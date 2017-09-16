بالفيديو .. باحث عراقي: “الإخوان المسلمين” ساهموا بقيام دولة إسرائيل.. وهذا ما فعلوه

حجم الخط A A A المرصد 47 1٬062 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال الدكتور رشيد الخيون، الكاتب والباحث العراقي المتخصص في شؤون التراث الإسلامي، أن الإخوان المسلمين ساهموا بقيام دولة إسرائيل، وذلك لأنهم من ساهموا بتهجير اليهود المسلمين من مصر ومن بلدان أخرى إلى إسرائيل لافتاً إلى أنه في ليلة واحدة استقبلت إسرائيل 140 ألف يهودي من العراق، فيهم المهندس والطبيب وفيهم الكاتب والمؤلف والمعلم.

وتابع أن أحد المحسوبين على الإخوان وهو مفتي القدس، أمين الحسيني، كان مساهماً بتهجير اليهود إلى إسرائيل، ومضى قائلاً ” لا أتهمهم بالصهيونية ولكني أتهمهم بأنهم أخطأوا بالعمل، فلولا تهجير يهود مصر والعراق وتونس والمغرب واليمن والبلدان الأخرى العربية والإسلامية لما كانت إسرائيل بهذه القوة.

وأضاف في لقاء تلفزيوني مع الكاتب والصحافي اللبناني “محمد قواص” أن مسؤولية وجود إسرائيل ليس محسوباً على القادة والسياسيين العرب فقط، بل أيضا بسبب الإسلام السياسي والذي يمثله الإخوان المسلمون .لافتاً إلى إن البرغماتية السياسية لا يعترف بها الإخوان المسلمون، ويعملون بواقع تسيس الدين.

وقال: أنا أنتقد السنوات الطويلة التي كفّر خلالها الإخوان المسلمون الناس، واغتالوا ورفعوا الإسلام كراية لغرض الوصول للسلطة والمال. مشيراً إلى أن “الأسلمة” كانت تعني قبل ألف سنة أن المسلمين كانوا يعيشون ضمن منطق ديني وقبلي، ولكن اليوم أي إشارة لـ”الأسلمة” معناها خلق معارضة وقوة.

