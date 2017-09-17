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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-عبد السلام الهليل
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
( عدد التعليقات 22,207 )209 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
المراه مهما بلغ جبروتها،،،،،،تبقى ضعيفه،،،،،،،والرجل مهما كان ضعيفا ،،،،،،يبقى قوي،،،،،افهموا بأه ،،،،،😂😂😂😂
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208 - الفناص22017-09-17 14:48:21
تمنيت ان تطرح بعض المواضيع للنقاش ليدلي كل واحد بمايراه مناسباً ويكون الحكم من طرف محايد حتى يكون لنقاش مصداقيه
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207 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 14:47:24
ابو يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وش بلاك مختفي عن صفحة الكاريكاتير
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206 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 14:46:10
صحيح فيه نساء مسلوبه حقوقهن/ انا اتكلم عن الاشياء اللي تصير بين الأخوه
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( عدد التعليقات 1 )205 - ابويوسف
راح زمن النساء ضعيفات طلع لهن شنبات ماشفت المريله وينه
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204 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 14:44:32
والله مدري من حقته القصيدة مو مكتوب الاسم لقيتها مكتوبه ونقلتها
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203 - الفناص22017-09-17 14:44:32
لك حرية ماتقول وتعتقد حريتك تنتهي عند حقوق الآخرين لست مجبر على تصديق مااقول او توافقني فقط في حالة الأختلاف كل منايحترم الآخر للحوار آداب ولنقاش صفة الأصغاء والدليل والمثل وليس رفع الصوت والأنفعلات
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( عدد التعليقات 2 )202 - م-ف-ر-ح
هذي نماذج نتمني من الله أن تختفي من حياتنا نهائيا.. والله يكون بعون من ابتليت بعنصر من هذه العناصر
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( عدد التعليقات 2 )201 - م-ف-ر-ح
يعني ظلم في ظلم في استعباد والعياذ بالله تعرفون ليه ؟ لان من تولاهم أشباه الرجال.. لان من تولاهن لايخافون الله.. لان من تولاهن رخوم ولا عندهم شيمه او مرجله
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( عدد التعليقات 2 )200 - م-ف-ر-ح
حقيقه هناك نساء يعشن في اضطهاد كبير هناك نساء مهضومه كافه حقوقهن هناك نساء مسلوبات كل شي حتى الورث وزياره الاهل وصله الأرحام..الاخت ريما تقول مبالغه.. إذا كنتي ما تعاني أحمدي ربك على النعمه
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( عدد التعليقات 22,207 )199 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
اذا ذهبت الى السينماء،،،،في الستي سنتر بالبحرين ،،،،ستجد جامع فوق السينماء،،،،ومصلى للنساء،،،،،وتجده مزدحم بالمصلين من الرجال والنساء والأطفال ،،،،،،🦅
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198 -2017-09-17 14:38:46
190- يجب عليك ان تنوهين انها للشاعر العذب سليمان المانع -- الغريب ---
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( عدد التعليقات 22,207 )197 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
لا تكفرون احد ابد،،،،،،الا بحكم قضائي فقط،،،،،انا اعرف شباب،،،،،يشربون الخمر(( وهذا خطأ ومحرم ))،،،،،ومع ذلك لا يتركون فرض ابد،،،،،،بل ربما خشوعهم اكثر من بعض المطاوعه،،،،،🦅
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( عدد التعليقات 2 )196 - م-ف-ر-ح
179 - Rima ريما🗨°•🙇 يا"م-ف-ر-ح"كلامك فيه تدقيق🔎و مبالغة نوعا ما//وشو المبالغه يا ريما.. ناقشي انا اتكلم عن فئة معينه.. هل تدري انو فيه بيوت مدمره تعيش حياة الجحيم..
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195 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 14:36:01
لو صدق كلام المنجمين وليه ما يدرون بالتفجير بالكناىس قبل ان يقع التفجير ويقبضون عليه!وغيره الكثير وكذلك وليه مايدرون بمكان الارهابيين
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( عدد التعليقات 2 )194 - م-ف-ر-ح
الرجال قوامون على النساء ,,, أي ان على الرجال حمايتهم ,, الإنفاق عليهم ,, توفير لهم احتياجاتهم ,, الوقوف بجانبهم سندا على مدى هذه الحياه
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( عدد التعليقات 22,207 )193 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
اخيراً ،،،،،انت حر،،،،،تأخذ بكلام الأبراج ،،،،،او تدع ،،،،،قدمت النصيحه وكفى،،،،،،🦅
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192 -2017-09-17 14:33:30
انسان منصف له تعليقات سابقه يعف اللسان عن ذكرها فاسأل الله لنا وله الهداية ولجميع المسلمين . لسانك لاتذكر به عورة امرئٍ فكلك عورات وللناس السنِ
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( عدد التعليقات 22,207 )191 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
هل تعلم مجرد ،،،،مشاهدت منجم على قناة فضائيه،،،،،،او بقناة يوتيوب،،،،،ساعدته على فعله،،،،،لأنك كثرت عدد المشاهدات لديه،،،،حتى على القنوات الفضائيه ،،،،يعلم كم عدد المشاهدين للبرنامج من خلال اجهزه خاصه
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190 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 14:32:38
كان الرجولة بالمظاهر والأشكال عزالله إني ماعرفت الرجولة..وكان الرجولة بالمواقف والأفعال عزالله اني مرتوي بالخجولة....ماكل من يكشخ من الناس رجال الشخص جوهر وافهمي ما أقوله..الخ
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( عدد التعليقات 22,207 )189 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
نصيحه ،،،،،المنجمين ،،،،،شاطرين بكسب المال،،،،،،من الحمقى والمغفلين،،،،،🦅
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( عدد التعليقات 2 )188 - م-ف-ر-ح
وكان معناها هو ان الرجال أقوى من النساء فعليهم تعدي حقوقهم ألم تفهموا بعد مامعنى كلام الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء ,,, أي ان على الرجال حمايتهم ,, الإنفاق عليهم ,,
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( عدد التعليقات 22,207 )187 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
تتبعت عشرات مما قاله ،،،،اصحاب علم التنجيم ،،،،،صدقا وجدته هراااااااااء،،،،،،قبل ان يكون محرما،،،،،🦅
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( عدد التعليقات 2 )186 - م-ف-ر-ح
