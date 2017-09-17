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“الشورى”يناقش ضم “الأمر بالمعروف” لـ”الإسلامية”..وتوقعات بحدوث جدل بين أعضاء!

“الشورى”يناقش ضم “الأمر بالمعروف” لـ”الإسلامية”..وتوقعات بحدوث جدل بين أعضاء!
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المرصد 79 2٬697 4 ساعات

صحيفة المرصد:يتوقع أن يناقش مجلس الشورى بعد 8 أيام توصية تقدم بها عضو المجلس عطاء السبيتي واثنان من زملائه، تتضمن دمج الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتصبح تحت وزارة واحدة، باعتبار فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الناحية الشرعية واجب على كل مسلم، وأن النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشريعة لم تشر إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل.

ووفقاً لصحيفة”عكاظ”قدم عدد من الأعضاء مبررات تدعم توصية السبيتي ، ما يشير إلى أنها ستكون مثار جدل في الجلسة المنتظرة ،وذلك أثناء استعراض وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومقترح مشروع تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المقدم من أعضاء حاليين وسابقين، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة لمجلس المنافسة.وأيضا تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية ،ويناقش وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

79 - ابو ناصر الشمري
2017-09-17 14:45:16
قرار سليم 100% 👍
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78 - اه ياوطن !!
2017-09-17 14:39:12
تعليق مخالف
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77 - قصيمي معتقق
2017-09-17 14:03:07
هذا ماجنته ايديكم ياهيئة المعروف تسلطكم وتجبركم على الناس في مامضى ولسه كمان هناك عقاب وحساب عندالله ينتظركم ليقتص منكم حق المظلومين
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76 - الشهراني
2017-09-17 13:59:45
إذااخذ بمقترح هولاءفعلى الدنيا السلام والهيئةلهادورلاينكره إلاجاحدحتى بعدماتم تقليص مهامهااوإنسان معاد لهذاالدين الذي هودستورهذه حفظه الله اماالتحجج بترشيدالانفاق فبلادنامن الله عليهابرخاءالعيش يتبع
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75 -
2017-09-17 13:59:35
قرار سايم
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74 - فارس الجهني
2017-09-17 13:59:14
اتمنى الاسراع في دمج الهيئه مع وزارة الاسلاميه فهناك هدر للااموال الطائله من غير فائده
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73 - مفلح
2017-09-17 13:54:09
مجلس الشورى هذا بوادي وهموم ومشاكل المواطن الغلبان بوادي . لاحول ولاقوة الا بالله
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72 - ابوعبدالملك
2017-09-17 13:49:26
اللهم عليك بمن حارب ويحارب الهيئة اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا يارب العالمين
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71 - محمد الجعيد
2017-09-17 13:44:36
قرار صح وياليت يتم سعودة المساجد بعد بتحويل وظائفها الى رسميه
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70 - مجرة التبانة
2017-09-17 13:44:21
ممتاز نحن في زمن الاندماجات وتقليل التكالف على الخزينة العامة ، وأمن الدولة والشرطة تباشر المهام التي هي عمل أصيل لها ومدربه عليه أما الهيئة فليس لها خبرة أمنية.
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69 - فهد المطيري
2017-09-17 13:35:59
قرار سليم ياليت يتم ضمهم الغائها او ضمها لوزارة الاسلاميه
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( عدد التعليقات 8,629 )
68 - الرحااال
2017-09-17 13:26:51
حقيقه لابد ان تقال .. وجود جهاز الهيئه في الدوله..وخاصه دوله اسلاميه مثل السعوديه..ليس له داعي اطلاقا..بل استنزاف الموارد الماليه من رواتب وبنايات وسيارات وغيرها الكثير..نتمنى ان تلقى 💚
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67 - عبدالله
2017-09-17 13:14:51
تحيه من الاعماق للمكافح المناضل عن صوت الحق قلم الحقيقه
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66 - لآحيـاه‍ ﻟِمن تُنادىٰ
2017-09-17 13:12:56
بالله عليكم شوفوا كلام(قلم الكذب ينادي بحل جهاز الهيئة)*** لعلمك بلاد الحرمين الشريفين قامت منذ تأسست على شعائر والأسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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65 - هلا بالخميس
2017-09-17 13:08:05
واللي مايغار على أهل بيته والمسلمين هذا لبرالي متحرر الله المستعان
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64 - هلا بالخميس
2017-09-17 13:06:00
والله مافيه تحديد أو تقهرون المواطن كل مسلم بهذا البلد يأمر بالمعروف وينهى عن المكنر كلنا مسلمين والحمد لله المواطنين فيهم غرائز دينيه وغيورين على دينهم وبنات المسلمين والله الحافظ والحامي
