فيديو: شاهد .. حادث شنيع على طريق الجبيل

حجم الخط A A A المرصد 25 1٬777 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث تصادم مروع لشاحنة تسير بسرعة اصطدمت بشاحنة أخرى وعدة مركبات متوقفة على جانب طريق “الجبيل – أبو حدرية” بالمنطقة الشرقية.

وأبان المقطع المتداول الشاحنة وهي تسير بسرعتها العادية لتصطدم فجأة بناقلة وعدة مركبات أخرى متوقفة على جانبي الطريق و وقع الحادث لوجود الضباب بشكل كثيف على الطريق؛ ما منع قائد الشاحنة من رؤية الناقلة والمركبات المتوقفة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا