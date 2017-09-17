4 أسباب وراء إقالة سامي الجابر من قيادة الشباب

حجم الخط A A A المرصد 14 2٬156 3 ساعات

صحيفة المرصد : أعلن نادي الشباب إقالة مديره الفني سامي الجابر بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق في مسابقة الدوري على يد الباطن بنتيجة 2-1.

ولم تستمر تجربة الجابر مع الشباب سوى 15 شهرًا فقط ، فيما ترجع إقالة الجابر إلى 4 أسباب .

تراجع النتائج

وتراجعت نتائج الشباب بشكل واضح في الفترة الأخيرة تحديداً ومع انطلاق الدوري في الموسم الحالي حيث خاض الفريق تحت قيادته 34 مباراة فاز في 12 لقاء فقط بنسبة فوز تصل إلى 35% بجانب 9 تعادلات و13 هزيمة.

غياب البطولات

لم يفلح الجابر في إعادة البطولات إلى نادي الشباب في المرحلة الماضية رغم أن الفريق كان يسعى للوصول لمنصات التتويج من جديد.

أزمات لاعبي الفريق

ودخل الجابر في أزمات مع بعض لاعبي الفريق الأمر الذي جعل البعض يتوقع أزمة عنيفة وجاء تراجع النتائج ليؤكد أن الفريق يعاني وبحاجة إلى التغيير.

المدرب الأجنبي

أصبح الشباب بحاجة لمدرب أجنبي وهو الأمر الذي طالبت به الجماهير منذ فترة خاصة أن جميع الأندية استعانت بمدربين أجانب على أعلى مستوى.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )