بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

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صحيفة المرصد: نشرت الفنانة الاماراتية أحلام مقطع فيديو على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر خلاله الاحتفال بعيد ميلاد إحدى خادماتها .

وأبان مقطع الفيديو مظاهر الاحتفال التى تمثلت في ” إحضار والدة أحلام و أخواتها تورتة وضعوا فيها بعض الشموع، وغنوا في مقطع الفيديو (هابي بيرث داي) في وسط فرحة عارمة من الخادمة، وصدمة من المفاجأة السارة التي لم تكن تتوقعها.

ووجهت أحلام الشكر لأهلها في أسفل الفيديو على المفاجأة السارة التي أعدوها من أجل إحدى خادماتها .

ولم تكتفي أحلام بتقديم التورتة للخادمة بل قدمت لها هدية عبارة عن علبة صغيرة تحتوي على حلق ألماس، أثار إعجاب ودهشة وسعادة الخادمة وجميع المتواجدين عندما فتحته الخادمة أمام الكاميرا.