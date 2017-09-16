رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو .. باحث عراقي: “الإخوان المسلمين” ساهموا بقيام دولة إسرائيل.. وهذا ما فعلوه

بالفيديو .. باحث عراقي: “الإخوان المسلمين” ساهموا بقيام دولة إسرائيل.. وهذا ما فعلوه

بالفيديو .. باحث عراقي: “الإخوان المسلمين” ساهموا بقيام دولة إسرائيل.. وهذا ما فعلوه
حجم الخط A A A
المرصد 47 1٬062 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال الدكتور رشيد الخيون، الكاتب والباحث العراقي المتخصص في شؤون التراث الإسلامي، أن الإخوان المسلمين ساهموا بقيام دولة إسرائيل، وذلك لأنهم من ساهموا بتهجير اليهود المسلمين من مصر ومن بلدان أخرى إلى إسرائيل لافتاً إلى أنه في ليلة واحدة استقبلت إسرائيل 140 ألف يهودي من العراق، فيهم المهندس والطبيب وفيهم الكاتب والمؤلف والمعلم.
وتابع أن أحد المحسوبين على الإخوان وهو مفتي القدس، أمين الحسيني، كان مساهماً بتهجير اليهود إلى إسرائيل، ومضى قائلاً ” لا أتهمهم بالصهيونية ولكني أتهمهم بأنهم أخطأوا بالعمل، فلولا تهجير يهود مصر والعراق وتونس والمغرب واليمن والبلدان الأخرى العربية والإسلامية لما كانت إسرائيل بهذه القوة.
وأضاف في لقاء تلفزيوني مع الكاتب والصحافي اللبناني “محمد قواص” أن مسؤولية وجود إسرائيل ليس محسوباً على القادة والسياسيين العرب فقط، بل أيضا بسبب الإسلام السياسي والذي يمثله الإخوان المسلمون .لافتاً إلى إن البرغماتية السياسية لا يعترف بها الإخوان المسلمون، ويعملون بواقع تسيس الدين.
وقال: أنا أنتقد السنوات الطويلة التي كفّر خلالها الإخوان المسلمون الناس، واغتالوا ورفعوا الإسلام كراية لغرض الوصول للسلطة والمال. مشيراً إلى أن “الأسلمة” كانت تعني قبل ألف سنة أن المسلمين كانوا يعيشون ضمن منطق ديني وقبلي، ولكن اليوم أي إشارة لـ”الأسلمة” معناها خلق معارضة وقوة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

47 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 22:52:51
37 - هاشم .. العدو الحقيقي // اسرائيل وايران وو ,,,,, عدو شاهر ظاهر أمامك !! التفت خلفك ؟ ماذا رأيت ؟ هل شاهدت خونة اخوان قطر ؟! ظهرك ماذا أصابه ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 22:50:39
37 - هاشم .. العدو الحقيقي // إذا أيقنت أن الاخوان من الفرق الضالة المخالفة للسنة والجماعة فستعرف خطرها وستتحسسه بأحاسيسك !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
45 - قلم الحقيقه
2017-09-16 22:50:01
قبل النقاش اسمك مسمار وتحتاج لمطرقة على رأسك يالأخونجي حتى تفهم وتنجح في مادة الاملاء ولاتعاود كتابة ((((( رائيها ))))) بهذه الطريقة وانما بالطريقة الصحيحة هذه (((( رأيها )))) أخواني للسجن در هههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 22:49:18
37 - هاشم .. العدو الحقيقي // جعل من الاعداء الخونة مطية له ليطعنوا في ظهورنا قطر والاخوان نموذج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - هاشم
2017-09-16 22:48:21
تبي الحقيقه بقولها رغم مرارتها من يسير العرب البيت الابيض ومن يحكم البيت الابيض اسرائيل ومن اسقط الاخوان بمصر وغيرها اوامر وتوجيهات سريه صدرت لذناب اسرائيل بقلب الطاوله على مرسي وحزبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 22:48:09
37 - هاشم .. العدو الحقيقي // اسرائيل وايران أم العدو الذي يطعن في الظهر تجده في الاخوان وقطر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 22:46:17
يكفي أن تقول عن الاخوان (( خونة يكذبون كما يتنفسون ))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - هاشم
2017-09-16 22:42:11
عقليات متخلفه تضحك على نفسها قبل ماتضحك على الناس غصيب يقنعونا بان الاخوان عملاء لسرائيل ماحد سئل نفسه من اسقط الاخوان بمصر والله لو كانو عملاء لسرائيل لاتسابقو ربع ترامب بدعمها بالمليارات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - متابع
2017-09-16 22:41:25
انت يابو معرفات اذا كنت غيور على دين لماذا لم نراك تعلق على مطالبة الليبراليين والعلمانيين الذين ينادون بالليبرالية وانها صالحة لبلادنا ام ان الامر لا يعنيك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - سنونو
2017-09-16 22:41:24
الإخوان المنافقين هم شر البرية وهم أسوأ من مشى على البسيطة يتعاملون مع الشيطان من أجل تنفيذ مشروعهم وهو الوصول للحكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - هاشم
2017-09-16 22:37:54
لاياشيخ حسستني انهم صناع القرار بتل أبيب العدو الحقيقي عانه بسرائيل ينعم بالامن والامان بسبب حمايه من يعادون الاخوان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 22:36:07
27 - هاشم ....عقول الناس تفهم البير وغطاه مرسي والاخوان خطر على اسرائيل // كخطر إيران وقطر وتركيا !!! الناس لها عقول كما ذكرت !!؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 22:33:57
الماسونية الصهويونية هي الإطار التنظيمي لفكر هذه الجماعة الضالة الخارجية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - هاشم
2017-09-16 22:33:24
مشكله الصهيونيه الاسرائيله تغلغلت داخل السياده وصناع القرار ووعدتهم بحمايتهم مقابل القضاء على الاخوان والسبب اسرائيل تنظر الاخوان عدو يهدد وجود اسرائيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 22:32:28
29 - هاشم ... كل هالتهم والتهجم والسب والشتم للاخوان وراه اسرائيل // وراه ناس تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة وتعرف عقيدة أخوان خوارج هالعصر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 22:30:49
28 - هاشم ... بغض النظر عن الاخوان // نحن لا نغض النظر عن خونة الدين والأوطان !! إن غضضت أنت فشأنك !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 22:29:32
والخافي أعظم يا خونة الدين والأوطان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - هاشم
2017-09-16 22:29:04
كل هالتهم والتهجم والسب والشتم للاخوان وراه اسرائيل هاذي حقيقه تعرفها اغلب الشعوب العربية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - مسمار
2017-09-16 22:27:09
رجعت قلومه ت21 لموالها اللي لاتجيد غيره خخخخخخخخ ماعندها غير هالكلمتين مستهلكه ودي اشوفها تناقش وتبدي رائيها تفيد وتستفيد لكنها مفلسه لايستفاد من مداخلاتها تاخذ ديس لايكات ع الطاير تجيب الغثيان !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - هاشم
2017-09-16 22:26:21
بغض النظر عن الاخوان وختلافي معهم لاكن الحقيقه انهم افضل بكثير من عملاء اسرائيل سقوط حكم الاخوان بمصر وغيرها من الدول هو بسبب عداهم الشديد لسرائيل ولو كانو عملاء لسرائيل كما يدعي لحكمو قرون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - هاشم
2017-09-16 22:21:30
يتهم الاخوان بانهم عملاء لسرائيل لو كان كلامك حقيقي لما سقط مرسي ولما فرحت اسرائيل بسقوطه ارحمو عقول الناس تفهم البير وغطاه مرسي والاخوان خطر على اسرائيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - مهند البلغاري
2017-09-16 22:20:48
طيب عطنا جاوب كيف أخذت إيران العراق بدون طلقة رصاص وكيف يرى العراقيين إيران انها دولة ملائكية 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - هاشم
2017-09-16 22:18:40
انا اقول الظلم يسقط دول والاخوان ظلمو بالدول العربية اشد من ظلم اسرائيل لفلسطين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - هاشم
