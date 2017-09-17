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رئيس الفلبين يفاجئ رئيس لجنة حقوق الإنسان بسؤال صادم !

رئيس الفلبين يفاجئ رئيس لجنة حقوق الإنسان بسؤال صادم !
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المرصد 8 2٬361 3 ساعات

صحيفة المرصد – رويترز : فاجأ الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي رئيس لجنة حقوق الإنسان في الفلبين بسؤاله، إن كان يميل لاشتهاء الأطفال بسبب تركيزه على قضية قتل المراهقين في الحرب التي تشنها الحكومة على تجارة المخدرات.

وقال دوتيرتي في إشارة إلى رئيس اللجنة شيتو جاسكون “لماذا يشعر هذا الرجل… بضيق شديد تجاه قضية الشبان خاصة الصبية منهم؟ هل تشتهي الأطفال؟”.

وأضاف قائلاً “هل أنت مغرم بالمراهقين؟ أليس كذلك؟ لدي شكوك .. هل أنت مثلي الجنس أم تشتهي الأطفال”.

ولم يرد جاسكون على طلب لرويتزر للتعليق.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 -
2017-09-17 02:33:27
يافخامة الرئيس الا تعلم عن مثوليت الكثير من الفلبينين أكثرهم خكاريه بمثل البنات وحق الحقوق عرص يحب الشباب و الأطفال افصله وخلع يشغل حارس سجن
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7 -
2017-09-17 02:10:27
تعديل ل1 لو فيك خير ما تدخلت في مالا يعنيك
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6 -
2017-09-17 02:03:46
ل1 لو فيك خير تدخلت في مالا يعنيك
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5 - عبشان الشلولخ
2017-09-17 01:35:52
ههههه رهيب رئيس الفلبين. شن حرب قوية على تجار المخدرات ووقف في وجه امريكا ,,كفوووو
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4 - ابوفهد
2017-09-17 01:25:25
رقم١ هذا إجراء دوله ماهو من حقك تتدخل فيه والمتهم بريء حتى تثبت إدانته واذا هو خائن ابش دخل اولاده يا أخي تكلم بعقل
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3 - مهند111
2017-09-17 01:18:23
كل الفلبين مثليين
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2 -
2017-09-17 01:13:14
وش هذا يخرف
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1 - الهم عليك ولا على غيرك
2017-09-17 01:11:01
رئيس خايس يذكرني في الخاين زياد بن نحيت وعياله
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