(( الرجال قوامون على النساء )) كلما سألت أحد من هذه الأصناف من الناس : لماذا تعديت على حقوقها ...... لماذ اهنتها ....... لماذا ضربتها ردد لكـ هذه الآيه وكان معناها هو ان الرجال أقوى من النساء
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185 -2017-09-17 14:28:14
179- آخر من يقيّم اخينا الفاضل م ف ر ح انتي ياريما****
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( عدد التعليقات 2 )184 - م-ف-ر-ح
فلا فرق سوى أن الظلم هنا واقع على الزوجة بالتحديد الزوجه التي لا تنال أي من حقوقها ,, رغم أنها أدت أكثر من حقوقها
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( عدد التعليقات 22,207 )183 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
منجم مصري ،،،،مشهور،،،،،تنبأ وفاة ،،،،ممثل مشهور العام ماقبل الماضي،،،،،بدون ذكر اسماء،،،،الممثل بأتم صحه وعافيه،،،،،🦅
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( عدد التعليقات 2 )182 - م-ف-ر-ح
الزوج : يجبر زوجته على العمل ,,, لماذا ؟؟ ياله من سؤال تافه بالطبع لكي يعيش ويعول نفسه عمله وهواياته تشبه الاب بالضبط
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( عدد التعليقات 2 )181 - م-ف-ر-ح
لا ,, فعمله هو : الصراخ والاعتراض وهوايته : التدخل والتطاول على حقوق اخوته النتيجه ,, اخوهـ لا يشعرون باأمان لا يقدرون على العيش في المجتمع ولكن فقط علينا الإحترام والطاعه العمياء ,, بصمت شديد
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( عدد التعليقات 1 )180 - ابويوسف
✋️السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 💙
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179 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 14:23:34
يا"م-ف-ر-ح"كلامك فيه تدقيق🔎و مبالغة نوعا ما
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( عدد التعليقات 2 )178 - م-ف-ر-ح
لماذا وصلت للضرب والإهانه ؟؟ لا شيئ فقط لم يحترموني ونعود لنفس المشكله لماذا علينا احترام هذا الأخ هل اشعرنا بالأمان ؟؟ ,, هل احترمنا في البدايه ؟؟,, هل حقق عمله كأخ لا ,, فعمله هو : الصراخ والا
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177 -2017-09-17 14:19:24
انسان منصف له تعليقات سابقه يعف اللسان عن ذكرها فاسأل الله لنا وله الهداية ولجميع المسلمين . لسانك لاتذكر به عورة امرئٍ فكلك عورات وللناس السنِ
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( عدد التعليقات 2 )176 - م-ف-ر-ح
أخ : كل ماتعلمه من الحياهـ ,, هو أن على اخوته احترامه ,, لماذا ؟؟ ماذا فعلت لكي تنال هذا الاحترام ؟؟ لا شيئ ,, فقط تطاولت عليهم بالكلام ,, بالضرب ,,, لماذا وصلت لهذه النقطه ؟؟
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( عدد التعليقات 22,207 )175 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
منجمين كثر ،،،،قالو في هذا الحج ستحدث كذا وكذا ،،،،،ولله الحمد الحج كان ناجح بكل المقاييس،،،،،مجرد هرطقات ابليس،،،،،🦅
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( عدد التعليقات 2 )174 - م-ف-ر-ح
النتيجه : أبناء انطوائيين ,, بحاجه لعطف ,, يعانون عدم الثقه بالنفس لما تعرضوا له من إهانه ,, باختصار النتيجه هي ,, انتاج ابناء لا يصلحون لمواجهة المجتمع !!!
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( عدد التعليقات 22,207 )173 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
وينك يا ملح الحياة،،،،،تعالي نتحاور ،،،،،عقليا ،،،،هل معرفتنا ( لو صدقت التوقعات )،،،،ستمنع موت او حريق او زلزال ،،،،،طبعا مستحيل،،،،يتبع
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172 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 14:14:19
كذب اي تنبوء مافيه نبوه إلا نبوة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
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( عدد التعليقات 2 )171 - م-ف-ر-ح
هوايته : عد المال الذي كان من المفترض أن يصرف على احتياجات ابنائه وزوجته فلو سألته ما هو عمر ابنتك ؟؟ تعجب من سؤالك وربما غضب من تفاهته ,, فلماذا عليه أن يعرف عمرها !!
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170 -2017-09-17 14:12:51
159 مفرح لاتصدقه سذوب مراوغ يستغفل الجميع
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169 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 14:12:25
الرجل هو اللي مايتلفظ بألفاظ سيئة ومايضرب ولايشرب شيشه ولا مخدرات ولا مسكرات
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( عدد التعليقات 22,207 )168 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
انا شاهدت كثير من حلقات المنجمين ،،،،،أستطيع أقول انها كلها اكاذيب وهرطقات،،،،،ليس منها نفع ،،،،🦅
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( عدد التعليقات 2 )167 - م-ف-ر-ح
أب.. لا يدري عن أبنائه ولا حتى عن زوجته ,, وظيفته : النوم والاستيقاظ للصراخ في وجه أبنائه ,, لماذا ؟؟ لأنهم أرادوا العيش بشكل طبيعي !!!
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166 -2017-09-17 14:10:27
منصف قمة التناقض مع ملح الحياة عيني في عينك
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( عدد التعليقات 22,207 )165 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
يا مفرح ،،،،مشكلة البعض ،،،،لا يفكر ،،،،،يتبع غيره فقط،،،،،علم الأبراج نوعان ،،،،،علم التأثير وعلم التسيير،،،،،علم التسيير ،،،،جائز مثل التنبؤ بالمناخ ،،،علم التأثير حرام وليس منه اي نفع ومجرد هرطقه🦅
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164 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 14:09:12
الرجال يصنعون المال والمال لايصنع الرجال 🔳
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( عدد التعليقات 2 )163 - م-ف-ر-ح
فمهما عملت المرأه وتطورت وقويت ستكون ضعيفه أمام هذا المجتمع القاسي ستحتاج الى القوةـ التي تساندها سواء من أبيها أخيها أو زوجها فماذا لو فسدت هذه الفئه،ماذا سيبقى لتلك الفئه الضعيفه لا احد ,سوى الله
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( عدد التعليقات 2 )162 - م-ف-ر-ح
فأي فئه في المجتمع معرضه للصلاح والفساد ,, وعلينا تسليط الضوء على الخطأ لا على الصحيح
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( عدد التعليقات 2 )161 - م-ف-ر-ح
هناك الكثير من الرجال ,, يستحقون منا الوقوف والتصفيق اكراما واحتراما لهم .. فكلامي هذا الذي سأنطق به لا اقصد به إلا فئه معينه من الرجال وهي الفئه السيئه .. فلا أريد أن يعاتبني احد ,,
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( عدد التعليقات 2 )160 - م-ف-ر-ح
رجال يجبرون النساء علي الرجولة.. نحكي شوي عن هذا الموضوع..
