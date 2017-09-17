دخل المنزل بحالة “هيستيرية” .. بحريني “هائج” يغير ملامح زوجته “زهراء” بقطعة سيراميك -صور وفيديو
صحيفة المرصد: شكلت الضربات الهمجية التي تعرضت لها المواطنة السورية زهراء صبحي، قضية رأي عام في البحرين، وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو لها يُظهرها بحالة مأساوية.
وبدت زهراء في المقطع المتداول، وهي بحالة سيئة، حيث تظهر الكدمات والجروح في مختلف أنحاء جسدها، وتورم شديد في عينيها، لا تكاد تبصر على أثره.
اتهمت زهراء زوجها بالاعتداء عليها، مؤكدة أنه كان ينوي قتلها، وأنه أمسك رأسها وضربها بالحائط وبقطعة سيراميك حتى فقدت الوعي.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع “زهراء”، حيث أوضحوا على موقع “انستجرام” أن الزوج دخل شقة الزوجية وهو في حالة هستيرية، وجذبها من رأسها وأخذ يضرب رأسها بالحائط عدة مرات، ثم أخذ قطعة من السيراميك وواصل ضربه المبرح حتى أغمي عليها وسقطت على الأرض.
وروت الإبنة الكبرى لزهراء جانبا من الواقعة، حيث أشارت إلى أنه (الزوج)، كان يقول بعد ضربها: “الحمد لله أنها ماتت وأني في راحة الآن بعد دقائق هرب وأخذ معه ابنته الصغرى (خديجة)، البالغة من العمر 4 سنوات”.
ولفتت الفتاة رقية إلى أنها توجهت إلى جارتهم (أم نور)، حيث إنها تفاجأت برؤية زهراء مغشياً عليها والدماء في كل مكان وأخذت تصرخ وتتصل بعائلتها. من ثم تم طلب الإسعاف الذي نقلها إلى المستشفى فوراً.
وأكدت التقارير الطبية أن الأم تعرضت لنزيف داخلي في الرأس وتورم في الوجه والعينين فيما فر الأب بأبنائه من المنزل بعد إتمام عملية الاعتداء على الأم، وسط أنباء عن إلقاء القبض عليه.
وناشدت زهراء الجهات المعنية بحمايتها وحماية أبنائها من بطش والدهم، وأكدت أنه اعتاد على ضربها لكن في هذه المرة كان يريد قتلها للزواج بفتاة بحرينية أخرى موظفة تعيله.
يذكر أن زهراء صبحي، سورية الجنسية، وتبلغ من العمر 35 عاماً، وهي أم لخمسة أطفال.
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#زهراء_صبحي سورية متزوجة من بحريني ضحية #عنف_أسري ، المرأة العربية بشكل عام تحت كنف رجل اما يرعاها او يذلها !! pic.twitter.com/3ZKL96fMLF
— . 🕊 (@Rada_183M) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
قال جل شانه .." . . فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف"
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يمه الله يحلل السعوديين اجل 😆 رومانسيين مرة قدام هذولا
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كلهم *** حيلهم بينهم
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كل المصايب بسبب الليبرالين وخمورهم
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ام شوشه منفوشه 👉 ذكر ( غير ) سعودي
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البعض يحسب اذا دفع مهر لنت الناس خلاص صات ملك له يضربها يخليها شغاله عبده الل هو ولا وبعد ذا كله اذا كانت بتخلعوه ترجع اه مهره وعنده عيال وش طولهم كل ذا السننبن بتاخذ مهرك بارد مبرد ***في وجهك
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اعوذبالله من غصب الله هذا ليس ضرب ولا ضرب مبرح هذا في علم الجريمة يسمى شروع غي القتل اللهم اكفيه بما شئت يارب العلمين واتمنى الحكم عليه لايقل عن 15سنة مع دفع التعويض حتى يعرف ان الله حقوبصير بعباده
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ي للوقاحه في بعض الذكور الا الاغلب ماه م متربين
