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هكذا جاء رد “النائب العام” على أمير منطقة طالب بإنهاء قضية “مقيم” متهم بالتحرش

هكذا جاء رد “النائب العام” على أمير منطقة طالب بإنهاء قضية “مقيم” متهم بالتحرش
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المرصد 38 3٬782 3 ساعات

صحيفة المرصد: رفض النائب العام في إحدى المناطق إغلاق قضية تحرش لفظي اتهم فيها “مقيم” من جنسية عربية بعد توجيه أمير منطقه بإغلاق ملف القضية بعبارة “ينهى الأمر”.
شدد النائب العام على أن القضية لازالت تحت الإجراء، وسيتم إنهاء إجراءاتها وفق النظام المتبع في ذلك، ومخاطبة إمارة المنطقة بذلك.وفقاً لـ “عين اليوم”.
وكانت الأجهزة الأمنية في إحدى المناطق تلقت بلاغاً يفيد باتهام “مقيم” بالتحرش “اللفظي”، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات قبل أن يصلها توجيهات أمير المنطقة بإنهائها.
يشار إلى أن قرار النائب العام جاء استناداً إلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 2017/6/16، والمتضمن استقلالية النيابة العامة وارتباطها بالملك مباشرة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - مـ
2017-09-17 03:52:33
للامريكيه الترند ف تويترطلبات زواج وقصائد غزل وترحيب وخرفنة للسعودية ال صورت بالشارع متبرجة اعلان القاء القبض عليها والترند مطالبات بسجنها وجلدها وقتلها ماف تناقض ال طالبو بمحاسبه السعوديه مامدحو ذيك
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37 - مقيم بالسعودية
2017-09-17 03:40:21
اتوقع دا العبيط الاهبل قالها في التلفون اتفضلي ياعسل او مند الكلام نخدمك في المحل اهبل مايعرفش العادات والتقاليد في المملكة موضوع تافهة هجموه على المحل وضربوه بس حسب ماسمعت
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36 -
2017-09-17 03:26:15
34 / ليه ماتتكلم عن اللي طاروا بايفانكا؟ واللي يمدح بالفنانات واللي يتمنى الزواج من فنانات وممثلات؟ اذا هي تشوف ابن بلدها اللي المفروض انه غيور ومتربي في بيئه محافظه قاعد يطرد ورى الفنانات فلا تلومها؟
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35 - مـ
2017-09-17 03:13:48
السواق تمون عليه وتسولف معه وتضحك وتتكشف له اما غيره فحرام تخاف من ربها والعقوبة تستحي مربينها رجال وش نقول وش نخلي والله مارايت اعجب منهن ويتغلون فيهن بعد وتكلفك مبالغ وتتشرط هههههاا
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34 - مـ
2017-09-17 03:03:39
اذا جت فنانه طارن فيها يهاجمن الدين والشيوخ ع المواقع بصور متبرجات وهن بالواقع يتحجبن تكتب ايه ودعاء جنب صور ومقاطع ؟ تضحك وتسولف هناك معهم وبرى حرام وعيب ولو تكلمها بعضهن تعتبره تحرش وتقول مايستحي هه
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33 - طيب سوال للنائب العام بما ان النيابة مرتبطه بالملك
2017-09-17 02:53:32
في حلة رفعة شكوى جماعية من المواطنين للنيابة العامة على وزارة العمل لتقاعسها في حماية المواطن وتوظيف الوافدين . هل سيتم التحقيق مع هذي الوزارة ؟؟؟
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32 - مـ
2017-09-17 02:52:57
بعد ماجت من امريكا بعثه طلعت مع ابوها بالسيارة محجبة وهي هناك متبرجة دق جوالها سألها ابوها من هو هذا قالت صديقي بامريكا جون قال اشوى احسبه سعودي
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31 - مـ
2017-09-17 02:48:19
اذا هو عضو هيئة هاجمنه بعنف لسانها يلعلع ف وسط السوق حياء وتربية وش ترجي من وحده ولي امرها سواق غير محرم بخلوه محرمه بلبس ضيق وعطر رخص وديـ اذا جينا للابتزاز هن بالصدارة مفهيات ع المواقع متحررات
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30 - علي العمري
2017-09-17 02:44:47
القصه هذي أبكت عيني. احلام سعيده. للجميع
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29 -
2017-09-17 02:42:04
يفترض إن هذا الشيء عادي جدا جدا ولكن بما إنه صار بطوله فهذا الشيء لايبشر بخير
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28 - مـ
2017-09-17 02:34:31
اذا ساقن بكره ماهو بس يتمشكلن مع بياع مع الشباب والمغزلجية والمنحرفين والعمال ال بتمر عليهم من مصلح لمعبي لمغسل لل الخ
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27 - راكاااان
2017-09-17 02:30:57
اتمنى ان يوكل اليك مكافحة الفساد بالأضافه لعملك كنائب عام ..
