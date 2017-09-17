“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

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صحيفة المرصد:أطلقت وزارة الثقافة والإعلام، مسابقة جديدة بعنوان “موهبتي للسعودية”، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السابع والثمانين، وهي المسابقة التي يبلغ مجموع جوائزها 2.5 مليون ريال.

ودعت الوزارة شبان وشابات المملكة، للمشاركة في المسابقة، التي تتضمن ستة مجالات، هي: أفضل فيلم، أفضل لوحة فنية، أفضل قصيدة فصحى، أفضل قصيدة شعبية، أفضل أغنية وطنية، أفضل قصة قصيرة، والتي تنطبق في الفترة من 15-23 من سبتمبر الجاري.

وأوضحت الثقافة والإعلام، أن الفائزين في المجالات الستة، يحصلون على جوائز قيمتها، 150 ألف ريال للرابحين بالمركز الأول، و100 ألف ريال للرابحين بالمركز الثاني، و50 ألف ريال للرابحين بالمركز الثالث.

كما سيشهد حفل الوزارة في اليوم الوطني بمدينة الرياض، تقديم جوائز أخرى للهواة والموهوبين في كل منطقة من مناطق المملكة وللمشاركة إضغط هنا, أو زيارة هاشتاق المسابقة “موهبتي للسعودية”.

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