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الرئيسية / شاهد : مشاجرة كويتيين في حولي …أحدهم خلع قميصه واستعرض عضلاته واعتدى على فتاة!

شاهد : مشاجرة كويتيين في حولي …أحدهم خلع قميصه واستعرض عضلاته واعتدى على فتاة!

شاهد : مشاجرة كويتيين في حولي …أحدهم خلع قميصه واستعرض عضلاته واعتدى على فتاة!
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المرصد 35 2٬951 1 ساعة

صحيفة المرصد:تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد مشاجرة بين مجموعة من الشباب مستخدمين السلاح في إحدى شوارع حولي بالكويت .

وبحسب صحيفة ” الراي ” نشبت  المشاجر الدامية  بين  5 شبان  من أجل 3 فتيات في أحد  شوارع  حولي  و استخداموا السلاح الأبيض في ما بينهم  فيما ظهر أحدهم في المقطع يستعرض عضلاته يخلع قميصه وعمد إلى ضرب وسحل  فتاة.

وتوصلت التحقيقات الأولية بحسب  الصحيفة  الى أن ثلاثة من الشباب الخمسة يعملون في قطاعات عسكرية وأمنية بالكويت ، الأول ملازم أول في الحرس الوطني بالكويت والثاني عريف بالمباحث، فيما الثالث يعمل عريفاً في مكافحة المخدرات، بينما الاثنان الآخران عاطلان عن العمل. كما تبين أن المعركة اشتعلت بينهم على خلفية التنافس للفوز بقلوب الفتيات الثلاث.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

