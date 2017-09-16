بالفيديو : الهلال يتجاوز عقبة أحد بهدف وحيد

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صحيفة المرصد : حقق الهلال انتصاره الثالث على التوالي في دوري جميل السعودي للمحترفين اليوم السبت بفوزه على ضيفه أحد بهدف دون مقابل حمل إمضاء فيصل درويش في الدقيقة (60) بصناعة سالم الدوسري على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في مواجهة شهدت تألق قائد الهلال في هذه المباراة في أول مشاركة له العماني علي الحبسي فأنقذ الهلال من أهداف محققة لهجوم أحد في شوطي المباراة.

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