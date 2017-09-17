مفاجأة.. يحق لـ600 ألف معلم ومعلمة صرف «خارج دوام» عن ساعة النشاط!

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صحيفة المرصد: رجّح الدكتور إبراهيم الحميدان، مساعد مدير تعليم الرياض سابقاً، عدم استمرار حصة النشاط في المدارس، مبينًا أن ذلك سيكلف التعليم نفقات إضافية.

ورأى “الحميدان” أن الوزارة تكابر وهي تصر على تنفيذها، مردفًا: في ظل الظروف الراهنة إصرار الوزارة على حصة النشاط مكابرة لن تستمر.

ولفت “الحميدان” إلى أن ما لم تتنبه له الوزارة أن الدوام سيصبح سبع ساعات، فتكون مناوبة الصباح والظهر خارج الدوام الرسمي، فالوزارة ملزَمة بدفع مئات الملايين خارج دوام.

وأوضح أن دوام المعلم سبع ساعات، وأي ساعة إضافية تعتبر خارج دوام، قائلًا: تخيل ٦٠٠ ألف معلم للمناوبة كم خارج دوامهم؟!”.

ودعا “الحميدان” المعلمين والمعلمات إلى توثيق التوقيع في الصباح والظهر، مبيناً وقت بقائه حال كُلّف بالمناوبة (خطاب رسمي) ومن ثم يقوم بالرفع بها وطلب صرف خارج دوام.