35 - عبدالله
2017-09-17 06:13:34
طلع الكلب اعقل منهم
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34 - مغادر
2017-09-17 06:11:29
طلع جيل من الجنسين خبيث الله يخارجنا
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33 - 29
2017-09-17 06:10:59
غريبه ماقلت اخونج ياالاجنبي
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32 - عبدالاله السواط
2017-09-17 06:07:53
خنبوق الحين الموضوع مخدرات وسهر اقرب مخرج ولوكان فالسعوديه قلت اخونج وثوب ولحيه ياحقود هذا طبع ***حقود كاذب
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31 - loving liberal
2017-09-17 06:07:15
فوضى كل الذوق الجميل للبحرين درة الخليج شعب متحضر لنه نظيف من المتصحرين عديمي الثقافه يخلقون المشاكل من لاشي
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30 - مقيم بالسعودية
2017-09-17 06:04:14
فاهمة الكلب البوليسي غلط مغصاني البت دي والله ههههههه الكلب لو عارف انو هيخش في خناقة متل كد كان انتحر هههههههههه
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( عدد التعليقات 1 )
29 - قلم الحقيقه
2017-09-17 06:01:04
جلسة وسهرة مخدرات ومسكرات مابين جميع هؤلاء وهذه نهايتها ومشهدها .
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28 - اقول
2017-09-17 05:57:42
فترة تزاوج مثلا
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27 - بصريح العبارة
2017-09-17 05:55:13
لازم يفحصونهم عن الإيدز وش ذنب الأبرياء من أقاربهم وأهاليهم ينتقل فيهم المرض لازم يفحصونهم و اي شخص يسافر برا يدور مثل هالأمور لازم أول مايرجع يسوون له فحص شامل خصوصاً المتزوج حتى لا ينتقل المرض لها
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26 -
2017-09-17 05:53:54
الغريبه تصحيح
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25 -
2017-09-17 05:53:08
الغربيه ان البنات يفرقون بينهم معناها يعرفون بعض
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24 - يمني عاشق الدمام 😂😂
2017-09-17 05:51:50
هؤلاء ضباط !!!!
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23 -
2017-09-17 05:50:54
انت ماعندكم احساس بالحب وايش يسوي
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22 - الهاشمي
2017-09-17 05:50:14
اللهم لا بلاء 🍻
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21 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-17 05:47:43
إذا عُرِف السبب بطُل العجب .. شاهد لباس الفتاة .. صحيح ما أمرنا الله ورسوله بشيء إلا وفيه خير . وما نهانا الله ورسوله من شيء إلا وكله شر . وأنا والله لست مع تصرف هذا الهائج ضد الفتاة مهما كانت ..
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20 -
2017-09-17 05:43:25
18 - وقلنالك اللي من عينتك فقط ناقصين عقل بس ماحد يصدق
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19 - ابو سعد
2017-09-17 05:40:08
واضح انهم شله وحده وكانوا في سهره بنات والعيال وصارت مشكله في السهره وطلعوا يمشون وكملوا الهوشه هذا طبيعى بين السكاره في السهرات الله يهديم ويصلح الحال
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18 - زائره
2017-09-17 05:36:13
قلنالكم الرجال ناقصين عقل بس ماحد يصدق
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17 -
2017-09-17 05:35:48
نسئل الله العافية والسلامة
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16 -
2017-09-17 05:35:14
الجريمة منتشرة بكل مكان نسئل الله العافية ومجتمعاتنا الخليجية اقل بكثير من المجتمعات الغربية التي تدعي الحضارة بلندن جرائم مروعة بل ان البعض اصبح يحذر من اظهار الساعات الثمينة امام المارة
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15 - الفتنة بالنساء في الحرام موجب للانتكاسة عن الإيمان والاستقامة
2017-09-17 05:34:53
الشهوة أمرها خطير وشرها جسيم المحبوس من حُبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه حديث " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء "
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14 -
2017-09-17 05:30:10
المرأه او البنت اينما وجدت وجدت المشاكل والكوارث
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13 -
2017-09-17 05:28:42
والله شي يقهر ويسود الوجه والله عيب هالشي في مجتمعات عربيه مسلمة ، هالبلاوي والانفلات والتمرد والتحرر مانستغربها لو صارت في الغرب من اهل الغرب ، لكن تصير في دول عربية مسلمة فهذا هو الغريب والمحزن جدا
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12 - مقيم بالسعودية
2017-09-17 05:24:24
المكان باين انو بيئه لا كلب بيولسي قالك هيعملو فيها دراما لاحول لله ياربي هههههه ههههههههههه
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11 - باختصار
2017-09-17 05:16:59
اذا انعدمت الرجولة وماتت الغيرة انتحر الحياء
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10 - مرصداوي
2017-09-17 05:15:36
يعملون في قطاعات عسكرية وأمنية وهذي سوالفهم 🤦🏻‍♂️ وين زائرة الي تقولون الرجال ناقصين عقل عزالله انها صادقة
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9 - الاجنبي قوي في بلدي بسيب امير
2017-09-17 05:14:31
1 - ماطور 2017-09-17 05:02:46 الله يرحم صدام
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8 -
2017-09-17 05:14:22
هذي حريه قلم ورحال وفريده وماضي ومن يكتب باسماء قبليه ووهمية يبون يوصلون المجتمع ونساءه الى هذا الدرك والمستوى والمذكورين بالمقطع عساكر ومن يطبق النظام كيف بالدرباوية افكار الليبرالي رخيصة وافسادية
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7 - في هذا الزمن
2017-09-17 05:13:16
كثيرون هم الذكور لكن قليلون هم الرجال
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6 - شجاع
2017-09-17 05:12:41
لاحول ولاقوة الابالله لمثل هذا يذوب القلب من كمدٍ اين الرجولة واين المسؤلية هذا مانخشاة على شبابنا وفتياتنا مثل هذه الحوادث الاخلاقية كانت لهيئة الامر بالمعروف يداً طولى في معالجتها
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5 - زمن يخوف
2017-09-17 05:12:10
كلهم سكارى شهوانيين عقولهم في شهوتهم مثل الحيوانات لا دين ولا عقل ولا تربية
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4 -
2017-09-17 05:10:56
مكبرين الرتبه ملازم اول هذا قذر و منحط و مدمن مخدرات لو كان برتبة فريق هذا و الى معه يجب توظيفهم في المستشفيات في تغسيل الموتى اهم و البنات الصايعات الضائعات ماتربو ملعونين أين ماكانو
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3 - العقل نعمه
2017-09-17 05:08:08
اشباه الرجال 🐑 عار على الرجال
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2 - هيث
2017-09-17 05:06:55
ماانتصحتو ي هل الكويت الله يهديكم
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1 - ماطور
2017-09-17 05:02:46
الله يرحم صدام
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آخر تعليق
بواسطة : بومعاذ

أنت فعلا ملقوف ياوليد الهراج وكلامك دائما بمعنى قرقرقر ثرثره مالها فائده. أنتهى...
بواسطة : عبدالله

طلع الكلب اعقل منهم...
بواسطة : hima

تعليق مخالف...
بواسطة : برق _ الحرم

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