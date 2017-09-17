بالفيديو .. أول تعليق لـ “السديس” حول مؤتمر «التواصل الحضاري بين أمريكا والعالم الإسلامي» في نيويورك

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صحيفة المرصد : أثنى الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الشراكة التي تجمع المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وتعاونهما في إنجاح المؤتمر الذي أقامته رابطة العالم الإسلامي في نيويورك تحت عنوان التواصل الحضاري بين أمريكا والعالم الإسلامي.

وقال “السديس” لقناة الإخبارية اليوم ” المملكة وأمريكا وهما قطبا هذا العالم في التأثير يقودان العالم والإنسانية إلى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار.”

يذكر أن المؤتمر قد انطلق اليوم بحضور أكثر من 450 ممثلًا عن المؤسسات الإسلامية من جميع دول العالم ونظرائهم الأمريكان؛ في مدينة نيويورك، تحت عنوان (التواصل الحضارى بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامى.

وسيشهد اليوم الأول من المؤتمر عددا من المشاركات العلمية والفكرية والسياسية من عموم دول العالم.

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