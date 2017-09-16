شاهد .. مضاربة بين سائقين على طريق سريع بجدة تنتهي بسقوط مروع لشخص من سيارة

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لمشاجرة انتهت بشكل مروع على طريق سريع بجدة .

وأظهر المقطع المصور لحظة محاولة سائق “جيب فورتشنر” مفاداة سائق “هوندا سيفيك” ، أثناء محاولة سائق الهوندا تعطيله ، ليقوم مرافق لسائق الهوندا بإخراج يده من النافذة اليمنى ويعتدي على سائق السيارة الأخرى .

واستمر الشخص بالخروج من السيارة ومحاولة الاعتداء على من في السيارة الجيب ، وفجأة يفتح باب السيارة ويسقط منها على الطريق السريع أثناء سير السيارة بسرعة عالية .

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