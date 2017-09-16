أول تعليق لسامي الجابر بعد قرار إقالته من نادي الشباب

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صحيفة المرصد : نشر المدرب سامي الجابر أربعة تغريدات خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد إقالته من منصبه٬ بنادي الشباب .

وغرد الجابر قائلاً : “تم ابلاغي اليوم بانتهاء مهمتي كمدرب للفريق.الشبابي أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل لرجالات الشباب على ثقتهم في الفترة الماضية.

وأضاف في تغريدة أخرى :” كل الشكر للأمير الرمز الشبابي الأمير خالد بن سلطان وابناءه عبدالله وفهد وسلمان وأتمنى للفريق الشبابي كل التوفيق.”

وتابع :” كل الشكر والتقدير لجميع لاعبي ونجوم الفريق على جهدهم وتفانيهم خلال تواجدي مع الفريق.”

واختتم تغريداته قائلاً:” أتمنى للفريق الشبابي كل التوفيق والنجاح في الفترة القادمة واعتذر للجميع عن أي تقصير دمتم بخير.”

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تم ابلاغي اليوم بانتهاء مهمتي كمدرب للفريق الشبابي احب ان اتقدم بالشكر الجزيل لرجالات الشباب على ثقتهم في الفترة الماضية 1️⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧

كل الشكر للامير الرمز الشبابي صاحب السمو الملكي خالد بن سلطان و ابناءه عبدالله و فهد و سلمان واتمنى للفريق الشبابي كل التوفيق

2️⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧

كل الشكر والتقدير لجميع لاعبي ونجوم الفريق على جهدهم و تفانيهم خلال تواجدي مع الفريق 3️⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