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فيديو: شاهد ردة فعل طفلة بعدما فاجأها قريبها بقناع مرعب .. وهكذا علق متحدث العمل

فيديو: شاهد ردة فعل طفلة بعدما فاجأها قريبها بقناع مرعب .. وهكذا علق متحدث العمل
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المرصد 21 2٬087 1 ساعة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله شخص أصاب طفلة بحالة من الهلع والفزع ما دفعها للصراخ والركض بعد أن أخافها بقناع مرعب.

وأظهر مقطع الفيديو شخص تربطة صلة قرابة بالطفلة وهو يرتدي قناعًا بشعًا، فاجأها به، وظلت تركض وهي تصرخ خوفًا، دون مراعاة منه لنتيجة تصرفه.
وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل بين رواد “تويتر ” وانتقد كثير منهم تصرف ذلك الشخص، وعدم وعيه بتأثير هذه المخاوف في نفوس الصغار، وطالبوا بمعاقبته.

فيما قلل آخرون مما حدث، مبررين بأن الجميع صغارا وكبارا يتعرضون لمثل هذه المواقف.

ومن جانبه قال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ردا على تغريدة أرسلت إليه وحملت المقطع، أن كل شكل من أشكال الإساءة للطفل، يندرج تحت نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ومنها الإساءة النفسية للطفل وتعريضه لسوء التعامل.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

21 - 🌺 ندى 🌺
2017-09-16 22:46:57
ايش هذا ماعنده احساس وربي اناخفت فكيف بالطفلة الصغيرة 😥 بعض الناس مرضى يخوف الآخرين ويضحك مدري على ايش يضحك
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20 - زائره
2017-09-16 22:44:26
مو غريبه لان الرجال ناقصين عقل
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19 - ٩٩
2017-09-16 22:40:56
الله لا يوفقه خلع قلبها الله يخلع قلبه
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18 - المر
2017-09-16 22:35:10
*** اتقوا الله هذا ظلم
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17 - عبادي الهلالي
2017-09-16 22:31:55
متحدث العمل خلك من مقالب البزارين . وشف اللي فصلهم المستشفى هذا يمزح معه اخته مالك شغل فيه اهله بيربونه شف شغلك انت ورب الاجانب اللي لاعبيين في البلد انت ووزارتك المشئومه
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16 - راكاااان
2017-09-16 22:27:43
تصرف غيرمسؤل لايصدر الا من شخص لايعرف معنى الرجوله ولا معنى الخوف من الله ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم)) فأنت يامن روعة هذا الطفل حسابك عظيم عندالله
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15 - الجهني
2017-09-16 22:23:54
حسبي الله ونعم الوكيل ايش ذنب الطفلة هل يرضيه ان يعمل بأطفاله كذا
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14 - زائر من الكواكب
2017-09-16 22:19:18
تراه مسالم ولكن حافظوا على أطفالكم:
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13 -
2017-09-16 22:14:56
ت 9 مواطنه الله يشفي ابنك ان شاء الله
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12 - زرهان
2017-09-16 22:13:30
طريقة هروبها وارتفاع صوتها يدل أنها تعرضت لصدمة وصدمة قوية وتأكيد ذلك سوف تتبول لا اراديا فى الفراش أثناء النوم ويكون منها عدت تصرفات غير معتادة من البنت مسكينة الله يروعة زى ما روعها
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11 - مواطنه
2017-09-16 22:12:06
أكيد يااخ هاشم راح تصاب بعقدة نفسيه طول العمر ع اللي شفته مع ابني
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10 -
2017-09-16 22:08:21
تصرف غير مقبول من قريب الطفله علماً بان خوف المفاجئ له احياناً مخاطر على الشخص سوء كان صغير او كبير
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9 - مواطنه
2017-09-16 22:08:09
ابني تعرض لها وعمره٣ سنوات وصار معه خوف ودايم يحلم في ذاك الشخص اللي وصار معه خفقان ودايم مرعوب ورهاب اجتماعي حسبي الله ونعم الوكيل بس
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8 - هاشم
2017-09-16 22:05:10
احتمال تصاب بعقده نفسيه وخوف شديد يلازمها طول حياتها كويس ماتوقف قلب الطفله وماتت ترويع الاطفال خطر جدآ جدآ لايدركه الا المختصين بعلم النفس
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7 - مواطنه
2017-09-16 22:04:16
شخص تافه جدا ولا عنده انسانيه ولارحمه والله لو أني من ابوها غير يذوق اللي ذاقته من المسكينه هاذا شي راح يظل معها طول العمر حصل مع ابني موقف قريب منه والله انه يعاني منه الان عمره١٧ولايزال عنده خو
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6 - مفسر أحلام
2017-09-16 22:04:09
عليه غضب الله هذا مجرد من الانسانيه طفله ياحيوان وش ذنبها لابارك الله فيك
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5 - ولوو
2017-09-16 22:02:50
والله يستاهل هذ الغبي العقوبة
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4 - زائر من الكواكب
2017-09-16 22:00:39
معروف لدينا::
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3 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-16 21:59:20
عمل جهل وحماقة نهى الشرع عن ترويع المسلم هذا من ناحية الشرع وقد تصاب بسكر أو تصاب بمرض نفسي لا علاج له فيندم أشد الندم فكم الذين أصابتهم امراض بسبب صدمة الخوف
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2 - ولوو
2017-09-16 21:57:07
خاف الله فيها أعوذ بالله منك راح تسبب لها عقد نفسية في المستقبل ماينفع فيها حتى الطب
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1 - مانع القحطاني
2017-09-16 21:55:22
الله ينتقم منك يامريض واسال الله ان يسقطك قريباً في قبضة الحكومه
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