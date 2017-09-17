كويتي يعتدي على مصري يعمل حارس في عمارة بسبب “مطلقة” !

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صحيفة المرصد : دفع حارس مصري ثمن كتمانه لأسرار سكان بناية مؤتمن عليها ، جرحاً في رأسه وإصابات متفرقة في جسده، بعد رفضه تزويد شاب كويتي بمعلومات عن مطلقة تقيم في إحدى الشقق ، بمحافظة حولي الكويتية .

وفي التفاصيل بحسب صحيفة الراي الكويتية ، فإن الحارس وأثناء تفقده لمواقف العمارة فوجئ بسيارة دفع رباعي على متنها شاب لا يعرفه فتوجه إليه واستفسر منه عن سبب توقفه، فأجاب بأنه يتحرى عن مطلقة تقطن البناية، ثم وجّه له أسئلة عن مواعيد خروجها من مسكنها وعودتها إليه، وبعض الأمور الخاصة بها، فرفض الإدلاء بأي بيانات، ثم طالبه بالانصراف وإلا سيبلغ عنه الجهات الأمنية، لكن الشاب استشاط غضباً وترجل من مركبته وانهال عليه ضرباً بآلة حادة ثم فر هارباً . وتم نقل العامل المصري للعلاج، واتضح تعرضه لجرح عميق في فروة الرأس وكدمات متفرقة في جسده.