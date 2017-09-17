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الرئيسية / دخل المنزل بحالة “هيستيرية” .. بحريني “هائج” يغير ملامح زوجته “زهراء” بقطعة سيراميك -صور وفيديو

دخل المنزل بحالة “هيستيرية” .. بحريني “هائج” يغير ملامح زوجته “زهراء” بقطعة سيراميك -صور وفيديو

دخل المنزل بحالة “هيستيرية” .. بحريني “هائج” يغير ملامح زوجته “زهراء” بقطعة سيراميك -صور وفيديو
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المرصد 62 3٬667 2 ساعتين

صحيفة المرصد: شكلت الضربات الهمجية التي تعرضت لها المواطنة السورية زهراء صبحي، قضية رأي عام في البحرين، وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو لها يُظهرها بحالة مأساوية.
وبدت زهراء في المقطع المتداول، وهي بحالة سيئة، حيث تظهر الكدمات والجروح في مختلف أنحاء جسدها، وتورم شديد في عينيها، لا تكاد تبصر على أثره.
اتهمت زهراء زوجها بالاعتداء عليها، مؤكدة أنه كان ينوي قتلها، وأنه أمسك رأسها وضربها بالحائط وبقطعة سيراميك حتى فقدت الوعي.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع “زهراء”، حيث أوضحوا على موقع “انستجرام” أن الزوج دخل شقة الزوجية وهو في حالة هستيرية، وجذبها من رأسها وأخذ يضرب رأسها بالحائط عدة مرات، ثم أخذ قطعة من السيراميك وواصل ضربه المبرح حتى أغمي عليها وسقطت على الأرض.
وروت الإبنة الكبرى لزهراء جانبا من الواقعة، حيث أشارت إلى أنه (الزوج)، كان يقول بعد ضربها: “الحمد لله أنها ماتت وأني في راحة الآن بعد دقائق هرب وأخذ معه ابنته الصغرى (خديجة)، البالغة من العمر 4 سنوات”.
ولفتت الفتاة رقية إلى أنها توجهت إلى جارتهم (أم نور)، حيث إنها تفاجأت برؤية زهراء مغشياً عليها والدماء في كل مكان وأخذت تصرخ وتتصل بعائلتها. من ثم تم طلب الإسعاف الذي نقلها إلى المستشفى فوراً.
وأكدت التقارير الطبية أن الأم تعرضت لنزيف داخلي في الرأس وتورم في الوجه والعينين فيما فر الأب بأبنائه من المنزل بعد إتمام عملية الاعتداء على الأم، وسط أنباء عن إلقاء القبض عليه.
وناشدت زهراء الجهات المعنية بحمايتها وحماية أبنائها من بطش والدهم، وأكدت أنه اعتاد على ضربها لكن في هذه المرة كان يريد قتلها للزواج بفتاة بحرينية أخرى موظفة تعيله.
يذكر أن زهراء صبحي، سورية الجنسية، وتبلغ من العمر 35 عاماً، وهي أم لخمسة أطفال.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

