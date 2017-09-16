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أول تعليق لسامي الجابر بعد قرار إقالته من نادي الشباب

أول تعليق لسامي الجابر بعد قرار إقالته من نادي الشباب
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المرصد 35 4٬481 3 ساعات

صحيفة المرصد : نشر المدرب سامي الجابر أربعة تغريدات خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد إقالته من منصبه٬ بنادي الشباب .

وغرد الجابر قائلاً : “تم ابلاغي اليوم بانتهاء مهمتي كمدرب للفريق.الشبابي أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل لرجالات الشباب على ثقتهم في الفترة الماضية.

وأضاف في تغريدة أخرى :” كل الشكر للأمير الرمز الشبابي الأمير خالد بن سلطان وابناءه عبدالله وفهد وسلمان وأتمنى للفريق الشبابي كل التوفيق.”

وتابع :” كل الشكر والتقدير لجميع لاعبي ونجوم الفريق على جهدهم وتفانيهم خلال تواجدي مع الفريق.”

واختتم تغريداته قائلاً:” أتمنى للفريق الشبابي كل التوفيق والنجاح في الفترة القادمة واعتذر للجميع عن أي تقصير دمتم بخير.”

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

35 - wad
2017-09-16 22:53:06
ولايهمك مو اول مدرب يقال..الحقيقه انت نجحت بتدريب الهلال وفشلت في تدريب البروستد .لانك شوهت تاريخك بتدريب فريق اقل من عادي
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34 - المحمادي
2017-09-16 22:43:46
سامي المدرب المنتظر للمنتخب في روسيا وهذي الاستقاله كلها تمهيد مبروك
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33 - القبطان سلفر
2017-09-16 22:40:49
ولا راح يهتم اصلا طبعاحسابه وتعبئ وخذت رواتبه ومسحقاته كاملة وهذا الموهم
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32 -
2017-09-16 22:38:22
سامي ماينفع ولولا علاقتة بناس كبار كان مكانه مادي سدوس
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31 -
2017-09-16 22:23:54
راح نكلم له ماجد يشوف له عمل في المنتخب
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30 -
2017-09-16 22:22:06
لا تعذبني والا رحت وسكنت المكلا
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29 -
2017-09-16 22:20:37
شاتوه شاتوه منغير مايدري شاتوه هههههه
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28 -
2017-09-16 22:17:11
الحديده
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27 -
2017-09-16 22:15:49
هههههههه
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( عدد التعليقات 1,154 )
26 - رعد الشمال
2017-09-16 21:52:57
ماذا بقى في العمر شوف لك أقرب مسجد بارك الله فيك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
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25 - مزاجي كذا
2017-09-16 21:43:21
نصحناك أبتعد التدريب وخلك محلل كروي تفلح لاكن اجبروك تكون مدرب ونت خبرتك صفر شوف. محلل كروي لاتخسر كلها كلام وتحاليل وتحميس وتشويق هذا المحلل الرياضي مثل الي يقص قصة شافها وعلق وحط ملح وحط بهارات
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24 -
2017-09-16 21:33:10
اول مرة اعرف انك ****خاف الله ياسامي الكل حاربك واقالك من التدريب في السعودية والامارات وقطر ولم يفزع معك الاريس نادي الشباب القريني بصفقة و راتب شهري يحلم فية اي مدرب سعودي واجنبي
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23 -
2017-09-16 21:08:55
ان شاء الله يفوز احد على الزعيق
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22 - محماس
2017-09-16 20:59:05
ماعنده غير كل الشكر وكل الشكر ههههههههه
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21 - رياضي حروشاهد علي فساد نادي الفقر
2017-09-16 20:57:20
والله لو يجيبون جوارديولا وعنده ذالكديش ان ما يمشي اطردو السنتر ..طبعاً الفقراوية مبسوطين لآنه مايوقف في حلوقهم الا هو مغ الهلال ومع الشباب ولودرب ارطاوي الرقاص ان يذلهم ويوقف في حلوقهم بعد ..
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20 - والد ابراهيم
2017-09-16 20:57:13
سامي لو اتخذ مجال التدريب خطوه خطوه لكان الان في وضع أفضل ولكنه للأسف أقتنى الشكل الخارجي لمدربي عالميين و بصحبة اعلام متعصب الذي أوهموه يوما بأنه من بين أفضل 22 مدرب عالمي على المستوى العالمي !!!
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19 - كنكت
2017-09-16 20:42:56
ما يجوز الشماته على الأقل الفلوس إللي أخذها هو أولى من الأجانب ، بس صراحه يعرف يجامل رغم انهم طردوه في ليله ما فيها ضو قمر ويعرف يستغل علاقاته وألا التدريب وحتى اللعب في وادي وهو في وادي برافو يماني
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18 - راقي بفكرك واخلاقك
2017-09-16 20:34:22
ابن الزعيم وخريج مدرسة الملكي الهلالي لا بد وأن يكون بهذا السمو الأخلاقي. نتمنى لك التوفيق.
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( عدد التعليقات 1,971 )
17 - نبرااس
2017-09-16 20:32:06
سامي لايختلف على موهبته كلاعب ضمن نادي الهلال والمنتخب وانجازاته تتحدث عنه ولكن تدريبه لنادي الشباب خطوه لم يحن وقتها فالاجدر كان تدريب فئات سنيه ثم انديه متوسطة المستوى،،نقول بالتوفيق له مستقبلا.
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16 - ظامي اليل
2017-09-16 20:29:59
الحق لك على مكان في هئية الرياضه.مع ماجد وباخشوين.والتمياط..بسرررررررررررررعه.
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15 -
2017-09-16 20:25:03
بسمه خلينا في الحب والحبحبه
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14 - الفنكوش
2017-09-16 20:22:45
الجابر مثل القيض مايطب وادي الى ويجفف منابع الماء فيه ،، نكبه اينما حل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 8,964 )
13 - بسمه
2017-09-16 20:19:57
ابوحمود// الاعتراف بالحق فضيله يعني ماجد منصبه رضاوة من ال الشيخ ههههههههههههههههههههه ولا اصلاً وجودة مثل عدمه
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12 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-16 20:09:32
لم تطلع خالي اليدين يا سامي 🏳طلعت باكورة بين احضانك 🏳لازم نبلغ معالي تركي ال الشيخ يعطيك منصب 《رضاوة》 لك ولطواقي😂
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11 - من طيبه الطيبه
2017-09-16 20:05:36
ت 7 يشنب هددي اللعب. مع الكبار.انتا وفريقك 10 نفر ولادرجه ثالثه مايفرح فيها هع
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10 - ناقد
2017-09-16 20:00:55
فاقد الشئ لا يعطيه
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9 - اسمرعبرالملكـــي
2017-09-16 19:57:37
المشكلة بيجيه عقد تدريبي على طول وبيرجع الضغط لكديش الفقر ويبدأ ***من جديد
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8 - سركيس بااااريس
2017-09-16 19:53:47
ياكابتن خذ لك إجازة سنتين ثلاث علشان ترتاح واحنا نرتاح وفي الإجازة قرر مستقبلك صح .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 8,964 )
7 - بسمه
2017-09-16 19:53:24
5// هذا الدوري لكم ولاشكالكم 👌🏻
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
6 -
2017-09-16 19:53:17
ارشحه لتدريب فريق الجراديه
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
5 - من طيبه الطيبه
2017-09-16 19:50:34
مشي حالك سنتوره. يمدحو دوري الدرجه الثالثه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
4 - شبابي
2017-09-16 19:50:12
فكه منه لا جمل تكتيكيه ولا خطه زي الناس متواضع جدا جدا ماينفع تدريب حتى فريق درجة ثانية
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
3 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-16 19:48:48
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,964 )
2 - بسمه
2017-09-16 19:48:37
همّ وانزاااااح عنك يابطل 💙💙
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
1 -
2017-09-16 19:47:55
يا سامي التدريب مو لك التحليل زين لك وش طمرك في التدريب الله يسامح من ورطك فيه 😔
لا يعجبني(1) اعجبني(8)

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