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بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها
صحيفة المرصد: نشرت الفنانة الاماراتية أحلام مقطع فيديو على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر خلاله الاحتفال بعيد ميلاد إحدى خادماتها .
وأبان مقطع الفيديو مظاهر الاحتفال التى تمثلت في ” إحضار والدة أحلام و أخواتها تورتة وضعوا فيها بعض الشموع، وغنوا في مقطع الفيديو (هابي بيرث داي) في وسط فرحة عارمة من الخادمة، وصدمة من المفاجأة السارة التي لم تكن تتوقعها.
ووجهت أحلام الشكر لأهلها في أسفل الفيديو على المفاجأة السارة التي أعدوها من أجل إحدى خادماتها .
ولم تكتفي أحلام بتقديم التورتة للخادمة بل قدمت لها هدية عبارة عن علبة صغيرة تحتوي على حلق ألماس، أثار إعجاب ودهشة وسعادة الخادمة وجميع المتواجدين عندما فتحته الخادمة أمام الكاميرا.
التعليقات
( عدد التعليقات 28,555 )39 - قلم الحقيقه
أين هؤلاء هل افتقدناهم في حياتنا حقيقة.هل ذهبو مع الناس الطيبين أم لازال منهم أحدآ يعيش بيننا.ماأشاهده أن هناك مصالح مشتركة بقدر مايعطيك بقدر مايأخذ منك.وأسوأ هذه المصلحة تجارة المشاعر بين آدم وحواء.
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( عدد التعليقات 28,555 )38 - قلم الحقيقه
ماأجمل النفوس الني تعطي بصدق وتكرم بصدق وتهدي بصدق وتواسي بصدق وتعايد بصدق وتهنىء بصدق وتفرح للآخرين وتشاركهم مسراتهم وأحزانهم بصدق لايريدون مقابل مما يقدمونه للآخرين الا رضى ربهم أغناهم عن ماعداه.
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37 - ..اعياد الميلاد حرام2017-09-17 01:14:21
عيد الميلاد حرام وتشبهه بالكفار وحنا مسلمين عندنا عيدين فقط عيد الفطر والأضحي والحمد لله ع نعمه الإسلام
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36 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-17 00:49:31
الدلو : انت أياديك بيضاء على الضعوف بالعلن و بالخفاء و الأكثرية يكون بالخفاء .. بس لاتنسى أهلك من حنّيتك بعد .. أو على الأقل لا تتصرّف تصرفات طفولية معهم و كثّر خيرك ما نبي شيء ..
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35 - ابورنا2017-09-17 00:49:19
ولله طيبه احلام وعندها عطف ورحمه على من يعملون معاها لله يعطيها على قد نيتها ليش حتى عمل الخير ننتقدها فيه بارك لله لها في مالها وولدها
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34 - .2017-09-17 00:47:57
شكراً احلام هذه أخلاق المسلم
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33 - كنكت2017-09-17 00:41:46
تعليق مخالف
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32 - همام2017-09-17 00:39:44
تعليق مخالف
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31 -2017-09-17 00:29:14
طيبه هـ الانسانه الله يهديها ويوفقها
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30 - فتى مكة2017-09-17 00:28:54
طيب ليه تنشر ؟؟
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29 - شمس2017-09-17 00:26:57
بصراحه ثقيلة دم هاذي الطقاقة بشكل ماهو معقول
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28 - وطني الحبيب وهل احب سواه2017-09-17 00:16:46
اللي يقول عطت خادمه ولم تعطي الاخرى .. ترى هذي الهدية بمناسبة عيد ميلاد هذه الخادمه واكيد الاخرى اذا جا عيد ميلادها بتعطيها هديه هذي عادة احلام ام الكرم ..
