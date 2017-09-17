رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان يعترف باعتقال الحاج حمد المري

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صحيفة المرصد : بعد نفي السلطات في الدوحة أكثر من مرة اعتقال أي حجاج عائدين بعد أداء مناسك الحج، اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري يوم (الجمعة)، باعتقال الحاج حمد المري.

وقال المسؤول الحقوقي القطري، بعد إحراجه من أحد الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف ، رداً على سؤال عن سبب اعتقال سلطات الدوحة الحجاج العائدين من المملكة، أن الاعتقال طاول المري لانتسابه إلى «القطاع العسكري، وسفره من دون الحصول على تصريحات مسبقة» ، وفقاً لصحيفة الحياة.

فيما جاء تصريح المسؤول القطري واعترافه بعد نفي الدوحة أكثر من مرة اعتقالها للمري ، وكدليل على اعتقاله من جانب السلطات القطرية .

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