مدير المنتخب السعودي السابق : حسبي الله عليك يا وليد.. والفراج : طول عمري حمال أسية!

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صحيفة المرصد:كشف زكي الصالح، مدير المنتخب السعودي السابق، أن تغريدته يوم أمس، كان المقصود بها مقدم برنامج أكشن يا دوري، الإعلامي وليد الفراج.

جاء ذلك خلال تغريدة لمدير المنتخب السعودي السابق في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تضمنت : “‏للتوضيح، حسبي الله ونعم الوكيل قصدت بها ما ذكره وليد الفراج في حلقة يوم أمس، وأساء إليَّ بها.. سامحك الله”.

وكان الفراج قد قال خلال برنامج أكشن يا دوري في حلقة مساء الأول الجمعة أن زكي الصالح كان سببًا في نشوب خلاف بين مدرب المنتخب السابق الهولندي مارفيك ومدير المنتخب طارق كيال، وهو التصريح ، اعتبره الصالح مسيئًا له، على حد قوله.

وعلق الفراج على تغريدة الصالح عبر برنامجه: “تمت إقالتك من المنتخب ولم تقل حسبي الله ونعم الوكيل، بينما وليد الفراج انتقدك في البرنامج وقلتها. ‏من يريد قول رأيه فيجب أن يكون جريئًا. أنا طول عمري (حمال أسية).

وليد الفراج يرد على تصريح مارفيك،

واخيراً عرفنا سبب أبعاد طارق كيال من الدكه . pic.twitter.com/kzwkWmVC1H — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

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