بالفيديو .. باحث عراقي: “الإخوان المسلمين” ساهموا بقيام دولة إسرائيل.. وهذا ما فعلوه
صحيفة المرصد: قال الدكتور رشيد الخيون، الكاتب والباحث العراقي المتخصص في شؤون التراث الإسلامي، أن الإخوان المسلمين ساهموا بقيام دولة إسرائيل، وذلك لأنهم من ساهموا بتهجير اليهود المسلمين من مصر ومن بلدان أخرى إلى إسرائيل لافتاً إلى أنه في ليلة واحدة استقبلت إسرائيل 140 ألف يهودي من العراق، فيهم المهندس والطبيب وفيهم الكاتب والمؤلف والمعلم.
وتابع أن أحد المحسوبين على الإخوان وهو مفتي القدس، أمين الحسيني، كان مساهماً بتهجير اليهود إلى إسرائيل، ومضى قائلاً ” لا أتهمهم بالصهيونية ولكني أتهمهم بأنهم أخطأوا بالعمل، فلولا تهجير يهود مصر والعراق وتونس والمغرب واليمن والبلدان الأخرى العربية والإسلامية لما كانت إسرائيل بهذه القوة.
وأضاف في لقاء تلفزيوني مع الكاتب والصحافي اللبناني “محمد قواص” أن مسؤولية وجود إسرائيل ليس محسوباً على القادة والسياسيين العرب فقط، بل أيضا بسبب الإسلام السياسي والذي يمثله الإخوان المسلمون .لافتاً إلى إن البرغماتية السياسية لا يعترف بها الإخوان المسلمون، ويعملون بواقع تسيس الدين.
وقال: أنا أنتقد السنوات الطويلة التي كفّر خلالها الإخوان المسلمون الناس، واغتالوا ورفعوا الإسلام كراية لغرض الوصول للسلطة والمال. مشيراً إلى أن “الأسلمة” كانت تعني قبل ألف سنة أن المسلمين كانوا يعيشون ضمن منطق ديني وقبلي، ولكن اليوم أي إشارة لـ”الأسلمة” معناها خلق معارضة وقوة.
التعليقات
37 - هاشم .. العدو الحقيقي // اسرائيل وايران وو ,,,,, عدو شاهر ظاهر أمامك !! التفت خلفك ؟ ماذا رأيت ؟ هل شاهدت خونة اخوان قطر ؟! ظهرك ماذا أصابه ؟!
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37 - هاشم .. العدو الحقيقي // إذا أيقنت أن الاخوان من الفرق الضالة المخالفة للسنة والجماعة فستعرف خطرها وستتحسسه بأحاسيسك !!
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قبل النقاش اسمك مسمار وتحتاج لمطرقة على رأسك يالأخونجي حتى تفهم وتنجح في مادة الاملاء ولاتعاود كتابة ((((( رائيها ))))) بهذه الطريقة وانما بالطريقة الصحيحة هذه (((( رأيها )))) أخواني للسجن در هههههههه
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37 - هاشم .. العدو الحقيقي // جعل من الاعداء الخونة مطية له ليطعنوا في ظهورنا قطر والاخوان نموذج
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تبي الحقيقه بقولها رغم مرارتها من يسير العرب البيت الابيض ومن يحكم البيت الابيض اسرائيل ومن اسقط الاخوان بمصر وغيرها اوامر وتوجيهات سريه صدرت لذناب اسرائيل بقلب الطاوله على مرسي وحزبه
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37 - هاشم .. العدو الحقيقي // اسرائيل وايران أم العدو الذي يطعن في الظهر تجده في الاخوان وقطر
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يكفي أن تقول عن الاخوان (( خونة يكذبون كما يتنفسون ))
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عقليات متخلفه تضحك على نفسها قبل ماتضحك على الناس غصيب يقنعونا بان الاخوان عملاء لسرائيل ماحد سئل نفسه من اسقط الاخوان بمصر والله لو كانو عملاء لسرائيل لاتسابقو ربع ترامب بدعمها بالمليارات
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انت يابو معرفات اذا كنت غيور على دين لماذا لم نراك تعلق على مطالبة الليبراليين والعلمانيين الذين ينادون بالليبرالية وانها صالحة لبلادنا ام ان الامر لا يعنيك
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الإخوان المنافقين هم شر البرية وهم أسوأ من مشى على البسيطة يتعاملون مع الشيطان من أجل تنفيذ مشروعهم وهو الوصول للحكم
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لاياشيخ حسستني انهم صناع القرار بتل أبيب العدو الحقيقي عانه بسرائيل ينعم بالامن والامان بسبب حمايه من يعادون الاخوان
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27 - هاشم ....عقول الناس تفهم البير وغطاه مرسي والاخوان خطر على اسرائيل // كخطر إيران وقطر وتركيا !!! الناس لها عقول كما ذكرت !!؟
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الماسونية الصهويونية هي الإطار التنظيمي لفكر هذه الجماعة الضالة الخارجية
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مشكله الصهيونيه الاسرائيله تغلغلت داخل السياده وصناع القرار ووعدتهم بحمايتهم مقابل القضاء على الاخوان والسبب اسرائيل تنظر الاخوان عدو يهدد وجود اسرائيل
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29 - هاشم ... كل هالتهم والتهجم والسب والشتم للاخوان وراه اسرائيل // وراه ناس تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة وتعرف عقيدة أخوان خوارج هالعصر
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28 - هاشم ... بغض النظر عن الاخوان // نحن لا نغض النظر عن خونة الدين والأوطان !! إن غضضت أنت فشأنك !!
