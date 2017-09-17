شاب عشريني يقتل شقيقه ويذبح زوجته وطفلتهما بمصر لهذا السبب!
صحيفة المرصد:أقدم شاب عشريني على قتل شقيقه الأكبر في محافظة الفيوم في مصر وذبح زوجته وطفلتهما البالغة من العمر عامين بسبب وصفه المتكرر له بـ «الفاشل» فقرر الانتقام منه.
تعود أحداث الواقعة أن المجني عليه الأصغر كان يعاني من ضائقة مالية بسبب نفقاته الزائدة فاستغل وجود مفتاح لشقة شقيقه في حوزته، ودخل في منتصف الليل وذبح شقيقه أثناء نومه وعندما اكتشفت زوجته الأمر قام بقتلها هي الأخرى وطفلتها الصغيرة.
واستغل المتهم مرض أخيه المصاب بسرطان الرئة وخطط لقتله كي تظهر عملية القتل وكأن شقيقه قد قرر التخلص من نفسه وأسرته ليأسه من الشفاء، واعترف المتهم بعد إلقاء القبض عليه بارتكاب الجريمة انتقاماً لمعايرة شقيقه له بالفاشل بحسب صحف مصرية.
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التعليقات
لاحول ولاقوة الا بالله
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7احمدالغامدي.26.ان شفت جرائم القتل (هنا) وهناك قول الله يشافيهم ولا يبتلينا فهذا الابتلاء موجود فكل زمان ومكان
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انا لله وانا اليه راجعون
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7احمدالغامدي.للاسف مامر على تعليقك ساعه و15دقيقه وخبرين فالمرصد إلأ وحدثت جريمتين قتل في طريق رماح من (مواطنين) ليسوا (اجانب) احدهم قتل امه ثم قتله اشقاءه.لهذا فجرائم القتل لاتقل اجانب وغيره قل يالطيف
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ت 2 أجنبي مغرض تاكل من خير هالبلد و تنشر سمومك
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القصة أكبررررر من مجرد كلام و كيف أصلا أخ يعطي أخوه مفتاح بيته و بعدين كلمة فاشل لا تدعو للانتقام خاصة لو كانت في محلها
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غريب ابوحمود تامر السعودية بتعليق وتمدحها في تعليق اخر
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هذا النوع من الجرائم السبب الرئيسي فيها غالبا المخدرات.
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المملكة هي بلد الحرمين ***!!!
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تعليق ١٩ 🏳اذا تكلم الرجال 《الأفدغ》 يسكت 🏳 يكفي انك 《ملطشة》 المرصد😂
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شعب معاق فكريا والله مصيبه أعدادهم أزدياد عندنا
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ت 2 \\\\ يا**** واضح عليك جدآ أنك شبيه ***وتعاني وتقع تحت ضغط شديد وأزمة نفسية ستقودك الى الانتحار من خلال اشعال الحريق بلحيتك******
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ويل للعرب من شر قد اقترب
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《المملكة العربية السعودية》........ 🏳هي 《بلد الحرمين》 🏳لا احد يزايد على حب 《الوطن》🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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اسرع طريق لجهنم .
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لا يوجد مايسمى ببلد الحرمين ،،،،،يوجد فقط المملكه العربيه السعوديه،،،،،،🦅
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يا كثر المرتزقه الاجانب خاصه المواليد و اهاليهم. ****
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وش ذنب زوجة اخوه والطفل والسبب لأنها شافته يعني ماتدري حتى لو قتلتها سيصلون لقاتلها وهذا انت تم القبض عليك ""يارب احفظنا
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ماعمري قلت لطفل فاشل ولا حتى الكبير فاستغرب من البعض يعني ماتدري بأثرها السيء على النفس كلمة فاشل او انت ما تصلح عاطل..إلخ من هذا الكلام!
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تعليق ٧ 🏳لا تخرج رأسك من الرمال 🏳وأنتظر حتى يأتيك الدور يا 《نعامة》 ***⁉️
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لاحولا ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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لاتحطم الشخص بالفشل الفشل له اسباب كثيرة ولو على كيفه كان اصبح ناجح كذلك يعني انتقي الكلمة قبل ان توجهها لشخص كي لاتذبح او يصير به مرض نفسي النجاح يكون قبل كل شيء بالدعم المعنوي
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الله لايبلانا كثر القتل وقتل القريب 💔
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صاحب الرد 2 .. ردك هو رد إنسان مغرض وحاقد ، فليس هناك شبه للمقارنة ، لأن الجرائم في مصر تعتبر بالساعة أما لدينا فالحمد لله قليلة وأغلبها من الأجانب ، لذلك لا داعي للافتراء وقول الزور .
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مالهمش امان بعد واقعت الرز هههههه
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لا يفعل هذة الأفعال الا المجرم الفاشل ياحيوان لم تثبت وجودك قد تكون دائمآ شحاذ تشحذ لتعاطي المخدرات هذا هو الفشل في الدنيا و الآخرة
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معرف رقم 1 , ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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هم ارتاحوا وهو الله يعينه على الذنب وازهاق ارواح بريئه ، انا لله وانا اليه راجعون
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الجرائم في بلد الكنانة 🏳أصبحت تنافس الجرائم في بلد الحرمين 🏳في عددها ونوعيتها⁉️
لا يعجبني(9) اعجبني(12)
لاحول ولاقوه الا بالله أنه من عمل الشيطان
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