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26 - راصد
2017-09-17 02:28:30
عهد ووعد جديد تعيشه السعوديه في ضل حاكم عادل لا يقبل الوساطه في الظلم
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25 - راكاااان
2017-09-17 02:27:54
والله الرجال تبان من عيونها وباين انك رجال من ظهر رجال ولا تأخذك في الله لومة لائم وماوضعك ولي الأمر حفظه الله في هذا المنصب الا وانت اهلآ له نسأل الله لك التوفيق والعون
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24 -
2017-09-17 02:26:55
النيابه العامة عضيدها ملك الحزم الملك سلمان اطال الله في عمره لان يستطيع احد كان من كان بالأمر على النيابه إلهامه الامير لم يقدر الامر تحرش لفي او جسدي المهم تحرش لا يرضاه احد لمحاربة النيابه قول وفعل
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23 - ابو ردن
2017-09-17 02:24:09
( ينهى الأمرّ جسب النظام ) .. لكسب رضاء الطرفين
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22 -
2017-09-17 02:19:46
ت20 وليش غاضين البصر مايغضون ابصارهم يا متناقض يا مشاكس يا عنيد يا ظريف يا لطيف
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21 - ***
2017-09-17 02:19:00
تعليق مخالف
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20 - الاردن الجار الشقيق 😂
2017-09-17 02:09:26
وش الاسباب وش قال لغاظات البصر حفيدات الصحابيات المحتشمات النزيهات راعيات السواويق والخلوات بهم والمخصر والضيق الخ
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19 - الكويس
2017-09-17 02:07:19
التحقيق وعزل الامير من منصبه ✋️
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18 - عصامي
2017-09-17 02:07:10
سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله تعالى- براسه يقول:- يقدر أي واحد يرفع دعوى حتى علي شخصياً .وهذا الأمير يتجاوز ويعطي حاصنة لأحد عامة الأشخاص من تطبيق شرع الله تعالى ويُسقط محاكمته. لكن بطل يالنائب العام
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17 - الساري
2017-09-17 02:04:52
الواسطة من أكبر أنواع الفساد ولاضيععنا الا الواسطه لكن كل شخص سيحاسبة الله على مايفعل حسبنا الله وكفى
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16 -
2017-09-17 01:53:32
تعليق مخالف
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15 - حساوي حر
2017-09-17 01:51:39
*** اليمني تجاري قوي جدا ومتمكن بتجارة تبوك
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14 - الاجنبي قوي في بلدي بسيب امير
2017-09-17 01:51:31
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 8,978 )
13 - بسمه
2017-09-17 01:39:42
الله لو فيه كثير من امثال هذا النائب اللي ماينصاعون لرغبات الغير .
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12 - المواطنين
2017-09-17 01:38:52
مافيا الاجناب السودان كلهم شغالين في تبوك
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11 - الحياة حلوة
2017-09-17 01:34:48
وحدة. من. ثنتين. إما. أن أمير المنطقة ما فاهم. النظام. أو أن الشغلة فيها واسطة. مفسدة. الأمارة ليس لها علاقة بالنيابة ماهو شغلة
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10 - عبشان الشلولخ
2017-09-17 01:34:07
ياسلاااام. هذي الاخبار السنعه استمرووواا
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9 - الهاشمي
2017-09-17 01:32:57
الحمد الله انتا بمملكة العدل والانسانية والحزم فلماذا يطلب هكذا يتهي الامر ؟! ياتعليق 6 لماذ لاتصدق يا الزيدي
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8 -
2017-09-17 01:31:37
بعبارة. ينهى الأمر.
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7 - ام سلطان
2017-09-17 01:28:34
بيض الله وجهه
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6 - علي العمري
2017-09-17 01:23:15
قويه. ودي اصدق بس ًوربي قويه
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5 - ابوفهد
2017-09-17 01:21:55
الواجب محاسبة أمير المنطقة ولو بلغت نظر
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4 - اللحم الأبيض المتوسط
2017-09-17 01:20:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - تشهير
2017-09-17 01:15:23
من هو ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - الهيثم العربي
2017-09-17 01:14:56
احسن. خل القانون يا خذ مجراه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 -
2017-09-17 01:13:21
هذا واحد من أسباب الفساد ... الواسطات .... الأجانب لهم مافيا وواسطات قويه داخل البلد ... لو هو مواطن ماقلت أنهو وإلآ اطوو القضيه .... مهزله
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