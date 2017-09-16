فيديو: شاهد ردة فعل طفلة بعدما فاجأها قريبها بقناع مرعب .. وهكذا علق متحدث العمل

حجم الخط A A A المرصد 21 2٬087 1 ساعة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله شخص أصاب طفلة بحالة من الهلع والفزع ما دفعها للصراخ والركض بعد أن أخافها بقناع مرعب.

وأظهر مقطع الفيديو شخص تربطة صلة قرابة بالطفلة وهو يرتدي قناعًا بشعًا، فاجأها به، وظلت تركض وهي تصرخ خوفًا، دون مراعاة منه لنتيجة تصرفه.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل بين رواد “تويتر ” وانتقد كثير منهم تصرف ذلك الشخص، وعدم وعيه بتأثير هذه المخاوف في نفوس الصغار، وطالبوا بمعاقبته.

فيما قلل آخرون مما حدث، مبررين بأن الجميع صغارا وكبارا يتعرضون لمثل هذه المواقف.

ومن جانبه قال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ردا على تغريدة أرسلت إليه وحملت المقطع، أن كل شكل من أشكال الإساءة للطفل، يندرج تحت نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ومنها الإساءة النفسية للطفل وتعريضه لسوء التعامل.

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