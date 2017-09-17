محكمة كويتية تقضي بسجن “فؤاد الهاشم” بتهمة الإساءة لوزير خارجية قطر السابق .. هكذا علق الكاتب

حجم الخط A A A المرصد 15 1٬473 59 دقيقة

صحيفة المرصد : أكد الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم أنه صدر عليه حكم بسجنه، بسبب قضية رفعها ضده وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم بتهمة «الإساءة إلى قطر». .

وأوضح” الهاشم” بحسب صحيفة “عكاظ” أن وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم رفع قضية ضده ،وأمر القاضي بسجنه شهراً ونصف الشهر ،معلقا : «أنا حالياً في الولايات المتحدة لإجراء فحوصات. .وفي حال عودتي سيتم إيداعي السجن».

ونشر الكاتب الكويتي تغريدة في «تويتر» تضمنت: «سأذهب إلى السجن بناء على حكم قضائي أصدره القاضي محمد غازي المطيري لشكوى من الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. حريتي فداء لشعب قطر».

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا