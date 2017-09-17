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وجده بالقرب من أغنامه .. فيديو : مزارع يقتل ثعبان ضخم ويشق بطنه بمشرط .. شاهد ماذا وجد! .. مفاجأة!
صحيفة المرصد : تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة فتح بطن ثعبان أسود كبير عثر عليه مواطن عند أغنامه و تفاجئ بما وجده داخله.
تفصيلا عثر مزارع ببلدة النخيل التابعة لمحافظة الحناكية على ثعبان ضخم كان بمقربة من أغنامه فتوجه المزارع لشق بطن الثعبان المنتفخ باستخدام آلة حادة ليجده قد ابتلع ضبًا كاملًا داخلها.
و علق متداولوا الفيديو عن اندهاشهم من ابتلاع الثعبان للضب كاملا و إنه رغم شق بطن الثعبان إلا أنه مازال يحرك ذيله .
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التعليقات
( عدد التعليقات 8,867 )10 - المنتصر بالله
لهجتهم غريبه ليس من أهل نجد ولا جفن ضب ولا من أهالى القصيم شكلهم من الأردن......?
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9 - ادم2017-09-17 19:39:13
مع تعليق رقم ( ٦ ) وش لك تذبحة ،،، ما ضرّ غنمك ،،، خله في حاله ،،، الله يتجاوز عنك وعنا جميعاً
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( عدد التعليقات 1 )8 - ابويوسف
عسى ماجادت وجبه شك شاك طلعت بمره
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7 - المعلم2017-09-17 19:26:37
عمليه جراحيه سريعه ههههههههههههههههههههههههه
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6 - ضايع2017-09-17 19:19:32
وش هذي البطوله قتل ثعبان بلا سبب اكل واكله هذا يكفه سته اشهر ليش ذبحه
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5 - مسمار2017-09-17 19:12:32
هههههههه ع بالي ابتلع خروف 😃😃
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4 -2017-09-17 19:08:37
هاذا ثعبان من فصيله الخكاريه مقارنه بثعابين العالم
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3 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-17 19:05:45
ملّوووووووحة 🎶
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2 -2017-09-17 19:05:27
راح تجيك الهيئه الفطريه وتستنكر ماقام به هاذا المواطن يمكن حتى يغرموه
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1 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-17 19:04:10
على بآلي لقوا فلوس 😂 أو لؤلؤة 😂
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