2017-09-16 22:16:34
اذا صدق الكاتب فهي تحسب الاخوان انهم هجرو اليهود من الدول العربية وحصروهم بدوله وحده بدل عده دول هاذا انجاز للاخوان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - هاشم
2017-09-16 22:14:38
احس الاخوان مظلومين واتوقع هاذي الموجه لابد لها نهايه كل مانبح كلب قالو الاخوان وكل ماسقط مجرم قالو الاخوان حتى نزول النفط اتهمو الاخوان فيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 -
2017-09-16 22:07:18
وكل هاذي السنين كنت ادعي على بلفور اتاريه طلع مضلوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
21 - قلم الحقيقه
2017-09-16 22:05:48
المهم الأخونجي الأخواني الداعية جاه الخبر والرد سريع وهو مربوط في سجنه أن عجوزه اللي خاطبها بعد موت حرمته بيوم واحد هي من طلقته برفع عليه قضية خلع وكسبتها فورآ هههههههههههه لأنها لا تتشرف بخائن لوطنه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - مهند البلغاري
2017-09-16 21:55:32
الشيخ الحسيني له افضال على العرب والمسلمين هو من التقى بهتلر وطلب منه الاعتراف بالسعودية و مصر كدول مستقلة و زار المسلمين في جيش الألماني. وطلب دعم من المانيا كسلاح و مال لمحاربة اليهود
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - loving liberal
2017-09-16 21:52:23
صحيح ان الاخوان المفلسين هم من عززبقى اسرائيل في استقطابها لليهود الذين ضايقهم المنافقون وباعو املاكهم وهاجرو لسرائيل وحرضوا على محاربت ابالسة الانس والله انالم ناراء لهم مثيل الظلم وانكار الحق حسبهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
18 - قلم الحقيقه
2017-09-16 21:50:58
آخر الأخبار ذكرت أن أحد دعاة الأخونجية الأخوان المسجون والمربوط بالسلاسل والأغلال والقيود في رقبته ولحيتة ويدينه وسيقانه قبل دخوله السجن كان خاطب له عجوز عمرها 70 سنهة بعد موت حرمته والآن يبغي يطلقها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - مسمار
2017-09-16 21:50:02
الاخوان زي البسه وعيالها كل يوم في بلد تبغى تقنعنا انه طبيب ومعلم وكاتب ساهمو في وجود اسرائيل يهود اليمن ايش ترجي فيهم عشان يساهمو بوجود اسرائيل!! يابااشه قوتها الاقتصاديه واحتلالها اوجداها من العدم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-16 21:47:58
الجزيره تمدح وتمجد الحسيني ذا اكيد من جماعتهم سابقا وتلمع لتاريخهم الاسود
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
15 - قلم الحقيقه
2017-09-16 21:44:46
مايهمنا الآن ومفرح جدا لنا فرح لاحدود له أن خنازير دعاتهم مايسمى بالأخوان الخائنين ولله الحمد والشكر له على ذلك تم اعتقالهم في بلادنا والآن هم داخل السجون مقيدين بالأغلال والسلاسل في رقابهم وسيقانهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-16 21:43:42
لا استبعد الاخوان سقوط الاندلس بسببهم الاخوان اول من باعوا فلسطين لليهود
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - زاير
2017-09-16 21:42:05
حتي هم سبب زعل انسداد مواسير الصرف هههههههههههههااااااااي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - .....
2017-09-16 21:33:53
والله انك كذبت
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - شاي عنابي
2017-09-16 21:30:36
أتوقع أنه باحث ملحوس هل نسي العدوان الثلاثي... اللذي يتتبع التاريخ ويقرأ بتمعن أن الأنجليز هم من ساهمو بشكل كبير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - خلصنا من بعبع داعش جينا لبعبع الاخوان
2017-09-16 21:25:05
خلصنا من بعبع داعش جينا لبعبع الاخوان واستخدامهم شماعة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - AMS.f
2017-09-16 21:22:58
الاخونجية هم سبب الثورات من اجل مصلحة اسرائل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - يامطبق ماصخ
2017-09-16 21:13:42
روح انقل لتركيا ربعك هناك الاخونج مرفوضين بالبلد!
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
7 - جسر المحبه ؟؟؟
2017-09-16 21:12:32
ماهو وجه الشبه بينه وبين عثمان العمير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كلهم مكدشين هههههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - منور
2017-09-16 21:11:23
تصدق، قسم بالله افكره عثمان العمير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - مسمار
2017-09-16 21:10:35
يااشيخ طير قوة اسرايئل الاقتصاديه في راس المال اليهودي المتمكن من مفاصل الولايات المتحده الامريكيه هو ماجعلها قويه ووجودها ساهمت الامم المتحده في خلقها كدولها بعد 48 عندما قسمت فلسطين عربيه ويهوديه.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
4 - مطبق مالح
2017-09-16 21:06:30
وهم السبب في التغيرات المناخيه وخرم طبقة الأوزون وإعصار هارفي وإرما وهم سبب الحرب العالميه 1 و 2 وهم السبب حرب ليبيا واليمن وسوريا والعراق ووووو باقي تقولون هم السبب في إستضافة قطر لكأس العالم صح
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
3 - فعلاً
2017-09-16 21:05:29
كانت غلطة دفع ثمنها الفلسطينيون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-16 21:05:17
بعض الاوقات احس ان الاخوان ليسوا مسلمين رغم انهم خرجوا من رحمه .. المهم صورة الدكتور رشيد ذكرني بالرائع الاستاذ عثمان العمير
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
1 - زائر من الكواكب
2017-09-16 20:58:58
صادق ونص.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : العمري

