محزن ياوطني الحبيب
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ليش المواطن حاقدين علية ليش اول طقة في الراس هو الي يتحملها الوافد محمي لأن أغلب الملاك وافدة أما مجنسة أو غير مجنسة رجاء أوقفوا مهزلة طرد وفصل المواطن جد الشي تعدى الحدود والمعقول
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التاجر ما عمل هذا الشيء وأنا أتكلم بحكم خبرتي، إلا من صدمة الخسائر الله يعين وبس ولكن لابد له أول شيء بدفع رواتب هذا الموظفين والسلام وبين البائع والمشتري يفتح الله الله يرزقهم بعمل آخر والسلام
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يعني خلاص ما همه احد هذا شي لا يصدقة العقل يعني الوافد كل شي بيده لاحول ولاقوة الابالله وصلو للمستشفيات طيب لو خصخصو المستشفيات وش بيصير فينا
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يعني مستشفى وحقه يغلق يفتح بما ان معاكم كفائات وخبرة دورو وظايف بالنهاية هو مو متكفل فيكم جزاه الله خير وظفكم ومنحكم الخبرة
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هذا وراه ظهر يسانده ولا ما عمل هالعمله ولكن لنا الله ثم ملك الحزم وولي العهد بتأديب مثل هؤلاء
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عادي كل الشركات كذا مسؤولي التوظيف من غير السعوديين والاولوية لغيرهم وكل شيء ضد توظيف السعوديين ما ادري وزارة العمل نائمة في العسل لاحس ولأخبر خلاص من الاستهتار اللي عائشين فيه 8مليون وظيفة للاجنبي
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اخبار حساب المواطن ... ولا زحلطن حتى هو
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اذا كان موزعين اجهزة الاتصالات وموزعين المواد الغذائية وغيرها من السلع مسوين رباطية ما يوصلونها للسعودي الي يطلبها منهم الا باسعار عالية وبمكن ما يوصلونها له حفاظا على بقائهم
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ههههههههه .خخخخخخ نياهاهاهاهاه هذا التخطيط ****؟ هذا التزبيط *****
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قصدي المدير ياكل موز قبل الإغلاق.
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الأجانب وليس جميعهم يريدون الإستحواذ على البلد، وهؤلاء يجب طردهم للأبد من هذا البلد.
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الدولة تقلص تفرض ضرائب علي الوافدين عشان المواطن يلقي فرصة صاحب هذا المستشفي يفصل يتحايل علي النظام
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مكاتب العمل تقف ضد السعودي والأدله والشواهد كثيره .
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لاحول ولاقوة الابالله طيب ليش وقف مع الوافدين واعطاهم هل هو اجنبي والا كيف لاني سمعت الفديو يقول مستثمر
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الناس ارتباطات أعياد مدارس متطلبات ويأتي مثل هذا المستثمر يتلاعب في ممصائر المستورات وتجده نقل الموظفين الذين من جنسيتة الأصلية ورغم بساطتة مطالبهن سيذيقهم الذل ليحصلن عليها يجب ان تتحرك وزارة الصحة
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تجار الفيز الله لايوفقهم وامثالهم
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اللوبي الاجنبي وما يفعل كارثة على اقتصاد الوطن
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