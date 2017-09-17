رئيس الفلبين يفاجئ رئيس لجنة حقوق الإنسان بسؤال صادم !

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صحيفة المرصد – رويترز : فاجأ الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي رئيس لجنة حقوق الإنسان في الفلبين بسؤاله، إن كان يميل لاشتهاء الأطفال بسبب تركيزه على قضية قتل المراهقين في الحرب التي تشنها الحكومة على تجارة المخدرات.

وقال دوتيرتي في إشارة إلى رئيس اللجنة شيتو جاسكون “لماذا يشعر هذا الرجل… بضيق شديد تجاه قضية الشبان خاصة الصبية منهم؟ هل تشتهي الأطفال؟”.

وأضاف قائلاً “هل أنت مغرم بالمراهقين؟ أليس كذلك؟ لدي شكوك .. هل أنت مثلي الجنس أم تشتهي الأطفال”.

ولم يرد جاسكون على طلب لرويتزر للتعليق.

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