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مفاجأة.. يحق لـ600 ألف معلم ومعلمة صرف «خارج دوام» عن ساعة النشاط!
صحيفة المرصد: رجّح الدكتور إبراهيم الحميدان، مساعد مدير تعليم الرياض سابقاً، عدم استمرار حصة النشاط في المدارس، مبينًا أن ذلك سيكلف التعليم نفقات إضافية.
ورأى “الحميدان” أن الوزارة تكابر وهي تصر على تنفيذها، مردفًا: في ظل الظروف الراهنة إصرار الوزارة على حصة النشاط مكابرة لن تستمر.
ولفت “الحميدان” إلى أن ما لم تتنبه له الوزارة أن الدوام سيصبح سبع ساعات، فتكون مناوبة الصباح والظهر خارج الدوام الرسمي، فالوزارة ملزَمة بدفع مئات الملايين خارج دوام.
وأوضح أن دوام المعلم سبع ساعات، وأي ساعة إضافية تعتبر خارج دوام، قائلًا: تخيل ٦٠٠ ألف معلم للمناوبة كم خارج دوامهم؟!”.
ودعا “الحميدان” المعلمين والمعلمات إلى توثيق التوقيع في الصباح والظهر، مبيناً وقت بقائه حال كُلّف بالمناوبة (خطاب رسمي) ومن ثم يقوم بالرفع بها وطلب صرف خارج دوام.
التعليقات
79 - م ه م2017-09-17 19:48:13
واﻷربع شهور راتبها كيف بيكون رمضان والاعياد كلها سفريات وروحات وجيات ونوووم وراتب بدون عمل واﻷن ساعة زيادة قلبت الدنيا فوق تحت. فعلا ناس ماهمها الحلال والحرام.
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78 - .///محمد2017-09-17 19:44:40
مافيه زي العسكري يستلم اربع وعشرين ساعه زي الالف ولايشكي ولايطلب بدلات سلم لي على العسكري
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77 -2017-09-17 19:40:32
بعض المعلمين يشتكي من ٢٤ حصه في الاسبوع عمره ماجرب احساس العسكري الي كل اسبوع يستلم ٢٤ ساعه من غير الدوام الرسمي اليومي ويمكن يلحقه الاستلام في الاوكند
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76 -2017-09-17 19:39:07
جدة فيها مباني مدرسية كثيرة مستاجره ومتهالكة وغير صالحة
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75 -2017-09-17 19:37:46
زوجتي وكيلة مدرسة بجده تم اخلائها لانها مبنى مستاجر قديمة ومتهالكة جدا وسبق ان حصل فيها التماسات كهرباء وحرايق تم تداركها ومازالوا في حالة فوضى وتوزيع للطالبات والمعلمات على المدارس
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74 -2017-09-17 19:30:14
***.اللي يخش الطب والهندسة من تعب عليه اليس المعلم
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73 - 1232017-09-17 19:23:16
الى مربي المعلمين الفاضل وتاج رؤسهم معالي وزير التعليم اتمنى ان تقوم حفظك الله
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72 -2017-09-17 19:20:37
واضح ان اجازة الامومة ماثره عليك
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71 - ابو سليمان2017-09-17 19:18:43
ياليت يصرف لهم بدلات تحت مسمى : بدل الشكاء والبكاء شكاؤون بكاؤون 😂😂😂😂
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70 - عاشق بصمت2017-09-17 19:17:24
مدرسين الجيل الجديد ماهمهم الا الدراهم اما الطالب اخر اهتماماتهم ولا يجيك معلم يقول احنا نخرج اجيال اقول اجيالكم كلهم خفارات الحين والفالح منهم تلاقيه مبتعث برا لانه وجد المعلم الي يهتم بعقليته وافكار
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69 - عاشق بصمت2017-09-17 19:11:05
ازعجونا ذولي المعلمين لهم اربع شهور متبطحين ونايمين بالعسل والحين يوم زدوهم اقل من ساعه قومو الدنيا وقعدوها الين متى الصياح والدلع يامعلمين الاجيال يامتعلمين
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68 - حامد2017-09-17 18:56:15
اليوم اسال ولد اخوي اقوله كيف المدرسه يقول كلها غبار ومكيفات خربانه سبحان الله والله مألوم الطلاب والمدرسين يوم انهم طفشانيين منها
