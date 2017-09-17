شيخ أزهري يثير الغضب في مصر بعد فتوى جواز نكاح الرجل لزوجته الميتة!

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صجيفة المرصد:أثارت فتوى “غريبة” وخارجة عن المألوف جدلاً واسعاً في مصر، بعد أن أجاز أحد علماء الأزهر “نكاح الزوجة المتوفاة”.

ووفقاً لموقع”العربية نت”تعود التفاصيل إلي فتوى نشرتها صحيفة “اليوم السابع المصرية” للدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر ، يقول فيها إن معاشرة الزوج لزوجته المتوفاة حلال، ولا يعد “زنا”، ولا يقام عليه الحد أو أي عقوبة، لأنها شرعاً أمر غير محرم، والفعل الحقيقي أنها زوجته.

الفتوى أثارت جدلاً كبيراً

ولكن أثارت الفتوى جدلاً كبيراً في مصر وانتفض علماء الأزهر والأوقاف للرد عليها وتحريمها.

حيث قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خلال افتتاحه المعسكر السابع لتدريب الأئمة، بمحافظة الأقصر، إن هناك الكثير من الفتاوى التي ظهرت خلال الفترة الماضية أثارت غضبه بشدة، أبرزها فتوى إيجاز نكاح الزوجة المتوفاة. ووصف وزير الأوقاف الفتوى بالشيء “الكارثي” معتبراً أنها جريمة بحق الدين الإسلامي وتعاليمه، ومؤكداً أن من يقدم على فعل ذلك فهو ليس إنساناً.

إحالة صاحب الفتوى للتحقيق

من جانبها أحالت جامعة الأزهر صاحب الفتوى للتحقيق, وقال الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر إن الجامعة سوف تستدعي الدكتور صبري عبدالرؤوف للتحقيق فيما نسب إليه، ولكي تعرف منه على أي دليل استند في فتواه.

صاحب الفتوى يتبرأ منها

من جهته، أعلن صاحب الفتوى تبرؤه منها، وأكد أنه لم يدل بها، وأن من نشرها اقتطعها من سياقها. وقال إنه كان يرد على سؤال أحد الصحافيين حول فتوى أطلقها عالم دين عربي تبيح ذلك، وقال إنه محرم شرعاً، ولكنه فوجئ بالفتوى تنتشر على مواقع التواصل، نقلاً عن الصحيفة ومنسوبة له.

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