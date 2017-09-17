شيخ أزهري يثير الغضب في مصر بعد فتوى جواز نكاح الرجل لزوجته الميتة!
صجيفة المرصد:أثارت فتوى “غريبة” وخارجة عن المألوف جدلاً واسعاً في مصر، بعد أن أجاز أحد علماء الأزهر “نكاح الزوجة المتوفاة”.
ووفقاً لموقع”العربية نت”تعود التفاصيل إلي فتوى نشرتها صحيفة “اليوم السابع المصرية” للدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر ، يقول فيها إن معاشرة الزوج لزوجته المتوفاة حلال، ولا يعد “زنا”، ولا يقام عليه الحد أو أي عقوبة، لأنها شرعاً أمر غير محرم، والفعل الحقيقي أنها زوجته.
الفتوى أثارت جدلاً كبيراً
ولكن أثارت الفتوى جدلاً كبيراً في مصر وانتفض علماء الأزهر والأوقاف للرد عليها وتحريمها.
حيث قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خلال افتتاحه المعسكر السابع لتدريب الأئمة، بمحافظة الأقصر، إن هناك الكثير من الفتاوى التي ظهرت خلال الفترة الماضية أثارت غضبه بشدة، أبرزها فتوى إيجاز نكاح الزوجة المتوفاة. ووصف وزير الأوقاف الفتوى بالشيء “الكارثي” معتبراً أنها جريمة بحق الدين الإسلامي وتعاليمه، ومؤكداً أن من يقدم على فعل ذلك فهو ليس إنساناً.
إحالة صاحب الفتوى للتحقيق
من جانبها أحالت جامعة الأزهر صاحب الفتوى للتحقيق, وقال الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر إن الجامعة سوف تستدعي الدكتور صبري عبدالرؤوف للتحقيق فيما نسب إليه، ولكي تعرف منه على أي دليل استند في فتواه.
صاحب الفتوى يتبرأ منها
من جهته، أعلن صاحب الفتوى تبرؤه منها، وأكد أنه لم يدل بها، وأن من نشرها اقتطعها من سياقها. وقال إنه كان يرد على سؤال أحد الصحافيين حول فتوى أطلقها عالم دين عربي تبيح ذلك، وقال إنه محرم شرعاً، ولكنه فوجئ بالفتوى تنتشر على مواقع التواصل، نقلاً عن الصحيفة ومنسوبة له.
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التعليقات
ذكرني بفتاوي ابن باز.
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غضب الله على وجه هذا الشيخ وجوه عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم***
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عدوى تونسيه انتشرت كما انتشر ربيعهم العربي وعم بلاد المسلمين!!
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الازهر الايقبل فتوى مصالح وفتن لاترضي الله
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بعد الكم من الفتاوي الشاذة مثل إرضاع الكبير ونكاح الوداع وغيرها // وبعد سيطرة أفكار الإخوان والتطرف// حان الوقت بجدية الى إعادة هيكلة الأزهر او تحويله الى جامعة علوم//
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صبري أفندي انكر بقي البينة على من ادعى فابحثوا عن المتهم الحقيقي الذي يريد تشويه الأزهر وعلمائه الحقيقين.. يازمان العجايب وش بقي ماظهر
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على الحكومة المصرية التفكير بجدية في الوضع المأساوي الذي وصل اليه الأزهر//
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انالله وانااليه راجعون اسألكم بالله هل هذه السفاهات وغيرها التي تخرج ممن يدعون علماءفي الازهرترضي الله ثم رسوله ثم المسلمين وهل يقبل هو ان يجامع زوجته الميته وان رضي ****خيرمنه والدين والازهر برأة
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سبحان الله ..دايمآ فتاوي المتشددين أصحاب اللحى تتعلق بالجنس والحور والسبايا ..ماأدري هل عندهم جوع جنسي وشبق بالنساء؟؟
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لافتوى من خارج وطن الحرمين الله يحفظ سماحة مفتى عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ ورجال الدين والشعب السعودي بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان وسموولي العهدالاميرمحمدبن سلمان
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خاف الله ياباشة واحمدالله علانعمة الاسلام والميت لة احترامة بعدالموت خافوالله في فقراءمصروافريقا لايكون همكم الجنس بعدالموت الميت لة احترامة ويبي الدعوة الطيبة من الغالين لة ولا يقبل الااهانة بعد موتة
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الم تعلم أن للميت حرمه تفوق حرمة الحي//
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(((((( عالم ضربهم السكر والوهن ......... ويفتون في جماع الاموات ...... صحيح الشعور بالنقص مشكلة )))))
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****. الفكر الاخوانجي بلا عظيم علي المجتمعات العربية.
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(((((( طالما الشهوانية زائدة والادمية _ميته ............... حطوا زوجاتكم في الفريزر ابوكم لابو فتاويكم ))))))
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هذا المريض اذا زوجتك تعبانه لاي سبب لايمكن ان تقريها فكيف ميته اتق الله ولاتشوه الاسلام حتى الحيوانات تشم الاونثا فاذا لمتكون في حاله اسنعداد لاتقربها
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هههههههههه عيونه لوح ☝
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حتى الحيوانات مافكرت في ذا الموضوع //
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يدافع البلا. هذ ***رخصة وستمارة.
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اعتقد انه لا يمكن تحريم هذا الا اجتهادا فقط .. وهي غير مألوفه صحيح .. كمن يتحدث الآن عن حقوق وواجبات المملوكة او احكام الاسير ..
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كل يغني على ليلاه
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