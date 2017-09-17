شاهد : مشاجرة كويتيين في حولي …أحدهم خلع قميصه واستعرض عضلاته واعتدى على فتاة!
صحيفة المرصد:تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد مشاجرة بين مجموعة من الشباب مستخدمين السلاح في إحدى شوارع حولي بالكويت .
وبحسب صحيفة ” الراي ” نشبت المشاجر الدامية بين 5 شبان من أجل 3 فتيات في أحد شوارع حولي و استخداموا السلاح الأبيض في ما بينهم فيما ظهر أحدهم في المقطع يستعرض عضلاته يخلع قميصه وعمد إلى ضرب وسحل فتاة.
وتوصلت التحقيقات الأولية بحسب الصحيفة الى أن ثلاثة من الشباب الخمسة يعملون في قطاعات عسكرية وأمنية بالكويت ، الأول ملازم أول في الحرس الوطني بالكويت والثاني عريف بالمباحث، فيما الثالث يعمل عريفاً في مكافحة المخدرات، بينما الاثنان الآخران عاطلان عن العمل. كما تبين أن المعركة اشتعلت بينهم على خلفية التنافس للفوز بقلوب الفتيات الثلاث.
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التعليقات
طلع الكلب اعقل منهم
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طلع جيل من الجنسين خبيث الله يخارجنا
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غريبه ماقلت اخونج ياالاجنبي
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خنبوق الحين الموضوع مخدرات وسهر اقرب مخرج ولوكان فالسعوديه قلت اخونج وثوب ولحيه ياحقود هذا طبع ***حقود كاذب
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فوضى كل الذوق الجميل للبحرين درة الخليج شعب متحضر لنه نظيف من المتصحرين عديمي الثقافه يخلقون المشاكل من لاشي
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فاهمة الكلب البوليسي غلط مغصاني البت دي والله ههههههه الكلب لو عارف انو هيخش في خناقة متل كد كان انتحر هههههههههه
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جلسة وسهرة مخدرات ومسكرات مابين جميع هؤلاء وهذه نهايتها ومشهدها .
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فترة تزاوج مثلا
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لازم يفحصونهم عن الإيدز وش ذنب الأبرياء من أقاربهم وأهاليهم ينتقل فيهم المرض لازم يفحصونهم و اي شخص يسافر برا يدور مثل هالأمور لازم أول مايرجع يسوون له فحص شامل خصوصاً المتزوج حتى لا ينتقل المرض لها
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الغريبه تصحيح
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الغربيه ان البنات يفرقون بينهم معناها يعرفون بعض
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هؤلاء ضباط !!!!
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انت ماعندكم احساس بالحب وايش يسوي
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اللهم لا بلاء 🍻
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إذا عُرِف السبب بطُل العجب .. شاهد لباس الفتاة .. صحيح ما أمرنا الله ورسوله بشيء إلا وفيه خير . وما نهانا الله ورسوله من شيء إلا وكله شر . وأنا والله لست مع تصرف هذا الهائج ضد الفتاة مهما كانت ..
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18 - وقلنالك اللي من عينتك فقط ناقصين عقل بس ماحد يصدق
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واضح انهم شله وحده وكانوا في سهره بنات والعيال وصارت مشكله في السهره وطلعوا يمشون وكملوا الهوشه هذا طبيعى بين السكاره في السهرات الله يهديم ويصلح الحال
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قلنالكم الرجال ناقصين عقل بس ماحد يصدق
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نسئل الله العافية والسلامة
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الجريمة منتشرة بكل مكان نسئل الله العافية ومجتمعاتنا الخليجية اقل بكثير من المجتمعات الغربية التي تدعي الحضارة بلندن جرائم مروعة بل ان البعض اصبح يحذر من اظهار الساعات الثمينة امام المارة
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الشهوة أمرها خطير وشرها جسيم المحبوس من حُبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه حديث " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء "
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المرأه او البنت اينما وجدت وجدت المشاكل والكوارث
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والله شي يقهر ويسود الوجه والله عيب هالشي في مجتمعات عربيه مسلمة ، هالبلاوي والانفلات والتمرد والتحرر مانستغربها لو صارت في الغرب من اهل الغرب ، لكن تصير في دول عربية مسلمة فهذا هو الغريب والمحزن جدا
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المكان باين انو بيئه لا كلب بيولسي قالك هيعملو فيها دراما لاحول لله ياربي هههههه ههههههههههه
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اذا انعدمت الرجولة وماتت الغيرة انتحر الحياء
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يعملون في قطاعات عسكرية وأمنية وهذي سوالفهم 🤦🏻♂️ وين زائرة الي تقولون الرجال ناقصين عقل عزالله انها صادقة
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1 - ماطور 2017-09-17 05:02:46 الله يرحم صدام
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هذي حريه قلم ورحال وفريده وماضي ومن يكتب باسماء قبليه ووهمية يبون يوصلون المجتمع ونساءه الى هذا الدرك والمستوى والمذكورين بالمقطع عساكر ومن يطبق النظام كيف بالدرباوية افكار الليبرالي رخيصة وافسادية
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كثيرون هم الذكور لكن قليلون هم الرجال
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لاحول ولاقوة الابالله لمثل هذا يذوب القلب من كمدٍ اين الرجولة واين المسؤلية هذا مانخشاة على شبابنا وفتياتنا مثل هذه الحوادث الاخلاقية كانت لهيئة الامر بالمعروف يداً طولى في معالجتها
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كلهم سكارى شهوانيين عقولهم في شهوتهم مثل الحيوانات لا دين ولا عقل ولا تربية
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مكبرين الرتبه ملازم اول هذا قذر و منحط و مدمن مخدرات لو كان برتبة فريق هذا و الى معه يجب توظيفهم في المستشفيات في تغسيل الموتى اهم و البنات الصايعات الضائعات ماتربو ملعونين أين ماكانو
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اشباه الرجال 🐑 عار على الرجال
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ماانتصحتو ي هل الكويت الله يهديكم
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الله يرحم صدام
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