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كويتي يعتدي على مصري يعمل حارس في عمارة بسبب “مطلقة” !
صحيفة المرصد : دفع حارس مصري ثمن كتمانه لأسرار سكان بناية مؤتمن عليها ، جرحاً في رأسه وإصابات متفرقة في جسده، بعد رفضه تزويد شاب كويتي بمعلومات عن مطلقة تقيم في إحدى الشقق ، بمحافظة حولي الكويتية .
وفي التفاصيل بحسب صحيفة الراي الكويتية ، فإن الحارس وأثناء تفقده لمواقف العمارة فوجئ بسيارة دفع رباعي على متنها شاب لا يعرفه فتوجه إليه واستفسر منه عن سبب توقفه، فأجاب بأنه يتحرى عن مطلقة تقطن البناية، ثم وجّه له أسئلة عن مواعيد خروجها من مسكنها وعودتها إليه، وبعض الأمور الخاصة بها، فرفض الإدلاء بأي بيانات، ثم طالبه بالانصراف وإلا سيبلغ عنه الجهات الأمنية، لكن الشاب استشاط غضباً وترجل من مركبته وانهال عليه ضرباً بآلة حادة ثم فر هارباً . وتم نقل العامل المصري للعلاج، واتضح تعرضه لجرح عميق في فروة الرأس وكدمات متفرقة في جسده.
التعليقات
( عدد التعليقات 1 )11 - قلم الحقيقه
جميل مافعل هذا الحارس في عدم اعطائه أي معلومات عن سكان عمارته.أما السائل فشخص قذر في أخلاقه ومجرم في تصرفاته وبالتالي على هذه المطلقة أخذ الحيطة والحذروالتعرف من الحارس عن من كان يسأل عنها للابلاغ عنه
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10 -2017-09-17 05:46:38
من كثر مانشوفها بالتلفزيون كرهناها
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9 - ابو علي2017-09-17 05:39:22
بارك الله فيكم يالمرصد ،،، نعم الستر افضل
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8 -2017-09-17 04:30:05
1 - اتفق معك اذا كانو من عينتك فقط
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7 -2017-09-17 04:12:44
تعليق مخالف
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6 - العمده2017-09-17 04:01:30
دائما اُسلوب الجبناء هو-اضرب وأهرب- ثم يبحث عن واسطه ليخرج من الجريمه وافعاله المشينه وهذا طبع المتجاوزين للأداب والسلوك المستقيم غرور واعتداء ثم ندم ودموع وانهيار وخذلان وضياع للكرامه وحفظ ماء الوجه‼
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5 - ياسر2017-09-17 03:43:15
وين اهلها هذا طليقها ناوي ينتقم منها الله ينتقم منه
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4 -2017-09-17 03:38:41
حسبي الله عليه ان شاء الله يتم القبض عليه الله يشفي المصاب والمجرم جعل أيده القطع
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3 - زائر2017-09-17 03:35:16
مايحتاجلها تفسير المطلقة أكيد طليقة الشاب أو أنه العشيق
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2 - Ss2017-09-17 03:30:19
اتوقع ان هذه المراة طليقة الشاب ! وهذا الشاب يريد الانتقام منها .
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1 - زائره2017-09-17 03:28:56
الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغه
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آخر تعليق
بواسطة : عبدالله
طلع الكلب اعقل منهم...
بواسطة : hima
تعليق مخالف...
بواسطة : برق _ الحرم
(((السلامة المرورية على الطرقات السريعة..تحتم على المتواجديبن ابلاغ المرور ...بس...
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