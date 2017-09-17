شاهد : مشاجرة كويتيين في حولي …أحدهم خلع قميصه واستعرض عضلاته واعتدى على فتاة!

حجم الخط A A A المرصد 35 2٬951 1 ساعة

صحيفة المرصد:تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد مشاجرة بين مجموعة من الشباب مستخدمين السلاح في إحدى شوارع حولي بالكويت .

وبحسب صحيفة ” الراي ” نشبت المشاجر الدامية بين 5 شبان من أجل 3 فتيات في أحد شوارع حولي و استخداموا السلاح الأبيض في ما بينهم فيما ظهر أحدهم في المقطع يستعرض عضلاته يخلع قميصه وعمد إلى ضرب وسحل فتاة.

وتوصلت التحقيقات الأولية بحسب الصحيفة الى أن ثلاثة من الشباب الخمسة يعملون في قطاعات عسكرية وأمنية بالكويت ، الأول ملازم أول في الحرس الوطني بالكويت والثاني عريف بالمباحث، فيما الثالث يعمل عريفاً في مكافحة المخدرات، بينما الاثنان الآخران عاطلان عن العمل. كما تبين أن المعركة اشتعلت بينهم على خلفية التنافس للفوز بقلوب الفتيات الثلاث.

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