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67 - الغامدي2017-09-17 18:55:01
هذا الرجل ***
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66 - ابو بدر الحارثي2017-09-17 18:54:42
الوزير العيسي معه الحق وقراره سليم جدا الله يوفقه
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65 - البجيري2017-09-17 18:49:47
انا كولي امر احد الطلاب لا يهمني حتى لو لم يرجع ابني من المدرسة الا وقت المغرب لكن بشرط وجود نقل مدرسي وهذا ليس موجود والله المستعان
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64 - 🙂 ابن القرية 🙂2017-09-17 18:48:17
أقول يا حساد المعلم والله لو تركبون في عيونكم السوداء وقلوبكم الأسود منها ليزر . ما درينا عنكم لأن الله وهبنا نعم كثير ، منها جعلنا خلفاء الأنبياء والرسل . والملائكة والنمل وحتى الحيتان تصلي علينا...
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63 -2017-09-17 18:45:27
بيئه المدارس غير مؤهله لا يوجد صاله مخصصه للمطاعم مع ارتفاع درجه الحراره اذا الوزير عنده استطاعه يداون يومين بمدرسه حكوميه بالساعات الاضافيه التى اقرها نقول له شكرا قرارك صائب
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62 - البجيري2017-09-17 18:45:13
أيها الوزير عندما قررت أضافه ساعه هل نسقت مع المرور هل تعرف ما الذي سيحدث وايضاً لماذا إدارة المرور صامته وهي تعرف ان الحركه المروريه ستتوقف وخاصة في المدن الكبرى
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61 - 1232017-09-17 18:41:48
اخاوني المعلمين لا تحسبون انها حقد وحسد انت تكلفون الدوله ميزانيه بالمليارات بدون فايده يعني انتم عبئ على الدوله
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60 - ابو سالم2017-09-17 18:41:41
المعلمين والمعلمات ماخذين حقهم وزياده بكثير ولكن لايعجبهم العجب فهم اهل تذمر ومشاكل
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59 - 1232017-09-17 18:38:22
كفو يا معالي الوزير العيسى الله يطول بعمرك جاكم يالمعلمين اللي ما عنده مجاملات بيمشيكم صح وبيعيد للتعليم هيبته لااوصيك اجلدهم يا معالي الوزير خلنا نسمعهم نيحاهم وصياحهم
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58 - الى تعليق 502017-09-17 18:32:32
من كلامك اتضح انك عسكري مسوي كونان انت ووجهك عالعموم مو بكل العسكر يستلمون رواتب عاليه لان اغلبهم غير مصنف
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57 - ناقد محايد2017-09-17 18:25:42
إذا كان هذا تفكير ولي الأمر فكيف ستجد عقلية الطالب ولي الأمر حاسد وحاقد للمعلم والدليل أغلب التعليقات والنتيجة سيخرج جيل حاسد مثل آبائهم ومن شابه أباه ماظلم
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56 - الاصيل2017-09-17 18:19:06
كلنا مع قرار الوزير والوزير ماضي في قراره مهما حاول اعداء التغيير والصحوه
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55 - ناقد محايد2017-09-17 18:16:58
ومن شر حاسد إذا حسد وما أكثر الحاسدين في هذا الزمان فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله
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54 - الاصيل2017-09-17 18:15:13
ايش رايكم نعطيكم بدل بكاء وشكاوي فعلا تساهلون ياقطاع التعليم وبالمره نعطيكم تذاكر في الاجازه النصفيه 😜
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53 - رحم الله فقيدالامه2017-09-17 18:12:43
إذا اردت ان تهدم مجتمع قلل من هيبة (ثلاثه) 1-الام -اجعلها تخجل من كونها ربة منزل ومربيه 2-المعلم -قلل من هيبته اجعله يسقط من اعين طلابه 3-العلماء-نازعهم قلل من شانهم تهكم منهم . هكذا تسقط الامم.