المدرسين والمدرسات نوووووم اربع شهور وبعدها يشتغل الانتقادات سفريات برى ويجيك يش...
بواسطة : محمد ابو ابعز

هياط . فعل الخير لا يلعن للناس ....**...
بواسطة : wad

ولايهمك مو اول مدرب يقال..الحقيقه انت نجحت بتدريب الهلال وفشلت في تدريب البروستد...
بواسطة : التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!

37 - هاشم .. العدو الحقيقي // اسرائيل وايران وو ,,,,, عدو شاهر ظاهر أمامك !! الت...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

كلما ” قلت نسبة الذكاء ” زاد عدد الاصدقاء..!
2 0
mm

سمر المقرن

قطر بين الكوميديا والتراجيديا!
132 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هم نبت هذه الأرض لكنهم خونة لا يعبرون عنها !؟
218 6
mm

مشعل السديري

الحب أقوى من الموت
151 0
mm

محمد آل الشيخ

عندما يصبح المواطن جاسوساً
347 6
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الاصلاح والتحديث منهجاً ثابتاً في حياتنا !
149 1
mm

مشعل السديري

وما أدراك ما الوظيفة!
365 1
mm

محمد الساعد

عبدالله الفيصل: ست الكل أم كلثوم !
291 0
mm

قينان الغامدي

المستقلون الجدد وخدمة تنظيم الحمدين: قبل فوات الأوان
359 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

اخيراً سقطت…أقنعـة الحيادية المزيفـة !
361 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
293 1
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
368 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
294 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
290 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬498 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
570 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
241 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
594 20
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
327 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
344 3
الاخبار الدولية
بالفيديو .. باحث عراقي: “الإخوان المسلمين” ساهموا بقيام دولة إسرائيل.. وهذا ما فعلوه

بالفيديو .. باحث عراقي: “الإخوان المسلمين” ساهموا بقيام دولة إسرائيل.. وهذا ما فعلوه

 المرصد 47 1٬062 2 ساعتين
قطر تغازل ترامب بـ45 مليار دولار

قطر تغازل ترامب بـ45 مليار دولار

 المرصد 38 5٬654 3 ساعات
شاهد تغطية مؤتمر «التواصل الحضاري بين أمريكا والعالم الإسلامي» في نيويورك – فيديو وصور

شاهد تغطية مؤتمر «التواصل الحضاري بين أمريكا والعالم الإسلامي» في نيويورك – فيديو وصور

 المرصد 5 401 2 ساعتين
هايلي تكشف قائمة الدول الأعداء التي سيهاجمها ترامب الثلاثاء

هايلي تكشف قائمة الدول الأعداء التي سيهاجمها ترامب الثلاثاء

 وكالات 22 6٬751 7 ساعات
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يتجاوز عقبة أحد بهدف وحيد

بالفيديو : الهلال يتجاوز عقبة أحد بهدف وحيد

 المرصد 6 439 27 دقيقة
النصر معرّض للهبوط بعد ٢٨ سبتمبر .. وهكذا علق فيصل بن تركي

النصر معرّض للهبوط بعد ٢٨ سبتمبر .. وهكذا علق فيصل بن تركي

 المرصد 12 1٬361 39 دقيقة
زكي الصالح يثير الجدل بتغريدة “حسبي الله ونعم الوكيل”

زكي الصالح يثير الجدل بتغريدة “حسبي الله ونعم الوكيل”

 المرصد 13 2٬257 58 دقيقة
أول تعليق لسامي الجابر بعد قرار إقالته من نادي الشباب

أول تعليق لسامي الجابر بعد قرار إقالته من نادي الشباب

 المرصد 35 4٬481 3 ساعات
اخبار فنية
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

 المرصد 13 1٬908 4 ساعات
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

 المرصد 24 11٬720 14 ساعة
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 41 13٬093 يومين
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 178 15٬105 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. الفنانة أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. الفنانة أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 10 1٬109 25 دقيقة
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 86 20٬672 21 ساعة
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

 المرصد 37 13٬283 يوم واحد
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

 المرصد 121 15٬281 يومين
يوتيوب المرصد
فيديو: شاهد .. حادث شنيع على طريق الجبيل

فيديو: شاهد .. حادث شنيع على طريق الجبيل

 المرصد 25 1٬785 1 ساعة
شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

 المرصد 36 12٬300 24 ساعة
بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

 المرصد 80 6٬410 يوم واحد
بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

 المرصد 47 6٬127 يوم واحد
اخبار ثقافية
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 6 995 2 ساعتين
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬551 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬600 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬875 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 22٬702 4 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬676 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬166 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬444 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

 المرصد 35 4٬173 يوم واحد
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 11 9٬339 3 أيام
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

 المرصد 23 2٬938 4 أيام
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 58 5٬873 5 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬549 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬572 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬520 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬739 أسبوعين
الاخيرة
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

 المرصد 35 3٬254 17 ساعة
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

 المرصد 18 14٬440 يوم واحد
أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

 المرصد 20 16٬366 يوم واحد
محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

 المرصد 28 10٬656 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 459 3٬744 13 ساعة