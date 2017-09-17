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مدير المنتخب السعودي السابق : حسبي الله عليك يا وليد.. والفراج : طول عمري حمال أسية!

مدير المنتخب السعودي السابق : حسبي الله عليك يا وليد.. والفراج : طول عمري حمال أسية!
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المرصد 2 367 12 دقيقة

صحيفة المرصد:كشف زكي الصالح، مدير المنتخب السعودي السابق، أن تغريدته يوم أمس، كان المقصود بها مقدم برنامج أكشن يا دوري، الإعلامي وليد الفراج.

جاء ذلك خلال تغريدة لمدير المنتخب السعودي السابق في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تضمنت : “‏للتوضيح، حسبي الله ونعم الوكيل قصدت بها ما ذكره وليد الفراج في حلقة يوم أمس، وأساء إليَّ بها.. سامحك الله”.

وكان الفراج قد قال خلال برنامج أكشن يا دوري في حلقة مساء الأول الجمعة أن زكي الصالح كان سببًا في نشوب خلاف بين مدرب المنتخب السابق الهولندي مارفيك ومدير المنتخب طارق كيال، وهو التصريح ، اعتبره الصالح مسيئًا له، على حد قوله.

وعلق الفراج على تغريدة الصالح عبر برنامجه: “تمت إقالتك من المنتخب ولم تقل حسبي الله ونعم الوكيل، بينما وليد الفراج انتقدك في البرنامج وقلتها. ‏من يريد قول رأيه فيجب أن يكون جريئًا. أنا طول عمري (حمال أسية).

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

2 - بومعاذ
2017-09-17 06:13:40
أنت فعلا ملقوف ياوليد الهراج وكلامك دائما بمعنى قرقرقر ثرثره مالها فائده. أنتهى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-17 06:10:17
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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آخر تعليق
بواسطة : بومعاذ

أنت فعلا ملقوف ياوليد الهراج وكلامك دائما بمعنى قرقرقر ثرثره مالها فائده. أنتهى...
بواسطة : عبدالله

طلع الكلب اعقل منهم...
بواسطة : hima

تعليق مخالف...
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