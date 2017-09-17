“الشورى”يناقش ضم “الأمر بالمعروف” لـ”الإسلامية”..وتوقعات بحدوث جدل بين أعضاء!
صحيفة المرصد:يتوقع أن يناقش مجلس الشورى بعد 8 أيام توصية تقدم بها عضو المجلس عطاء السبيتي واثنان من زملائه، تتضمن دمج الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتصبح تحت وزارة واحدة، باعتبار فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الناحية الشرعية واجب على كل مسلم، وأن النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشريعة لم تشر إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل.
ووفقاً لصحيفة”عكاظ”قدم عدد من الأعضاء مبررات تدعم توصية السبيتي ، ما يشير إلى أنها ستكون مثار جدل في الجلسة المنتظرة ،وذلك أثناء استعراض وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومقترح مشروع تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المقدم من أعضاء حاليين وسابقين، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة لمجلس المنافسة.وأيضا تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية ،ويناقش وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
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التعليقات
قرار سليم 100% 👍
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تعليق مخالف
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هذا ماجنته ايديكم ياهيئة المعروف تسلطكم وتجبركم على الناس في مامضى ولسه كمان هناك عقاب وحساب عندالله ينتظركم ليقتص منكم حق المظلومين
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إذااخذ بمقترح هولاءفعلى الدنيا السلام والهيئةلهادورلاينكره إلاجاحدحتى بعدماتم تقليص مهامهااوإنسان معاد لهذاالدين الذي هودستورهذه حفظه الله اماالتحجج بترشيدالانفاق فبلادنامن الله عليهابرخاءالعيش يتبع
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قرار سايم
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اتمنى الاسراع في دمج الهيئه مع وزارة الاسلاميه فهناك هدر للااموال الطائله من غير فائده
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مجلس الشورى هذا بوادي وهموم ومشاكل المواطن الغلبان بوادي . لاحول ولاقوة الا بالله
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اللهم عليك بمن حارب ويحارب الهيئة اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا يارب العالمين
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قرار صح وياليت يتم سعودة المساجد بعد بتحويل وظائفها الى رسميه
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ممتاز نحن في زمن الاندماجات وتقليل التكالف على الخزينة العامة ، وأمن الدولة والشرطة تباشر المهام التي هي عمل أصيل لها ومدربه عليه أما الهيئة فليس لها خبرة أمنية.
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قرار سليم ياليت يتم ضمهم الغائها او ضمها لوزارة الاسلاميه
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حقيقه لابد ان تقال .. وجود جهاز الهيئه في الدوله..وخاصه دوله اسلاميه مثل السعوديه..ليس له داعي اطلاقا..بل استنزاف الموارد الماليه من رواتب وبنايات وسيارات وغيرها الكثير..نتمنى ان تلقى 💚
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تحيه من الاعماق للمكافح المناضل عن صوت الحق قلم الحقيقه
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بالله عليكم شوفوا كلام(قلم الكذب ينادي بحل جهاز الهيئة)*** لعلمك بلاد الحرمين الشريفين قامت منذ تأسست على شعائر والأسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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واللي مايغار على أهل بيته والمسلمين هذا لبرالي متحرر الله المستعان
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والله مافيه تحديد أو تقهرون المواطن كل مسلم بهذا البلد يأمر بالمعروف وينهى عن المكنر كلنا مسلمين والحمد لله المواطنين فيهم غرائز دينيه وغيورين على دينهم وبنات المسلمين والله الحافظ والحامي
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الغاء هذا الجهاز نهائيا أفضل وضم موظفيه مع الشؤون الإسلامية كل مسلم في اي جهة هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
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مجلس الشوربا ماعندهم لا شغل ولامشغله جالسين مترززين بالبشوت السود على الكراسي كنهم غربان لانعق واحد نعقوا وراه الا وش صار على بيض الحبارى
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قرار حكيم فعلا الهيئة والأمر بالمعروف ليس حكرا على اي ادارة الهيئة بل هو على كل مسلم ومسلمة قرار حكيم يفرح الصدر تحويلهم وزارة الشئون الاسلامية
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نتمنى من ملكنا سلمان إلغاء مجلس الشورى بسبب الهدر المالي الكبير على اعضاءه والانتاجية صفر والإكتفاء بممثل واحد عن الشعب يكون حلقة الوصل بين المواطن والشعب.