62 -
2017-09-17 19:06:58
قال جل شانه .." . . فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف"
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61 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-17 19:03:52
يمه الله يحلل السعوديين اجل 😆 رومانسيين مرة قدام هذولا
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60 - العويد
2017-09-17 19:02:33
كلهم *** حيلهم بينهم
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59 - 🦌
2017-09-17 18:58:46
كل المصايب بسبب الليبرالين وخمورهم
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58 - نوره
2017-09-17 18:56:22
ام شوشه منفوشه 👉 ذكر ( غير ) سعودي
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57 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:53:51
البعض يحسب اذا دفع مهر لنت الناس خلاص صات ملك له يضربها يخليها شغاله عبده الل هو ولا وبعد ذا كله اذا كانت بتخلعوه ترجع اه مهره وعنده عيال وش طولهم كل ذا السننبن بتاخذ مهرك بارد مبرد ***في وجهك
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56 -
2017-09-17 18:51:14
اعوذبالله من غصب الله هذا ليس ضرب ولا ضرب مبرح هذا في علم الجريمة يسمى شروع غي القتل اللهم اكفيه بما شئت يارب العلمين واتمنى الحكم عليه لايقل عن 15سنة مع دفع التعويض حتى يعرف ان الله حقوبصير بعباده
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55 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:47:47
ي للوقاحه في بعض الذكور الا الاغلب ماه م متربين
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54 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:45:46
ولا اتزوج واحد يتحكم فيني يخليني بدون لا حقوق لا شي فقط شغاله حتى الشغالات ع الفيزه تطلع مبلغ وقدره وراتب ومميزات وهطه لا معليس صير مثل الصحايه وبعدين تزوج صحابيه في ذا الغلا
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53 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:44:15
ما خلي ذكر يتحكم فيني بشياء زائفه بحجه نحن ما درسنا بالدين ولا بالشرع المراه بس شهوه ابو دقيه ولا لك حقوق وليته يصؤف عليهها ثلاث الاباف اربع الالاف خمس الالاف عشر عشرين ولا حبه
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52 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:42:49
العنوسه براتبي شرف لي ولا اتزوج ***اصرف عليه ولا حتى ادين له معليش حقي انا تعبانه فيه تحت المداس ع كذا اتزوج اجنبي جمال وفلها بعد
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51 -
2017-09-17 18:42:14
السؤال ... ليش صار كل هذا ؟
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50 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:41:37
اللهم لا شماته
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49 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:40:21
يعزز لنفسه تافه مريض نفسي
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48 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:39:56
محد يرضى ع نفسه البهذله صراحه والغربله لا
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47 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:38:00
تعليق مخالف
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46 - ما فيه دخان من غير نار
2017-09-17 18:37:04
يجب التأكد من المشكلة ( بعض الحريم للاسف تصرفاتها بعض الأوقات غير مقبوله ، مهما كان المفروض من الحرمة ان تكون هي البيت والمدرسة وتكون عون لزوجها .
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45 - Nasser7777
2017-09-17 18:36:58
ياناس ام شوشوه وش تقول مافهمت ولا شي من كلامها بس شكلها عانس والموضوع اثرفيها كثير. عموما بحريني وسورية ومتزوجين كل الي نقوله الله يهدي سرّهم
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44 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:36:28
والعلمان واليبرال يسوون قضايهم ***ويطلعون ما شفت ليبرالي ولا علماني مجاهر انسجن ابدا حتى ***ليش من نفس أشكالهم ال****
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43 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:35:18
قولك تطبق العدل نطبق العدل،***
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42 - عبد الحميد كشك
2017-09-17 18:34:01
قال الله تعالى..وأضربوهن...الأيه الزوجه مثل الطفل اذا اخطأت لابد ان تضرب حتى لاتتمرد.
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41 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:33:11
وش دخل ***ومن طلب منك تقرا تعليقاتي وجنسيتي شي ما يخصك توكل ع الله ي ****
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40 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:32:26
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 2,185 )
39 - ابونواف...
2017-09-17 18:32:09
حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ليس ضرب هذ شروع في القتل المفروض العقاب من جنس العمل
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38 - 👀الحزم
2017-09-17 18:31:39
المرأه ليس لها قيمه إلا عند المسلمين السنه فقط، يفترق الإسلام على ٧٣ فرقه كلهم في النار إلا من تبع سنة الرسول وخلفائه الراشدين
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37 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:31:29
تعليق مخالف
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36 - الى ام شوشة
2017-09-17 18:30:30
الى تعليقات ام شوشة منفوشة وش فيك متحمسة بزيادة وكاتبه تعليقات كثيرة ترى ماحد يقرى كلامك لان كلامك اساسا مو مفهوم اخطاء إملائية وجمل غير مفهومة وفري وقتك ترى ماحد درى عنك، بس سؤال وش جنسيتك انتي؟!
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35 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:30:01
تعليق مخالف
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34 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:29:25
****جيب ايه من القران تخسر ***قال القران ما يستشهد من دينه الا الشرع حلل اربع الشهوه عندك رد ي ***
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33 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:27:48
خلاص انتهى زمن العباده والرق صار فيه حقوق انسان حقيقه مو التقليد التجاري سوينا ونمشي بالقانون خرائط ما عندهم خاتمه اص توكلو ون حكمو بشهر ولا شهرين ون وصلت 6أشهر ويطلع ****
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32 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:26:25
خلاص انتهى العصر الحجري ا***
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31 - عبد الحميد كشك
2017-09-17 18:26:12
تستاهل اذا كانت مخطيه.بعدين ضرب الزوجه مسموح في الاسلام ومذكور بالقرأن اذا أخطأت تنضرب حتى تتوب.
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30 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:25:30
يعيبون ع الناس والعيب فيهم وان راحت لشوون عطوها خمس ميه ويقول تصرفك شهر عاد احسبيها بكيفك ***ونحن بنعيم نحن ماعلينا خلاف نحن ونحن انتم ***
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29 - رد
2017-09-17 18:24:32
الى تعليق عشريين شنو دخل الاخوان هذيل شيعة شوفوا أسماؤهم وتعرف
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28 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:23:55
عاد يروح لماما لزوجه يعقل ويبي صغيره يمارس عليها شهوته فتره ويحرمها من حقوقها وبعدين يقول فلستني وراتبي ويدور موظفه وينصب عليها وبعدين يروح****معاها
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27 - ابوعبدالله
