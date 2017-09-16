طيار روسي: قلت للطيار الأمريكي القتيل لا تقلّد هذه الحركة فلست أهلا لها !
صحيفة المرصد : أشار طيار اختبار الطائرات الروسي محمد تولبويف إلى أنه تحدث مع الطيار الأمريكي ايريك شولتز الذي لقي حتفه في حادث تحطم مقاتلة من طراز “سو-27″ فوق نيفادا.
وذكر تولبويف الذي يشغل حاليا منصب الرئيس الفخري لمعرض” ماكس” الجوي الدولي أنه حذر شولتز من خطورة تكرار التحليقات البهلوانية الجوية العالية التي يقوم بها الطيارون المحترفون الروس عادة ، وفقاً لموقع “روسيا اليوم” .
ونوّه الطيار الروسي بأنه تحدث مع زميله الأمريكي قبل شهر وقال له:” لا تحاول تقليد ما نقوم به من أكروبات جوية لأن ذلك في غاية الخطورة”.
وشدد على أن شولتز كان لديه خبرة عريقة ويحلّق بشكل جيد ولكن كان الأفضل بالنسبة له عدم تكرار بعض التحليقات البهلوانية الخطرة على الطائرات الحربية .
وقال تولبويف في حديث مع محطة إذاعة محلية روسية :” لقد حذرته من مغبة ذلك وقلت له إن الفرق يكمن في درجة مئوية واحدة فقط. الحق يقال إن الطيارين الأمريكيين والبريطانيين ماهرون ونحن نكن لهم الاحترام ونقدرهم كمحترفين ولكن هناك بعض الأمور الدقيقة جدا لا يعرفها إلا الطيار المحترف. لقد قلت له:” ستموت لو حاولت تكرار ما أقوم به في الجو. لكل مهارته التي لا ينبغي تجاوزها”.
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التعليقات
لا اعلم ماهي الحركة التي تسببت بوفاته و لكن ربما هي مناورة الكوبرا اثناء المطاردة بين طائرتين و هي اشتهر بها الطيارين الروس و طائرة سوخوي منذ نهاية الثمانينات .. شاهدوها في يوتيوب للمعرفة و المتعة
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الغرب يهايطون على الطائرات الحربيه وشباب الوسطى يهايطون على الددسن
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ت 7 اذا كان مخه متضرر ولا ينفع معه العلاج ليش أجل يكشف عليه
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*** الحماقة والغرور صفة من صفات الروس المعروفة عنهم. على الروس ان يعلمون ان الامريكان يتقدمون عليهم مائة سنة ضوئية في كل شيء .
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روسي مهايطي هههههه
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والله الطيار راح في ذمة الله ولا،،،،، نقدر نتأكد ان كان كلامك صدق والا هلس /// لكن العلم الاكيد 100%. أنة مستحيل يسويها مرة ثانية حتى لو كان هو محترف المحترفين .
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عالم ومهارات على طيارات وربعنا حمضيات وصنى مسروقه
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مما اصابك يجب ان تكشف على مخك المتضرر فقد يكون متضرر ولا ينفع معه العلاج
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4 - 2017-09-17 00:09:12 صحيح ان الجابر ترك نادي الشباب يا الربع ــــــــ نعم صحيح لكن الحمد لله الله وفقه ووقع عقد مع فريق بست وسترون بريمير ومقره ولاية شبوه القريبه من لحج دعواتك له بالتوفيق
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صحيح ان الجابر ترك نادي الشباب يا الربع
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اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً
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الروس ماهرين في التحليق
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اعتقد مو صحيح المفروض الرياضه يتم تخصيصها وفق انظمه ومعايير معينه وخطط استراتيجيه
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