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52 - زائر من الكواكب2017-09-17 18:03:11
الضفدع ليس لها ذيل
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51 - االسكرتي محمد القحطاني2017-09-17 18:02:35
معلمين هههههههههههههههههههههه
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50 - محايد2017-09-17 18:01:02
الى تعليق ٤٦ وانت احمد ربك واترك الناس في حالها ولاتحسداحد من كلامك اتضح انك عسكري وحتى العسكر بعضهم رواتبهم طيبه اعرف واحد ريئس رقباء صحي راتبه ٢٤ الف وعقيد راتبه ٤٥ الف الله يرزق الجميع وبدون مزايده
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49 - المشاكس2017-09-17 17:58:18
محاي هل تعلم انته وبعض الاخوان ان اصعب وافضل مهنه مهنة المعلم فمن عمل باخلاص وذمه غهل الاحترام والتقدير والاجر من الله سبحانه ومن كان العكس حاسبه الله فى الدنيا والاخره
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48 - االسكرتي محمد القحطاني2017-09-17 17:57:03
المفروض يفصلونالمدرسين السعوديين ويجبون اجانب الاجانب كويسي ويشتغلون بذمه مو بزي السعودي يقعد يتشكى واخرتها شوفو نتايج الطلاب السعوديين ما يجبون مراكز عاليه برى السعوديه
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47 - @@@@@2017-09-17 17:54:57
كيف حصة إضافية و يصرف له بدل و المعلم لا يكمل نصاب الحصص اليومية و بإمكان مدير المدرسة تشغيل المعلم في وقت فراغه الطويل جدا
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46 - الى تعليق 372017-09-17 17:53:52
بلا كذب وتلفيق الدولة ما قصرت كل مواطن يتعالج مجانا احمد ربك انت مدرس تلهط من الدولة ملايين والعسكر راتبهم مو بزيك لو يحفر مية سنه واذا تقاعد راتبه يطيح نصه ولاقالو شي انتم يا المدرسين مدلعين
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45 - المشاكس2017-09-17 17:53:37
رد على ابو فيصل اقول ماحد حاقد ولا حاسد فقط نريد الاخلاص والامانه فى ادا العمل وكل واحد محاسب امام الله فطلاب امانه فى ايدى المعلمين
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44 - محايد2017-09-17 17:53:32
سبحان الله أقابل بعض أولياء الامور قبل بداية الدوام الرسمي ويقول متى تبداء الدراسة قلت ليش مستعجل قال الاولاد اشغلوني في البيت ماخلوني ارتاح مسكين هذا وعنده ٢ او ٣ اولاد كيف بمن عنده ٤٥ طالب في الفصل
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43 - ابو ابراهيم2017-09-17 17:53:26
نؤيد قرار الوزير العيسي
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42 - محايد2017-09-17 17:49:28
بعض الحاقدين على المعلم يأخذ اجازه اكثر منه منهم من يداوم يوم ويريح ٣ ايّام وبعض منهم أسبوع عمل وأسبوع راحة وماهو عاجبه عمله ويصب حقده وحسده على المعلمين اقنع يامسلم باللي كتبه الله لك واكفنا شرك
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41 - ابوفيصل2017-09-17 17:45:34
حسبي الله ونعم الوكيل على كل حاسد وناعق لابارك الله في كل حاسد نسأل الله ان يجعل كيده في نحره ردود تعكس مدى حقد البعض على المعلمين تقول انه يأكل من جيوبهم
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40 - واحد نفر2017-09-17 17:44:19
بحثت عن ابني داخل المدرسه والحمد لله لقيت ماصته جنب كوع المغسله في المطبخ
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39 - واحد نفر2017-09-17 17:42:05
المعلم اذا اخلص النيه وأحتسب الاجر فيبشر بالخير
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38 - ولي أمر طالب2017-09-17 17:38:25
ياوزارة التعليم اعملي مدارس مثل مدارسالجبيل وينبع الصناعية وابشروا با الأنشطة وابشروا بالخير .
