مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولار
صحيفة المرصد-24.ae:طالبت هيئة مكافحة الفساد في صنعاء الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، بتقديم إقرار بذمته المالية، وذلك حسبما أوردت صحيفة الحياة اللندنية، اليوم الأحد.
وحرمت الميليشيات الانقلابية موظّفي الدولة ومنهم المعلّمون، من رواتبهم منذ قرابة العام، بحجة تمويل “المجهود الحربي” من الإيرادات العامة للدولة وأرصدة الوزارات والمؤسّسات والصناديق الحكومية.
وطالبت هيئة مكافحة الفساد في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيات، الرئيس اليمني السابق علي صالح بتقديم إقرار بذمته المالية، للكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاماً من توليه السلطة.
وهدد خطاب وجهته الهيئة إلى المخلوع بالسجن في حال عدم التزامه أو تخلفه عن تنفيذ ما طلب منه (تقديم الإقرار).
وذكر الخطاب، أن علي صالح هو من أصدر قانوناً في شأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006 أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته، و”سيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون”.
وتحدثت قيادات حوثية منذ تفجر الخلاف مع علي صالح في أغسطس (آب) الماضي، عن فساده المالي الكبير خلال 33 عاماً من الحكم، وكشفت عن مشاريع وشركات وأملاك وعقارات تابعة له في الخارج قالت إنها “منهوبة من أموال اليمنيين”، وتجب محاسبته عليها.
وقدّر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 بليون دولار.
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التعليقات
كلنا بريك بن هادي 2017-09-17 يا ت16 صحيح 60 بليون و ليس مليون و انت قراتها بالخطا و لكن فى نظرك هل ال60 بليون دولار مبلغ ضخم على رائيس عربي هل تعرف كم ثروه القذافى او حسني او زين العاين.الله كم ثروتي
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يخرب بيتك عندك ٦٠ بليون وتدور مشاكل 🤔
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سمعت بأن الشاعر بريك حكمو عليه بالسجن مدى الحياة والسبب قال شعر الله ينتقم منكم ياحمد ومن موزتك ومن ولدك تميم انتم ارهابيين ظالمين سفاحين
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قتلتو شعبكم ياحوثي وعفاش قالو مكافحة فساد انتم اساس الفساد مثل بعض قتل ونهب وتعذيب وكذلك بيع وطن كما قال برق
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يا ت16 صحيح 60 بليون و ليس مليون و انت قراتها بالخطا و لكن فى نظرك هل ال60 بليون دولار مبلغ ضخم على رائيس عربي هل تعرف كم ثروه القذافى او حسني **او زين العابدين او كم ثروه رائيس تركيا
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((((( مجموعة عصابات خونة .....يكافحون الفساد ........وبيع وطنهم الا يعد أكبر خيانة وفساد .... وهل عبدالملالي الحوثي قدم ذمته ...او ان العبيد لاذمة لهم والبغال معها ذمة))))
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يقولي يمني كلها من السعوديه ما ادري والله ألتبس علي الأمر
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المخلوع من اللي يبي يسجنه 😂 إذا تم القبض عليه من الحكومة الشرعية يجب اعدامه""اما إذا كان الحوثي واتباعه يهددون بسجنة ههههه كذب لن يسجن يموتون الحوثيين بالفساد
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ود الى بريك بن هادى الخبر يقول 60 بليون وليس مليون يعنى مليون ضعف لميزانية القاره الافريقية لمدة عشرات السنين ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
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سنة تدرسون بدون راتب!!! لو انا كان توقفت عن التدريس وذهبت ابحث عن رزقي
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المخلوع صالح او عفاش نهب ثروات اليمن هو والحوثي حتى البنوك شفنا الحوثي نهبها كذلك المخلوع نهب المساعدات اللي منا لليمن يوم كان رئيس المخلوع
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فى ناس ثروتها 60 مليار و لا شفنا خبر فى الجريده عنهم
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بس 60 مليون دولار هي لا تعادل ثروه اي تاجر سعودي
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مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولار ↩اتحداهم هذي ثروه يمكن تخدم امريكا ↪
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لااا احد يفتي الان من اين مصدرها انتظروو قلم الخمبقه ياتيكم بالخبر اليقين 😃😃 سيأتيكم من سبأ بنبأ يقين خخخخخخخخخ
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هذا المعتوه يملك 60 بليون دولار وشعبه مشرد ويتسول في جميع دول العالم
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لعبة جديدة من الاعيبهم محد يصدقهم
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٦١ بليون دولار منين جته ؟ ههههه
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*** الحوثي سرقو البنك المركزي بعلم المخلوع ولَم يعطوه الحصه المتفق عليها،،سوف يصفوه في النهايه،،
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كل الأموال والخير عنده من حكومتنا السعوديه وخيرها مغطيته .. لكن يبقى الخاين خاين
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كلها اموال السعوديه ويجب اعادتها ولا تخص اليمنييين 😡
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60 بليون دولار ! وشعبه تحت خط الفقر ونصفهم مشردين ؟؟؟ هذا الخاين كيف يطور اليمن ويحفظ كرااامته!
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