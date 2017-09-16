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فيديو: شاهد .. حادث شنيع على طريق الجبيل
صحيفة المرصد : تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث تصادم مروع لشاحنة تسير بسرعة اصطدمت بشاحنة أخرى وعدة مركبات متوقفة على جانب طريق “الجبيل – أبو حدرية” بالمنطقة الشرقية.
وأبان المقطع المتداول الشاحنة وهي تسير بسرعتها العادية لتصطدم فجأة بناقلة وعدة مركبات أخرى متوقفة على جانبي الطريق و وقع الحادث لوجود الضباب بشكل كثيف على الطريق؛ ما منع قائد الشاحنة من رؤية الناقلة والمركبات المتوقفة.
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التعليقات
25 - ههه بس متأرصد2017-09-16 22:52:41
هيل وقهوة شغلكم. قال مربعانية وسهيل والجوزاء وخذ جغرافيا الفلك وفي واقع الامر لم ينجح احد. حتى احوا الجو من طقس العرب. خلكم واقعين اشياء كثيرة نفشل بها وليس الضباب وانما ضباب العقول. فوضى فكرية متشعبه
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24 - اللوم يقع2017-09-16 22:49:47
اولاً في لوحات تقول في حالة الضباب السرعة اعتقد ٣٠ كم/س. وبعدين وين المرور وامن الطرق. الا ذيك الارصاد للحين يقشرون فستق. سهيل ومهيل ودرجة الحرارة وهياط. وينكم عن الرطوبة والضباب. حتى الغبار و المطر!
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23 - يعني على اساس2017-09-16 22:47:18
الي بيسعفهم مارح تدخل عليه سياره. خلكم واعين ويجب الابتعاد عن السيارات والطريق هو الحل الاسلم لان السيارات مسرعة ولا تعلم ان فيه حادث امامهم. اما قضية يسعف او يولع فلاشرز هذا كلها لا تجدي تلك اللحظة🤔
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22 - مثرع الثواق2017-09-16 22:40:48
استغفر الله العظيم
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21 - الا مانت فاهم2017-09-16 22:38:20
حادث في الضباب خطر ولا احد بيحرك سيارته الا ونجم تجي لان المرور في سبات بس كذه يعني فيه مرور للرخصة و الاستمارة وبعد عن طريق ابشر والسرعة مع ساهر. مالهمش لزمة
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20 - القبطان سلفر2017-09-16 22:36:42
ومسكين من صدم خلوه يموت بسيارته ما انقذوه واسعفوه خلوه لين تجي سيارة ثانية وتصدمه وتكمل عليه قسم بالله ناس ماعندها ضمير ولا قلب
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19 - ابو خالد الهاجري2017-09-16 22:35:37
اين دور المرور وامن الطرق في مثل هذه الحالات الضباب على الطرق السريعه ؟؟؟
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18 - القبطان سلفر2017-09-16 22:34:34
راعي اليوكون بتوفيق رب العالمين وسرعة تصرفه سلم و ربي نجاه وسلم سيارته من هالحادث ..
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17 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-16 22:33:54
السؤال لي،واقفين مافيهم خير اعكس الطريق وشغل الانوار نواياهم وصخه
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16 - القبطان سلفر2017-09-16 22:32:50
من جد مدري وش يحسونه فيه وكيف يفكرون بس صار حادث خلو السيارات محلها والعالم تصدم فيها اليس فيكم رجل رشيد يفكر ويتصرف بسرعة وذكاء ؟؟؟
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15 - _2017-09-16 22:32:26
ذولاء مراضا حد يسرع في الضباب
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14 - للاسف هذا الموضوع2017-09-16 22:32:09
يتحمله امن الطرق والمرور ( المفروض حادث مثل هذا يتم عمل خلفه سيارتين ويشغلون السفتي حتى الناس تهدي . اما يتركون الحادث في نص الطريق السريع بدون تنبيه . هذا الشي مرفوض
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13 - القبطان سلفر2017-09-16 22:31:34
جهل وقلة وعي وتصرف من الاول طلعو اول سيارة لو تسحبونها او تدفعونها عن الطريق مو تجلسون تتفرجو والعالم جاية ما تدري وتصدم واللي يموت واللي ينصاب الله يستر ما يكون مات احد ولا تعرض لاصابة خطيرة
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12 - نجداوي2017-09-16 22:29:05
الجهات المختصه بهذا الطريق فشلت في ادارة طريق ابو حدريه الخفجي الشاحنات في الليل تسير بدون اضاءه خلفيه مفرق راس الخير لايوجد فيه تحذيرات كافيه نقاط التفتيش بالكاد تجدها الدور الوقائي معدوم جداً
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11 - المتيم2017-09-16 22:26:55
كل السبب وزاراة النقل بالشراكه مع المرور لسوء الطرق التي لا ترقى الى مستوى الطرق العالميه كله فساد في فساد مجرد صبغ اسود نتمنى العقاب لهؤلاء الفاسدين
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10 - فهد2017-09-16 22:21:17
السؤال اين المرور في مثل هذه الظروف .. المرور لم يعد له أي دور للأسف
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9 - مطرخالد2017-09-16 22:19:37
انا لله وانا الية راجعون ....ليش هاالبشر ماشغلو انوار سيارات بالعكس على مسافة طويلة وتحذير او بس جالس يصور الحمدلله الحمدلله عقول مريضة
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8 - الثلاثة الغائبون2017-09-16 22:14:52
امن الطرق والمرور يجب ان يغلقوا الطريق وقت الضباب. وبعدين وين الارصاد تعلم بوجود رطوبة عالية تصل ١٠٠٪ وينتج الضباب على مدى سنوات. فلماذا وجودهم لا غبار ولا مطر ولا ضباب. يجب المحاسبة وادارة الطرق 🤔!
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7 - مغترب بالشرقية2017-09-16 22:08:56
الشرقية فيهم غشامه فهاوه بيبسي البحرين مؤثر فيهم
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6 - ولوو2017-09-16 22:00:23
الله يكفينا شر المصائب والكوارث
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5 - ابو عقرب2017-09-16 21:58:56
يعني ضباب تسرعون ليه اهل العقول في راحه
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4 - مانع القحطاني2017-09-16 21:53:33
ياهووووه ايش هذا الله لايبلانا فيلم ذا ولا صدق؟
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3 - لاحول ولا قوة الا بالله2017-09-16 21:52:58
واين المرور ومراقبين الطرق والمقاولين اللي يشيلون لوحات ذكر الله ، الله يرحم من مات و يشفي المصابين ويعوضهم .
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2 - زائر2017-09-16 21:51:12
الضباب خطير جدا والمفروض المرور يوقفون حركه السير للسيارات والشاحنات اثناء الضباب
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1 - Falcon2017-09-16 21:50:07
الحمد لله كلهم بخير ولله الحمد
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