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37 - محايد2017-09-17 17:35:50
المعلم ليس له تأمين طبي ولَم توفر له وزارته مستشفى يتعالج فيه كباقي القطاعات حيث يوجد للعسكريين مستشفيات خاصة بهم وايضاً باقي القطاعات كشركة الكهرباء الله يرزق الجميع وليس حسد إنما للتوضيح فقط
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36 - صريح2017-09-17 17:33:04
الاعتراض على البيئة المدرسية الغير مهيئة وليس على النشاط .
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35 -2017-09-17 17:32:48
ياتعليق 29 ياسم سم إن شاء الله يهريك أياً كان المتحدث فهو يتكلم عن نظام الخدمة المدنية وهو نظام حكوميو المرفق صورة منه مع الخبر دائماً الفاشلون والسفهاء وناكري الجميل يحاربون المعلمين الذين علموهم .
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34 - محايد2017-09-17 17:32:48
المعلم مظلوم لايملك سكن مثل باقي القطاعات في الدولة مثل العسكريين منهم من يسكن داخل المدن العسكرية وبعض القطاعات يحصل على بدل سكن نقدا
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33 - واحد نفر2017-09-17 17:32:12
اقسم بالله العظيم اليوم حارس المدرسه مجلس الاولاد في سيب عرضه مايتعدى مترين وراصهم زي الغنم ينتظرو ابائهم المساكين في عز الظهر لأن المبنى مستأجر وفيه ايضا مدرسه مسائيه وفوق هذا تزيدهم ساعه والله حرام
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32 - ابو عبدالله2017-09-17 17:28:12
المدرسين تابعين لوزارة التربيه وليس مكتب العمل حتى يتعاملوا بالساعات الاضافية مثلهم مثل باقي الدوائر الحكومية الراتب يغطي 24ساعة يوميا سواء عملت 7 ساعات او 24 ساعه الراتب هوه هوه مايتغير .
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31 - المشاكس2017-09-17 17:25:33
اقل المعلمين يحمدون الله على ماهم فيه من نعمه لو ان بعضهم فى قطاع العسكريه او احدى الشركات الكبيره فصل من عمله من اول سنه
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30 - ملكي2017-09-17 17:24:31
الطالب هو الضحية خصوصاً المرحلة الابتدائية والصفوف الأولية كيف يجلس سبع ساعات في مدارس تفتقر لابسط الأشياء فصل فيه أربعين طالب كل أربعة لهم ثلاث طاولات لايوجد مقصف مناسب لايوجد دورات مياة نظيفة لا لا
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29 - سمسم2017-09-17 17:22:37
خدعني العنوان كنت أظن المتحدث له وضع رسمي في وزارة التعليم أو الخدمة المدنية أو المالية فإذا هو شخص له موقف سلبي سابق مع الوزارة ومن هنا آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه
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28 -2017-09-17 17:22:13
ترى قينان جاهز للدفاع فهو يقول إن رواتب المعلمين المعلمات مرتفعة وأداؤوهم ضعيف وكسالى لأنهم سروريين ، الشكر والعرفان لهيئة كبار العلماء وهيئة حقوق الإنسان ولكل مخلص وأمين يقدر جهود المعلمين ويشجعهم
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27 - سيم سيم بت ديفرنت2017-09-17 17:20:58
