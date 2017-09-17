ماذا قال أقرباء الشهيد “البيز” عنه بعد سقوط طائرته باليمن..وشقيقه يكشف سر تسميته بـ”مهنا”!-صور
صحيفة المرصد:كان الشهيد المقدم طيار ركن بالقوات الجوية الملكية السعودية، مهنا بن سعد البيز أول طيار “تايفون” سعودي يقصف “داعش” في سوريا، وكذلك أول طيار يقصف الحوثيين.
واستشهد “البيز” بعد سقوط طائرته، الأربعاء الماضي؛ نتيجة عطل فني حدث أثناء تأديته إحدى العمليات في منطقة أبين باليمن؛ لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي؛ وذلك بحسبما أعلن عنه المتحدث الرسمي لقوات تحالف إعادة الشرعية لليمن، العقيد الركن تركي المالكي.
وداعاً أخي “مهنا”
يقول زميله في القاعدة الجوية بخميس مشيط، العقيد الطيار فهد غاصب القحطاني: “وداعاً أخي مهنا، وداعاً واللقاء في جنات عدن عند مليك مقتدر إن شاء الله، كم كانت الأيام غضة بوجودكم وذكريات الأمل تحدو إلى مستقبل بهيج، رحمك الله أخي مهنا، كانت المعرفة فيكم حياة الجد والاجتهاد والنبل والأخلاق، الابتسامة لا تفارق محياك، التفاؤل مشرق في دنياك”.
وواصل حديثه: “عرفتك نِعم الشاب، أنت في التميز والصبر والتطلع إلى المعالي، لم تكن تكترث إلى ما يقوله المثبطون، كُنتُ أشعر أن الهدف أمامك واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، وفقًا لـ “سبق”
الطيران حتى الممات
وتحدث بكلمات وجهها للشهيد: “كانت كلماتك ونحن في جدة في مركز التدريب للخطوط السعودية تقرع سمعي منذ أكثر من سبع سنين، حين سأل المعلم عن مستقبلكم في الحياة فكان جوابكم هو الطيران، ثم قال وبعد التقاعد، قلت: الطيران حتى الممات، وأنت اليوم توفي بشرطك على نفسك، ولا أنسى عندما كُنتَ تدعو أن يجعل هذا الطيران في سبيل الله، فأسأل الله أن يتم لك ذلك وأن تحيا حياة الشهداء في حواصل طير ترد الجنة فتشرب من مائها.
ساعات عصيبة
وتابع: “كانت الأيام قصيرة وساعات التحدي عصيبة، لكن ما هي إلا وتمر مر السحاب ويذهب النصب والتعب وتبقى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وفرق بين مَن يموت في ساحات القتال وبين مَن يموت طريح الفراش شتان بين النهايتين، وطعم الموت واحد، ولا الشجاعة تقربك من الموت ولا الجبن يزيدك حياة، فلا نامت أعين الجبناء.
وأردف: “على قدر ما تنصب على قدر ما تتعلم، إنه النقش في ذاكرة التاريخ وكتابة المداد في سلم المجد، الأبطال تقتل في ساحات المعارك والجبناء يسقطون على عتبات الحدود، وقبل الوصول إلى المتارس، فالشجاعة من الأخلاق الكريمة، وإنما يعيبها الجبان؛ لضعف قلبه، كما أن كثيراً من الناس يعيب الأشياء التي يلحقها عيب لجهله بها، وهكذا يمضي جنود الإسلام ، وتسير قوافل المجاهدين إلى الله رب العالمين، فرحمك الله أخي وألبسك ثوب الرضى وكتبك من الشهداء وجمعنا بك في جنات النعيم”.
يختلف عن بقية الأطفال
أكد ابن عم الشهيد تركي البيز: “لم تجمعنا أيام الطفولة كثيراً وذلك نظراً لظروف عمل والده وكثرة تنقلاته، وعلى الرغم من ذلك كانت الأوقات التي تجمعنا به وبشقيقه مشهور وبقية أبناء العمومة أوقاتاً مميزة مخلّدة في الذاكرة”.
وأوضح: “على الرغم من صغر أعمارنا إلا أنني كنت أرى في مهنا الصغير شيئاً يختلف عن بقية الأطفال لم أكن أستطيع تفسيره في ذلك الوقت، ومع تقدمنا في العمر بدأت أدرك ذلك الشيء المميز، إنه العزم والحزم والاصرار، وبدا هذا الشيء يتجلى في عزمه على ترك الدراسة الجامعية في كلية الهندسة وحزمه أمره بالالتحاق بكلية الملك فيصل الجوية وإصراره على تحقيق حلمه بالطيران، وبنفس الطريقة عاش بقية حياته”.
سر تسميته بـ “مهنا”
وروى شقيق الشهيد، مشهور البيز سر تسمية أخيه بـ “مهنا” قائلًا: “كان لوالدي الطيار متقاعد سعد البيز؛ زميل يُقال له الطيار مهنا الهملان، وفي ليلة من ليالي سنة 1399 للهجرة قاد الطيار مهنا الهملان طائرته إف 15 في رحلة روتينية ولكنها سقطت واستُشهد الطيار مهنا الهملان؛ رحمه الله”.
وأضاف: “تأثر والدي الطيار سعد البيز؛ بفقد زميله كثيراً، وقام بتسمية أول مولود له باسم “مهنا ” تقديراً لزميله الطيار مهنا الهملان ووفاءً له”.
وأردف: “سبحان الله، هذه الأيام استُشهد الطيار مهنا سعد البيز، رحمه الله، في اليمن في ميدان العز والشرف مدافعاً عن وطنه، ولحق بسميه الطيار مهنا الهملان، غفر الله لهما وتغمدهما بواسع رحمته”.
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التعليقات
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اللهم أغفر له و ارحمه و اعفو عنه و أكرمه اللهم وسع مدخله و ادخله الجنة و غسله بالثلج و الماء والبرد اللهم يمن كتابه و هون حسابه و لين ترابه و ثبت أقدامه و ألهمه حسن الجواب اللهم طيب ثراه و اكرم مثواه
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الله يغفرلهم ويرحمهم ويهلك اذناب المجوس
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(((((12 - ت 9.....اغلب تعليقاتك لا تختلف كثيرا عن تعليقات قلم الكذب ..... المهم انت الاتكذب الاخرين لمجرد ان تعليقاتهم لاتتفق معك ..... أكسب الاخرين افضل من يتكسبوا منك ترى الغيبة شر والغبطة خيرا)))))
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اغلب تعليقاتك لا تختلف كثيرا عن تعليقات قلم الكذب . الله يصلحك حاول ترتب كلامك واختيار الجمل المقبولة وابتعد عن الخوض في سبب الموت لأنك تعلم وحسب الأخبار بان الرجال سقطة طائرته وستشهد ، انتهاء!
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نيالك شهيد الله يرحمك ويغفر لك مثواك الجنة ان شاءالله
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((((((واضح من صورة (((الهيثم ))) في حضن ابيه الشهيد مايتمناه لصغيره فأحرصوا على تحقيق أمانيه ))))
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((((( هــــــــل توفى الله الطيار وكان سبب سقوط المقاتلة ......او ان سقوط الطائرة كان سبباً في استشهاده والاكيد بأذنه الله قد حصل مهنا على ما تمنا ((الشهادة))وكتبه في الاحياء لدنهم يرزقون ))))
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رحمه الله الشهيد البطل رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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رحم الله البطل مهنا واسکنه فسیح جناته فهو بحق سطر اروع التضحیه والفداء للدفاع عن ارض الحرمین الشریفین فهو باذن الله شهید فی جنة الخلد مع الصدیقین والشهداء قدم اسمه فی لوحة الشرف والعزه والکرامه
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الله يرحمه ويغفر له ويحسبه من الشهداء ويصب أهله وذويه... إلى جنة الخلد بأذن الله يا مهنا...
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رحم الله الشهيد شهيد بئذن الله في ميدان العز والشرف مدافعا عن وطنه غفر الله له واسكنه فسيح جناته واموات المسلمين دام عزك ياوطن
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الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين اجمعين
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رحمه الله الشهيد البطل رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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جاك يا مهنا ما تمنا 🏳《الشهادة في ميدان العز والشرف》 🏳رحمك ألله وتقبلك مع الشهداء الأبرار.
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