الرئيسية / هكذا جاء رد “النائب العام” على أمير منطقة طالب بإنهاء قضية “مقيم” متهم بالتحرش
هكذا جاء رد “النائب العام” على أمير منطقة طالب بإنهاء قضية “مقيم” متهم بالتحرش
صحيفة المرصد: رفض النائب العام في إحدى المناطق إغلاق قضية تحرش لفظي اتهم فيها “مقيم” من جنسية عربية بعد توجيه أمير منطقه بإغلاق ملف القضية بعبارة “ينهى الأمر”.
شدد النائب العام على أن القضية لازالت تحت الإجراء، وسيتم إنهاء إجراءاتها وفق النظام المتبع في ذلك، ومخاطبة إمارة المنطقة بذلك.وفقاً لـ “عين اليوم”.
وكانت الأجهزة الأمنية في إحدى المناطق تلقت بلاغاً يفيد باتهام “مقيم” بالتحرش “اللفظي”، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات قبل أن يصلها توجيهات أمير المنطقة بإنهائها.
يشار إلى أن قرار النائب العام جاء استناداً إلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 2017/6/16، والمتضمن استقلالية النيابة العامة وارتباطها بالملك مباشرة.
التعليقات
38 - مـ2017-09-17 03:52:33
للامريكيه الترند ف تويترطلبات زواج وقصائد غزل وترحيب وخرفنة للسعودية ال صورت بالشارع متبرجة اعلان القاء القبض عليها والترند مطالبات بسجنها وجلدها وقتلها ماف تناقض ال طالبو بمحاسبه السعوديه مامدحو ذيك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - مقيم بالسعودية2017-09-17 03:40:21
اتوقع دا العبيط الاهبل قالها في التلفون اتفضلي ياعسل او مند الكلام نخدمك في المحل اهبل مايعرفش العادات والتقاليد في المملكة موضوع تافهة هجموه على المحل وضربوه بس حسب ماسمعت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 -2017-09-17 03:26:15
34 / ليه ماتتكلم عن اللي طاروا بايفانكا؟ واللي يمدح بالفنانات واللي يتمنى الزواج من فنانات وممثلات؟ اذا هي تشوف ابن بلدها اللي المفروض انه غيور ومتربي في بيئه محافظه قاعد يطرد ورى الفنانات فلا تلومها؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
35 - مـ2017-09-17 03:13:48
السواق تمون عليه وتسولف معه وتضحك وتتكشف له اما غيره فحرام تخاف من ربها والعقوبة تستحي مربينها رجال وش نقول وش نخلي والله مارايت اعجب منهن ويتغلون فيهن بعد وتكلفك مبالغ وتتشرط هههههاا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - مـ2017-09-17 03:03:39
اذا جت فنانه طارن فيها يهاجمن الدين والشيوخ ع المواقع بصور متبرجات وهن بالواقع يتحجبن تكتب ايه ودعاء جنب صور ومقاطع ؟ تضحك وتسولف هناك معهم وبرى حرام وعيب ولو تكلمها بعضهن تعتبره تحرش وتقول مايستحي هه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - طيب سوال للنائب العام بما ان النيابة مرتبطه بالملك2017-09-17 02:53:32
في حلة رفعة شكوى جماعية من المواطنين للنيابة العامة على وزارة العمل لتقاعسها في حماية المواطن وتوظيف الوافدين . هل سيتم التحقيق مع هذي الوزارة ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - مـ2017-09-17 02:52:57
بعد ماجت من امريكا بعثه طلعت مع ابوها بالسيارة محجبة وهي هناك متبرجة دق جوالها سألها ابوها من هو هذا قالت صديقي بامريكا جون قال اشوى احسبه سعودي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - مـ2017-09-17 02:48:19
اذا هو عضو هيئة هاجمنه بعنف لسانها يلعلع ف وسط السوق حياء وتربية وش ترجي من وحده ولي امرها سواق غير محرم بخلوه محرمه بلبس ضيق وعطر رخص وديـ اذا جينا للابتزاز هن بالصدارة مفهيات ع المواقع متحررات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - علي العمري2017-09-17 02:44:47
القصه هذي أبكت عيني. احلام سعيده. للجميع
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
29 -2017-09-17 02:42:04
يفترض إن هذا الشيء عادي جدا جدا ولكن بما إنه صار بطوله فهذا الشيء لايبشر بخير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 - مـ2017-09-17 02:34:31
اذا ساقن بكره ماهو بس يتمشكلن مع بياع مع الشباب والمغزلجية والمنحرفين والعمال ال بتمر عليهم من مصلح لمعبي لمغسل لل الخ
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
27 - راكاااان2017-09-17 02:30:57
اتمنى ان يوكل اليك مكافحة الفساد بالأضافه لعملك كنائب عام ..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - راصد2017-09-17 02:28:30
عهد ووعد جديد تعيشه السعوديه في ضل حاكم عادل لا يقبل الوساطه في الظلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - راكاااان2017-09-17 02:27:54