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27 -2017-09-17 00:10:08
***** فلوس مايسمى ***
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26 - فكر إمرأه2017-09-16 23:39:02
اعطفوا عليهم لولا الحاجه ما تركوا اهلهم واطفالهم من اجل توفير الحياة الكريمه لهم ولمن يعولون ربما تُرزقون من ضعفائكم
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25 - كفو أحلام2017-09-16 23:38:08
و لكنّ يُعجبنيْ الزمآن حينَ يدورّ
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24 - مواطنه حزينه من جور الزمان2017-09-16 23:32:42
الله يسعد قلبها مثلما اسعدت قلب هذا العامله المغتربه عن اهلها ووطنها احلام قلبها كبير اسال الله يسخر لي من يسعدني في هذا الحيآه ويفرج همي وهمومكم أجمعين ومن قال امين دعواتكم ولكم مثلها
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23 -2017-09-16 23:24:35
صفي بجنب ورع الراجحي وبقية الخمه والمهايطيه ... أنا بجيب لخدامتي حبة تميس هديه
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22 -2017-09-16 23:18:18
لم يفهمني آحد البعض يعتقد آني لا آعزهم والبعض يعتقد آني بلا آحساس ، آنا لا آكرهه آحد ولا آتكبر على آحد ولا آريد شيئا من آحد
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21 -2017-09-16 23:11:58
. ههههههههههههههههه
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20 - صراحة توقعت2017-09-16 23:11:40
تعليق محالف
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19 - مو اول مرة2017-09-16 23:10:31
تعطي خدمها هدايا ثمينه يا الملعقة القديمة. احلام تصرف على نفسها واللي يشتغل معها والهدية كل من في وقته وماهي رضاوة. قال توزع هدايا رمزية قال. نفيش مثلاً 🤔
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18 - الحين احلام2017-09-16 23:07:50
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,555 )17 - قلم الحقيقه
هل تجاهلت أم نست هذه الفنانة بقية الخدم والذين تم مشاهدتهم في هذا المشهد التصويري الدعائي أن تطيب خواطرهم ولو بهدايا رمزية.لا أبدآ لم تنسى ولم تتجاهل في نفس الوقت وانما كان تركيزها كله خلف الدعاية لها
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16 - وازماناااااه2017-09-16 23:02:31
***** الانسانة هذه ما اطيقها سبحان الله ثقل طينة عجيب
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15 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-16 22:58:59
سخافه
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14 -2017-09-16 22:56:41
احلام انسانه وتساعد الناس لها مواقف انسانيه كثيره
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( عدد التعليقات 28,555 )13 - قلم الحقيقه
أعطت احداهم وتركت غيرها من الخدم لديها حتى ولو بهدية رمزية.عدالة ناقصة أفرحت قلب وكسرت قلوب .
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12 -2017-09-16 22:53:44
سبحان الله الخادمة اجمل من احلام
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11 - محمد ابو ابعز2017-09-16 22:53:11
هياط . فعل الخير لا يلعن للناس ....**
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10 - هنطش2017-09-16 22:48:57
ادخل الفرحه لي قلب انسان شي جميل وخصوصا العامله المنزلية اوالعامل
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9 - راكاااان2017-09-16 22:47:43
الله يجزاها خير ادخلت الفرحه ولأبتسامه في قلب هذه العامله الفقيره التي تقوم بخدمتها اصيله يا احلام ونسأل الله لك الهدايه
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8 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-16 22:46:30
الله يسعدها مثل ما أسعدت خادمتها وكافأتها بهدية تعتبر لها ثمينة جداً
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7 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-16 22:45:56
حلو ان ترسم الابتسامة في وجه انسان آخر .. واتمنى ان واحد يعتقد ان عيد الميلاد حرام مايسويه ويبقى في حاله ولا ينتقد الآخرين ممن يفرحون بهذه الاحتفالات البسيطة المحببة للنفس الطبيعية
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( عدد التعليقات 1,971 )6 - نبرااس
كله رياء ومظاهر وتصنع،،،من بغى فعل الخير يكفيه ان الله يعلم.
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5 - قلم الحقيقه2017-09-16 22:44:31
سخافه****
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4 - كُعشان2017-09-16 22:41:40
اشوى اللي طلعت صدمه ....***
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3 - Moha2017-09-16 22:41:39
كبيرة ام فهاد بقلبك الطيب
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2 - رؤية 20602017-09-16 22:40:16
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1 - مصدر خاص2017-09-16 22:37:19
بارك الله فيها
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