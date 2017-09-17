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شاب عشريني يقتل شقيقه ويذبح زوجته وطفلتهما بمصر لهذا السبب!

شاب عشريني يقتل شقيقه ويذبح زوجته وطفلتهما بمصر لهذا السبب!
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المرصد 30 6٬106 4 ساعات

صحيفة المرصد:أقدم شاب عشريني على قتل شقيقه الأكبر في محافظة الفيوم في مصر وذبح زوجته وطفلتهما البالغة من العمر عامين بسبب وصفه المتكرر له بـ «الفاشل» فقرر الانتقام منه.

تعود أحداث الواقعة أن المجني عليه الأصغر كان يعاني من ضائقة مالية بسبب نفقاته الزائدة فاستغل وجود مفتاح لشقة شقيقه في حوزته، ودخل في منتصف الليل وذبح شقيقه أثناء نومه وعندما اكتشفت زوجته الأمر قام بقتلها هي الأخرى وطفلتها الصغيرة.

واستغل المتهم مرض أخيه المصاب بسرطان الرئة وخطط لقتله كي تظهر عملية القتل وكأن شقيقه قد قرر التخلص من نفسه وأسرته ليأسه من الشفاء، واعترف المتهم بعد إلقاء القبض عليه بارتكاب الجريمة انتقاماً لمعايرة شقيقه له بالفاشل بحسب صحف مصرية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - منصور
2017-09-17 14:29:39
لاحول ولاقوة الا بالله
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29 - اسم
2017-09-17 13:53:29
7احمدالغامدي.26.ان شفت جرائم القتل (هنا) وهناك قول الله يشافيهم ولا يبتلينا فهذا الابتلاء موجود فكل زمان ومكان
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28 - غييييوووورررر
2017-09-17 13:49:06
انا لله وانا اليه راجعون
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27 - اسم
2017-09-17 13:47:25
7احمدالغامدي.للاسف مامر على تعليقك ساعه و15دقيقه وخبرين فالمرصد إلأ وحدثت جريمتين قتل في طريق رماح من (مواطنين) ليسوا (اجانب) احدهم قتل امه ثم قتله اشقاءه.لهذا فجرائم القتل لاتقل اجانب وغيره قل يالطيف
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26 -
2017-09-17 13:38:58
ت 2 أجنبي مغرض تاكل من خير هالبلد و تنشر سمومك
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25 -
2017-09-17 13:36:50
القصة أكبررررر من مجرد كلام و كيف أصلا أخ يعطي أخوه مفتاح بيته و بعدين كلمة فاشل لا تدعو للانتقام خاصة لو كانت في محلها
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( عدد التعليقات 2,184 )
24 - ابونواف...
2017-09-17 13:14:51
غريب ابوحمود تامر السعودية بتعليق وتمدحها في تعليق اخر
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23 - بنجو
2017-09-17 13:14:26
هذا النوع من الجرائم السبب الرئيسي فيها غالبا المخدرات.
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22 - عيصو
2017-09-17 13:01:36
المملكة هي بلد الحرمين ***!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-17 13:00:28
تعليق ١٩ 🏳اذا تكلم الرجال 《الأفدغ》 يسكت 🏳 يكفي انك 《ملطشة》 المرصد😂
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
20 - ماجدة
2017-09-17 12:47:59
شعب معاق فكريا والله مصيبه أعدادهم أزدياد عندنا
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 2 )
19 - قلم الحقيقه
2017-09-17 12:44:10
ت 2 \\\\ يا**** واضح عليك جدآ أنك شبيه ***وتعاني وتقع تحت ضغط شديد وأزمة نفسية ستقودك الى الانتحار من خلال اشعال الحريق بلحيتك******
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
18 - فهد
2017-09-17 12:43:22
ويل للعرب من شر قد اقترب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-17 12:41:44
《المملكة العربية السعودية》........ 🏳هي 《بلد الحرمين》 🏳لا احد يزايد على حب 《الوطن》🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
16 - ررر
2017-09-17 12:30:52
اسرع طريق لجهنم .
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( عدد التعليقات 22,207 )
15 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-17 12:24:05
لا يوجد مايسمى ببلد الحرمين ،،،،،يوجد فقط المملكه العربيه السعوديه،،،،،،🦅
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14 -
2017-09-17 12:14:25
يا كثر المرتزقه الاجانب خاصه المواليد و اهاليهم. ****
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13 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-17 12:08:27
وش ذنب زوجة اخوه والطفل والسبب لأنها شافته يعني ماتدري حتى لو قتلتها سيصلون لقاتلها وهذا انت تم القبض عليك ""يارب احفظنا
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12 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-17 12:02:35
ماعمري قلت لطفل فاشل ولا حتى الكبير فاستغرب من البعض يعني ماتدري بأثرها السيء على النفس كلمة فاشل او انت ما تصلح عاطل..إلخ من هذا الكلام!
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11 - ️ااببووححمموودد
2017-09-17 11:56:59
تعليق ٧ 🏳لا تخرج رأسك من الرمال 🏳وأنتظر حتى يأتيك الدور يا 《نعامة》 ***⁉️
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10 - عبدالرحمن العمودي
2017-09-17 11:56:41
لاحولا ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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9 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-17 11:55:59
لاتحطم الشخص بالفشل الفشل له اسباب كثيرة ولو على كيفه كان اصبح ناجح كذلك يعني انتقي الكلمة قبل ان توجهها لشخص كي لاتذبح او يصير به مرض نفسي النجاح يكون قبل كل شيء بالدعم المعنوي
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8 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-17 11:50:25
الله لايبلانا كثر القتل وقتل القريب 💔
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7 - احمد الغامدي
2017-09-17 11:41:28
صاحب الرد 2 .. ردك هو رد إنسان مغرض وحاقد ، فليس هناك شبه للمقارنة ، لأن الجرائم في مصر تعتبر بالساعة أما لدينا فالحمد لله قليلة وأغلبها من الأجانب ، لذلك لا داعي للافتراء وقول الزور .
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6 -
2017-09-17 11:41:24
مالهمش امان بعد واقعت الرز هههههه
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5 -
2017-09-17 11:28:21
لا يفعل هذة الأفعال الا المجرم الفاشل ياحيوان لم تثبت وجودك قد تكون دائمآ شحاذ تشحذ لتعاطي المخدرات هذا هو الفشل في الدنيا و الآخرة
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4 - عمر
2017-09-17 11:22:59
معرف رقم 1 , ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - همسات
2017-09-17 11:18:12
هم ارتاحوا وهو الله يعينه على الذنب وازهاق ارواح بريئه ، انا لله وانا اليه راجعون
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-17 11:17:34
الجرائم في بلد الكنانة 🏳أصبحت تنافس الجرائم في بلد الحرمين 🏳في عددها ونوعيتها⁉️
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1 - الغيـــــ على دينه و وطنه ومليكــه ـــــــور
2017-09-17 11:15:43
لاحول ولاقوه الا بالله أنه من عمل الشيطان
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه

يالأخونجية سبق هذا قاتل أمه أمثاله كثيرين لقو مصرعهم في بلادنا لارحمهم الله ولاغ...
بواسطة : فهد

يجب تصعيد الامر دوليا فهم اهل البلد ولا يحق لاحد انتزاع حقهم في خيراته....
بواسطة : كويتي وافتخر

تعليق مخالف...
بواسطة : محب لوطني

حسبنا ااالله ونعم الوكيل وش الناس هاذي لعنه الله ليتهم يربطونه بالسياره وسحبه لي...
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