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ولا اتزوج واحد يتحكم فيني يخليني بدون لا حقوق لا شي فقط شغاله حتى الشغالات ع الفيزه تطلع مبلغ وقدره وراتب ومميزات وهطه لا معليس صير مثل الصحايه وبعدين تزوج صحابيه في ذا الغلا
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ما خلي ذكر يتحكم فيني بشياء زائفه بحجه نحن ما درسنا بالدين ولا بالشرع المراه بس شهوه ابو دقيه ولا لك حقوق وليته يصؤف عليهها ثلاث الاباف اربع الالاف خمس الالاف عشر عشرين ولا حبه
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العنوسه براتبي شرف لي ولا اتزوج ***اصرف عليه ولا حتى ادين له معليش حقي انا تعبانه فيه تحت المداس ع كذا اتزوج اجنبي جمال وفلها بعد
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السؤال ... ليش صار كل هذا ؟
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اللهم لا شماته
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يعزز لنفسه تافه مريض نفسي
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محد يرضى ع نفسه البهذله صراحه والغربله لا
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يجب التأكد من المشكلة ( بعض الحريم للاسف تصرفاتها بعض الأوقات غير مقبوله ، مهما كان المفروض من الحرمة ان تكون هي البيت والمدرسة وتكون عون لزوجها .
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ياناس ام شوشوه وش تقول مافهمت ولا شي من كلامها بس شكلها عانس والموضوع اثرفيها كثير. عموما بحريني وسورية ومتزوجين كل الي نقوله الله يهدي سرّهم
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والعلمان واليبرال يسوون قضايهم ***ويطلعون ما شفت ليبرالي ولا علماني مجاهر انسجن ابدا حتى ***ليش من نفس أشكالهم ال****
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قولك تطبق العدل نطبق العدل،***
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قال الله تعالى..وأضربوهن...الأيه الزوجه مثل الطفل اذا اخطأت لابد ان تضرب حتى لاتتمرد.
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وش دخل ***ومن طلب منك تقرا تعليقاتي وجنسيتي شي ما يخصك توكل ع الله ي ****
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حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ليس ضرب هذ شروع في القتل المفروض العقاب من جنس العمل
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المرأه ليس لها قيمه إلا عند المسلمين السنه فقط، يفترق الإسلام على ٧٣ فرقه كلهم في النار إلا من تبع سنة الرسول وخلفائه الراشدين
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الى تعليقات ام شوشة منفوشة وش فيك متحمسة بزيادة وكاتبه تعليقات كثيرة ترى ماحد يقرى كلامك لان كلامك اساسا مو مفهوم اخطاء إملائية وجمل غير مفهومة وفري وقتك ترى ماحد درى عنك، بس سؤال وش جنسيتك انتي؟!
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****جيب ايه من القران تخسر ***قال القران ما يستشهد من دينه الا الشرع حلل اربع الشهوه عندك رد ي ***
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خلاص انتهى زمن العباده والرق صار فيه حقوق انسان حقيقه مو التقليد التجاري سوينا ونمشي بالقانون خرائط ما عندهم خاتمه اص توكلو ون حكمو بشهر ولا شهرين ون وصلت 6أشهر ويطلع ****
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خلاص انتهى العصر الحجري ا***
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تستاهل اذا كانت مخطيه.بعدين ضرب الزوجه مسموح في الاسلام ومذكور بالقرأن اذا أخطأت تنضرب حتى تتوب.
