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حماس تحل حكومتها وتوافق على إجراء انتخابات

حماس تحل حكومتها وتوافق على إجراء انتخابات
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وكالات 9 740 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أعلنت حركة حماس، فجر اليوم الأحد، أنها حلّت حكومتها في قطاع غزة ودعَت حكومة رامي الحمدالله، ومقرها رام الله، للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها.

ودعت الحركة في بيان أصدرته بهذا الخصوص حكومة الوفاق الفلسطينية المشكلة منذ 2014 إلى “القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً”.

كما أكدت حماس موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وأعلنت استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة.

ويجرى وفد من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة منذ أسبوع تركز على تحقيق المصالحة الفلسطينية.

ووصل وفد من فتح قبل يومين إلى القاهرة لكنه اشترط إعلان حماس حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة قبل بدء أي حوار ثنائي معها برعاية مصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - الغيـــــ على دينه و وطنه ومليكــه ـــــــور
2017-09-17 10:15:01
بدون شماته يابشر الفلسطينيين بحاجه الى دعاء
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8 -
2017-09-17 09:53:04
خطوه موفقه
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7 -
2017-09-17 09:46:05
صدق قلم الحقيقه وكذب هنيه
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6 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-17 09:29:47
ههههههه حكومه وجهاد واستمتاع بالحياه وش ذا الجهاد القطرجي يا اصنام شريفه
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( عدد التعليقات 22,183 )
5 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-17 09:28:35
مايكفي،،،،،،اولا يجب حل حركة حماس ( الارهابيه )،،،،،،🦅
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4 - فهد12
2017-09-17 09:24:54
ايه ياهنية انت وحماس. انقطعت يد قطر عرفتوا ان لكم حكومة وان لكم اشقاء.هاؤلاء هم الاخونج لادين ولاملة ولاتجمعهم سوى المصالح فقط كبيرة يامصر العروبة رغم كل الاضرارالتي سببتها حماس رحبتي بها...الله يحميك
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3 - konoz
2017-09-17 09:13:03
اذا جف البئر رحل الناس
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2 - گُنّ صَدِيقي
2017-09-17 08:53:38
بداية جيده لإنهيار الاخوان وسيطرة قطر ع المنطقه
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1 - ظامي اليل
2017-09-17 08:50:22
بداؤ الاخوان يتهاوون.بعد عاصفة قطر.وكل يقول ..نفسي...نفسي..
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آخر تعليق
بواسطة : عبدالله مفرح

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بواسطة : الغيـــــ على دينه و وطنه ومليكــه ـــــــور

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