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63 - سنونو
2017-09-17 13:00:30
الغاء هذا الجهاز نهائيا أفضل وضم موظفيه مع الشؤون الإسلامية كل مسلم في اي جهة هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
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62 - هلا بالخميس
2017-09-17 13:00:21
مجلس الشوربا ماعندهم لا شغل ولامشغله جالسين مترززين بالبشوت السود على الكراسي كنهم غربان لانعق واحد نعقوا وراه الا وش صار على بيض الحبارى
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61 - سعيدان
2017-09-17 13:00:20
قرار حكيم فعلا الهيئة والأمر بالمعروف ليس حكرا على اي ادارة الهيئة بل هو على كل مسلم ومسلمة قرار حكيم يفرح الصدر تحويلهم وزارة الشئون الاسلامية
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60 - فيصل المرشدي
2017-09-17 12:58:35
نتمنى من ملكنا سلمان إلغاء مجلس الشورى بسبب الهدر المالي الكبير على اعضاءه والانتاجية صفر والإكتفاء بممثل واحد عن الشعب يكون حلقة الوصل بين المواطن والشعب.
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59 - ابو سلطان العتيبي
2017-09-17 12:50:09
نؤيد هذا القرار ضم الهيئه الى الشؤون الاسلاميه
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58 - ريما
2017-09-17 12:49:38
الصراخ ع قد الم قال ايش يقولون دمج هههههه الهيئه من الواجبات في هذا الزمن المخيف ناس ماعاد تخاف ورجوع الهيئه بكامل الصلاحيات قريبا جدا ان شاء الله يا علمانيه ***
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57 - الجنوبيه الانيقه
2017-09-17 12:46:33
بصراحه الهيئه انقذتني من ذئاب مفترسه بشريه واسال الله التوفيق لهم والسداد مستحيل الدمج يا مجلس الحباري
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56 - بنت شمر
2017-09-17 12:44:42
شعائر الامر بلمعروف والنهي عن المنكر من اهم الاشياء وكم من دوله تتمني الهيئه اقول بلا خراط فاضي يا مجلس الطيور والدجاج شف شي لصالح المواطن عطن شي مفيد واترك اهل الخير في حالهم لانرضي عليهم شي الهيئه
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55 - نوره العتيبي
2017-09-17 12:41:54
اكثر التعليقات التي تتمني زوال الهيئه اجانب في اسماء وهميه سعوديه لاتنطلي عليكم يا ابناء الحرمين والهيئه باذن الله تعالي باقيه وبقوه والدوله حفظه الله لاترضي في انكسار شعاير الهيئه هي من اساسيات دوله
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54 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-17 12:41:24
اذا اردنا ان ننجح الرويه يجب حل الهيئه و التقدم الى الامام
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53 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-17 12:40:29
يجب حل الهيئه ورقه و انتهت
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52 - سحلب
2017-09-17 12:39:27
كالعادة لف ودوران
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51 - المميز
2017-09-17 12:38:57
الهيئه تحارب السحر والشعوذة والمخدرات والخمور والفساد والمعاكسات والخطف اصلا الهيئه تستر على كثير من الناس في امور مره موب حلوه وكم انقذت بنت ورجال من الابتزاز والخطف وجايين تتكلمون تحلمون انتم بجد
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50 - ابراهيم
2017-09-17 12:37:46
كامل صلاحيت الهيه أن شاء لله عايده بقوه
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49 - المميز
2017-09-17 12:36:50
هيئه الامر بلمعروف هذي باقيه رغم انف العلمانيه والمفسدين ليه سلامات تدمج الشعيره هذي مذكوره ايات بلقران مهو انتم تحددون وتبغون البلد سايب واجرام وفساد لو ألله ثم الهيئه كان السحر والشعوذه والخمور
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48 - ميمي
2017-09-17 12:27:27
استفتاء عن رجوع الهيئه بكامل صلاحياتها لجميع افراد المجتمع عن طريق نظام ابشر
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47 - ابوصالح سكري
2017-09-17 12:25:06
الامربلمعروف امرمن الله للوطن واهل الوطن ويجب ان يكون الجميع من خريجي جامعة الاامام محمدبن سعود ويجب مشاركة رجال الامن عسكروضباط مع وجود قسم نساء ويمنع المتعاونيين اصحاب الفتن والمصالح والمشاكل
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46 - ميمي
2017-09-17 12:20:55
منذ تأسيس المملكه والى مالا نهايه والشعب السعودي مع الحكومه بكل وفاء ومبسوطين بالهيئه وكلنا وفاء رغماً عن بني علمان والاخونج . رجعو الهيئه بكامل صلاحياتها او اعملو استفتاء لرجوع الهيئه والشعب يقرر
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45 - اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ // الاية فاطر
2017-09-17 12:20:45
