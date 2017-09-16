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شاهد .. مضاربة بين سائقين على طريق سريع بجدة تنتهي بسقوط مروع لشخص من سيارة
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لمشاجرة انتهت بشكل مروع على طريق سريع بجدة .
وأظهر المقطع المصور لحظة محاولة سائق “جيب فورتشنر” مفاداة سائق “هوندا سيفيك” ، أثناء محاولة سائق الهوندا تعطيله ، ليقوم مرافق لسائق الهوندا بإخراج يده من النافذة اليمنى ويعتدي على سائق السيارة الأخرى .
واستمر الشخص بالخروج من السيارة ومحاولة الاعتداء على من في السيارة الجيب ، وفجأة يفتح باب السيارة ويسقط منها على الطريق السريع أثناء سير السيارة بسرعة عالية .
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التعليقات
51 - غصن اخضر2017-09-17 01:34:11
رعاع علیهم من الله ما یستحقون لا یمثلون اخلاق الشعب السعودی المسلم المسالم الذی یردد داٸما القیاده فن وذوق واخلاق
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50 -2017-09-17 01:28:40
يخاطرون بحياتهم علشان تفاهه الله لا يبلانا يارب
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49 - حمدي2017-09-17 01:26:35
هذه العينات منتشرة شرق جدة وشرق مكة يستاهلو
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48 - عكاش ابوعجره2017-09-17 01:23:09
سبق وحذرنا من التساهل والتغاضي عن هذه العينات من المنفلتين السفهاء،وقلنا انها ستتحول لحرب شوراع، وها هي الان حقيقة مصورة امام الجميع. أين أمن الدولة عن هؤلاء؟ هذه جريمة جنائية. وصورة للمرور رحمه الله
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47 - خابرهم2017-09-17 01:10:16
جده مليانه من هالعينه . مولدين ومجهولين ويتكلمون بجعرمه وحقين مشاكل وكأنهم من أهل البلد ولما تشوف هويته تلاقيه ( يامولد يامقيم يامجهول ) والله لاعبين بجده لعب . أنا عشت في جده سنين وأعرفهم حق المعرفه
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46 - همسات2017-09-17 01:08:22
صراحه يجب ان يعاقب بشده على تهوره وتعطيل السير وتعريض حياك الاخرين للخطر
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45 - منتحي2017-09-17 01:07:20
ياكثر الهمج
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44 - خالد2017-09-17 01:00:17
هؤلاء الجراثيم يجب اجتثاثهم من المجتمع لكي ينظف تربية شغالات
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43 - سبحان الله العظيم وبحمده2017-09-17 00:57:09
لاحول ولا قوة الابالله ..
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42 - عنيد2017-09-17 00:50:13
ليته تكسر قليل الادب.. اعوذ بالله من هالأشكال
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41 - زائره2017-09-17 00:44:11
السيارات لناقصين العقل والدين والنساء الرزينات مسكينات تحتاج لفلان وعلان وتحتد للاجنبي وغيره عجائب الدنيا
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40 - حتى المصور2017-09-17 00:42:06
مسرع سرعة جنونية ( وبعدين رعي الفور شنر بين عليه يبي يتفادى المشكلة ( صاحب السيارة الصغيرة مسوي فيها عنتر شايل سيفه مسوي فيها شجاع وخارج مع الباب والله اني تمنيت انكسرت رقبته حتى ثاني مره يلعن بليس
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39 - كنكت2017-09-17 00:40:13
ربي سلمه هذي المره وأتمنى تكون له درس ولغيره ، السواقه ذوق وفن وأخلاق مو فرد عضلات وشياطين متفلته وخناقات وسرعه .
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38 - علي ابو تميم2017-09-17 00:39:36
غبي من الدرجة الممتازة
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37 -2017-09-17 00:39:20
حقيقه لا يخوفون ولا يرعبون هو الخاسر بينصدم و يروح فطيس هم من الجن لا مشخ و لا كسر لو بعير بهذا الطيحة مات نتمنا القبض عليهم و اعطائهم دروس في الأدب قليلي الأدب
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36 - فيصل...2017-09-17 00:31:07
لازم لازم ثم لازم .... التجنيد الاجباري .. الفضاوه والمخدرات والاتكالية وترويج الافلام والمخدرات قضة على عقول الشباب..نرجو تشديد العقوبات على هذه الشاكلة والسجن الرادع والغرامه المجزية المؤدبة.
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35 - الخط الطويل2017-09-17 00:30:24
اذا بدأت في التحرك تسوي اكثر
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34 - الخط الطويل2017-09-17 00:17:52
هذه حركااااات **** متعودين على كدا
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33 - محمد الجعيد2017-09-17 00:15:29
شباب فاشل
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32 -2017-09-17 00:12:27
انا اشهد انه بطل ما طاح على راسه درك نفسه تدريكه الفارس خخخخخخخخخ
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31 - رعد الجنوب2017-09-17 00:11:38
والله مايحدث في شوارعنا شي مخجل واتمنى الرجوع لما قاله محترف نادي الاتحاد
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30 - الهاشمي2017-09-17 00:09:02
لاتصورنا هذا اللي فالحين فيه ****اللهم لا بلاء ليته انهد لحية ع الهماجة
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29 - جديد2017-09-17 00:03:56
الشيطان يبرأ منهم ...