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نؤيد هذا القرار ضم الهيئه الى الشؤون الاسلاميه
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الصراخ ع قد الم قال ايش يقولون دمج هههههه الهيئه من الواجبات في هذا الزمن المخيف ناس ماعاد تخاف ورجوع الهيئه بكامل الصلاحيات قريبا جدا ان شاء الله يا علمانيه ***
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بصراحه الهيئه انقذتني من ذئاب مفترسه بشريه واسال الله التوفيق لهم والسداد مستحيل الدمج يا مجلس الحباري
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شعائر الامر بلمعروف والنهي عن المنكر من اهم الاشياء وكم من دوله تتمني الهيئه اقول بلا خراط فاضي يا مجلس الطيور والدجاج شف شي لصالح المواطن عطن شي مفيد واترك اهل الخير في حالهم لانرضي عليهم شي الهيئه
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اكثر التعليقات التي تتمني زوال الهيئه اجانب في اسماء وهميه سعوديه لاتنطلي عليكم يا ابناء الحرمين والهيئه باذن الله تعالي باقيه وبقوه والدوله حفظه الله لاترضي في انكسار شعاير الهيئه هي من اساسيات دوله
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اذا اردنا ان ننجح الرويه يجب حل الهيئه و التقدم الى الامام
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يجب حل الهيئه ورقه و انتهت
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كالعادة لف ودوران
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الهيئه تحارب السحر والشعوذة والمخدرات والخمور والفساد والمعاكسات والخطف اصلا الهيئه تستر على كثير من الناس في امور مره موب حلوه وكم انقذت بنت ورجال من الابتزاز والخطف وجايين تتكلمون تحلمون انتم بجد
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كامل صلاحيت الهيه أن شاء لله عايده بقوه
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هيئه الامر بلمعروف هذي باقيه رغم انف العلمانيه والمفسدين ليه سلامات تدمج الشعيره هذي مذكوره ايات بلقران مهو انتم تحددون وتبغون البلد سايب واجرام وفساد لو ألله ثم الهيئه كان السحر والشعوذه والخمور
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استفتاء عن رجوع الهيئه بكامل صلاحياتها لجميع افراد المجتمع عن طريق نظام ابشر
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الامربلمعروف امرمن الله للوطن واهل الوطن ويجب ان يكون الجميع من خريجي جامعة الاامام محمدبن سعود ويجب مشاركة رجال الامن عسكروضباط مع وجود قسم نساء ويمنع المتعاونيين اصحاب الفتن والمصالح والمشاكل
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منذ تأسيس المملكه والى مالا نهايه والشعب السعودي مع الحكومه بكل وفاء ومبسوطين بالهيئه وكلنا وفاء رغماً عن بني علمان والاخونج . رجعو الهيئه بكامل صلاحياتها او اعملو استفتاء لرجوع الهيئه والشعب يقرر
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سوف يتم تحجيمها بشكل أكبر // وتنظيماتها سوف تصدر من الوزارة وليس من الديوان// وبهذا الشكل الامر بالمعروف سيصبح في مهب الريح // ولايحيق المكر السئ إلا بأهله//
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اتفق مع برق الحرم ت40.
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اعتبار فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الناحية الشرعية واجب على كل مسلم كلام صحيح 100% الفضيلة ليست مقصورة على شلة حسب الله من يرون أنهم يمثلون الله في الارض
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اقتراح منتاز بدمج ويعطيها صلاحيات اكثر
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قرار جميل جدا ، وياليت توزعون سياراتهم الكثيره على أصحاب الأسر المتقاعدين الفقيره
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((((( جهاز هيئة الامر بالمعروف .يسهم بشكل كبير في تخفيض الجريمة خصوصا الاخلاقية منها......لماذا لاتضم لمركز الامن الوطني ......... وتكون تحت اشراف خادم الحرمين الشريفين مباشرة )))))
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عندما يسمح بذلك لكل مسلم ومسلمة // أما عبارة "عندك صلاحية" فقد سأم منها العرف العام والخاص // ولاحيلة على الشرع//
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نطالب بدمج الهيئه مع وزارة الشؤون الاسلاميه
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تعليق مخالف
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لذلك وجب الغاء هذا الجهاز فورآ وتحويل جميع موظفينه الى اداريين فقط ويكتفي بدلآ عنهم بجهازنا الأمني كما هو معمول به اليوم. خصوصآ أن الكل يعلم أنهم كانت لهم مناوشات واعتداءآت على رئيس الهية السابق.
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أصبح من يتحكم بالدين أعضاء المجلس هزلت والله
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لن تعودي لن تعودي لن تعودي.
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كلمة حق الاخوانجيه سبب راءيسي في تدهور الشعوب في جميع المجالات المختلفة.