مقاول الصيانة حاله حال مؤجر المدارس من بعض الجماعة المستقطعين حصتهم
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26 - صريح من زمان2017-09-17 17:20:51
تعينا متعاقدين في هذه الوزارة ب ٣٠٠٠ الاف ريال ورسمونا ٥ سنوات على الثاني والمستحق خامس وبعد مطالبات ومحاكم عطونا الخامس وشلوا ٤ سنوات خدمة ...وزارة ضيعنا اعمارنا وشبابنا مديونين واحنا فيها ظلم في ظلم
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25 - ابو عبدالله القحطاني2017-09-17 17:18:52
مهما شكو الشكاؤون وبكو البكاؤون لن يتراجع معالي الوزير 😂😂😂
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24 - المشاكس2017-09-17 17:17:30
ياخى كان التعليم زمان تعليم صح بسبب المعلمين الجيدين اما الان فالله يرحمنا اغلب المعالمين ليس كفو بان يكزن معلم والامثله كثيره ولاكن اقول (من تقاضى اجر حاسبه الله على عمله) الدوله ماقصرت وعلينا الوفاء
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23 - ح.م.ح العمري2017-09-17 17:17:15
هذا وجه ***عل الدوله على كذا العسكر بياخذون بدل خارج دوام لانهم مرابطين يعني عشرات المليارات يا اخي المفروض المدرسين ياخذون اجازتهم بعد اجازة الطلاب ب٣اسابيع ويداومون قبل الطلاب ب٣ اسابيع
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22 - مفسر أحلام2017-09-17 17:16:38
ضيقتها علی العيسی هههههههههههههههههه لايدري من أين يبدأ الرجال ***شوفوا له مستشارين من أمريكا
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21 - المشاكس2017-09-17 17:12:11
كلام حلو ولاكن هل المعلمين جميعهم يقومون بعملهم على الوجه المطاوب -تتطالب لهم بخارج دوام واكثرهم مايدوام نصف دوامه والاجازات ياكثرها -ياخى العام المنصرم 4اشهر اجازه والعام المقبل نفس الحال يتبع
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20 - زائر2017-09-17 17:11:13
المعلمين بدون اَي مميزات فلا سكن ولا بدلات ولا مستشفيات ولا علاج بخلاف باقي موظفي الدولة يعني باختصار المعلم بلا اي مميزات
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19 - جنوبيه2017-09-17 17:11:03
اامهلم كوال تاعام يجاهد في تربية ابناء غيره لاتعلم بقيمة المعلم ومدى جهده حتى تخوض تجربته من حقهم راحه ابدانهم
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18 - الهاشمي2017-09-17 17:08:18
من ابسط حقوقهم شدو حيلكم ع وزارتكم حققكم بتاخذوه بإذن الله
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17 - زائر2017-09-17 17:07:52
المعلم يداوم من الساعة السادسه صباحا عكس بقيه الموظفين اللي يداومو الساعة ثمان صباحا
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16 - زائر2017-09-17 17:06:19
كلامه صحيح
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15 - ابو رزق2017-09-17 17:01:10
يا حميدان يالله الميدان تعليم مكه كلف مجموعة من المعلمين والموظفين بخارج دوام في الفترة المسائية للاشراف على اختبارات البرماويه له ثلاث سنوات ما جانا الى الان بنوكلك تجيبه لنا ولك مائة الف ريال.