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( عدد التعليقات 2 )159 - م-ف-ر-ح
انسان منصف شهادة حق اليوم اوافقك في الكلام عن الابراج والتحذير منها.. وبأسلوبك البليغ تؤثر ويكون لها قبول لأنها تحمل كلمات شيقه بأسلوب النصح..وصدقني هذي الكتابه اللي رح تنفعك حتى بعد مماتك مهما استمرت
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( عدد التعليقات 22,207 )158 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الأبراج ،،،،ما النفع منها،،،،لا شي،،،،،رأيناهم ،،،،كيف يكذبون،،،،،ليحصلوا على المال من المغفلين،،،،،فلا ابراج ولا شي،،،،،كل شي عنده بمقدار،،،،،ما سيكون سيكون ،،،،🦅
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157 -2017-09-17 13:59:48
156- ههههههههه بعد شوي تقلب لفنادق البحرين وموالاتها ووصف السينما وافلامها وتكشف المستور قمة التناقض فاذا بليتم فاستتروا
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( عدد التعليقات 22,207 )156 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
التعلق بالأبراج ،،،،،والزنا،،،،،وشرب الخمر،،،،،وترك الصلاة،،،،،،مجلبه للفقر والهم ،،،،،ويجلو كل ذلك،،،،،،عباده بنيه خالصه،،،،،لا تشوبها شائبة ،،،،وعمل صالح ،،،،يتقرب به للمولى جل جلاله ،،،،،🦅
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( عدد التعليقات 22,207 )155 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
اللي يفكك الهموم ،،،،ويصرف السموم،،،،،، عبادة رب العلمين،،،،،، كما جاء به ،،،،،،،من لا ينطق عن الهوى ،،،،،،ان هو الا وحي يوحى،،،،،،🦅
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( عدد التعليقات 2 )154 - م-ف-ر-ح
148 - اخوي مفرح هذا راجع لتربية البنت فالخيل من خيّالها فيه ناس تزوجوا صغيرات جدا اقسم انهن بعقلية لاتتصورها والسبب يعود للتربية هذا رايي/ شكرا ع مرورك صدقت أخي الفاضل.. فيه مواقف ما تنطبق على الكل
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( عدد التعليقات 22,207 )153 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
علم الأبراج ،،،،،من حبائل ابليس،،،،،لصرف الناس،،،،،عن أفراد الله،،،،،بالعبادة ،،،،،انا شخصيا،،،،،أبدا ما اصدق بالأبراج ولا آخذ فيها مطلقا ،،،،،🙄
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( عدد التعليقات 22,207 )152 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ملح الحياة،،،،،،انتبهي لعمرك ،،،،،كل هذا الأشياء خرافه،،،،،او من الشياطين،،،،،،لو كان فيه خير ونفع،،،،،،لدلنا عليه النبي احمد،،،،،اتركيه لانه يجيب الهم والفقر والوسواس فقط،،،،،😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 2 )151 - م-ف-ر-ح
144 - 139 يمكن اذا كانت اكبر مني تروح تتوطأ على راسي وبعدين من هو يفكني منها يامفرح خخخخخخخخ الهجّه ياولد/ههه انا أبيها كذا يا شيخ ما تنفك 🌹.. الصغيره حلوه بس عذاب تتعبك ما ترتاح معها حيل.الكبيره 👍
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( عدد التعليقات 22,207 )150 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ملح الحياة ،،،،،انتي بتصدقي بالأبراج،،،،،، ولا بتهزري فقط،،،،،،انتي تضيعي وقتك بكلام فااااااضي،،،،،،ان كان على سبيل المزااااح أوكيه ،،،،،،وإذا كان جد ،،،،صدقيني انت مش انتي وبس،،،،،😌
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( عدد التعليقات 2 )149 - م-ف-ر-ح
141 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅 ماشاء الله عليك يامفرح ،،،،،،عبقري ،،،،،مافيه منك ابد // هههه صرت عاقل 😁😁😁.. لا تستبعد عندي مزاج بعد شوي اصير مجنون..🌹تسلم
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148 -2017-09-17 13:40:19
اخوي مفرح هذا راجع لتربية البنت فالخيل من خيّالها فيه ناس تزوجوا صغيرات جدا اقسم انهن بعقلية لاتتصورها والسبب يعود للتربية هذا رايي ووجهة نظري
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( عدد التعليقات 2 )147 - م-ف-ر-ح
140 - سارونه خخخخخخخخخ// بالله عليك وش جاب ذكر ساره.. ليه تنتقص منها وش عملت فيك.. اتحدى انها يوم من الايام جرحتك أو آذتك.. ممكن كل المعلقين لا استبعد يخطئون عليك إلا هي.. اتق الله ف نفسك واعتذر منها
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( عدد التعليقات 22,207 )146 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ملح الحياة،،،،،انتي جنيه،،،،،،ولا مشعوذة ،،،،،ولا ساحره،،،،،ولا إيه حيرتيني معاكي،،،،،،بكرا يجيبوا لكي الهيئه ،،،،،انا ماليش دعوى ،،،،خلي بلوتوا والمشتري وزحل ،،،،،ينفعوكي،،،،،امال المريخ بيهبب ايه 😱
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( عدد التعليقات 2 )145 - م-ف-ر-ح
يبون الاصغر واذا صار مشاكل او كثير طلباتها عرفت ذيك الساعه ما اخترت وذقت مرارة الدنيا وكلام الناس .. أما الكبيره فهي بتحافظ على زوجها وحياتها
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144 -2017-09-17 13:35:51
139 يمكن اذا كانت اكبر مني تروح تتوطأ على راسي وبعدين من هو يفكني منها يامفرح خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ الهجّه ياولد خخخخخخخخ
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( عدد التعليقات 22,207 )143 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ولد الشيوخ،،،،،،،كائن عملاق،،،،،،رجله بالرياض،،،،،،،والأخرى بكان،،،،،،😱
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142 -2017-09-17 13:33:37
يعجبوني جميع المعلقين ولا واحد فيهم ياخذ ويعطي او يرد على الالمعي لانه شاذ في كلامة عن جميع المعلقين كفو والله انكم اعجبتوني وانا متاكد بانني لست وحدي بل اعجبتم الجميع
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( عدد التعليقات 22,207 )141 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ماشاء الله عليك يامفرح ،،،،،،عبقري ،،،،،مافيه منك ابد ،،،،،معقول هذا الكلام،،،،،درر ،،،،،الله يستر ما يخطفونك،،،،،ما كنت اصدق انك بهذا القدر من المفهوميه ابد ابد ابد،،،،،🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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140 -2017-09-17 13:30:13
سارونه خخخخخخخخخ
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( عدد التعليقات 2 )139 - م-ف-ر-ح
انا عن نفسي احب انوا تكون المرأة أكبر مني.. اقسم بالله لو خيرت الحين لاخترت أكبر مني.. المرأة الاكبر سنا بتكون اكثر نضجا وادراكا لمعنى الحياة الزوجية..