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حتى الدول اللي ماتدين بالإسلام مطبقين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون جهاز ولا رجال بهيئه معينه ولا احد يقدسهم وامور شعوبهم ماشيه انا مع الضم وكثيرين غيري جميل ماتتجه له بلادي الله يحفظ حكومتنا
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18 - الغيـــــ...... && الجمعيات الخيرية كلها تحت مضلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
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هناك أخطاء استراتيجية كانت تعم البلد وتهدف الى زعزعة أمنه واستقراره دون تدخل مباشرمن قيادتنا الرشيدة لوقفها وانهائها فورآ.ومن ضمن ذلك ترك دعاة الأخونج وهم لايمثلون حكومتنا يغردون خارج سربها ومعاداتها
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18 - الغيـــــ...... && مدارس تحفيظ القرآن تحت مظلة التعليم
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ههههههههههههههه ياخي والله انك ومن هم على شاكلة تفكيرك تحفه. اهاه عرفتكم انتم اللي تقولون الهيئه تاج راسك ياخي استخدموا عقولكم لو مره بتشوفون كيف الحياة عكس ماتشوفونها وابسط مما تعقدونها هههههههههه
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🍀🌸 مسألة وقت 🌸🍀
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ضحكتوا العالم علينا حنا الوحيدين اللي عندهم جهاز هيئة كأن باقي الشعب غير مكلفين بالأمر بالمعروف ، الغاء الجهاز سريعاً ضروري وتسريح اصحاب القضايا منهم وتحويلهم للقطاع الخاص كالبقالات ، عجلوا علينا
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18 - الغيـــــ...... && وما دخل فصل العلمانيه عن الدين ؟! فهل وزارة الشؤون الاسلامية ليست من الدين ؟ كيف تفكر ؟!
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18 - الغيـــــ...... && وهل يستقيم أن يكون الأمر بالمعروف تابعا لوزارة التعليم أو الكهرباء ؟!
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وش تبون وزارة لوحدكم بعيدا عنكم دمجها قرار صحيح وإعادة تأهيل موظفين الغطرسة علي الناس انتم في حكم دولة.
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نتمنى أن يتخذ مثل هذا القرارالاستراتيجي والهام الهادف لأمن المملكة العربية السعودية مباشرة من جهات عليا في الوطن دون الرجوع لمجلس الشورى لتداوله أو مناقشته وياليت يكون في أسرع وقت ممكن للمصلحة العامة
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18 - الغيـــــ...... && وهل يصح أن نقول الأمر بالمعروف لا علاقة له بالشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ،،
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18 - الغيـــــ...... && وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ،، فماذا تصنف الأمر بالمعروف أليس دعوة وإرشاد ؟!
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اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
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الى علم الأداره : مثل فصل العلمانيه عن الدين
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تنظيم إجرائي صحيح
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هل يعقل فصل المرور عن وزارة الداخلية ؟!
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من الخطأ فصل الأمر بالمعروف عن الشؤون الاسلامية
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تنظيم أداري بحت
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هيئه الأمر بالمعروف والنهي عن المكنر لاشك يكرهها الليبراليين والروافض وضعاف الدين والدخلاء على البلد.. وهذا دليل ضعف دينهم وأنهم أهل الشهوات ويحبون أن تشيع الفاشله والفساد والأختلاط وقله الأدب
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step by step
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إذا كان الهدف تحييد هيئة الأمر بالمعروف فهي الآن خارج الخدمة تحويلها لوزارة وإعطائها الصلاحيات وتنظيف الغير مؤتمنين فيها كفيل بأداء عملها بما يرضي الله .
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سوف تدمج الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية عاجلا أو آجلا
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قرار إيجابي لأن هذا الجهاز سبب ***كبير لصورة البلد وللاسلام بشكل عام
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بداية لحلحلة الهيئة .
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ليتهم يناقشون انه يكون وزارة مستقله
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يابو*** والله انت قليل الفايده
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الحمدلله عايشين بخير ونعمه ومانحتاج هئية تعلمنا أمور ديننا بدل ماهم عاطلين وجالسين في فلل مكيفه وسيارات اخر موديل يدمجونهم ويدورون لهم شغل إداري يناسب مؤهلاتهم
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نعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ومؤمن ونبارك هذه الخطوه
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قتل مع سبق الاصرار
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المفروض من زمان الدمج وان حصل الغائها احسن لأن الناس فيها الخير والصلاح وما يحتاح أحد ينصحهم بس ما ادري ليش مسوين زحمة والشارع فاضي اضف الى ذلك كثرة مشاكلهم وقلة فائدتهم
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والله قرار حلو ورائع ضم الهيئه للاوقاف ولو حصل خطيبتي بسوي حفله كبيره تعزم الأصدقاء والصديقات
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