سوف يتم تحجيمها بشكل أكبر // وتنظيماتها سوف تصدر من الوزارة وليس من الديوان// وبهذا الشكل الامر بالمعروف سيصبح في مهب الريح // ولايحيق المكر السئ إلا بأهله//
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44 - مسمار
2017-09-17 12:19:59
اتفق مع برق الحرم ت40.
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43 - كلمة حق
2017-09-17 12:19:28
اعتبار فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الناحية الشرعية واجب على كل مسلم كلام صحيح 100% الفضيلة ليست مقصورة على شلة حسب الله من يرون أنهم يمثلون الله في الارض
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42 - زائر
2017-09-17 12:18:22
اقتراح منتاز بدمج ويعطيها صلاحيات اكثر
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( عدد التعليقات 907 )
41 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-17 12:17:56
قرار جميل جدا ، وياليت توزعون سياراتهم الكثيره على أصحاب الأسر المتقاعدين الفقيره
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( عدد التعليقات 28,737 )
40 - برق _ الحرم
2017-09-17 12:17:19
((((( جهاز هيئة الامر بالمعروف .يسهم بشكل كبير في تخفيض الجريمة خصوصا الاخلاقية منها......لماذا لاتضم لمركز الامن الوطني ......... وتكون تحت اشراف خادم الحرمين الشريفين مباشرة )))))
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39 - "فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم"
2017-09-17 12:09:46
عندما يسمح بذلك لكل مسلم ومسلمة // أما عبارة "عندك صلاحية" فقد سأم منها العرف العام والخاص // ولاحيلة على الشرع//
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38 - ابوعبدالله القحطاني
2017-09-17 12:06:02
نطالب بدمج الهيئه مع وزارة الشؤون الاسلاميه
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37 - ردا علي قلم الحقد ****
2017-09-17 12:02:47
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 2 )
36 - قلم الحقيقه
2017-09-17 11:54:06
لذلك وجب الغاء هذا الجهاز فورآ وتحويل جميع موظفينه الى اداريين فقط ويكتفي بدلآ عنهم بجهازنا الأمني كما هو معمول به اليوم. خصوصآ أن الكل يعلم أنهم كانت لهم مناوشات واعتداءآت على رئيس الهية السابق.
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35 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-17 11:52:59
أصبح من يتحكم بالدين أعضاء المجلس هزلت والله
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34 -
2017-09-17 11:50:58
لن تعودي لن تعودي لن تعودي.
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33 -
2017-09-17 11:47:02
كلمة حق الاخوانجيه سبب راءيسي في تدهور الشعوب في جميع المجالات المختلفة.
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32 - فكر إمرأه
2017-09-17 11:44:47
حتى الدول اللي ماتدين بالإسلام مطبقين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون جهاز ولا رجال بهيئه معينه ولا احد يقدسهم وامور شعوبهم ماشيه انا مع الضم وكثيرين غيري جميل ماتتجه له بلادي الله يحفظ حكومتنا
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31 - علم الإدارة
2017-09-17 11:43:52
18 - الغيـــــ...... && الجمعيات الخيرية كلها تحت مضلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
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( عدد التعليقات 2 )
30 - قلم الحقيقه
2017-09-17 11:43:24
هناك أخطاء استراتيجية كانت تعم البلد وتهدف الى زعزعة أمنه واستقراره دون تدخل مباشرمن قيادتنا الرشيدة لوقفها وانهائها فورآ.ومن ضمن ذلك ترك دعاة الأخونج وهم لايمثلون حكومتنا يغردون خارج سربها ومعاداتها
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29 - علم الإدارة
2017-09-17 11:42:48
18 - الغيـــــ...... && مدارس تحفيظ القرآن تحت مظلة التعليم
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28 - الى 18 الندعي غيور على الدين
2017-09-17 11:42:21
ههههههههههههههه ياخي والله انك ومن هم على شاكلة تفكيرك تحفه. اهاه عرفتكم انتم اللي تقولون الهيئه تاج راسك ياخي استخدموا عقولكم لو مره بتشوفون كيف الحياة عكس ماتشوفونها وابسط مما تعقدونها هههههههههه
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27 - كارهه الهيئة
2017-09-17 11:40:55
🍀🌸 مسألة وقت 🌸🍀
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26 - ❤️شووووووق❤️
2017-09-17 11:39:12
ضحكتوا العالم علينا حنا الوحيدين اللي عندهم جهاز هيئة كأن باقي الشعب غير مكلفين بالأمر بالمعروف ، الغاء الجهاز سريعاً ضروري وتسريح اصحاب القضايا منهم وتحويلهم للقطاع الخاص كالبقالات ، عجلوا علينا
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25 - علم الإدارة
2017-09-17 11:37:47
18 - الغيـــــ...... && وما دخل فصل العلمانيه عن الدين ؟! فهل وزارة الشؤون الاسلامية ليست من الدين ؟ كيف تفكر ؟!