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( عدد التعليقات 2 )138 - م-ف-ر-ح
ثانى شي.. احببتم ام كرهتم الشباب غالبا بيحبوا البنات الاصغر منهم .. وحتى ام الشاب اذا تسمع انوا ابنها راح يخطب بنت في عمره او اكبر منه احتمال تطرده من البيت ههههههههه وهذا واقع
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( عدد التعليقات 2 )137 - م-ف-ر-ح
نجي للبنت البنت غالبا بيجيها الخطاب في سن مبكرة .. ووقتها بتكون تدرس فترفض العرسان .. وهذا من حقها لكن لو العريس يتزوجها ويخليها تكمل دراستها ممكن هالمشكل يتحل
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136 - ولدالشيوخ2017-09-17 13:19:40
هلا ومرحبتين يالمزن.. منوره المرصد بوجودك والاخوة المحترمين، ياعل تسلمين من كل شر، وياعلك للسعاد سعاده مابعدها حزن، ويخليك للي يحبونك ويحفظكم جميعا، رب يوفقك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. شكرا المزن..
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( عدد التعليقات 2 )135 - م-ف-ر-ح
والادهى والامر انوا اي بنت يتقدم لها الشاب بتصير الملكة فكتوريا.. ومش بعيد انها تخليه يبيع الي وراه وقداموا ليرضيها.. ويرضي الناس الي راح يقولوا فلانة خاطبها جابلهاولا ماجابلها ولاننسى العادات
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( عدد التعليقات 2 )134 - م-ف-ر-ح
واذا ماوجد شغل غالبا بيرفض اي شغل دون مستواه التعليمى.. وحتى اذا اشتغل شغل ثانى يادوب يكفيه مصروف.. واحتمال يجيه اكتأب وينحرف هههههه
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133 - القناص22017-09-17 13:15:06
اجهل عباد الله من يرا أنه افضل الناس والآخرين أقل مكانه منه هؤلاء لايمكن إقناعهم ولامنقشتهم هؤلاء يحملون جينات تخلف عقلي ومجتمعي يعيشون في جلباب الماضي البعيد عن منطق الحياة الحديثه وواقعها الحاضر
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( عدد التعليقات 2 )132 - م-ف-ر-ح
واذا كمل دراسته وتخرج .. اذا وجد شغل لازمه 5 سنين او اكثر ليكون نفسه
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( عدد التعليقات 2 )131 - م-ف-ر-ح
تأخر الزواج للشاب في الاغلب بيكون لاسباب مادية .. اذا ماكان مستواه الدراسي جيد غالبا بيكون دخله ضعيف.. وهذا يؤدي الى انوا يجد صعوبة في جمع المال وبيكون غير قادر على الزواج الا في سن متأخرة
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( عدد التعليقات 2 )130 - م-ف-ر-ح
هلا وغلا اخوي القناص عودا حميدا فين ايامك من زمان غائب عنا عسى ما شر.. نورت الصفحه اشتقنا لحضورك الكريم.. اخ عزيز وغالي علينا.. اكتب لنا من ابداعك وليسطر قلمك ما شاء
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( عدد التعليقات 2 )129 - م-ف-ر-ح
البنت بعد اللي توها متخرجه من الثانوي وتكون مب قد المسؤليه تتزوج ومطلوبه من قبل الرجال.... سؤالي هووو طبعا للشباب ليش الغالب مايرغب بالثلاثينيه الا اذا كان مطلق او ملقى بنت تناسبه
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( عدد التعليقات 2 )128 - م-ف-ر-ح
بتكلم بصفه عن الزواج وتاخر للبنت والولد.. يعني البنت اذا تبي تكون اسره.. وتعف نفسها.. للاسف محد يتقدم ويخطب.. بالمقابل البنت اللي ماتبي الزواج الخطاطيب وش كثرهم..
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127 - القناص22017-09-17 12:59:55
اهلاً وسهلاً عوداً حميد اخونا مفرح وهذا الأسلوب الرائع والطرح المميز منه ومن الأخوه والأخوات الآخرين نستفيد منهم السب والقذف يمكن يكون نتيجة تربيه أو سلوك او ثأثير بئيه مجتمع الشخص العائلي
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( عدد التعليقات 2 )126 - م-ف-ر-ح
والسؤال هنا كيف نتعامل مع مثل هؤلاء.. مثل في مصر يقول (خدوهم بالصوت لايغلبوكو).. ) ومثل اخر يقول (ضربني وبكي سبقني واشتكي) فماذا نفعل مع من يفعلو ذلك ؟؟؟
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( عدد التعليقات 2 )125 - م-ف-ر-ح
واخر ينتقدك نقد لاذع فاذا جئت تدافع نفسك عاش لك في دور من يهتم بمصلحتك.. وانه لم يرد بكلامه الا ما هو في صالحك رغم انك واثق ايضا من ان نيته غير ذلك
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( عدد التعليقات 2 )124 - م-ف-ر-ح
ولكي لا اطيل عليكم سادخل في موضوعي مباشره: كثير من الوقت نجلس مع شخص ما،، في وسط صحبه فيمزح معك هذا الشخص مزاح سخيف او جارح او ايا كان وعندما ياتي دورك للرد عليه ولكي تبين له غضبك مما فعل
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( عدد التعليقات 2 )123 - م-ف-ر-ح
غريبه هي طبايع الناس منهم الطيب ومنهم الودود والبشوش وايضا منهم اللئيم والخبيث.. وغالبا في حياتنا نتعامل مع اكثر من نوع من الشخصيات فمنها ما نألف له ومنها ما نبتعد عنه
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122 - حقاااني...2017-09-17 12:31:52
وكان يلاعبنا ويمزح معنا ومع عيالنا والحمدلله طاللي صار معي سويته مع عيالي.. ولولا الاطااالة كملت لكم ..الله يغفر لوالدي ووالدك وجدي وجدك وجميع موتانا وموتى المسلمين
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121 - حقاااني...2017-09-17 12:27:31
من شدة الحب والفرح كان صاحب ابتسامة وسمت وتواضع محب للصغير والكبير ..كان يحرجني اذا جيت يفز لي ويسميني بكنيتي ياهلا ومرحبا والابتسااامة تعلو محياه والله تدمع عيوني من طيبته وانحرج كيف ابوي ويقوم لي
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( عدد التعليقات 22,207 )120 - الفتى الألمعي إنسان منصف
بنيتي المزن ،،،،بنيتي هيفاء،،،،،بنيتي ***،،،،،بنيتي الكابتن ريما،،،،كلكم بنياتي حبيباتي،،،،،هذه مقولة مين ،،،،ولد الشيوخ ولا حقاني ،،،،،؟😜
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119 - حقاااني...2017-09-17 12:23:09
بنيتي المزن الله عليك هذي ذكريااات لا تنسى رغم طفولتنا الا انه محفوورة بقلوبنااا ماشاءالله عليهم حباهم الله بعطف وحنان وسعة صدر وقبول ..كان والدي رحمه الله اذا دخل البيت كل الاطفال يقومون يستقبلونه
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118 - حقاااني...2017-09-17 12:17:39
مشآغل الدنيآ خذت نآس غآليـن والشوق مآيرحم إذا ( جيت كلك )!! مآغبت عن قلبي ي غآيب عن العين معآك دآيم يتبعك مثل ظلك !!
