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كشف تفاصيل حملة سرية أطاحت بمدرب الشباب سامي الجابر !

كشف تفاصيل حملة سرية أطاحت بمدرب الشباب سامي الجابر !
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المرصد 2 316 10 دقائق

صحيفة المرصد : قالت صحيفة “عكاظ ” نقلا عن مصادر مطلعة أن الإطاحة بسامي الجابر مدرب الشباب كانت بسبب حملة سرية شنها قائد فريق الشباب السابق أحمد عطيف الذي جدد عقده مطلع الموسم الحالي بتوصية من الجابر نفسه، وذلك من خلال كسب تأييد أكثر من نصف عناصر الفريق غير المقتنعين بإمكانات المدرب التدريبية التي لا تؤهله لقيادة فريق يتطلع للمنافسة على البطولات المحلية.

وأضافت الصحيفة.  أن عطيف نفل اراء غير المؤيدين للجابر بصورة جماعية لإدارة النادي برئاسة عبدالله القريني حتى يصدر الأخير قراره بتغيير الجهاز الفني بناء على رغبة غالبية لاعبي الفريق ،وحاول الجابر إفشال مخطط عطيف.

وتابع المصدر بحسب الصحيفة العكاظية أن الجابر أصدر قراره الفني بالاستغناء عن اللاعب وزميلاه سعود كريري وعبدالله الأسطا الذي انتقل لصفوف النصر، لعدم حاجته الفنية للثلاثي، وعلى أثره بقي سعود كريري وحيدا يؤدي تدريبات انفرادية يومية لحين انتهاء عقده، في حين فضل عطيف الغياب وإرسال وكيل أعماله للتباحث مع الإدارة الشبابية لمعرفة مستقبله مع النادي.

هذا وقد أعلن أمس نادي الشباب إنهاء التعاقد مع المدرب سامي الجابر من مهمة التدريب بعد الفشل من تحقيق أي إنجاز يذكر.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

2 - كارثه
2017-09-17 08:17:36
حمله سريه خخخخ. زي خلطه كنتاكي السريه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - Gfd
2017-09-17 08:13:06
مع احترامي للجابر ولكنه كان ديكتاتوري التوجه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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آخر تعليق
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حمله سريه خخخخ. زي خلطه كنتاكي السريه...
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