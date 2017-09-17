شاب عشريني يقتل شقيقه ويذبح زوجته وطفلتهما بمصر لهذا السبب!

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صحيفة المرصد:أقدم شاب عشريني على قتل شقيقه الأكبر في محافظة الفيوم في مصر وذبح زوجته وطفلتهما البالغة من العمر عامين بسبب وصفه المتكرر له بـ «الفاشل» فقرر الانتقام منه.

تعود أحداث الواقعة أن المجني عليه الأصغر كان يعاني من ضائقة مالية بسبب نفقاته الزائدة فاستغل وجود مفتاح لشقة شقيقه في حوزته، ودخل في منتصف الليل وذبح شقيقه أثناء نومه وعندما اكتشفت زوجته الأمر قام بقتلها هي الأخرى وطفلتها الصغيرة.

واستغل المتهم مرض أخيه المصاب بسرطان الرئة وخطط لقتله كي تظهر عملية القتل وكأن شقيقه قد قرر التخلص من نفسه وأسرته ليأسه من الشفاء، واعترف المتهم بعد إلقاء القبض عليه بارتكاب الجريمة انتقاماً لمعايرة شقيقه له بالفاشل بحسب صحف مصرية.

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