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( عدد التعليقات 2 )117 - م-ف-ر-ح
خررررررروج.. بعد الصلاة وبعد الغداء ارجع افرجيكم صبركم شوي، ،😂😂😂🌹
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116 - حقاااني...2017-09-17 12:14:22
گآن القصآيد مآتحرك شعورك .. لاعآد تقرآلي ولاعآد تشتآق !! وعشآن ترضي يا عزيزي غرورك .. هذي دموعي بللت كل الأورآق !!
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( عدد التعليقات 2 )115 - م-ف-ر-ح
كذلك البنات لا تسألها عن عمرها.. وإذا سألتها كأنك صفعتها على وجهها.. هههه.. ليش هل الشخص يقاس بعمره 😜
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114 - حقاااني...2017-09-17 12:12:22
المرض لا يؤلم المريض فقط .. بل يؤلم من أحبوه أيضاً .. ( يآررب ) في هذه' الساعه ! أسالك التخفيف والعآفيه لكل مريض يتألم”
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( عدد التعليقات 2 )113 - م-ف-ر-ح
لنكن مُنصفين 40% مِن هذه الفئة تكذب إما الـ 60% الباقين يتهرّبون مِن الإجابة و كأنّك قد صفعته بـ سؤالك
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( عدد التعليقات 2 )112 - م-ف-ر-ح
مُجرّد سؤال و ليس محوراً للنِقاش حوله ، ع أيّ حال لِماذا يتهرَّب بعض الرِجال مِن الأسئلة المُتعلّقة بـ حالاتهم الإجتماعية أعني لماذا لَا يقول بأنّه مُتزوّج ؟
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111 - المُزن2017-09-17 12:09:01
🍃🍁تعليق 77أستاذ حقااني ذكرتني بجدي رحمة الله عليه كان بشيبته وهيبته ينزل الى مستوى تفكيري وعمري ويلعب معي 💔أهم شيء عنده إني أضحك وأستانس.🍁🍃
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110 - حقاااني...2017-09-17 12:08:34
من تعلم كثيرا عن الآخرين قد يكون متعلما،أما من يفهم نفسه فهو أكثر ذكاء. ومن يتحكم في الاخرين قد يكون قويا، أما من ملك زمام نفسه فهو الأقوى
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( عدد التعليقات 2 )109 - م-ف-ر-ح
و أي محاولة منك للدخول معه في أية مناوشات لن يزيده إلا غرورا و غطرسة و العلاج الأنفع لمثل هذه النوعية من الناس هو التغافل و التجاهل كما لو أنه غير موجود .
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108 - المُزن2017-09-17 12:04:37
🍃🍁وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. عوداً حميداً ولد الشيوخ منور المرصد .. والحمد لله على السلامة وان شاء الله صحة دائمة.🍁🍃
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( عدد التعليقات 2 )107 - م-ف-ر-ح
وفي رأي الشخصي أن هذا النوع من الأشخاص يكون الدافع له لسلوك هذا المسلك هو حب الظهور ولفت الانتباه
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106 -2017-09-17 12:04:00
🕊التسامح ليس مكرمة نقدمها للآخرين !! بقدر ماهي وصفة !! لراحة القلب نقدمها لأنفسنا😌😴🎼
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( عدد التعليقات 2 )105 - م-ف-ر-ح
بالنسبة لموضوع النقاش فإن الأمر لا يتوقف فقط على مجرد السب والشتم بل يتعدى ذلك إلى محاولات لاستفزاز الأعضاء بغية إثارة غضبهم وافتعال المشكلات معهم ..
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( عدد التعليقات 2 )104 - م-ف-ر-ح
99 - ... 83 - م-ف-ر-ح وش افتتانه عاد كلهم بهالصفحه نسخ ولصق لين طقوا روسنا وخل عنك المجاملة يابعدي !!££/ ليش معصب يا شيخ انا سألت عطنا رأيك.. سؤال موجه للجميع.. وحتى ان كان نسخ الأهم معلومه مفيده
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103 -2017-09-17 12:00:46
الشعور الذي تتركهُ في صدرِ أحدهم سيضعُ الله في صدرك شعوراً مثلهُ تماماً، فلا تمد لغيرك سوى ماتحب أن يُمّد لك💚
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( عدد التعليقات 2 )102 - م-ف-ر-ح
بمعنى آخر : اللي بيتحسس من الكلام الطالع والنازل الافضل له لايسجل في أي موقع . واللي يجلس يعصب يزعل ويتضايق بسبب إن واحد جلس يسبه أو من هذا القبيل فالواجب عليه انه مايشارك .وهذا من باب الرحمة لنفسه
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101 -2017-09-17 11:58:27
التسامح هو ٲكبر مراتب القوة اغرس شجرة اليوم تنعم بظلها غداً ولا تترك أي شيء في قلبك ضد أحد سامح واغفر وتجاهل وأحسن الظن .. ✺ 🎀✺✼❈✺ 🎀 ✺
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( عدد التعليقات 2 )100 - م-ف-ر-ح
السب والشتم داخل المنتديات والصحف وغيرها من المواقع أمر عادي جداً جداً جداً .....والغير متوقع انك ماتشوف سب وشتم ........
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99 - .......2017-09-17 11:56:55
83 - م-ف-ر-ح وش افتتانه عاد كلهم بهالصفحه نسخ ولصق لين طقوا روسنا وخل عنك المجاملة يابعدي !!££
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98 - حقاااني...2017-09-17 11:56:44
ماأجمل أن نكون مثل الشمس إذا أشرقت،فهي تشرق على الجميع،فكن مشرقا على الجميع،وماأجمل القمر إذا اكتمل فإنه يخفف من ألم الوجيع فخفف ألمك وغيرك
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97 -2017-09-17 11:55:55
⛱نقاء القلوب ليس عيباً ،، والتغافل ليس غباءً ،، والتسامح ليس ضعفاً ،، وإنما هي عبادة وتربية
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( عدد التعليقات 2 )96 - م-ف-ر-ح
أي واحد يشارك في أي موقع في النت لا يتوقع انه في كل الأحوال راح يسمع كلام حلو ....
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( عدد التعليقات 2 )95 - م-ف-ر-ح
وكما أنه يُستدل على رقي العضو بقوله الحسَن فكذلك يُستدل على إنحطاط العضو بقوله السيء.. والقول السيء قد يكون سبًّا أو شتمًّا وقد يكون غير ذلك..
