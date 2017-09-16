النصر معرّض للهبوط بعد ٢٨ سبتمبر .. وهكذا علق فيصل بن تركي

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صحيفة المرصد : صدر قرار المحكمة الدولية الرياضية في قضية نادي فلامنغو البرازيلي ضد فريق النصر السعودي.

و كان القرار صدر لصالح النادي البرازيلي و استحقاقه المبلغ المتبقي من حصته من قيمة اللاعب هيرناني.

وقضى نص القرار بدفع النصر مبلغ قرابة ١٢ مليون ريال قبل تاريخ ٢٨ سبتمبر الحالي، و في حالة تخلف النصر عن الدفع ستكون العقوبة إما غرامة مالية أو خصم من نقاط الفريق في الدوري، وكذلك قد تصل إلى تهبيط الفريق للدرجة الأدنى.

من جهة أخرى طمأن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر جماهير ناديه بعدم التعرض لأي عقوبات أو خصم نقاط في الفترة المقبلة، على خلفية الأنباء المتداولة عن وجوب تسديد إدارة النادي لمبلغ 3 ملايين يورو لمصلحة نادي فلامنغو البرازيلي بسبب قضية اللاعب البرازيلي هرناني.

وأكد بن تركي عبر الرياضي أن إدارة النادي أخذت احتياطاتها في هذا الموضوع وحسبت حسابات كل الظروف بما فيها أسوأ الاحتمالات، حيث أشار إلى أن مبلغ هرناني موجود في خزانة النادي منذ فترة طويلة.

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