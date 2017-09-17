بالفيديو .. أول تعليق لـ “السديس” حول مؤتمر «التواصل الحضاري بين أمريكا والعالم الإسلامي» في نيويورك
صحيفة المرصد : أثنى الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الشراكة التي تجمع المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وتعاونهما في إنجاح المؤتمر الذي أقامته رابطة العالم الإسلامي في نيويورك تحت عنوان التواصل الحضاري بين أمريكا والعالم الإسلامي.
وقال “السديس” لقناة الإخبارية اليوم ” المملكة وأمريكا وهما قطبا هذا العالم في التأثير يقودان العالم والإنسانية إلى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار.”
يذكر أن المؤتمر قد انطلق اليوم بحضور أكثر من 450 ممثلًا عن المؤسسات الإسلامية من جميع دول العالم ونظرائهم الأمريكان؛ في مدينة نيويورك، تحت عنوان (التواصل الحضارى بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامى.
وسيشهد اليوم الأول من المؤتمر عددا من المشاركات العلمية والفكرية والسياسية من عموم دول العالم.
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التعليقات
مشكله ... متهاوشين فيما بينهم ... وهم عرب ومسلمين ... ورايحين يسوون مؤتمر « التواصل الحضاري بين أمريكا والعالم الإسلامي » في نيويورك .. بالأول تواصلوا وتصالحوا مع بعضكم .. وعقبها يجيب الله مطر
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لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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قال تعالى( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ )
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ياليت المسلمين يتقاربون مع بعضهم البعض فبل ما يصدرون ذلك للعالم فالمسلمين يتقاتلون ويصنقون بعضهم بعض ويصفون من يريدون منهم بالإرهاب ويخرجونهم من جماعة المسلمين ويتواصلون ****
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اخواني اخواتي اذكرو الله كثيراً وصلو على محمداً صلى الله عليه وسلم.
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ما اجمل الصفوف عندما تجد فيها النساء مستأمنين الرجال..لايتم طردهم من اي مؤتمر 💚
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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فيه طبخه ... يتم الإعداد لها ... وسترون ذلك في قادم الأيام .. نحن ذاهبون إلى المجهول ....
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الله يستر ... من اللي جاي ... أحس أن ورا هالمؤتمرات والتقارب بين أهل الدين الإسلامي
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