2017-09-17 18:23:52
اعوذبالله من هذي الأشكال شجاعتك على حرمه ياخسيس والله ما في وجهك ذره من الرجوله حرمه هذي تحتمي بالله ثم بك وتسوي فيها كذا اخس عليك ياسافل والله لو رجال يحصل بينك وبينه خلاف ما تسوي فيه كذا بس مسكينه
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26 - wad
2017-09-17 18:22:54
***وشدخلنا فيهم بحريقه
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25 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:22:41
****قسم بالله ما عد فيه رجال ***كلهم
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24 - سيد باقر
2017-09-17 18:21:42
تعليق مخالف
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23 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:21:41
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 22,221 )
22 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-17 18:21:13
ام شوشه ،،،،،سرحي شوشتك،،،،،،يحبك زوجك 😂😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 22,221 )
21 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-17 18:20:20
شووووووق،،،،،ايش جنسيتك بالضبط،،،،،لا تقولين سعوديه ،،،،،،ما اصدق 😂😂😂😂😂
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20 - المااااضي
2017-09-17 18:20:05
لعنة الله على كل اخونجي يعذب زوجته او يدعس أمه أو يقتل أبوه وأقاربه ..انا ماأدري كيف يفكرون هالدواعش ..وين الأنسانيه وين الرحمه..ليش تعتدي على اقرب الناس لك.
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19 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:19:53
الطلبات بتطلب لبيتك ***اجل تروح تشتري من جيبخا قضي بتروح بكرشك فقعو كرشك والرجال بعض الحريم ما يسوون ما يفعلخون وتدخل بيته ماغي ولا شي يصفر ما يستحي ****
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18 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:18:24
وبعد ليته يصرف ع بيته ون صرف قام ذلها انتي تجلسن تربين عبالي ومدري إيش من هالكلام ****
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17 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:17:06
تعليق مخالف
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16 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:13:59
ترجع تدرس مع اصغر منها عشان ***ماهي مسووله عن تربيه عيالك وحدها انت لك دور كبير ويجيب حديث كاتو الصاحبيات أصلن انت ما****
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15 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-17 18:13:56
اغلب الحريم بصراحة مستفزات اول ما يدخل الواحد البيت بعد قرف العمل وزحمة الشوارع والحر تجيك عاد هي بكومة أسأله وطلبات بدون مراعاة لمسألة اختيار الوقت الاكيد هذا ما استحمل ودبغها المسيكينة وضيع ملامحها
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14 -
2017-09-17 18:13:38
تعليق مخالف
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13 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:12:30
بس يكبرون العيال ولا تقول انا ما يكمل دراسه بتزوح ع اساس الشباب يبون صغيره يبونها ***بس تكبر شوي والله .اللي اسمه الله يروح بغيرها يعدج بحجه الشرع ترجع تتحسف ع عمرها اللي ضاع ورى هالرخمه
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12 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:10:56
تعليق مخالف
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11 - نورررة
2017-09-17 18:10:21
أين أنت وكل من يعامل المراءة بعنف من وصيه رسولنا الكريم عليه أفضل السلام وأتم التسليم "إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن الا كريم ، وما أهانهن الا لئيم "
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10 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:10:02
تعليق مخالف
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9 - احمد عسيري
2017-09-17 18:08:41
شوق كتبتي الصح والواجب والبادي اظلم . شكري لك
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8 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:08:19
العالم يتقدم وهم ****الحجري المنحرف اللي*****
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7 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:07:20
يحرمها من ابسط حقوقها إكمال تعليمها لشهوته وتكبر عياله عساهم ما كبرو وبس يتقاعد خلاص ما عد لك فايده رملت ولا انتهت صلاحيتها*****
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6 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 18:05:51
يعني او تزوجت ****بيكون أحن عليها بيسرق راتبها بيعذبها بياهذ عيالها بيمارس الرذيله في البلدان الاستراحات والشذوذ وغيرها واذا صغيره حرمها من ابسط حقوقها إكمال دراستها ليش عشان شهوته قالك الصحاب
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5 - مرسال غامد
2017-09-17 18:03:52
لنقرأ سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونتعّلم منها كيف هي الطريقة المثلى في التعامل مع الزوجة تحت كل الظروف . بأبي أنت وأمي يا رسول الله
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4 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-17 18:03:48
شكلها متزوجة ملاكم ذي
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3 - عابر سبيل
2017-09-17 17:58:50
واضح من اسمه انه ***ملعون ،،، هذولا ***مع تحليل شيوخهم للمسكرات والمخدرات اصبح الواحد فيهم يسكر وهو يعتقد انه تقربا لله ويطيح بعدها في خلق الله
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2 - أفريقي
2017-09-17 17:57:21
أعوذ بالله، لعن الله من لا يرحم ضعيفا
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1 - ❤️شووووووق❤️
2017-09-17 17:54:40
الاستقواء على النساء هذي ظاهرة تدل على عدم الرجولة وياليت كل وحدة تتعلم الدرس من المرأة التي غرزت كعب جزمتها برأس زوجها عندما حاول التطاول عليها ، اي بوادر فرد عضلات اخلعي ابوه من البيت
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“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

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لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

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تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬612 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

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اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬005 5 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬760 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬223 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬494 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

 المرصد 35 4٬307 يومين
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 11 9٬399 4 أيام
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

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عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

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أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

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أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

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أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

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محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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