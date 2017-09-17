أعاد الآذان في تركيا.. في مثل هذا اليوم إعدام رئيس وزراء تركيا عدنان مندريس.. تعرف على قصته!

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صحيفة المرصد: حدث في مثل هذا اليوم ١٧ سبتمبر، إعدام رئيس وزراء تركيا عدنان مندريس ١٩٦١م.

عدنان مندريس كان أول زعيم سياسى منتخب ديمقراطياً في تركيا وفاز بأغلبية ساحقة ،شكل على إثرها مندريس حكومة جديدة وضعت حدا لهيمنة حزب أتاتورك واستمر مندريس برئاسة الحكومة بعد فوزه بأغلبية ساحقة بانتخابات ١٩٥٤م

ومما يُذكر لـ “مندريس” أنه فاز بانتخابات ١٩٥٠بأغلبية ساحقة وشكل حكومة جديدة وضعت حدا لهيمنة حزب أتاتورك وقد خفف الإجراءات العلمانية الصارمة وأتاح حرية الاعتقاد.

وهو الذي أعاد الأذان في تركيا باللغة العربية ومثل بداية التحول عن المشروع الأتاتوركي، لكنه أكد الالتزام بالنظام العلمانى وعدم إلغائه أو استبداله،وبعد الأزمةالاقتصادية التي عصفت بالبلاد هاجمه عصمت اينونو، زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض.

وجهت العديدمن الانتقادات لحكومته، فقام عصمت اينونو، زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض، بحشد أنصاره بالجيش، وفى ٢٧ مايو ١٩٦٠ قام الجيش التركى بأول انقلاب عسكرى وسيطرعلى الحكم وتم تنفيذ الإعدام في عدنان مندريس في مثل هذا اليوم ١٧سبتمبر ١٩٦١م.

من جانبه، لفت الدكتور أيمن فؤاد، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وأستاذ التاريخ بجامعة الأزهر، إلى أن عدنان مندريس كان واحداًمن ثلاثة سياسيين في تاريخ الجمهورية التركية يقام له ضريح تكريماً لذكراه مع أتاتورك وتورجوت أوزال.