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( عدد التعليقات 2 )94 - م-ف-ر-ح
سؤال محيرني.. ما سبب الشتم والسب في الصحف والمنتديات.. أن المنتديات والصحف خليطٌ من الأعضاء الراقيين والمنحطيين فهذا أمرٌ لا يكابر في إنكاره إلا أبله..لكن ما هو سبب الشتم والقذف..
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93 - حقاااني...2017-09-17 11:49:03
ت ٤٩ شكرا لك هذا من حسن ذاتك الله يسعد قلبككك الله ويبارك فيك ..الأخ مفرح ممنون لكك على طيب تعاااملكك وحسن تقديرك الله يعز مقامك ويرفع مقدارك 🌹🌹
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92 -2017-09-17 11:47:33
امنحوا التسامح والمغفرة واجعلوا قلوبكم بيضاء وتذكروا ذات يوم لن نكون في هذه الحياة🌸🍃
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91 - حقاااني...2017-09-17 11:45:46
رسااالة لكل فقير وعقيم وسجين ومهموم بشكل خاااص وللجميع بشكل عااام أكثروا من الاستغفار والحوا على الله بالدعااء وسوف ترون النتائج بإذن الله
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( عدد التعليقات 2 )90 - م-ف-ر-ح
انا مع مقولة ( الانتقام احد مظاهر الضعف ) .. واذا لي حق اخذه بس بطرق مشروعة وبالنهاية مافيه احلى من شعور العفو عند المقدرة
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89 -2017-09-17 11:44:45
✍️الرحمــــة والتواضــــع والكلمــــة الطيبــــة هــــي أجــــمل ما يتركــــه الإنســــان في قلــــوب الآخريــــن🕊💚
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88 - ولدالشيوخ2017-09-17 11:44:34
هلا وسهلا.. بنتي ريما، الله يسعدك، ويتقبل منك، اللهم اميييين اللهم اميييين اللهم اميييين. وانت كذلك..
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( عدد التعليقات 2 )87 - م-ف-ر-ح
أو إنك ممن يقدمون على التسامح والغفران بحق من أخطأ في حقك وجرحك جرحاً مازلت تعانى منه
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( عدد التعليقات 2 )86 - م-ف-ر-ح
هل أنت ممن ينتقمون؟ إذا تعرضت لأي جرح سواء كان سببه عدم الوفاء أو خيانة ؟؟؟ أو كذب ؟؟؟ أو نفاق؟؟ او تجاهلك احد وتعامل معك بتعالى وعنجهيه هل تفكر فى رد الصاع صاعين له؟
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( عدد التعليقات 8,865 )85 - المنتصر بالله
الحمد لله نحب بعض ومتفاهميين بس باقي الشوفه الشرعيه 👹
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( عدد التعليقات 2 )84 - م-ف-ر-ح
هل أنت ممن ينتقمون؟ غالبا ،، ما تمر علينـا لحظات ،، كئيبة حزينة بسبب جرح بعضهم لنا، هل عندما يجرحك أعز الناس لقلبك ،، ويكسرك ،، تفكر بالإنتقـام ؟ أم التسامح؟
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( عدد التعليقات 2 )83 - م-ف-ر-ح
السؤال هنا هل من الممكن أن نميل للقلم؟ هل من الممكن أن نميل للشخص بسبب قلمه؟ هل من الممكن أن نصل الى درجة الأفتتان بالفكر أو الاسلوب؟ متى تخرج المشاعر عن السيطره ومالسبب فى ذلك؟ هل صادفك هذا
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82 - حقاااني...2017-09-17 11:39:47
حين تؤمن بكل حواسك بأن الله قادرا على أن يغيرك من حال إلى حال ستجد نفسك مستغنيا عن الدنيا وما فيها
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( عدد التعليقات 2 )81 - م-ف-ر-ح
اهلين وسهلين اخوي الفاضل حقاني.. بنورك اخي الكريم ونور الموجودين.. الله يسعدك ويبارك ف ايامك واوقاتك
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80 -2017-09-17 11:39:38
أحَببتُك صَمتاً😣فَـ ليَ معَ الغَيرةَ ألفُ حِكَايةَ 👊🏼
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79 - حقاااني...2017-09-17 11:38:48
ابتسمت بوجهك { وقلت الوداع } / وقتها ما كنت ضامٓـنّ رجعتي ، صح آنـآ قدامك القلب الشجاع / بس لا صديت .. طآحت دمعتي
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( عدد التعليقات 8,865 )78 - المنتصر بالله
نحون كلنا **** باقي نكتب الكتاب ونعرس 💔💞⚘🌷
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77 - حقاااني...2017-09-17 11:38:00
مساكم .. أحلى من النسناس هذا المساء والطف .. من مداعب الشايب لبنت ولده مسائكم غلااا .. يشملكم .. رجال ونساء من شخص يكتب حكي قلبه بـ إصبع يده 🌹🌹
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( عدد التعليقات 2 )76 - م-ف-ر-ح
53 - 49- نعم اخي الفاضل للاستاذين الفاضلين مفرح وحقاني ولللاستاذه سارونه/ الله يسلمك حبيبي وبصراحه الأخ حقاني والأخت ساره حظوا باحترام الجميع اهنيهم على اسلوبهم الراقي.. نتمنى نكسب قليل من صفاتهم..
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75 - حقاااني...2017-09-17 11:36:49
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساااءكم جميعااا.. أنورت وأسفرت اخووي العزيز مفرح وولد الشيووخ الحمد لله على السلامة
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( عدد التعليقات 8,865 )74 - المنتصر بالله
وأنا بعد أحسه نفس الحس والإحساس 💔💞
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73 -2017-09-17 11:35:09
مؤلم هو الحنين لمن رحل عنا ولم يرحل منا مؤلمة هي الغيرة على من هو ليس_لنا😔😢
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72 -2017-09-17 11:34:53
64- الملح والقبله هذه الصفحة لاتتشرف فيك ولا في جميع المشعوذين هذه خاصة للمحترمين
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( عدد التعليقات 2 )71 - م-ف-ر-ح
اهلين ريما عودا محمودا على الجميع الله يسلمك
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70 - ولدالشيوخ2017-09-17 11:32:54
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.. رضيت بالله ربا وبالاسلام دين وبمحمد صل الله عليه وسلم نبيا. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم..
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( عدد التعليقات 8,865 )69 - المنتصر بالله
أنا كل ما سمعت شيلات ناصر السيحاني ذكرتك حتى وأنا جنب بليس يوم نرمي الجمرات ذكرتك 💞💔
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68 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-17 11:32:18
نــــــــــ فتى الترند ــــــــــداء
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67 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-17 11:32:00
غيران من فتى الترند يعني 😂
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66 -2017-09-17 11:31:35
كلما اشتقت لذلك البعيد دعوت الله الإتزان في الشعور🎶❤
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65 -2017-09-17 11:31:22
أحيان .. نندم .. من كلامٍ .. نقوله .. !=وأحيان .. نندم .. ( ليه .. نسكت .. عن القول ) !
