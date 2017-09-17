الرئيسية / محكمة كويتية تقضي بسجن “فؤاد الهاشم” بتهمة الإساءة لوزير خارجية قطر السابق .. هكذا علق الكاتب
محكمة كويتية تقضي بسجن “فؤاد الهاشم” بتهمة الإساءة لوزير خارجية قطر السابق .. هكذا علق الكاتب
صحيفة المرصد : أكد الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم أنه صدر عليه حكم بسجنه، بسبب قضية رفعها ضده وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم بتهمة «الإساءة إلى قطر». .
وأوضح” الهاشم” بحسب صحيفة “عكاظ” أن وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم رفع قضية ضده ،وأمر القاضي بسجنه شهراً ونصف الشهر ،معلقا : «أنا حالياً في الولايات المتحدة لإجراء فحوصات. .وفي حال عودتي سيتم إيداعي السجن».
ونشر الكاتب الكويتي تغريدة في «تويتر» تضمنت: «سأذهب إلى السجن بناء على حكم قضائي أصدره القاضي محمد غازي المطيري لشكوى من الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. حريتي فداء لشعب قطر».
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
15 - Saad2017-09-17 08:17:38
ليه حلفاء ايران وقطر في الكويت متمكنين ويحميهم القانون وغيرهم يرمى بالسجن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - ررر2017-09-17 08:14:49
طلعت الكويت على حقيتها .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - عبدالكريم2017-09-17 08:11:24
طيب ودشتي اللي يسب السعودية وش وضعه ذا يالكويت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - ساهر2017-09-17 08:08:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -2017-09-17 08:07:37
طيب الصفوي المجوسي دشتي وش سويتوا فيه يسرح ويمرح بلندن ويطق اصبع وين المحامين عنه لسحبه للكويت ومحاكمته أو سحب جنسيته الغير مستحقة له لأنه ليس من هذه الأرض إنما هو من أرض واتربة الخمينية العفنه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - مسمار2017-09-17 08:04:27
😃😃 ت8 الحريه الجيده معرف جديد لخمبوقه اررررحم نفسك شويه خليت الحريه حريتين جيده وسيئه 😞
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - أحمد2017-09-17 07:57:15
يستاهل وقليل في حقه دايم لسانه فالت وخاصة على الدين والمتدينين
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
8 - الحريه الجيده2017-09-17 07:54:33
انا مع قلم الحقيقه اهم شي القاضي مايطلع من شلة الاخوانجية، كم انت قوي يافؤاد انت فعلا يهمك الوطن ولم تفرق بين المذاهب، انت فعلا مع الحق وفضحتهم {الاخوانجية-الخومينيه} وجه لعمله واحده
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
7 - الحرية الجيده2017-09-17 07:50:50
كلنا معك فؤاد الهاشم ضد الاخوانجية وعملاء الفرس الخونه انت لم تفعل شي فيه خطاء وانت في بلد النظام غير بلد الظلم.وهو الكاتب الوحيد الذي حذر من سنوات من الدول الخونه من الاخوانجية والروافض
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
6 - اعتقد2017-09-17 07:50:07
ان المفروض يحيونه ويرحبون فيه ويجب تعين محامين للدفاع عنه👌
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - الحرية الجيده2017-09-17 07:46:21
كلنا معك فؤاد الهاشم ضد الاخوانجية وعملاء الفرس الخونه انت لم تفعل شي فيه خطاء وانت في بلد النظام غير بلد الظلم.وهو الكاتب الوحيد الذي حذر من سنوات من الدول الخونه من الاخوانجية والروافض
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
4 -2017-09-17 07:35:19
الله يعين الكويت. أذرع المافيا القطريه امتدت للكويت الإخونج والرفض
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,564 )3 - قلم الحقيقه
حكم مسيس جائر وظالم ومسيس100% تقف خلفه جماعة الأخوان وفطيعهم الارهابي في الكويت وعلى رأسهم القاضي الذي أصدر الحكم.مؤكد أن هذا القاضي قد أخذ نصيبه من الأموال القطرية حاله مثل حال الدعاة المسجونين لدينا
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
2 - majef2017-09-17 07:29:54
الكويت دولة قانون ونظام
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
1 -2017-09-17 07:25:17
كم هم النوائح المستاجرة في عالمنا العربي يسيسون للنيل من الاخرين وينسون عيوبهم .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : عيصو
اش قصة الكويتين كل ذا عشان الحريم الله يرحم صدام...
بواسطة : سامي القرشي
أمير منطقة يتدخل في عمل الضاء المفروض يحاسب ويشهر به...
بواسطة : كارثه
حمله سريه خخخخ. زي خلطه كنتاكي السريه...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان يعترف باعتقال الحاج حمد المريالمرصد 25 4٬175 6 ساعات
رئيس الفلبين يفاجئ رئيس لجنة حقوق الإنسان بسؤال صادم !المرصد 15 5٬055 7 ساعات
طيار روسي: قلت للطيار الأمريكي القتيل لا تقلّد هذه الحركة فلست أهلا لها !المرصد 17 9٬825 9 ساعات
بالفيديو .. باحث عراقي: “الإخوان المسلمين” ساهموا بقيام دولة إسرائيل.. وهذا ما فعلوهالمرصد 102 2٬136 11 ساعة
المرصد الرياضي
4 أسباب وراء إقالة سامي الجابر من قيادة الشبابالمرصد 31 3٬848 5 ساعات
بالفيديو : الهلال يتجاوز عقبة أحد بهدف وحيدالمرصد 52 2٬268 10 ساعات
النصر معرّض للهبوط بعد ٢٨ سبتمبر .. وهكذا علق فيصل بن تركيالمرصد 43 5٬860 10 ساعات
زكي الصالح يثير الجدل بتغريدة “حسبي الله ونعم الوكيل”المرصد 32 6٬662 10 ساعات
اخبار فنية
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”المرصد 20 3٬080 14 ساعة
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صورالمرصد 24 13٬386 24 ساعة
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟المرصد 41 13٬176 3 أيام
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018المرصد 178 15٬146 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادهاالمرصد 44 7٬701 10 ساعات
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !المرصد 87 22٬833 يوم واحد
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!المرصد 40 13٬592 يوم واحد
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصرالمرصد 126 15٬896 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. مشاجرة بين سائقين على طريق سريع بجدة تنتهي بسقوط مروع لشخص من سيارةالمرصد 67 6٬700 9 ساعات
فيديو: شاهد .. حادث شنيع على طريق الجبيلالمرصد 39 4٬843 11 ساعة
شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائهالمرصد 36 12٬636 يوم واحد
بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريالالمرصد 80 6٬458 يومين
اخبار ثقافية
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”المرصد 23 2٬057 12 ساعة
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 6٬573 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬607 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬890 3 أسابيع
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 22٬772 4 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 15٬700 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 16٬173 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬453 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”المرصد 35 4٬235 يوم واحد
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديوالمرصد 11 9٬358 3 أيام
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنيةالمرصد 23 2٬946 4 أيام
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكةالمرصد 58 5٬884 6 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬563 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬580 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬526 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬742 أسبوعين
الاخيرة
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!المرصد 38 3٬539 يوم واحد
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاءالمرصد 18 14٬646 يوم واحد
أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”المرصد 20 16٬398 يومين
محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صورالمرصد 28 10٬690 يومين
كاريكاتير