حقوق الإنسان السعودية تنفي ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية جملة وتفصيلا

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صحيفة المرصد – واس : أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بياناً للرد على ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية .

وقالت في بيانها : ” تتابع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ما تثيره اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بين حين وآخر من ادعاءات حول المساس بحقوق الزوار وغيرهم من حملة الجنسية القطرية في المملكة، وإذ تنفيها الجمعية جملة وتفصيلا ترغب في التذكير والتأكيد بأنها سبق أن تثبتت من قيام الجهات المختصة بالمملكة بتنفيذ الأوامر السامية الكريمة بتمكين الزوار وغيرهم من القطريين الذين تدعو الحاجة إلى دخولهم أو خروجهم من أراضي المملكة من ممارسة حقوقهم كاملة في إطار ما تسمح به الأنظمة المرعية السارية في هذا الشأن, إضافة إلى وجود لجنة خاصة للنظر في مختلف الحالات الإنسانية الطارئة والبت فيها.

وأضافت : “الجمعية إذ تؤكد أن من شأن هذه التعليمات والإجراءات والخطوات الإنسانية التي اتخذتها الجهات المختصة بالمملكة المحافظة على حقوق الجميع وصيانتها بمن فيهم المواطنون القطريون من زائرين وغيرهم فإنها تأمل ممن لديه شكوى من المواطنين القطريين التواصل معها للنظر في شكواه من أجل دراستها ومعالجتها وفقا للأنظمة والتعليمات السارية.”

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