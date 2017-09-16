شاهد تغطية مؤتمر «التواصل الحضاري بين أمريكا والعالم الإسلامي» في نيويورك – فيديو وصور

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صحيفة المرصد – نيويورك : بحضور أكثر من ٤٥٠ ممثل عن المؤسسات الإسلامية من جميع دول العالم ونظرائهم الأمريكيين ، انطلق مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الدولي اليوم السبت في مدينة نيويورك ، تحت عنوان (التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي). وقال يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إن المنظمة تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية الحوار والتواصل في تعزيز الاحترام والتفاهم المتبادلين ولا تزال تولي أهمية بالغة للتواصل والانخراط مع أصحاب المصلحة الدوليين مثل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إرساء شراكة هادفة وعملية من شأنها أن تشكل إطاراً للعمل المشترك في هدف إرساء ثقافة التعايش السلمي وتعزيز الكرامة الإنسانية. وأضاف من مزايا التواصل انه يعزز الترابط والتلاحم بين الناس ويذكي لديهم أثار الكراهية والتمييز كلاً من منطلق إيمانه وثقافته ودينه.

جدير بالذكر أن اليوم الأول سيشهد من المؤتمر عدد من المشاركات العلمية والفكرية والسياسية من عموم دول العالم.

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