النصر معرّض للهبوط بعد ٢٨ سبتمبر .. وهكذا علق فيصل بن تركي
صحيفة المرصد : صدر قرار المحكمة الدولية الرياضية في قضية نادي فلامنغو البرازيلي ضد فريق النصر السعودي.
و كان القرار صدر لصالح النادي البرازيلي و استحقاقه المبلغ المتبقي من حصته من قيمة اللاعب هيرناني.
وقضى نص القرار بدفع النصر مبلغ قرابة ١٢ مليون ريال قبل تاريخ ٢٨ سبتمبر الحالي، و في حالة تخلف النصر عن الدفع ستكون العقوبة إما غرامة مالية أو خصم من نقاط الفريق في الدوري، وكذلك قد تصل إلى تهبيط الفريق للدرجة الأدنى.
من جهة أخرى طمأن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر جماهير ناديه بعدم التعرض لأي عقوبات أو خصم نقاط في الفترة المقبلة، على خلفية الأنباء المتداولة عن وجوب تسديد إدارة النادي لمبلغ 3 ملايين يورو لمصلحة نادي فلامنغو البرازيلي بسبب قضية اللاعب البرازيلي هرناني.
وأكد بن تركي عبر الرياضي أن إدارة النادي أخذت احتياطاتها في هذا الموضوع وحسبت حسابات كل الظروف بما فيها أسوأ الاحتمالات، حيث أشار إلى أن مبلغ هرناني موجود في خزانة النادي منذ فترة طويلة.
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التعليقات
وش تعني الصوره . يعني بنسدد غصب
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موجود سددو
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تعليق مخالف
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كون زحل موجود في بيت المال بتاع النصر .. فهذا يعني ان هذا إختبار حقيقي للعاشقين .. فاللي بيدفع و يوقف مع النصر في هالأزمة و في هالوقت هذا بالتحديد .. هو المُحب الصّادق فعلاً ..
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الدفع الرباعي عاد بقووووة ... والله مسخرة والله ظلم
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وجود الفقر في الممتاز من الاصل غير نظامي .. اقرأوا قصة الحكم الجمل وستعرفون التفاصيل
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ت23 عصامي يازينك ساكت
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عالم السنافر فعلا عالم عجيب يحلم ويتمنى كم انت مسكين ايها السنفور ....
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نصر مين اللي يهبط وين راحت هيئة الرياضة..هذا لو هوالوحدة أو الاتحاد . او التعاون.
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احب اذكركم هذي الصورة يعتبرونها بطوله وتحسسهم بمشاعر الدفع الرياعي التليدة 😁
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امممم ماعندهم فلوس يسددون وماعندهم نقاط ممكن تساعدهم ومانبغاهم يهبطون 🤔بالله مين نطقطق عليه ونتسلى ويصير كوشتنا 🤓
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ما دام المبلغ مرصود **
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وهالنصر ماينتهي من هالمشاكل مع لاعبينه ؟ لازم شكاوي وأخذ حقوق بالقوة ---لهم حق أعطوهم حقوقهم وبلاش بهذله ---مالت عليكم !!
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لحووووووول إﻻ بالله ؛؛؛ نخلص من 11 يطلع لنا 28 سبتمبر ::: إعان الله :::
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مكشوفين الزرق
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اما هبوط ياهي قويه
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الهبوطة صعبة قوية يا طاقية😂
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انا تعجبني الصوره تذكرني بلهلال
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(( للفيفا تخسون ينزل العالمي للدرجه الاولى ))
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المهم جهز الدراهم ولايكثر .....
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هذا عمك العالمي
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ههههههه الله يعين الفقراوية بيتابعون مبارياتهم بعد الظهر بالشموس .. انا بتصدق لعنوده بطاقيتي 😘
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أتـمنى كل الأنديه تتقفل نهائي ..... وبعدين يابو لكه دامه في خزينة النادي ...؟؟؟ وراكم خاشينه وتجيبوا لنفسكم الكلام . لزوم الشوشره ؟ بس أتحدى يكون موجود ...
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سنسجل ونسجل
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طيب ليش ماسددو من زمان مادام الملبغ موجود
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الاز سوف تكون ازمة في الفلافل بعد تصفيه استثمارات الفقر لتسديد ديون غصبن عن خشوم الفقراويه
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اذا ما عندك جهز اغراضك للأولى هذا فييييفففا مو الي بالي بالك.
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قد ترهب او تتوعد اتحادك المحلي لكن الفيفا صعبه وقويه وسبقك الإتحاد إدفع والا ترى خاتمتك اولى .
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ادفع ا غصبن عنكم
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متعود هالنادي كل لاعبيه بالتقسيط ويسحب على الانديه محد بهدل القادسيه غيره ياخذ لاعبين وعلى الدفتر ويسحب عليهم ويبهدلهم
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كفو كحيلان
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