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28 - ابو سليمان2017-09-17 00:03:35
المراهق او الشاب الذي لا يستخدم عقله ويقوده طيشه وتهوره يضرلنفسه وغيره مثل هذا كاد ان يسبب ضرر لفيره او يبتلي مسلم بدعسه في الطريق للولا لطف الله على كل حال انا مقتنع انه يوجد مهبل في الطريق
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27 - أفريقي2017-09-16 23:55:11
الحمدلله الذي عافانا مما إبتلاهم به
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( عدد التعليقات 28,555 )26 - قلم الحقيقه
حلقة جديدة من مناطح السيارات يقوم بها بعض الحثالات من متعاطي المخدرات والمسكرات تمنيت لو كسرت عنق صاحبهم حتى يتم ادخال الجميع السجن ويلحقون الأخونجية من دعاة وعصابات الأخوان.
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( عدد التعليقات 3,823 )25 - ابن الوطن
حتى لو ان دهس هو من رمى نفسه ياليت المصور دقه بالصدام حتى يكون عبره لغيره
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24 - مصري2017-09-16 23:52:59
ايه اللي جرالكم يا اخوانا
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23 - احمد عثمان2017-09-16 23:52:59
للاسف هناك عينات منهم يثيرون الرعب والخوف في شوارعنا وهناك قصور من الجهات المعنية هؤلاء لابد يصنفون من الارهاب يزهقون الارواح والممتلكات فلابد من وقفة جادة امام هؤلاء العابثين حفظ الله الجميع
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( عدد التعليقات 6,705 )22 - على شاطئ الأمل تفارقنا بلا وداع
إستهتار مراهقين !!
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( عدد التعليقات 2,179 )21 - ابونواف...
الحمدالله الله سلمة وفكة الله من السيارات والدهس المفروض يسجد شكر لله على سلامتة
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( عدد التعليقات 3,823 )20 - ابن الوطن
حق من حطك تحت الكفرات
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19 - البيضفاعي2017-09-16 23:48:04
الصقوط غير مريع لو مات ممكن نقول صقوط مريع بس مامات
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( عدد التعليقات 3,823 )18 - ابن الوطن
مسوي فيلم امريكي اقول ادفن راسك وسط الرمال الان
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17 - سالم2017-09-16 23:46:17
التهور بكل اشكاله لابد له من عقاب ، هذا كاد ان يؤذي نفسه وغيره ويتسبب بكارثة
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16 - لاجديد2017-09-16 23:44:30
يستاهل ا**... المتنذر عصاته مكسوره دائماً .... ***وصيع تمتلئ بهم مدينة جده وكلهم مجهولين ومولدين ومخلفات للأسف ...
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15 - sasa19742017-09-16 23:42:24
يمكنها محاوله سرقه او قتل ـ يجيب توقيفهم حالا
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14 - كويتي وافتخر2017-09-16 23:41:56
لا يوجد في قاموس كثير
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13 - علي العمري2017-09-16 23:41:42
لو هم عارفين في عقاب وسجن. ما صار كذا. وسحب الرخصه.
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12 - بدر2017-09-16 23:40:43
متى يجي اليوم اللي نحتفل فيه بهروج اخر اجنبي وافريقي من السعوديه ونخلص من زبالة البلدان اللي عندنا
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11 - مانع القحطاني2017-09-16 23:39:18
بيض الله وجهك يا الي صور ولو انك بغيت تجيب العيد في راعي الهونداي لكن ربي سلم وخل الهمج ذولا يتربون الي ماربوه اهله ولا عجزو عن تربيته تربه الحكومه
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10 - علي العمري2017-09-16 23:35:11
وين الامن عن هذا. ***حتي في الشارع. ولا الهند مثل كذا
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9 - اورنج2017-09-16 23:34:07
يستاهل ليته مات مجموعة لصوص وافدين ومتخلفين ومنحطين يجب نفيهم من المجتمعات بالسجون مدى الحياة ،
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8 - قلم الحقينة2017-09-16 23:33:06
لوحات السيارات واضحة لا بد من العقاب لانه اللي قاعد يصير حرب شوارع
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7 - إسستطلاع منخفض ::: تايفــون ؛؛؛2017-09-16 23:32:11
يا سلاااام ؛؛؛ شكل مروع هاااه ::: ﻻوالله ::: يستاهل مع أن السرعة كانت غير كافية لكن برافوا يستاهل .
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6 - بنت ابوها2017-09-16 23:31:56
لاحول ولا قوة إلا بلاله العقل نعمه
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5 -2017-09-16 23:31:52
المصور ايش وضعة وكيف عرف انه راح يصير شيء
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4 - ابو تركي2017-09-16 23:30:27
المفترض يكون هناك تحقيق في الموضوع .... والظاهر من المشهد انها عمليه إثبات للقوة ... وطيب ان صاحب الجيب ما وقف ....والا كان ربما جريمه ....
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3 - بنت ابوها2017-09-16 23:30:18
لاحول ولا قوة الابلاله العقل نعمه
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2 - ملتزم وطيب2017-09-16 23:27:59
انا والله ملتزم وطيب ومافيه العيبه بس مشكلتي***
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1 - زائره2017-09-16 23:27:29
ناقصين عقل
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