أعاد الآذان في تركيا.. في مثل هذا اليوم إعدام رئيس وزراء تركيا عدنان مندريس.. تعرف على قصته!
صحيفة المرصد: حدث في مثل هذا اليوم ١٧ سبتمبر، إعدام رئيس وزراء تركيا عدنان مندريس ١٩٦١م.
عدنان مندريس كان أول زعيم سياسى منتخب ديمقراطياً في تركيا وفاز بأغلبية ساحقة ،شكل على إثرها مندريس حكومة جديدة وضعت حدا لهيمنة حزب أتاتورك واستمر مندريس برئاسة الحكومة بعد فوزه بأغلبية ساحقة بانتخابات ١٩٥٤م
ومما يُذكر لـ “مندريس” أنه فاز بانتخابات ١٩٥٠بأغلبية ساحقة وشكل حكومة جديدة وضعت حدا لهيمنة حزب أتاتورك وقد خفف الإجراءات العلمانية الصارمة وأتاح حرية الاعتقاد.
وهو الذي أعاد الأذان في تركيا باللغة العربية ومثل بداية التحول عن المشروع الأتاتوركي، لكنه أكد الالتزام بالنظام العلمانى وعدم إلغائه أو استبداله،وبعد الأزمةالاقتصادية التي عصفت بالبلاد هاجمه عصمت اينونو، زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض.
وجهت العديدمن الانتقادات لحكومته، فقام عصمت اينونو، زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض، بحشد أنصاره بالجيش، وفى ٢٧ مايو ١٩٦٠ قام الجيش التركى بأول انقلاب عسكرى وسيطرعلى الحكم وتم تنفيذ الإعدام في عدنان مندريس في مثل هذا اليوم ١٧سبتمبر ١٩٦١م.
من جانبه، لفت الدكتور أيمن فؤاد، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وأستاذ التاريخ بجامعة الأزهر، إلى أن عدنان مندريس كان واحداًمن ثلاثة سياسيين في تاريخ الجمهورية التركية يقام له ضريح تكريماً لذكراه مع أتاتورك وتورجوت أوزال.
التعليقات
الله يرحمه ويغفر له
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لولا لطف الله بالمسلمين ل****
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من اسوأ ما يكون أن ينتخب الرئيس ثم تأتي طغمة فاسدة تنازعه الحكم . لكن الرئيس عدنان إن شاء الله شهيد ، وكل منقلب سينال جزاؤه. رحمك الله يا عدنان مندريس وستبقى بطل في ذاكرة التاريخ.
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رحمه الله وغفر له
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متحجبات هناك وهنا بالنسبه لكم كاشفات الوجه سافرات علمانيات هزلت
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يقول لي أحد السعوديين في القرى والأرياف في تركيا تجد المساجد مليئة بالمصلين والتالين القرآن وخاصة في صلاة الفجر وتجد النساء المتحجبات ما لم أراه في كثير من مدن بلدي .
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من الكوارث أن يتم ترشيح الرئيس ديموقراطيا من قبل الشعب ثم يتصدى له الجيش فتكون الحكومة عسكرية لا مدنية تركيا سابقا ومصر حاليا
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وإن كنت مع شنق بعض المطاوعة في الساحات العامة بسبب نفاقهم بس وش استفادت الدول العلمانية مثل لبنان وتونس وغيرها من علمانيتها استمرو متخلفين ودولهم فقيرة معدمة تعاني الفساد والجهل
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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لا عزة لأي أمة إسلامية الا بإسلامها .. عندما حكم العثمانيين العالم كان أساس عقيدتهم ونظامهم هو الاسلام .. فقط الاسلام. اما اتاتورك فقد تكشف للاتراك حقيقة عقيدته .. وقريباً سوف يبول الاتراك على قبره!!
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لو ما فيه. علمانيه. في تركيا. كانت الان اليمن او مصر العلمانيه هيه الحل. لكل البلاد العربيه
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كان هناك عداء شديد للدين عند الاتراك حتى الاحرف غيروها الى لاتينيه واصبحوا بلا هوية واضحه ... معظم العرب لا يحبونهم والاوربويون لفظوهم
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للأسف..كل التاريخ يستعرض لنا كم من الاجرام كان في السابق 💚
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لولا وجود العلمانية في تركيا لكانت هذه الدولة تنافس الصومال على المراتب الأخيرة في التنميه
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اللي بعده قريبا.
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