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64 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-17 11:29:28
نــــــــــ بو نقط ــــــــــداء
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63 -2017-09-17 11:28:49
نفس الشّعور اللي تحسه أحسه ونفس السكوت اللي يحدك منعني🤐🙊😢
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( عدد التعليقات 8,865 )62 - المنتصر بالله
تعليق 54.....? نفس المشاعر حتى أنا أحبك حب.......?
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( عدد التعليقات 2 )61 - م-ف-ر-ح
قرأنا حروفهم فلامست فينا حقيقة لم ندركها نتنظر أقلامهم بشغف كى نرد عليها بشفافيه ليس نحن ضعفاءولكن قلوبنا لامست قلمافانجذبت له حينها يصبح القلم سلاحا يغزو حياة الطرف الأخر حين يخفق القلب لقلم شخص
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60 -2017-09-17 11:26:35
عجزت عيوني على غيرك تمون 💕 ماعرفت انطق لغيرك ذاك الشعور🌹
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59 -2017-09-17 11:25:45
أنا كل ما شفت زولك اتخيله في ضحكات عهود
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58 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 11:24:31
صباح النور ولد الشيوخ وعقبال يكون عندك اطفال وتوديهم للروضه والمدرسة
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57 -2017-09-17 11:23:38
تمسكوا بالعلاقة اللي ما فيها كلمة احبك ..لكن فيها كل شي يثبتها بدون ماتنقال🕊💚
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56 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 11:22:40
م-ف-ر-ح"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح النور حياك الله وعودا حميدا
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55 - ولدالشيوخ2017-09-17 11:21:53
صباح الخير، صباحكم عوده للمدارس، صباحكم ابتسامة طفل في الصفوف الاوليه يقاوم النوم في اول يوم😒 ابنائي الطلبه، عام جديد اتمنى لكم فيه مزيد من العلم والمعرفه والجد والاجتهاد والمثابره، ربنا معاكوا🤚🏻..
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54 -2017-09-17 11:20:42
اتااااابعك واراقبك وانتظر حضورك وان غبت اشتااقلك وان رجعت ابكي فرح وكل هذا بصمت اصعب شعور السؤال ؟ ليش اهتم به وهو لايعلم بذلك💔
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53 -2017-09-17 11:20:10
49- نعم اخي الفاضل للاستاذين الفاضلين مفرح وحقاني ولللاستاذه سارونه
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( عدد التعليقات 8,865 )52 - المنتصر بالله
آفآ ليش خلص من زمان تو الناس آبك آبك آبك آبك
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( عدد التعليقات 2 )51 - م-ف-ر-ح
عندما تتابع موضوع لشخص ما ويعجبك طرحه وفكره. عندما ترى فكره وأتجاهاته من خلال الكتابه.. أشخاص لا نعرفهم ولم نراهم من قبل.. ولم نسمع أصواتهم , لم نحاورهم الا من وراء شاشه وأمام الملأ
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50 - ولدالشيوخ2017-09-17 11:17:54
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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( عدد التعليقات 2 )49 - م-ف-ر-ح
هل سبق وانجذبت لشخص من خلال كتاباته .
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( عدد التعليقات 8,865 )48 - المنتصر بالله
دع الشعر لا تهيض قلبن مولع
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47 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 11:14:53
انصحكم بمتابعة فيديوهات باليوتيوب للشيخ السلفي مزمل فقيري ""كذلك للشيخ السلفي عبدالعزيز الريس ""حفظهم الله
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( عدد التعليقات 2 )46 - م-ف-ر-ح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. صباح الخير أحبتنا ف المرصد.. ان شاء الله تكونوا بخير وسعاده 🌹
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45 -2017-09-17 11:14:28
كان مافي غيرك بـ قلبي وحيد كانوا هم الشك و لحالك امان كنت احبك كنت اعيشك والجديد انت كان يا ما كان و خلص من زمان !🎻🎼
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( عدد التعليقات 8,865 )44 - المنتصر بالله
ونا والله ولد عم معيض......تبي شرح أكثر ترانا شرحنا.........?
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( عدد التعليقات 8,865 )43 - المنتصر بالله
فيض المشاعر علاكم فيض......تفيض بفياض الخزامى ورقنا 🍁🌺⚘🌷
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42 - 🃏المهرج 🎪رشيد سليم🃏2017-09-17 11:09:20
أيها: الطواقي🎭أيتها: قواطي النيفيا الفارغة🎭صباح الخيرات والمسرات🎭وينك يالمخلوع لتشاهد من زرعته كيف أصبح الآن من بعدك😢. معكم/ من أمام مقر النادي 《المحلي》 المهرج الطاقية رشيد👌🤡.
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41 -2017-09-17 11:09:07
ياللي ذبحنا غلاكم لا زلنا نذكر هواكم لاتحسبونا نسينا ماعاش من ينساكم🌹
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40 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 11:08:38
دراسه البروكلي مكافح لأورام السرطان واشارت الأبحاث أن تناول البروكلي ٣مرات اسبوعيا يخفف الإصابة بسرطان البروستات بنسبة مرتفعة تتعدى حاجز 90% تقريبا
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39 -2017-09-17 11:06:46
المشاعر التي تأتي من طرف واحد مؤلمة جدًا كمثل كونك تنتظر والأخر نائم كونك تقلق والأخر يضحك كونك تكتب والأخر لا يقرأ كونك تحب جدا والأخر يتسلى كونك تشتاق والأخر يستهتر ولا يهتم 😢💔
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( عدد التعليقات 8,865 )38 - المنتصر بالله
نحمد الله عدينا جمرة القيض.....والآن علايم المطر في سمانا.....?
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( عدد التعليقات 8,865 )37 - المنتصر بالله
نحن نحب بعض من 3 سنوات ⚘🌷
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36 -2017-09-17 11:03:39
المشاعــر ماهي كلمـهـ تنتهي بوصف الشعور... لو أقول إنــــي فقدتـــــــك ماظنـــي قلت شي♥️☺️
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35 -2017-09-17 11:01:37
المشاعر لما تحبط أكثر من مره ،، يجيها شعور الصمت المؤبد🙊😔
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34 -2017-09-17 11:00:55
نمشي على النيات وقلوبنا بيض ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, وربي على حسن النوايا رزقنا
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33 -2017-09-17 10:59:31
الوفآء ؛ ليسَ آن تُجآهد نفسك . . [ كي لآ تخون ] !! آلوفآء ؛ آن تَعجز عَن آلخيآنة . . [ حتى لو آمآمك كل آلمُغريآت ]😊
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32 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 10:59:14
اذا تبي نسخة اخرى من وسادتك المزخرفة نم عليها وعندما تقوم ستكون مسوي نسخة على وجهك ههه🤕
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31 -2017-09-17 10:57:12
💕 الوفاء لايستطيع الاستمرار فيه الا العاشقون و الصادقون
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30 -2017-09-17 10:56:01
26- يعطيك خيرها ويكفيك شرها اخي الغالي المنتصر بالله ومهما كان نوعها وموديلها انا عن نفسي سيارتي تاهو 2014 لها معي سنتين ونص
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29 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 10:54:47
اللون الأبيض'يعني الحرية والشرف والدين والسلام والوحدة الوطنية✊واللون الأخضر يشير للسلام والرخاء والدين الإسلامي والزراعة 💚
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28 -2017-09-17 10:54:41
🕊 كُن_وفياً في التعامل مع أحَبابك وقت الخِصام أحفظ لهَم أسَرارهم وأحَاديثهم وأمُورهم الخاصة لاتتكلم عما يُثير النُفوس ويُزعجها
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27 -2017-09-17 10:54:07
ياريما دبلتي كبودنا بالصراصير مع ها الصبح اللهعطينا شي طيب يفتح النفس فل ورد كادي شيح قيصوم
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( عدد التعليقات 8,865 )26 - المنتصر بالله
سحبت سياره اليوم من المعرض من يتوقع نوع السيارة والمديل 2016 برقاطيسها قصدي قراطيسها
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25 -2017-09-17 10:51:01
إخسرُ ما شئِت لكِن إياكَ أن تخسر قلباً يُحاول أن يفعل الكثيرُ ليُسعدك🙏🏻فَهُناك قُلوبٌ لا تُعوض أبداً 👌🏻
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24 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 10:49:26
كذلك الصرصور لو تنفجر قنبلة نووية يمكن أن ينجو ""ياعلك للموت يالصرصور ماتنفع ونجس ولايضرك شيء هذا بسبع ارواح⛐🚸
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( عدد التعليقات 8,865 )23 - المنتصر بالله
يا الله لا تقطع الاخبار من يمه إللي ذبحني وغربلني وعناني....?
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22 -2017-09-17 10:48:29
نتمنى لاختنا الفاضله هيفاء الشفاء العاجل وما حصل لها اجر وعافية باذن الله نحن هنا اخوة واخوات واهل بلد واحد وعلينا نتفقد احوال بعضنا بعض وهيفاء نعرفها من سنوات لم تسيئ الى احد رغم كثرة الاساءات اليها
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21 -2017-09-17 10:48:25
☂️الحياة بخير حين يبتسم لك عابر ، آو تدرك آن ثمة إنسان يتمنى لك السعادة
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20 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 10:47:02
الله يكرمكم "الصرصور القذر" يتنفس مع كامل جسمه فيه مسام وحتى لو تم قطع راسه يأخذ مده وهو يتنفس وبعده يموت ويتكيف مع مختلف الأجواء والظروف ولا ينقرض !
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( عدد التعليقات 8,865 )19 - المنتصر بالله
أنا أعرف إني محبوب من الجميع وعندما سألت العصابه من حولي قالوا لي أنت الحبيب للكل 💐🌼🌻🌺🌹🏵💮🌸🌵🌴🌳🌲🌱⚘🌷🍃🍂🍁🍀☘🌿🌾السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع
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18 -2017-09-17 10:45:33
دائماً الاهتِمَام هُوَ نِصفُ السَّعَادَة فَهنِيئاً لِمَنْ لهُ شَخصٌ يَهتَمُّ بِه🌹♥️
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( عدد التعليقات 8,865 )17 - المنتصر بالله
تعليق 10 في ذمتي ذمه أنه أنا 🍃🍂🍁🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱⚘🌷🌼🌻🌺🌹🏵💮🌸💐🔪🗡🔫
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16 -2017-09-17 10:42:39
لاتكثر من الشكوى فيأتيك الهم!! ولكن أكثر من الحمد!! تأتيك السعادة ♥
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15 - فارس2017-09-17 10:41:05
يعطيك العافية يا رسام رشيد السليم هذا قرار تعيين ماجد مدير للمنتخب مفروض عليهم ...
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14 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 10:40:49
ما راح أقرأ للي تكتبين بدون معرف كذا مابي أقرأ
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13 -2017-09-17 10:40:49
الحياة السعيده هي 👈🏼حياة القلب وراحة البال،، هي القناعة والرضا وحب الخير للناس وبث السعادة فيهم وحفظ اللسان من القيل والقال
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12 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 10:39:44
✍🙉🙉
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11 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 10:39:05
بهذا الزمن مافيه احد عافي الكل يشكي وبعض الأطباء جزارين💔
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10 -2017-09-17 10:37:32
↴❀ ❥.. يظل هناك شخص مختلف الحضور والحديث دائماً حتى نوع السعادة التي يمنحها لك تكون مختلفة ..🌹
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9 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 10:35:35
لا إله إلا الله 🏵
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8 -2017-09-17 10:35:31
✍🏻 أرقى أنواع الأناقة هي أن تكون بعيد عن القيل والقال ، نظيف_القلب ، ناصع_الفكر ، طيب_الأخلاق ، جميل_المشاعر.
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7 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 10:34:30
ماتشوفين شر ياهيفاء 💐 اجر وعافية ان شاءالله
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6 - زائر2017-09-17 10:31:21
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
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5 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-17 10:31:10
صباح الخير صباح النور⭐
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4 -2017-09-17 10:30:44
🕊✉️♡نصيحة سيُقال عنك ماليس فيك و سيُقال لكَ مالا تُحب وأنك فعلت مالم تفعل ولن تجد من يدفع عنك الأذى فلا تبتأس ،' خذ العفو وأعرض عن الجاهلين ..!
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3 -2017-09-17 10:27:54
📖 { هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } 📩 ✖️ إياك أن تقول كلاماً فيه اتهام لمسلم ✖️ لا تستطيع أن تثبته يوم القيامة
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2 -2017-09-17 10:27:03
صبـآح النـوآيا الطيبه ✋️☺️ مآ كل هَالنآس محبوبه وعفَويّه .. ملآمح النآس تنقصهآ نوآيآهآ
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1 - زائر2017-09-17 10:25:31
السلام عليكم ورحة الله وبركاته .... وصباح الخير لجميع الاخوة والاخوات
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه
يالأخونجية سبق هذا قاتل أمه أمثاله كثيرين لقو مصرعهم في بلادنا لارحمهم الله ولاغ...
بواسطة : كويتي وافتخر
تعليق مخالف...
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