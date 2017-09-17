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بالفيديو: الأمير خالد الفيصل يكشف أسباب إقلاله في كتابة القصائد ويرد على منتقديه!

بالفيديو: الأمير خالد الفيصل يكشف أسباب إقلاله في كتابة القصائد ويرد على منتقديه!
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المرصد 7 1٬017 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكد الأمير خالد الفيصل أن إقلاله في كتابة القصائد الشعرية، لاهتمامه بالنوعية والجودة، واصفاً الشعر بأنه “فن العقل” وميزان ومقياس يرفع مكانة الشاعر أو يهدمها.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الأمير مؤخراً، رداً على منتقديه في الإقلال من كتابة الشعر، مؤكداً أن ما يكتبه يجب أن يتغنى به الناس وإلا فلا داعي لكثر الكلام.

وجاءت القصيدة التي نظمها وسجلها بصوته بعنوان: “الشعر فن العقل”، رد فيها على كل من تساءل عن إقلاله في كتابة الشعر.

“إن ما كتبت اللي تغنى به الناس وإلّا فلا داعي لكثر الكلامِ

الشعر إبداع ومعنى وإحساس وفكر وخيال وصوت حرب وسلامِ

والشعر فن العقل ميزان وقياس يرفع وينزل بالمحافل مقامِ

والشعر صورة أمّته بين الاجناس ورمز الحضارة بين شمس وظلامِ

والشعر نفحات الحياة وهوى الرّاس لي هب ترقص له خوافي الهيامِ

والشعر وردٍ في أماسيه أنفاس إذا سَرَت تنعش قلوب الأنامِ

والشعر صيدٍ للمشبّب ونوماس إن صاده أو صادوه أهل المرامِ

أطارده ظبيٍ على حمر الاطعاس وارِزْ له شَبّاك صقر القطامِ

واساهره نِدمَه إذا الغير نعّاس وأنزّهه عن كل هزل وملامِ

إن ما انتشى للشعر واقف وجلاّس والاّ التعبّث بالقوافي حرامِ”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - المسؤول عن 2 مليون ونصف حاج ومسؤول عن منطقة بحجم وأهمية مكة المكرمة
2017-09-17 16:20:31
زين حتى لو ماحصل وقت يصبح ويمسي على الناس //
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6 - راكاااان
2017-09-17 16:09:11
الله يرحم من عقبك ياولد فيصل .. اداري محنك وشاعر مخضرم بالفعل أمير بما تعنيه الكلمه
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5 - خالد الفيصل
2017-09-17 16:03:34
هو أمير الكلمة )وله كثير من القصائد تكتب بماء من ذهب ) والأمير خالد الفيصل كلامه صح الشعار الكبار المعروفين مقلين في الشعر لأنهم يبحثون عن المعاني والشعر الحقيقي ، قصيدة منهم العرب ، هذي اعتبرها معلقة
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4 - احمد عسيري
2017-09-17 15:54:13
انت ميزان الحرف وسيف الشعر كم انت مبدع .. سيدي
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3 - نيدو
2017-09-17 15:52:08
بصراحه عسير فقدت الكثير بعد رحيل خالد الفيصل
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2 - مصدر خاص
2017-09-17 15:39:29
فقدتك منطقة عسير
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1 - مصدر خاص
2017-09-17 15:39:08
انا اشهد انك قائد وشاعر ورسام وفنان وزعيم الله على ايامك مع ابو نورة
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