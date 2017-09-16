زكي الصالح يثير الجدل بتغريدة “حسبي الله ونعم الوكيل”

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صحيفة المرصد : أثارت تغريدة كتبها المدير السابق للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم زكي الصالح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وذلك بعد اقالته من منصبه بعدة أيام.

حيث كتب الصالح : “‏حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل”.

فيما لم يتضح سبب نشر التغريدة ، فيما تكهن البعض أن يكون السبب ورائها هو ما تم تداوله بأن الصالح كان السبب الرئيسي في نشوب الخلاف الأخير بين مشرف المنتخب طارق كيال والمدرب فان مارفيك .

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