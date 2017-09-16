أول تعليق لسامي الجابر بعد قرار إقالته من نادي الشباب
صحيفة المرصد : نشر المدرب سامي الجابر أربعة تغريدات خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد إقالته من منصبه٬ بنادي الشباب .
وغرد الجابر قائلاً : “تم ابلاغي اليوم بانتهاء مهمتي كمدرب للفريق.الشبابي أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل لرجالات الشباب على ثقتهم في الفترة الماضية.
وأضاف في تغريدة أخرى :” كل الشكر للأمير الرمز الشبابي الأمير خالد بن سلطان وابناءه عبدالله وفهد وسلمان وأتمنى للفريق الشبابي كل التوفيق.”
وتابع :” كل الشكر والتقدير لجميع لاعبي ونجوم الفريق على جهدهم وتفانيهم خلال تواجدي مع الفريق.”
واختتم تغريداته قائلاً:” أتمنى للفريق الشبابي كل التوفيق والنجاح في الفترة القادمة واعتذر للجميع عن أي تقصير دمتم بخير.”
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تم ابلاغي اليوم بانتهاء مهمتي كمدرب للفريق الشبابي
احب ان اتقدم بالشكر الجزيل لرجالات الشباب على ثقتهم في الفترة الماضية
1️⃣
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧
كل الشكر للامير الرمز الشبابي صاحب السمو الملكي خالد بن سلطان و ابناءه عبدالله و فهد و سلمان
واتمنى للفريق الشبابي كل التوفيق
2️⃣
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧
كل الشكر والتقدير لجميع لاعبي ونجوم الفريق على جهدهم و تفانيهم خلال تواجدي مع الفريق
3️⃣
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧
اتمنى للفريق الشبابي كل التوفيق والنجاح في الفترة القادمة
و اعتذر للجميع عن اي تقصير
دمتم بخير
4️⃣
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
ولايهمك مو اول مدرب يقال..الحقيقه انت نجحت بتدريب الهلال وفشلت في تدريب البروستد .لانك شوهت تاريخك بتدريب فريق اقل من عادي
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سامي المدرب المنتظر للمنتخب في روسيا وهذي الاستقاله كلها تمهيد مبروك
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ولا راح يهتم اصلا طبعاحسابه وتعبئ وخذت رواتبه ومسحقاته كاملة وهذا الموهم
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سامي ماينفع ولولا علاقتة بناس كبار كان مكانه مادي سدوس
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راح نكلم له ماجد يشوف له عمل في المنتخب
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لا تعذبني والا رحت وسكنت المكلا
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شاتوه شاتوه منغير مايدري شاتوه هههههه
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الحديده
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هههههههه
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ماذا بقى في العمر شوف لك أقرب مسجد بارك الله فيك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
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نصحناك أبتعد التدريب وخلك محلل كروي تفلح لاكن اجبروك تكون مدرب ونت خبرتك صفر شوف. محلل كروي لاتخسر كلها كلام وتحاليل وتحميس وتشويق هذا المحلل الرياضي مثل الي يقص قصة شافها وعلق وحط ملح وحط بهارات
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اول مرة اعرف انك ****خاف الله ياسامي الكل حاربك واقالك من التدريب في السعودية والامارات وقطر ولم يفزع معك الاريس نادي الشباب القريني بصفقة و راتب شهري يحلم فية اي مدرب سعودي واجنبي
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ان شاء الله يفوز احد على الزعيق
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ماعنده غير كل الشكر وكل الشكر ههههههههه
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والله لو يجيبون جوارديولا وعنده ذالكديش ان ما يمشي اطردو السنتر ..طبعاً الفقراوية مبسوطين لآنه مايوقف في حلوقهم الا هو مغ الهلال ومع الشباب ولودرب ارطاوي الرقاص ان يذلهم ويوقف في حلوقهم بعد ..
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سامي لو اتخذ مجال التدريب خطوه خطوه لكان الان في وضع أفضل ولكنه للأسف أقتنى الشكل الخارجي لمدربي عالميين و بصحبة اعلام متعصب الذي أوهموه يوما بأنه من بين أفضل 22 مدرب عالمي على المستوى العالمي !!!
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ما يجوز الشماته على الأقل الفلوس إللي أخذها هو أولى من الأجانب ، بس صراحه يعرف يجامل رغم انهم طردوه في ليله ما فيها ضو قمر ويعرف يستغل علاقاته وألا التدريب وحتى اللعب في وادي وهو في وادي برافو يماني
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ابن الزعيم وخريج مدرسة الملكي الهلالي لا بد وأن يكون بهذا السمو الأخلاقي. نتمنى لك التوفيق.
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سامي لايختلف على موهبته كلاعب ضمن نادي الهلال والمنتخب وانجازاته تتحدث عنه ولكن تدريبه لنادي الشباب خطوه لم يحن وقتها فالاجدر كان تدريب فئات سنيه ثم انديه متوسطة المستوى،،نقول بالتوفيق له مستقبلا.
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الحق لك على مكان في هئية الرياضه.مع ماجد وباخشوين.والتمياط..بسرررررررررررررعه.
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بسمه خلينا في الحب والحبحبه
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الجابر مثل القيض مايطب وادي الى ويجفف منابع الماء فيه ،، نكبه اينما حل
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ابوحمود// الاعتراف بالحق فضيله يعني ماجد منصبه رضاوة من ال الشيخ ههههههههههههههههههههه ولا اصلاً وجودة مثل عدمه
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لم تطلع خالي اليدين يا سامي 🏳طلعت باكورة بين احضانك 🏳لازم نبلغ معالي تركي ال الشيخ يعطيك منصب 《رضاوة》 لك ولطواقي😂
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ت 7 يشنب هددي اللعب. مع الكبار.انتا وفريقك 10 نفر ولادرجه ثالثه مايفرح فيها هع
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فاقد الشئ لا يعطيه
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المشكلة بيجيه عقد تدريبي على طول وبيرجع الضغط لكديش الفقر ويبدأ ***من جديد
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ياكابتن خذ لك إجازة سنتين ثلاث علشان ترتاح واحنا نرتاح وفي الإجازة قرر مستقبلك صح .
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5// هذا الدوري لكم ولاشكالكم 👌🏻
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ارشحه لتدريب فريق الجراديه
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مشي حالك سنتوره. يمدحو دوري الدرجه الثالثه
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فكه منه لا جمل تكتيكيه ولا خطه زي الناس متواضع جدا جدا ماينفع تدريب حتى فريق درجة ثانية
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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همّ وانزاااااح عنك يابطل 💙💙
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يا سامي التدريب مو لك التحليل زين لك وش طمرك في التدريب الله يسامح من ورطك فيه 😔
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