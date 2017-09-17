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4 أسباب وراء إقالة سامي الجابر من قيادة الشباب

4 أسباب وراء إقالة سامي الجابر من قيادة الشباب
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المرصد 14 2٬156 3 ساعات

صحيفة المرصد : أعلن نادي الشباب إقالة مديره الفني سامي الجابر بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق في مسابقة الدوري على يد الباطن بنتيجة 2-1.

ولم تستمر تجربة الجابر مع الشباب سوى 15 شهرًا فقط ، فيما ترجع إقالة الجابر إلى 4 أسباب .

تراجع النتائج

وتراجعت نتائج الشباب بشكل واضح في الفترة الأخيرة تحديداً ومع انطلاق الدوري في الموسم الحالي حيث خاض الفريق تحت قيادته 34 مباراة فاز في 12 لقاء فقط بنسبة فوز تصل إلى 35% بجانب 9 تعادلات و13 هزيمة.

غياب البطولات

لم يفلح الجابر في إعادة البطولات إلى نادي الشباب في المرحلة الماضية رغم أن الفريق كان يسعى للوصول لمنصات التتويج من جديد.

أزمات لاعبي الفريق

ودخل الجابر في أزمات مع بعض لاعبي الفريق الأمر الذي جعل البعض يتوقع أزمة عنيفة وجاء تراجع النتائج ليؤكد أن الفريق يعاني وبحاجة إلى التغيير.

المدرب الأجنبي

أصبح الشباب بحاجة لمدرب أجنبي وهو الأمر الذي طالبت به الجماهير منذ فترة خاصة أن جميع الأندية استعانت بمدربين أجانب على أعلى مستوى.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - كحيلان داعس الفقراويه
2017-09-17 06:04:13
يكفي سامي الجابر أنه هو اسطورةالسعودية بأرقام واحصائيات الفيفا..
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13 - ابوفهد
2017-09-17 06:01:12
تعليق مخالف
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12 - ابوفهد
2017-09-17 05:58:29
سامي الجابر احترمة واقدرة كشخص لاكن ان يكون مدرب فهو فاشل لانةاصابة الغرور ويتصنع الحماس المفروض مدرب حواري
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11 - بخن بخن
2017-09-17 05:55:42
ياناس كل انسان وله قدرات ومواهب معينه الرجل فشل في تدريب الهلال والعين الاماؤاتي والعربي القطري والان الشباب خلاص ارحم نفسك يارجل واحترم ماضيك
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10 - علم وقلم
2017-09-17 05:33:36
اشغلهم سامي الجابر
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9 - ابو علي
2017-09-17 05:10:00
ابحث عن أين انت موهوب ياسامي ،، ولاتحزن فالحياة حقل مثل اي حقل ،، لديك طموح ،، لكنه لايتوافق مع موهبتك،، اذا تطابق الطموح مع الموهبة ستجد النجاح يطاردك بدلا عن ان تطارده ،،، السؤال ،، أين هي موهبتك؟
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8 - ابو علي
2017-09-17 05:03:54
الموهبة ،، تكريس الجهد ،، بذل الوقت ،،، والعقلية الإبداعية ،، اربع شروط للنجاح ،، هل لدي سامي موهبه للتدريب ؟ لا أظن ،هل هو مجتهد ،نعم أظن ذلك ،، هل بذل الوقت نعم كذلك ،، هل لديه عقلية ابداعية ، لا،،
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7 - ابو عبدالله الزهراني
2017-09-17 03:37:36
سلختموها قبل الذبح هكذا يتم تحطيم المدرب الوطني لأن عقدة رؤساء الأندية والجمهور لم يتخلص من عقدة المدرب الوطني لا لأنه أخفق بل لأنه وطني فقط .
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6 -
2017-09-17 03:36:15
الحمد لله هم وانزاح شفط فلوس على الفاضي ماله بالتدريب غصب يصير مدرب فرحان بالشهاده مدفوعة الثمن ههههه
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5 - جحفلي
2017-09-17 03:17:35
بطولة الدوري مع الهلال سلبت منه وكان هو الاجدر لكن دلهوم والعواجي واتحاد عيد هم السبب
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4 - كنت فقراوي واستخرت الله
2017-09-17 03:15:47
الوسط الرياضي الخليجي مشغول بسامي وأخباره وين ما رحل سواء مدرب او محلل او حتى اداري
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3 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-17 03:13:36
اضحكتني نقطة غياب البطولات هههههه تذكرت اندية لها ٢٢ سنة و٣٢ سنة ما اخذت بطولة إلى ان انقذوها بالدفع الرباعي .. الشباب غير مؤهل لأي بطولة .. الجابر خلصكم من لعيبة مقالب أمثال العويس و وليد عبدالله ..
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2 - الفهد الابيض
2017-09-17 03:10:41
سامي أفضل شي له يجلس محلل وذالك لان الحياة لا تدوم فيها النجاحات
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1 - الى المدرب الوطني والنجم ولاسطورة سامي الجابر
2017-09-17 03:09:49
ستضل نجم لامع في سماء الكورة السعودية ولأسيوية . وكثير من الأندية السعودية والخليجية يتمنون استقطابك للاستفادة من خبراتك وجماهيريتك . وثق تماما بان جماهير الزعيم معك أينما حلية .
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آخر تعليق
بواسطة : بومعاذ

أنت فعلا ملقوف ياوليد الهراج وكلامك دائما بمعنى قرقرقر ثرثره مالها فائده. أنتهى...
بواسطة : عبدالله

طلع الكلب اعقل منهم...
بواسطة : hima

تعليق مخالف...
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