بالفيديو: الأمير خالد الفيصل يكشف أسباب إقلاله في كتابة القصائد ويرد على منتقديه!

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صحيفة المرصد: أكد الأمير خالد الفيصل أن إقلاله في كتابة القصائد الشعرية، لاهتمامه بالنوعية والجودة، واصفاً الشعر بأنه “فن العقل” وميزان ومقياس يرفع مكانة الشاعر أو يهدمها.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الأمير مؤخراً، رداً على منتقديه في الإقلال من كتابة الشعر، مؤكداً أن ما يكتبه يجب أن يتغنى به الناس وإلا فلا داعي لكثر الكلام.

وجاءت القصيدة التي نظمها وسجلها بصوته بعنوان: “الشعر فن العقل”، رد فيها على كل من تساءل عن إقلاله في كتابة الشعر.

“إن ما كتبت اللي تغنى به الناس وإلّا فلا داعي لكثر الكلامِ

الشعر إبداع ومعنى وإحساس وفكر وخيال وصوت حرب وسلامِ

والشعر فن العقل ميزان وقياس يرفع وينزل بالمحافل مقامِ

والشعر صورة أمّته بين الاجناس ورمز الحضارة بين شمس وظلامِ

والشعر نفحات الحياة وهوى الرّاس لي هب ترقص له خوافي الهيامِ

والشعر وردٍ في أماسيه أنفاس إذا سَرَت تنعش قلوب الأنامِ

والشعر صيدٍ للمشبّب ونوماس إن صاده أو صادوه أهل المرامِ

أطارده ظبيٍ على حمر الاطعاس وارِزْ له شَبّاك صقر القطامِ

واساهره نِدمَه إذا الغير نعّاس وأنزّهه عن كل هزل وملامِ

إن ما انتشى للشعر واقف وجلاّس والاّ التعبّث بالقوافي حرامِ”.

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