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14 - عبدالله2017-09-17 16:55:08
كل المعلمين ومؤيدوهم ***من اراد اجر اضافي فعليه بالجبهة ولماذا لا يخصم عليهم رواتب اربعة اشهر ياخذونها اجازة سنويا من غير ايام الاسبوع واجازات اليوم الوطني وبين الفصلين نحن نطالب بمحاسبتهم
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13 - خالد2017-09-17 16:50:21
ياحليلهم المدرسين اجل يحق لهم مافي خارج دوام من غير قرار تكليف وبعده انهاء مهمه ي
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12 - ابو عبدالله القحطاني2017-09-17 16:49:27
سعادة الوزير احمد رجل شجاع وصارم في قراراته وهو على حق ولا راح ياثر عليه كلام مثل هذا
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11 - خالد2017-09-17 16:49:25
ياحليلهم المدرسين اجل يحق لهم مافي خارج دوام من غير قرار تكليف وبعده انهاء مهمه ي
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10 - نوااااااف2017-09-17 16:48:31
كل موظفين الدولة يعملون سبع ساعات وماشين حلو وش الغريب في الأمر. أحمدوا ربكم يالمعلمين تراكم في خير.
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9 - ملفات المواطن2017-09-17 16:45:15
السكن التعليم الصحه التوظيف غلاء الاسعار كلها ملفات مهمه تخص المواطن لماذا لاينظر لها وحلها بشكل فوري
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8 -2017-09-17 16:44:02
كثر الله من امثالك. هذا رجل يخاف الله . مخلص يقول كلمة الحق منذ مبطى لم أر شجاعاً مثلك وبعدين اسحب علينا مثل عبسي
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7 - واحد2017-09-17 16:43:59
المعلمين يجب عدم اعطاء زياده في الراتب الى للمميز واعطائهم دورات مستمره لرفع الكفائه
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6 -2017-09-17 16:43:49
والله ابنتي في ثالث ابتدائي بالرياض داومت اليوم المكيفات ماتبرد ذبحهم الحر / واين الوزاره قبل بداية الدراسه ليش مايعملون صيانه للمدارس واين المليارات ميزانية الوزاره
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5 - ههه بس متوتهق2017-09-17 16:40:11
وهقتهم كذا🤗
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4 - تعليم وداراسة وشد وحط وخرابيط وكلام فاضي2017-09-17 16:35:11
واخرتها عاطل ؟! حنا مشكلتنا نبي نطبق التجربة الاماراتية في حياتهم ألمنظمه والراقية ، لكن مشكلتنا عندنا الفساد مستحيل معه نطبق اي تجربه . الإمارات بعض الدول الأوروبية تتعلم منها النظام والحقوق .
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3 - قوندا2017-09-17 16:29:41
باذن الله انه باب خير وفتح خارج دوام ممتاز جدااااا لكن تحتاج متابعه
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2 - معلم2017-09-17 16:25:15
نحن مع قرار الوزير ونريد حصه اضافيه
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1 - عبدالعزيز2017-09-17 16:25:05
هذا مسكين ماعطوه منصب في الوزارة وماعاد يدري وش يسوي :) وين كان هياطه أيام الأمير خالد الفيصل وقد كان قيادي في تعليم الرياض النظام واضح أن لا يكلف أي معلم بساعات النشاط لمن ليده 24 حصة مسوي فاهم
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شاهد .. مشاجرة بين سائقين على طريق سريع بجدة تنتهي بسقوط مروع لشخص من سيارةالمرصد 78 9٬355 20 ساعة
فيديو: شاهد .. حادث شنيع على طريق الجبيلالمرصد 61 6٬019 22 ساعة
شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائهالمرصد 37 13٬183 يومين
اخبار ثقافية
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديوالمرصد 7 539 2 ساعتين
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”المرصد 33 2٬546 23 ساعة
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 6٬612 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬633 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬005 5 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 15٬760 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 16٬223 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬494 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”المرصد 35 4٬307 يومين
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديوالمرصد 11 9٬399 4 أيام
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنيةالمرصد 23 2٬962 5 أيام
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكةالمرصد 58 5٬920 6 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬614 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬590 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬536 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬766 أسبوعين
الاخيرة
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!المرصد 39 3٬713 يومين
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاءالمرصد 19 15٬002 يومين
أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”المرصد 20 16٬530 يومين
محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صورالمرصد 28 10٬811 يومين
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