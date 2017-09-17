حماس تحل حكومتها وتوافق على إجراء انتخابات

حجم الخط A A A وكالات 9 740 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أعلنت حركة حماس، فجر اليوم الأحد، أنها حلّت حكومتها في قطاع غزة ودعَت حكومة رامي الحمدالله، ومقرها رام الله، للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها.

ودعت الحركة في بيان أصدرته بهذا الخصوص حكومة الوفاق الفلسطينية المشكلة منذ 2014 إلى “القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً”.

كما أكدت حماس موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وأعلنت استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة.

ويجرى وفد من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة منذ أسبوع تركز على تحقيق المصالحة الفلسطينية.

ووصل وفد من فتح قبل يومين إلى القاهرة لكنه اشترط إعلان حماس حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة قبل بدء أي حوار ثنائي معها برعاية مصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.