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قطر تغازل ترامب بـ45 مليار دولار

قطر تغازل ترامب بـ45 مليار دولار
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المرصد 38 5٬641 3 ساعات

صحيفة المرصد : أظهر تقرير رصد التغيرات التي طرأت على قطر منذ قطع دول عربية علاقاتها معها، حدوث “اختلالات” في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية والمعيشية في الدولة الخليجية الصغيرة، وأن هذه الاختلالات تتجه للأسوأ.

ولاحظ تقرير للمحلل الاقتصادي ليونيل لورنت، نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن الاستنزاف الناجم عن المقاطعة والذي طال الاحتياطي القطري بحوالي 40 مليار دولار، واضطر الذراع الاستثماري للحكومة لتسييل عدد من حصصها الاستثمارية في شركات عالمية ناجحة، ستتوسع “رقعته” بالضرورة، نتيجة التوجهات القطرية لاسترضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بالضخ الكثيف في الشركات الأمريكية.

قطر رغم اهتزاز وتراجع أوضاعها الاقتصادية

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من اضطرار قطر ،تحت ضغط المقاطعة، إلى أن تعيد النظر في بعض ممتلكاتها بالقارة الأوروبية ، إلا أنها تتجه لاسترضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضخ استثماري منتظر يصل إلى 45 مليار دولار ،وفق ما كشفه عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.

وتنقل “بلومبيرغ” عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط كريستوفر دافيدسون، أن قطر رغم اهتزاز وتراجع أوضاعها الاقتصادية، تتجه الآن إلى ضخ كبير للأموال للاستثمار في البنية التحتية الأمريكية، وذلك ضمن ما وصفه بأنه حملة تساعد في محاولة ضمان دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطر في أزمتها المتفاقمة.

الضغط على قطر

وأكد التقرير أن المقاطعة خلقت “ضغطًا على قطر” حوّل صندوق الثروة السيادية من مشتر عالمي “هجومي” إلى “مدافع” محلي يتعرض للنزف.
وقامت هيئة قطر للاستثمار حتى الآن بضخ ما يقرب من 40 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات لدعم الاقتصاد المحلي.

وأصبح الصندوق يعمل على توفير الأموال النقدية عبر بيع أسهم يمتلكها في حيازات مثل شركة المجوهرات الفاخرة الأمريكية “تيفاني وشركاه”، والبنك السويسري “كريدي سويس”.

ومعروف أن شركة الاستثمار القطرية تستثمر بثقل كبير في شركات أوروبية غربية مثل “فولكس فاغن” وشركة “سيمنس”، ومجموعة “باركليز بي إل سي”، وشركة “رويال داتش شل بي إل سي”.. ووفقًا لبيانات الوكالة الأمريكية، فإنه من المتوقع حدوث المزيد من عمليات البيع كلما طالت مدة الأزمة.

تراجع الناتج المحلي

ولاحظ التقرير أن الضغط على هيئة قطر للاستثمار من أجل الضخ، لا يقتصر على تجارة الأسهم بل يتصل ببقية القطاعات التجارية والمالية، ما يعني خسارة في الإيرادات.

وقد توقف الإنفاق على السياحة والنفقات الاستهلاكية بسبب حظر الرحلات والمقاطعة. فأفضل الفنادق في لندن التي لها روابط مع قطر باتت مدرجة في القائمة السوداء من قبل دول الخليج.

ومن المفارقات أن علامة تيفاني التي تستثمر بها قطر باتت معرضة للخطر أيضًا، حيث أظهر التقرير انخفاض مبيعات منتجاتها في الإمارات العربية المتحدة للربع الثاني على التوالي. ولذلك باع صندوق الثروة السيادية القطري أسهمًا له فيها بعد فترة خمس سنوات مربحة.

ونقل التقرير أنه ومع تراجع أسعار الطاقة وتأثيرات ذلك بالسلب على الاقتصاد القطري ككل، فإن الاقتصاديين يتوقعون أن يتوسع تراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطر هذا العام الى مستويات عام 1995.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - كازمر
2017-09-16 22:50:20
هالورعان اللي بددو اموال قطر
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37 - wad
2017-09-16 22:48:51
قطر تدفع وامريكا هي من تجني أرباح الخلاف الذي صنعته
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36 -
2017-09-16 22:47:34
400 مليار وعلامات الإستفهام؟؟؟؟
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35 -
2017-09-16 22:42:58
عادي 480 مليار نسيناها
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34 - مسمار
2017-09-16 22:41:12
نظام ترامب هو اللي يتزوج امي اقله ياعمي هههههههه شغاااااال زي المنشار ياكل رايح جاي صدقوني ماال اوممه في السياسه رجل بزنس شوفو يده وهو يصافح تميم باسط يده حركة تاجر شخلل جيبك يعني .شغل اتااوه
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33 - 007
2017-09-16 22:23:37
الله واكبر ... هالحين دعم لترامب ... تميم كان يقول ان ترامب رئيس غير شرعي وان هناك قضايا قانونيه ضد ترامب لخلعه ... وين الصمله والمبادئ ياشيخ تميم
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32 - محمد
2017-09-16 22:13:03
ناس دفعو تريلون له
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31 - كلوز
2017-09-16 22:06:52
السابقون السابقون
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30 -
2017-09-16 22:03:23
زين الإبتسامه ترامب شاطر لهط اكثر
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29 - ابو العز الدمشقي
2017-09-16 22:03:10
أنتم حمّوا المعركة مع قطر وطرامب راح يشفط حتى الرمال ؟؟؟
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28 - عبد الله
2017-09-16 21:50:09
ماذا عن ال 400 مليار الاخرى ؟؟؟!!!
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27 - ميادة
2017-09-16 21:46:53
ترامب اكثر واحد استفاد من دول الخليج يتضاربون بين بعض وكلن يبي رضاه ههههههههههه اهم شي ابو ايفانكا لايزعل علينا وصدق وعده فى حملاته الانتخابيه لمن قال انهم بقره حلوب
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26 - طريخم تركستاني
2017-09-16 21:46:11
45 مي بشي ولا راح تنفعهم يبيلها كمان صفر
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25 -
2017-09-16 21:40:07
ليه هوا ترامب زعلان على ايه بالضبط!!!
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24 - محب المرصد
2017-09-16 21:30:04
الكل غازل ترامب جات عليه اهو الحين / تحية للمرصد والمرصداويين
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23 -
2017-09-16 21:29:30
متى الزواج الخطاب على باب ترامب كثيرين العبرة بمن يدفع أكثر ؟؟؟!!!.
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22 -
2017-09-16 21:29:29
متى الزواج الخطاب على باب ترامب كثيرين العبرة بمن يدفع أكثر ؟؟؟!!!.
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21 - مواطن مسكين
2017-09-16 21:24:09
يا اخوان تنظيم الحمدين وتميم كانوا ورقة بيد الأمريكان والأوروبيين وانتهت مهمتها في تدمير الوطن العربي وحان وقت التنظيف وإزالتهم لأن الغرب عندما يصبح كلبهم يتصرف من تلقاء نفسه يقتلونه لكي لا يؤذيهم
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20 - رطب
2017-09-16 21:22:49
تعويض الإعصار اتوقع
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19 - غصن اخضر
2017-09-16 21:20:56
المال یغیر نفوس الغرب لان الماده عندهم اهم حتی من اعراضهم امس فرنسا تحولت مع قطر والمانیا تعاطفت وترامب تراجع ایضا وهذا بسبب دولارات قطر التی لو صرفتها علی الدول الاسلامیة الفقیره لِما بقی دوله فقیره
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18 - شغموم
2017-09-16 21:13:10
عن تجربة ترامب ماينفع فيه مغازل لويحوّل. اللي يغازله
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17 - مطبق مالح
2017-09-16 21:08:22
مغازله بــ 45 مليار ... أشوى من المغازله بــ 400 مليار دولار ... فرق بين مغازله ومغازله ...
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16 - غصن اخضر
2017-09-16 20:40:43
اذا نطالب دول المقاطعه بوضع شرط اخر وهو 90 ملیار دولار یعنی دبل الی بیعطونه امریکا و فرنسا
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15 - بندر
2017-09-16 20:38:31
ترمب شفط فلوس الخليج كلاممم ماهوبقطر***
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14 - اسمعني
2017-09-16 20:32:30
تعليق مخالف
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13 -
2017-09-16 20:22:52
مساكين القطريين حيلتهم ٤٥ مليون دولار يسترضون بها ترامب *********
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12 -
2017-09-16 20:21:35
اللهم ارنا بتميم والحمدين وموزه ومن عاونهم وايدهم عجايب قدرتك انك انت القادر على ذلك
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11 - شيك شمل
2017-09-16 20:21:30
تعليق مخالف
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10 - مسمار
2017-09-16 20:15:16
يستاهل العم ترامب
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9 - جركل
2017-09-16 20:14:34
فلوووووووووووس ورقصني يا ترامب
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8 - صلطان
2017-09-16 20:13:48
مصائب قوماً عند قوم فوائد و امريكا تستفيد
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7 - الشمري
2017-09-16 20:10:41
عادي مثل غيرها تدفع. هههههههه
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6 - جلمبو داعس مفتاح 14 و اخوانه
2017-09-16 20:10:01
من قال الفلوس وسخ دنيا ودي ارفس في بطنه شوف الفلوس وش تسوي تعزالسود و تخلييهم فوق الابيض اعطوني فلوس و ارموني في البحر
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5 - زائر من الكواكب
2017-09-16 20:08:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - قصدير
2017-09-16 20:07:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-16 20:06:36
دائما الدول التي تعرف انها ضعيفة ولديها مراكز ضعف كثيرة مثل قطر تستخدم المال .. مسكينة قطر .. تحاول رشوة دولة لها ثقل سياسي يدل ان قطر ضعيفة جدا داخليا ..
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( عدد التعليقات 15,373 )
2 - ابويوسف
2017-09-16 20:06:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 -
2017-09-16 20:02:37
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم مايحب لنفسه
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