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والخافي أعظم يا خونة الدين والأوطان
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كل هالتهم والتهجم والسب والشتم للاخوان وراه اسرائيل هاذي حقيقه تعرفها اغلب الشعوب العربية
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رجعت قلومه ت21 لموالها اللي لاتجيد غيره خخخخخخخخ ماعندها غير هالكلمتين مستهلكه ودي اشوفها تناقش وتبدي رائيها تفيد وتستفيد لكنها مفلسه لايستفاد من مداخلاتها تاخذ ديس لايكات ع الطاير تجيب الغثيان !!
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بغض النظر عن الاخوان وختلافي معهم لاكن الحقيقه انهم افضل بكثير من عملاء اسرائيل سقوط حكم الاخوان بمصر وغيرها من الدول هو بسبب عداهم الشديد لسرائيل ولو كانو عملاء لسرائيل كما يدعي لحكمو قرون
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يتهم الاخوان بانهم عملاء لسرائيل لو كان كلامك حقيقي لما سقط مرسي ولما فرحت اسرائيل بسقوطه ارحمو عقول الناس تفهم البير وغطاه مرسي والاخوان خطر على اسرائيل
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طيب عطنا جاوب كيف أخذت إيران العراق بدون طلقة رصاص وكيف يرى العراقيين إيران انها دولة ملائكية 😂😂
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انا اقول الظلم يسقط دول والاخوان ظلمو بالدول العربية اشد من ظلم اسرائيل لفلسطين
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اذا صدق الكاتب فهي تحسب الاخوان انهم هجرو اليهود من الدول العربية وحصروهم بدوله وحده بدل عده دول هاذا انجاز للاخوان
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احس الاخوان مظلومين واتوقع هاذي الموجه لابد لها نهايه كل مانبح كلب قالو الاخوان وكل ماسقط مجرم قالو الاخوان حتى نزول النفط اتهمو الاخوان فيه
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وكل هاذي السنين كنت ادعي على بلفور اتاريه طلع مضلوم
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المهم الأخونجي الأخواني الداعية جاه الخبر والرد سريع وهو مربوط في سجنه أن عجوزه اللي خاطبها بعد موت حرمته بيوم واحد هي من طلقته برفع عليه قضية خلع وكسبتها فورآ هههههههههههه لأنها لا تتشرف بخائن لوطنه.
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الشيخ الحسيني له افضال على العرب والمسلمين هو من التقى بهتلر وطلب منه الاعتراف بالسعودية و مصر كدول مستقلة و زار المسلمين في جيش الألماني. وطلب دعم من المانيا كسلاح و مال لمحاربة اليهود
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صحيح ان الاخوان المفلسين هم من عززبقى اسرائيل في استقطابها لليهود الذين ضايقهم المنافقون وباعو املاكهم وهاجرو لسرائيل وحرضوا على محاربت ابالسة الانس والله انالم ناراء لهم مثيل الظلم وانكار الحق حسبهم
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آخر الأخبار ذكرت أن أحد دعاة الأخونجية الأخوان المسجون والمربوط بالسلاسل والأغلال والقيود في رقبته ولحيتة ويدينه وسيقانه قبل دخوله السجن كان خاطب له عجوز عمرها 70 سنهة بعد موت حرمته والآن يبغي يطلقها.
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الاخوان زي البسه وعيالها كل يوم في بلد تبغى تقنعنا انه طبيب ومعلم وكاتب ساهمو في وجود اسرائيل يهود اليمن ايش ترجي فيهم عشان يساهمو بوجود اسرائيل!! يابااشه قوتها الاقتصاديه واحتلالها اوجداها من العدم.
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الجزيره تمدح وتمجد الحسيني ذا اكيد من جماعتهم سابقا وتلمع لتاريخهم الاسود
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مايهمنا الآن ومفرح جدا لنا فرح لاحدود له أن خنازير دعاتهم مايسمى بالأخوان الخائنين ولله الحمد والشكر له على ذلك تم اعتقالهم في بلادنا والآن هم داخل السجون مقيدين بالأغلال والسلاسل في رقابهم وسيقانهم.
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لا استبعد الاخوان سقوط الاندلس بسببهم الاخوان اول من باعوا فلسطين لليهود
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حتي هم سبب زعل انسداد مواسير الصرف هههههههههههههااااااااي
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والله انك كذبت
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أتوقع أنه باحث ملحوس هل نسي العدوان الثلاثي... اللذي يتتبع التاريخ ويقرأ بتمعن أن الأنجليز هم من ساهمو بشكل كبير
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خلصنا من بعبع داعش جينا لبعبع الاخوان واستخدامهم شماعة
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الاخونجية هم سبب الثورات من اجل مصلحة اسرائل
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روح انقل لتركيا ربعك هناك الاخونج مرفوضين بالبلد!
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ماهو وجه الشبه بينه وبين عثمان العمير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كلهم مكدشين هههههههههههههههههههه
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تصدق، قسم بالله افكره عثمان العمير
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يااشيخ طير قوة اسرايئل الاقتصاديه في راس المال اليهودي المتمكن من مفاصل الولايات المتحده الامريكيه هو ماجعلها قويه ووجودها ساهمت الامم المتحده في خلقها كدولها بعد 48 عندما قسمت فلسطين عربيه ويهوديه.
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وهم السبب في التغيرات المناخيه وخرم طبقة الأوزون وإعصار هارفي وإرما وهم سبب الحرب العالميه 1 و 2 وهم السبب حرب ليبيا واليمن وسوريا والعراق ووووو باقي تقولون هم السبب في إستضافة قطر لكأس العالم صح
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كانت غلطة دفع ثمنها الفلسطينيون
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بعض الاوقات احس ان الاخوان ليسوا مسلمين رغم انهم خرجوا من رحمه .. المهم صورة الدكتور رشيد ذكرني بالرائع الاستاذ عثمان العمير
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صادق ونص.
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