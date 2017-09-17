وجده بالقرب من أغنامه .. فيديو : مزارع يقتل ثعبان ضخم ويشق بطنه بمشرط .. شاهد ماذا وجد! .. مفاجأة!

حجم الخط A A A المرصد 10 6٬832 3 ساعات

صحيفة المرصد : تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة فتح بطن ثعبان أسود كبير عثر عليه مواطن عند أغنامه و تفاجئ بما وجده داخله.

تفصيلا عثر مزارع ببلدة النخيل التابعة لمحافظة الحناكية على ثعبان ضخم كان بمقربة من أغنامه فتوجه المزارع لشق بطن الثعبان المنتفخ باستخدام آلة حادة ليجده قد ابتلع ضبًا كاملًا داخلها.

و علق متداولوا الفيديو عن اندهاشهم من ابتلاع الثعبان للضب كاملا و إنه رغم شق بطن الثعبان إلا أنه مازال يحرك ذيله .

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا