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زكي الصالح يثير الجدل بتغريدة “حسبي الله ونعم الوكيل”
صحيفة المرصد : أثارت تغريدة كتبها المدير السابق للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم زكي الصالح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وذلك بعد اقالته من منصبه بعدة أيام.
حيث كتب الصالح : “حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل”.
فيما لم يتضح سبب نشر التغريدة ، فيما تكهن البعض أن يكون السبب ورائها هو ما تم تداوله بأن الصالح كان السبب الرئيسي في نشوب الخلاف الأخير بين مشرف المنتخب طارق كيال والمدرب فان مارفيك .
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حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
— زكي الصالح (@ZAKIALSALEH) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
13 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-16 22:50:19
حتى وهو يتحسب الفقراوية وراه وراه !! خلاص اتركوه بحاله يكفي انكم صادرتوا جهده وعرقه وطردتوه وجلبتم ابجورتكم القديمة لتلميعها وإعطاءها منصب اكبر من حجمه .. كلنا معك يازكي بقلوبنا ولا ننسى اعتراف بخاري
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12 -2017-09-16 22:40:26
معليش يازكي ، ركز بشركة الكهرب
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11 - زحلقه2017-09-16 22:36:56
صف سرا بجنب ملايين العاطلين ...... هيه جت عليك ؟؟؟؟
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10 - راكاااان2017-09-16 22:32:36
رب كلمـة قالت لصحبها دعنــي !!! كبيره منك يازكي الصالح
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9 - المر2017-09-16 22:30:24
ليش تزعل اداره جديده وتعيينات جديده اديت اللي عليك ويجي غيرك كثير علي الشي هذا ويطلعون بالشكر والتمني بالتوفيق لغيره الانانيه مشكله
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8 - عبادي الهلالي2017-09-16 22:29:26
قلنا لكم ... مالهم اماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان روح ادعي ربك ليلا ونـ8ـــــــارا عليهم
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7 - ابو عادل2017-09-16 22:29:13
عندي احساس ان المنتخب راح يتعرض لخسائر كبيره ومذله في المانيا بسبب شاعر الفلس .
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6 -2017-09-16 22:28:39
احمد ربك اربع سنوات سفر وفنادق خمس نجوم واكل بلاش وراتب فوقها يعنى تبي تجلس للابد بدل تتحسب اشكرهم واترك المجال لغيرك المنصب مو حصري عليك
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5 - الفنكوش2017-09-16 22:18:18
غيرك تركوا مناصب كبرى وخرجوا بكل أدب وخلق رفيع ونت خارج تتحسبن على عباد الله من جد الله لايوليك على مسلم
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4 - الفنكوش2017-09-16 22:16:19
تحسبن على ماذا تكيه ولا ماخذ صك على منصب مدير المنتخب هذا حال الدنيا اديت الي عليك وجا غير وين المشكله اعوذ بالله من نفسيات بعض الخلق يبغاهم يخلدوه ويجعلوه مخلد في المنصب ايش الحسد هذا اترك المجال لغي
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3 - منقاش2017-09-16 22:08:51
من عام 2013 وهو مدير للمنتخب
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2 - wad2017-09-16 22:06:58
ولايهمك يازكي .ندري شاعر الفلس اللي يتدخل بعمل الاتحاد السعودي المنتخب بشكل شرعي هو من تسبب بهذا .وندري ان عزت صار مثل الأطرش بالزفه بتدخلات شاعر الفلس
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1 - ١١١2017-09-16 22:03:27
الله يعيننا عليكم ...اشغلتم خلق الله
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