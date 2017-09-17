تعرف على تفاصيل توليد أصحاب المنازل الكهرباء من الطاقة الشمسية لاستهلاكها وبيع الفائض

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صحيفة المرصد:تتطلق “اليوم” الخطوات التنفيذية المتعلقة بالسماح لأصحاب المنازل بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لاستهلاكها وبيع الفائض منها عبر شبكة التوزيع العامة، حيث أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن باب طلبات التقديم المبدئي للمنازل والمنشآت سيفتح عبر بوابتها الالكترونية.

و تهدف الشركة بحسب وكالةالانباء السعودية إلى حصر المشتركين الراغبين في تركيب الأنظمة الشمسية، ضمن مرحلة دراسة حجم الطلب على الخدمة والطاقة المنتجة، وتأثيرها على الشبكة العامة، لتنفيذ خططها بدقة في هذا الشأن.

ومن جانبه ،أوضح نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة بالإنابة المهندس خالد القنون: للاستفادة من التقنية الجديدة يمكن للمشتركين الاطلاع على الاشتراطات والمتطلبات والمعلومات الخاصة بالتقديم على الخدمة من خلال صفحة «خدمة الطاقة الشمسية» على موقع الشركة حيث يمكنهم أيضاً التقدم مباشرة لطلب الخدمة .

وأكد القنون أن كلفة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، تختلف بناءً على حجم النظام ومكوناته، كما أن بعض المشتركين قد يعمد إلى إضافة معدات تخزين للطاقة، الأمر الذي يزيد في كلفة إنشاء النظام، كما تضيف سياسة العرض والطلب بالسوق بُعداً أخر مؤثر على التكلفة أيضا ،مضيفا أن الشركة السعودية للكهرباء تضع حالياً الضوابط والإجراءات اللازمة لمراحل التأهيل، والتي ستنشر من خلال القنوات المعنية.

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