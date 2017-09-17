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الرئيسية / “الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو
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المرصد 7 539 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أطلقت وزارة الثقافة والإعلام، مسابقة جديدة بعنوان “موهبتي للسعودية”، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السابع والثمانين، وهي المسابقة التي يبلغ مجموع جوائزها 2.5 مليون ريال.

ودعت الوزارة شبان وشابات المملكة، للمشاركة في المسابقة، التي تتضمن ستة مجالات، هي: أفضل فيلم، أفضل لوحة فنية، أفضل قصيدة فصحى، أفضل قصيدة شعبية، أفضل أغنية وطنية، أفضل قصة قصيرة، والتي تنطبق في الفترة من 15-23 من سبتمبر الجاري.

وأوضحت الثقافة والإعلام، أن الفائزين في المجالات الستة، يحصلون على جوائز قيمتها، 150 ألف ريال للرابحين بالمركز الأول، و100 ألف ريال للرابحين بالمركز الثاني، و50 ألف ريال للرابحين بالمركز الثالث.

كما سيشهد حفل الوزارة في اليوم الوطني بمدينة الرياض، تقديم جوائز أخرى للهواة والموهوبين في كل منطقة من مناطق المملكة وللمشاركة إضغط هنا, أو زيارة هاشتاق المسابقة “موهبتي للسعودية”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - مواطن
2017-09-17 19:24:06
بيفوز فيها الامير خالد الفيصل
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6 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-17 18:18:35
شكرا على هذه المسابقة الجميلة التي ستظهر المواهب الفنية .. التي كانت تخاف من القمع .. زمن جميل طال انتظاره وشكرا لمن ساهم بانطلاقه
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5 - وطني الحبيب يحتاج صناعة وطب واختراعات مفيدة للبشرية وليس شعر
2017-09-17 17:59:51
الشعوب ماترقى بالاغاني ولابالشعر، انما بالصناعة والاختراع والابتكار وتطوير الاقتصاد والصناعة والزراعة وغيرها من المشارع الحيوية التي تساهم في نهضة البلد ورقية. الشعر مضيعة للوقت وكلام فارغ.
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4 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-17 17:45:18
الشعر ضامن المركز الاول ولله الحمد
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3 - مزاجي كذا
2017-09-17 17:44:58
اغلبهم عيال مسؤولين وواسطة الموهوب الحقيقي من يفرزة من بين اولادالواسطات كل واحدبيطلع ولدى انة موهوب واخرتها وافد.قاعد بعامة كيف ذلك لعبة ويحرك سيارة ويفتح باب بالريموت حق التلفزيون يعني مليونين بتبخر
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2 - Waleed الوليد
2017-09-17 17:40:08
طيب بدري الاعلان عنها الان ينتظروا خمسة ايام كمان ويعلنوا عن انتهاء المدة. الوطن والمواطنون يستاهلون اكثر من هذا التخطيط..
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1 - ❤️شووووووق❤️
2017-09-17 17:39:23
والله وأصبحنا مثل باقي الدول اللي عايشين حياتهم براحة بدون نطنطة محتسب ياربي لك الحمد الفنون والابداع تتصدر الفعاليات واغلبنا راح يطلع منه الهواية المدفونه
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آخر تعليق
بواسطة : م ه م

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