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يعيبون ع الناس والعيب فيهم وان راحت لشوون عطوها خمس ميه ويقول تصرفك شهر عاد احسبيها بكيفك ***ونحن بنعيم نحن ماعلينا خلاف نحن ونحن انتم ***
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الى تعليق عشريين شنو دخل الاخوان هذيل شيعة شوفوا أسماؤهم وتعرف
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عاد يروح لماما لزوجه يعقل ويبي صغيره يمارس عليها شهوته فتره ويحرمها من حقوقها وبعدين يقول فلستني وراتبي ويدور موظفه وينصب عليها وبعدين يروح****معاها
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اعوذبالله من هذي الأشكال شجاعتك على حرمه ياخسيس والله ما في وجهك ذره من الرجوله حرمه هذي تحتمي بالله ثم بك وتسوي فيها كذا اخس عليك ياسافل والله لو رجال يحصل بينك وبينه خلاف ما تسوي فيه كذا بس مسكينه
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***وشدخلنا فيهم بحريقه
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****قسم بالله ما عد فيه رجال ***كلهم
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ام شوشه ،،،،،سرحي شوشتك،،،،،،يحبك زوجك 😂😂😂😂😂
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شووووووق،،،،،ايش جنسيتك بالضبط،،،،،لا تقولين سعوديه ،،،،،،ما اصدق 😂😂😂😂😂
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لعنة الله على كل اخونجي يعذب زوجته او يدعس أمه أو يقتل أبوه وأقاربه ..انا ماأدري كيف يفكرون هالدواعش ..وين الأنسانيه وين الرحمه..ليش تعتدي على اقرب الناس لك.
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الطلبات بتطلب لبيتك ***اجل تروح تشتري من جيبخا قضي بتروح بكرشك فقعو كرشك والرجال بعض الحريم ما يسوون ما يفعلخون وتدخل بيته ماغي ولا شي يصفر ما يستحي ****
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وبعد ليته يصرف ع بيته ون صرف قام ذلها انتي تجلسن تربين عبالي ومدري إيش من هالكلام ****
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ترجع تدرس مع اصغر منها عشان ***ماهي مسووله عن تربيه عيالك وحدها انت لك دور كبير ويجيب حديث كاتو الصاحبيات أصلن انت ما****
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اغلب الحريم بصراحة مستفزات اول ما يدخل الواحد البيت بعد قرف العمل وزحمة الشوارع والحر تجيك عاد هي بكومة أسأله وطلبات بدون مراعاة لمسألة اختيار الوقت الاكيد هذا ما استحمل ودبغها المسيكينة وضيع ملامحها
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بس يكبرون العيال ولا تقول انا ما يكمل دراسه بتزوح ع اساس الشباب يبون صغيره يبونها ***بس تكبر شوي والله .اللي اسمه الله يروح بغيرها يعدج بحجه الشرع ترجع تتحسف ع عمرها اللي ضاع ورى هالرخمه
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أين أنت وكل من يعامل المراءة بعنف من وصيه رسولنا الكريم عليه أفضل السلام وأتم التسليم "إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن الا كريم ، وما أهانهن الا لئيم "
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شوق كتبتي الصح والواجب والبادي اظلم . شكري لك
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العالم يتقدم وهم ****الحجري المنحرف اللي*****
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يحرمها من ابسط حقوقها إكمال تعليمها لشهوته وتكبر عياله عساهم ما كبرو وبس يتقاعد خلاص ما عد لك فايده رملت ولا انتهت صلاحيتها*****
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يعني او تزوجت ****بيكون أحن عليها بيسرق راتبها بيعذبها بياهذ عيالها بيمارس الرذيله في البلدان الاستراحات والشذوذ وغيرها واذا صغيره حرمها من ابسط حقوقها إكمال دراستها ليش عشان شهوته قالك الصحاب
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لنقرأ سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونتعّلم منها كيف هي الطريقة المثلى في التعامل مع الزوجة تحت كل الظروف . بأبي أنت وأمي يا رسول الله
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شكلها متزوجة ملاكم ذي
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واضح من اسمه انه ***ملعون ،،، هذولا ***مع تحليل شيوخهم للمسكرات والمخدرات اصبح الواحد فيهم يسكر وهو يعتقد انه تقربا لله ويطيح بعدها في خلق الله
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أعوذ بالله، لعن الله من لا يرحم ضعيفا
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الاستقواء على النساء هذي ظاهرة تدل على عدم الرجولة وياليت كل وحدة تتعلم الدرس من المرأة التي غرزت كعب جزمتها برأس زوجها عندما حاول التطاول عليها ، اي بوادر فرد عضلات اخلعي ابوه من البيت
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