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24 - علم الإدارة
2017-09-17 11:36:04
18 - الغيـــــ...... && وهل يستقيم أن يكون الأمر بالمعروف تابعا لوزارة التعليم أو الكهرباء ؟!
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23 -
2017-09-17 11:35:45
وش تبون وزارة لوحدكم بعيدا عنكم دمجها قرار صحيح وإعادة تأهيل موظفين الغطرسة علي الناس انتم في حكم دولة.
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( عدد التعليقات 2 )
22 - قلم الحقيقه
2017-09-17 11:35:44
نتمنى أن يتخذ مثل هذا القرارالاستراتيجي والهام الهادف لأمن المملكة العربية السعودية مباشرة من جهات عليا في الوطن دون الرجوع لمجلس الشورى لتداوله أو مناقشته وياليت يكون في أسرع وقت ممكن للمصلحة العامة
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21 - علم الإدارة
2017-09-17 11:34:45
18 - الغيـــــ...... && وهل يصح أن نقول الأمر بالمعروف لا علاقة له بالشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ،،
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20 - علم الإدارة
2017-09-17 11:32:57
18 - الغيـــــ...... && وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ،، فماذا تصنف الأمر بالمعروف أليس دعوة وإرشاد ؟!
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19 - استغفرالله
2017-09-17 11:29:59
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
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18 - الغيـــــ على دينه و وطنه ومليكــه ـــــــور
2017-09-17 11:28:47
الى علم الأداره : مثل فصل العلمانيه عن الدين
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17 - علم الإدارة
2017-09-17 11:26:49
تنظيم إجرائي صحيح
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16 - علم الإدارة
2017-09-17 11:26:06
هل يعقل فصل المرور عن وزارة الداخلية ؟!
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15 - علم الإدارة
2017-09-17 11:25:24
من الخطأ فصل الأمر بالمعروف عن الشؤون الاسلامية
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14 - علم الإدارة
2017-09-17 11:24:34
تنظيم أداري بحت
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13 - الغيـــــ على دينه و وطنه ومليكــه ـــــــور
2017-09-17 11:22:38
هيئه الأمر بالمعروف والنهي عن المكنر لاشك يكرهها الليبراليين والروافض وضعاف الدين والدخلاء على البلد.. وهذا دليل ضعف دينهم وأنهم أهل الشهوات ويحبون أن تشيع الفاشله والفساد والأختلاط وقله الأدب
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12 - حسن
2017-09-17 11:21:23
step by step
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11 -
2017-09-17 11:14:16
إذا كان الهدف تحييد هيئة الأمر بالمعروف فهي الآن خارج الخدمة تحويلها لوزارة وإعطائها الصلاحيات وتنظيف الغير مؤتمنين فيها كفيل بأداء عملها بما يرضي الله .
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10 - محماس السادس عشر
2017-09-17 11:10:49
سوف تدمج الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية عاجلا أو آجلا
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9 - حبر السنيين
2017-09-17 11:06:12
قرار إيجابي لأن هذا الجهاز سبب ***كبير لصورة البلد وللاسلام بشكل عام
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8 - نيدو
2017-09-17 11:05:32
بداية لحلحلة الهيئة .
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7 - .....
2017-09-17 11:00:57
ليتهم يناقشون انه يكون وزارة مستقله
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6 - .....
2017-09-17 10:59:01
يابو*** والله انت قليل الفايده
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5 - فايف ستار
2017-09-17 10:58:52
الحمدلله عايشين بخير ونعمه ومانحتاج هئية تعلمنا أمور ديننا بدل ماهم عاطلين وجالسين في فلل مكيفه وسيارات اخر موديل يدمجونهم ويدورون لهم شغل إداري يناسب مؤهلاتهم
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4 - مفسر أحلام
2017-09-17 10:55:14
نعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ومؤمن ونبارك هذه الخطوه
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3 - ٧٧
2017-09-17 10:54:09
قتل مع سبق الاصرار
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2 - ابو شيخة
2017-09-17 10:53:26
المفروض من زمان الدمج وان حصل الغائها احسن لأن الناس فيها الخير والصلاح وما يحتاح أحد ينصحهم بس ما ادري ليش مسوين زحمة والشارع فاضي اضف الى ذلك كثرة مشاكلهم وقلة فائدتهم
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1 - خادم خطيبتي
2017-09-17 10:50:32
والله قرار حلو ورائع ضم الهيئه للاوقاف ولو حصل خطيبتي بسوي حفله كبيره تعزم الأصدقاء والصديقات
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه

يالأخونجية سبق هذا قاتل أمه أمثاله كثيرين لقو مصرعهم في بلادنا لارحمهم الله ولاغ...
بواسطة : فهد

يجب تصعيد الامر دوليا فهم اهل البلد ولا يحق لاحد انتزاع حقهم في خيراته....
بواسطة : كويتي وافتخر

تعليق مخالف...
بواسطة : محب لوطني

حسبنا ااالله ونعم الوكيل وش الناس هاذي لعنه الله ليتهم يربطونه بالسياره وسحبه لي...
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مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولار

مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولار

 المرصد 28 1٬976 4 ساعات
حماس تحل حكومتها وتوافق على إجراء انتخابات

حماس تحل حكومتها وتوافق على إجراء انتخابات

 وكالات 35 1٬541 6 ساعات
رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان يعترف باعتقال الحاج حمد المري

رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان يعترف باعتقال الحاج حمد المري

 المرصد 27 6٬472 13 ساعة
رئيس الفلبين يفاجئ رئيس لجنة حقوق الإنسان بسؤال صادم !

رئيس الفلبين يفاجئ رئيس لجنة حقوق الإنسان بسؤال صادم !

 المرصد 25 8٬176 14 ساعة
المرصد الرياضي
4 أسباب وراء إقالة سامي الجابر من قيادة الشباب

4 أسباب وراء إقالة سامي الجابر من قيادة الشباب

 المرصد 47 6٬311 12 ساعة
بالفيديو : الهلال يتجاوز عقبة أحد بهدف وحيد

بالفيديو : الهلال يتجاوز عقبة أحد بهدف وحيد

 المرصد 53 2٬616 16 ساعة
النصر معرّض للهبوط بعد ٢٨ سبتمبر .. وهكذا علق فيصل بن تركي

النصر معرّض للهبوط بعد ٢٨ سبتمبر .. وهكذا علق فيصل بن تركي

 المرصد 51 7٬485 17 ساعة
زكي الصالح يثير الجدل بتغريدة “حسبي الله ونعم الوكيل”

زكي الصالح يثير الجدل بتغريدة “حسبي الله ونعم الوكيل”

 المرصد 34 7٬253 17 ساعة
اخبار فنية
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

 المرصد 23 3٬848 20 ساعة
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

 المرصد 24 14٬608 يوم واحد
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 41 13٬379 3 أيام
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 178 15٬228 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 56 10٬030 16 ساعة
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 89 24٬941 يومين
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

 المرصد 42 14٬032 يومين
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

 المرصد 127 17٬341 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. مشاجرة بين سائقين على طريق سريع بجدة تنتهي بسقوط مروع لشخص من سيارة

شاهد .. مشاجرة بين سائقين على طريق سريع بجدة تنتهي بسقوط مروع لشخص من سيارة

 المرصد 75 8٬799 16 ساعة
فيديو: شاهد .. حادث شنيع على طريق الجبيل

فيديو: شاهد .. حادث شنيع على طريق الجبيل

 المرصد 42 5٬747 17 ساعة
شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

 المرصد 37 13٬111 يومين
بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

 المرصد 80 6٬534 يومين
اخبار ثقافية
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬453 18 ساعة
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬604 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬626 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬927 3 أسابيع
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

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النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬747 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬216 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬486 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

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تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

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“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

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عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

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أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

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أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

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أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

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محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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