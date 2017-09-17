هكذا جاء رد “النائب العام” على أمير منطقة طالب بإنهاء قضية “مقيم” متهم بالتحرش

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صحيفة المرصد: رفض النائب العام في إحدى المناطق إغلاق قضية تحرش لفظي اتهم فيها “مقيم” من جنسية عربية بعد توجيه أمير منطقه بإغلاق ملف القضية بعبارة “ينهى الأمر”.

شدد النائب العام على أن القضية لازالت تحت الإجراء، وسيتم إنهاء إجراءاتها وفق النظام المتبع في ذلك، ومخاطبة إمارة المنطقة بذلك.وفقاً لـ “عين اليوم”.

وكانت الأجهزة الأمنية في إحدى المناطق تلقت بلاغاً يفيد باتهام “مقيم” بالتحرش “اللفظي”، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات قبل أن يصلها توجيهات أمير المنطقة بإنهائها.

يشار إلى أن قرار النائب العام جاء استناداً إلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 2017/6/16، والمتضمن استقلالية النيابة العامة وارتباطها بالملك مباشرة.