والله الرجال تبان من عيونها وباين انك رجال من ظهر رجال ولا تأخذك في الله لومة لائم وماوضعك ولي الأمر حفظه الله في هذا المنصب الا وانت اهلآ له نسأل الله لك التوفيق والعون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -2017-09-17 02:26:55
النيابه العامة عضيدها ملك الحزم الملك سلمان اطال الله في عمره لان يستطيع احد كان من كان بالأمر على النيابه إلهامه الامير لم يقدر الامر تحرش لفي او جسدي المهم تحرش لا يرضاه احد لمحاربة النيابه قول وفعل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - ابو ردن2017-09-17 02:24:09
( ينهى الأمرّ جسب النظام ) .. لكسب رضاء الطرفين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 -2017-09-17 02:19:46
ت20 وليش غاضين البصر مايغضون ابصارهم يا متناقض يا مشاكس يا عنيد يا ظريف يا لطيف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - ***2017-09-17 02:19:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - الاردن الجار الشقيق 😂2017-09-17 02:09:26
وش الاسباب وش قال لغاظات البصر حفيدات الصحابيات المحتشمات النزيهات راعيات السواويق والخلوات بهم والمخصر والضيق الخ
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
19 - الكويس2017-09-17 02:07:19
التحقيق وعزل الامير من منصبه ✋️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - عصامي2017-09-17 02:07:10
سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله تعالى- براسه يقول:- يقدر أي واحد يرفع دعوى حتى علي شخصياً .وهذا الأمير يتجاوز ويعطي حاصنة لأحد عامة الأشخاص من تطبيق شرع الله تعالى ويُسقط محاكمته. لكن بطل يالنائب العام
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - الساري2017-09-17 02:04:52
الواسطة من أكبر أنواع الفساد ولاضيععنا الا الواسطه لكن كل شخص سيحاسبة الله على مايفعل حسبنا الله وكفى
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
16 -2017-09-17 01:53:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - حساوي حر2017-09-17 01:51:39
*** اليمني تجاري قوي جدا ومتمكن بتجارة تبوك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
14 - الاجنبي قوي في بلدي بسيب امير2017-09-17 01:51:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 8,978 )13 - بسمه
الله لو فيه كثير من امثال هذا النائب اللي ماينصاعون لرغبات الغير .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
12 - المواطنين2017-09-17 01:38:52
مافيا الاجناب السودان كلهم شغالين في تبوك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
11 - الحياة حلوة2017-09-17 01:34:48
وحدة. من. ثنتين. إما. أن أمير المنطقة ما فاهم. النظام. أو أن الشغلة فيها واسطة. مفسدة. الأمارة ليس لها علاقة بالنيابة ماهو شغلة
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
10 - عبشان الشلولخ2017-09-17 01:34:07
ياسلاااام. هذي الاخبار السنعه استمرووواا
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
9 - الهاشمي2017-09-17 01:32:57
الحمد الله انتا بمملكة العدل والانسانية والحزم فلماذا يطلب هكذا يتهي الامر ؟! ياتعليق 6 لماذ لاتصدق يا الزيدي
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
8 -2017-09-17 01:31:37
بعبارة. ينهى الأمر.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
7 - ام سلطان2017-09-17 01:28:34
بيض الله وجهه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - علي العمري2017-09-17 01:23:15
قويه. ودي اصدق بس ًوربي قويه
لا يعجبني(7) اعجبني(7)
5 - ابوفهد2017-09-17 01:21:55
الواجب محاسبة أمير المنطقة ولو بلغت نظر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - اللحم الأبيض المتوسط2017-09-17 01:20:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - تشهير2017-09-17 01:15:23
من هو ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - الهيثم العربي2017-09-17 01:14:56
احسن. خل القانون يا خذ مجراه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 -2017-09-17 01:13:21
هذا واحد من أسباب الفساد ... الواسطات .... الأجانب لهم مافيا وواسطات قويه داخل البلد ... لو هو مواطن ماقلت أنهو وإلآ اطوو القضيه .... مهزله
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : كلنا سلمان
الله يهديهم ويصلحهم... الله لطف فيه...
