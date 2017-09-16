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بالفيديو : الهلال يتجاوز عقبة أحد بهدف وحيد
صحيفة المرصد : حقق الهلال انتصاره الثالث على التوالي في دوري جميل السعودي للمحترفين اليوم السبت بفوزه على ضيفه أحد بهدف دون مقابل حمل إمضاء فيصل درويش في الدقيقة (60) بصناعة سالم الدوسري على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في مواجهة شهدت تألق قائد الهلال في هذه المباراة في أول مشاركة له العماني علي الحبسي فأنقذ الهلال من أهداف محققة لهجوم أحد في شوطي المباراة.
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هدف #الهلال في مرمى #احد بـ #دوري_جمل#الهلال_احد pic.twitter.com/hAdlTrpTcy
— أخبار الكرة السعودية (@sport360arabic1) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
38 -2017-09-17 01:34:55
هيا تعال. سويتو زحمه علشان بسمه كيف لو شفتوها علي الطبيعه تفصخون ثيابكم وتمشون جدران هههههههههه 😜
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37 - مفتاح علبة قشطه2017-09-17 01:30:04
بسمه المرصد ماهي تنبأتك عندما يلتقي أكبر فريقين في السعودية الآتحاد و الهلال...العميد و الزعيم...💛...💙.قشوووط 💛 🌷
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( عدد التعليقات 8,975 )36 - بسمه
29// الله يبارك فيك ..مشكور .
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( عدد التعليقات 8,975 )35 - بسمه
قشوط// الله يبارك فيك يارب ..اوك كم يوم ونشوف 😁
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( عدد التعليقات 8,975 )34 - بسمه
الحكم ما قصر عطاهم إياها ههههههههههههههههههههههههههههههههه الله يوفق جميع الأنديه ما عدا بنو زعيق///شوي شوي يالفريد من نوعك خوفتنابدعواتك هههههههههههههه ادع لفريقك قبل الهبوط
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33 - مفتاح علبة قشطه2017-09-17 01:21:01
بسوووم💙 🌷 والله الفرحة مشتركة ... 16 Jan الوعد معاكم.😜 قشوووط 💛 🌷
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32 - مفتاح علبة قشطه2017-09-17 01:18:16
مبروك لجميع عششاق الزعيم.
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31 -2017-09-17 01:13:47
قشوط فتحو علبتك كيف تخش علي خل بسمه ترد اول بلا. هههههه
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30 - مفتاح علبة قشطه2017-09-17 01:10:02
ألف مليوووووون ترليوووووون مبروووك لزعيمة بسمه المرصد. قشوووط 💛 🌷
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29 -2017-09-17 01:08:02
بسمه كلامه ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد. مبروك الفوزززز.
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28 -2017-09-17 01:03:29
الحكم ما قصر عطاهم إياها ههههههههههههههههههههههههههههههههه الله يوفق جميع الأنديه ما عدا بنو زعيق
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27 - كوكا2017-09-17 00:59:54
محاولات مستميته لاسقاط الزعيم من بداية الدوري .. المافيا الصفراء تقاتل بكافة الاتجاهات .
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( عدد التعليقات 8,975 )26 - بسمه
الله يبارك فيك حقاني 💙
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25 - عبدالله اليامي2017-09-17 00:44:30
ألف مبروك للهلال زعيم نصف الأرض وحظا ً أوفر لأحد ، نتيجة لا تعكس حجم الهلال ولكن المهم حصد 3 نقاط .
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24 - حقاااني...2017-09-17 00:41:09
مبرووووك ابويوووسف تستاهلون
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23 - حقاااني...2017-09-17 00:39:46
مبروووك الفوووز لكل الزعماء والزعيمات ..تهنئة خااااصة للعزيز الغااالي الجوووفي ونقول لك تر لك وحشة مشتاااقين لك 🌹🌹..وتهنئة خاصة للزعيمتين هيفاااء وبسمة
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( عدد التعليقات 15,377 )22 - ابويوسف
💙الف مبروك
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21 - فهد العطيه2017-09-17 00:22:14
ياعمار يايد دلهوم دفع رباعي وقدام احد ياللهول
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( عدد التعليقات 8,975 )20 - بسمه
16// كالعاده فاز بالتحكيم وهذا ديدن التحكيم المحلي لمساعدة الفريق الوضيع//😂😂😂😂سمعني صياحك كمان وكمااان
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( عدد التعليقات 8,975 )19 - بسمه
قلق // خمسين مكالمه من سامي لجوال ماجد عبدالله مما جعل الاخير يغلق جواله//يمكن قاااعدين يغردون له في تويتر المسكين 😂
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( عدد التعليقات 8,975 )18 - بسمه
مبروك يازعماء💙مجرد تمرين للرديف 👌🏻
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( عدد التعليقات 6,705 )17 - بسمات وطن
أنت بسمة وطن أذا تكدر الخاطر .. ي زعيم
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16 - قاهر الزعيق2017-09-16 23:54:24
كالعاده فاز بالتحكيم وهذا ديدن التحكيم المحلي لمساعدة الفريق الوضيع
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15 -2017-09-16 23:51:52
والله حرام يأخذ ماتياس مكان الحبسي في بطولة اسيا المفروض تناقش وتحاسب الادارة المدرب ويشفون له صرفه
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14 -2017-09-16 23:49:51
ماتيوس نكبه لم يلمس الكرة الا ١٣ مرة بكامل المباراة و لا يطلب عن ولا يقاتل من اجلها واذا مررت له تصرف بها بسرعه باية شكل وما غير يركض على الفاضي صراحه نكبه والمدرب اعطاه اكبر من حجمه والخاسر الهلال
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( عدد التعليقات 6,705 )13 - على شاطئ الأمل تفارقنا بلا وداع
زعيم 👋
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12 -2017-09-16 23:19:37
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
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11 -2017-09-16 23:15:37
الف مبروكككككككك لزعيم 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
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10 - إسستطلاع منخفض ::: تايفــون ؛؛؛2017-09-16 23:12:15
بسم الله ،،، السلام عليكم ؛؛؛ يا هلاااااااال بالتوفيق ::: يا زعيم :::
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9 - قلق2017-09-16 23:11:13
خمسين مكالمه من سامي لجوال ماجد عبدالله مما جعل الاخير يغلق جواله
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8 - رطب2017-09-16 23:00:50
المدرب *** افسدوا معالم الفريق
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7 -2017-09-16 22:53:47
ت1دبو في نحرك
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6 -2017-09-16 22:42:05
هاردلك للفريق العريق احد
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5 - ر س ا م2017-09-16 22:40:40
ديربي متواضع بين فريقان محليان
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4 -2017-09-16 22:34:07
هاردلك للفريق العريق احد
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3 -2017-09-16 22:33:28
هدف يتيم وبالقوه احد كان اجدر بالفوز
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2 -2017-09-16 22:32:47
ااالف مبروك بسومتي. 😙
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1 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-16 22:32:25
مباراة تعتبر انطلاقة للاعبي الزعيم الجدد أمثال كنو وكادش وكنت اتمنى مشاركة مختار فلاته بدل المقلب ماتيوس .. الخبر القادم هو للكابتن سامي ومفاوضة نادي الفيحاء له هذه الدقائق .. نباح الفقراوية يبدأ الآن
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بواسطة : الحياة حلوة
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