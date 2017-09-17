“الشورى”يناقش ضم “الأمر بالمعروف” لـ”الإسلامية”..وتوقعات بحدوث جدل بين أعضاء!

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صحيفة المرصد:يتوقع أن يناقش مجلس الشورى بعد 8 أيام توصية تقدم بها عضو المجلس عطاء السبيتي واثنان من زملائه، تتضمن دمج الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتصبح تحت وزارة واحدة، باعتبار فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الناحية الشرعية واجب على كل مسلم، وأن النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشريعة لم تشر إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل.

ووفقاً لصحيفة”عكاظ”قدم عدد من الأعضاء مبررات تدعم توصية السبيتي ، ما يشير إلى أنها ستكون مثار جدل في الجلسة المنتظرة ،وذلك أثناء استعراض وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومقترح مشروع تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المقدم من أعضاء حاليين وسابقين، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة لمجلس المنافسة.وأيضا تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية ،ويناقش وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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