بواسطة : بدور
رغم بُعد المسافآات ف انت إلى الروح أقرب...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان يعترف باعتقال الحاج حمد المريالمرصد 7 1٬378 2 ساعتين
رئيس الفلبين يفاجئ رئيس لجنة حقوق الإنسان بسؤال صادم !المرصد 8 2٬360 3 ساعات
طيار روسي: قلت للطيار الأمريكي القتيل لا تقلّد هذه الحركة فلست أهلا لها !المرصد 14 6٬516 4 ساعات
بالفيديو .. باحث عراقي: “الإخوان المسلمين” ساهموا بقيام دولة إسرائيل.. وهذا ما فعلوهالمرصد 94 1٬835 7 ساعات
المرصد الرياضي
4 أسباب وراء إقالة سامي الجابر من قيادة الشبابالمرصد 7 650 1 ساعة
بالفيديو : الهلال يتجاوز عقبة أحد بهدف وحيدالمرصد 51 1٬968 6 ساعات
النصر معرّض للهبوط بعد ٢٨ سبتمبر .. وهكذا علق فيصل بن تركيالمرصد 33 4٬824 6 ساعات
زكي الصالح يثير الجدل بتغريدة “حسبي الله ونعم الوكيل”المرصد 27 5٬978 6 ساعات
اخبار فنية
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”المرصد 17 2٬727 9 ساعات
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صورالمرصد 24 12٬815 19 ساعة
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟المرصد 41 13٬136 يومين
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018المرصد 178 15٬117 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادهاالمرصد 39 6٬057 6 ساعات
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !المرصد 87 21٬967 يوم واحد
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!المرصد 37 13٬502 يوم واحد
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصرالمرصد 121 15٬500 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. مشاجرة بين سائقين على طريق سريع بجدة تنتهي بسقوط مروع لشخص من سيارةالمرصد 59 5٬067 5 ساعات
فيديو: شاهد .. حادث شنيع على طريق الجبيلالمرصد 34 4٬142 6 ساعات
شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائهالمرصد 36 12٬497 يوم واحد
بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريالالمرصد 80 6٬442 يوم واحد
اخبار ثقافية
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”المرصد 10 1٬710 7 ساعات
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 6٬560 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬605 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬882 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 22٬739 4 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 15٬690 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 16٬170 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬449 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”المرصد 35 4٬223 يوم واحد
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديوالمرصد 11 9٬348 3 أيام
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنيةالمرصد 23 2٬943 4 أيام
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكةالمرصد 58 5٬881 5 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬555 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬577 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬524 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬740 أسبوعين
الاخيرة
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!المرصد 36 3٬466 22 ساعة
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاءالمرصد 18 14٬578 يوم واحد
أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”المرصد 20 16٬378 يومين
محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صورالمرصد 28 10٬668 يومين
كاريكاتير