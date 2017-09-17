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رسوم المرافقين “تفضح” أجانب رواتبهم قليلة وأرصدتهم “ضخمة”

رسوم المرافقين “تفضح” أجانب رواتبهم قليلة وأرصدتهم “ضخمة”
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المرصد 92 5٬545 3 ساعات

صحيفة المرصد : أكدت مصادر أن عدد من المقيمين العاملين في القطاع ممن فضّلوا دفع رسوم المرافقين لعدد غير قليل من المرافقين والتابعين (أبناء من زوجتين وأب وأم وإخوة)، باتوا تحت مجهر المساءلة، خصوصا عندما يتم اكتشاف أن المقيم مسجل في التأمينات الاجتماعية براتب قليل، في إطار التحايل على الأنظمة، بينما لديه أرصدة بنكية متضخِّمة.

ووفقا لموقع “عين اليوم” ذكرت المصادر أن الجهات المعنية ستحيل الوافدين “الأثرياء” المشكوك في تضخُّم مواردهم المالية رغم رواتبهم القليلة للتحقيق؛ للتقصي عن مصادر دخلهم بصيغة “من أين لك هذا؟”، حيث من المنتظر الكشف عن عدد من روّاد التستر التجاري بمعرفة عدد من المواطنين المستفيدين من التغطية عليهم.

ونوّهت المصادر أن هناك مقيمين من عدد من الجنسيات لم يستسلموا بإرسال أسرهم إلى بلدانهم بتأشيرات خروج نهائي، ودفع عدد غير قليل منهم مبالغ كبيرة للاستحقاق المالي لرسوم المرافقين. وتأتي على صدارة تلك الجنسيات: الهندية، الباكستانية، الأفغانية، البنجلاديشية، اللبنانية، الفلسطينية، واليمنية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

92 - يعني الحين
2017-09-17 21:56:38
اكتشفتوا 🤥 يعني فعلا. هناك خطأ لان حساباتهم لم تتغير وكيف وليش ماعملتوا هالشي منذ مبطي🤔
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91 - سوط الحق
2017-09-17 21:56:24
إلى 88 عاشق الحمام ***
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90 - سوط الحق
2017-09-17 21:54:16
اضم صوتي لتعليق 71 بتفتيش عزب وشقق الأجانب وبيوتهم لتجميع مبالغ التسترالتجاري لأنهم لايضعونها الآن في البنوك كي لاينفضح أمرهم
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89 - سيراييفو
2017-09-17 21:49:15
وأبدوا بأول واحد ابو مصلفح ويمني عاشق صعطه ويمني مكرووووه تكفون يارياجيل جيبوهم
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88 - يمني عاشق الدمام 😂😂
2017-09-17 21:48:26
اعملوا اكدحوا مثل البشر تطيب حياتكم مش تراقبوا رزق المساكين العاملين ليل ونهار!!!!!
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87 - سيراييفو
2017-09-17 21:47:40
سرررقاااات البلد يتعرض لسرقااااات من الأجانب اسألوا وفتشوا من وين لامه هالمبالغ اللي في رصيده اعملوا من الان تكفون اوقفوا الأموال المسروقة وخلوا البلد جاااااف لعوالنا اتكفوووون اجلدوهم جلللللد
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86 - يمني عاشق الدمام 😂😂
2017-09-17 21:44:10
صباح الخير أين المشكلة طيب فالبلد كلها خير ووين يرحل اللي معه عائلات ٤٠ و٥٠ سنة هااانا!!
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85 - محب وطنه
2017-09-17 21:41:00
وقد يحولها له كفيله او اي متستر خاين للوطن التستر يعتبر خيانه للوطن
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84 - واقع مؤلم
2017-09-17 21:40:09
يعني الجهات المعنيه بالاجانب ماتدري ان الاجانب هم اصحاب التجاره والبيع والشراء ؟عموماً إذا كانو يدرون فتلك مصيبه .. وإن كانوا لايدرون فالمصيبه أعظم ؟ وأن المواطن مجرد مطيـــ....يرمى له بشوية فتات ..
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83 - خالد
2017-09-17 21:37:44
يا اخوان صباح الخير توهم يدرون الكلام هذا له اكثر من 30 سنة محطات بنزين وجميع ملحقاتها يستاجرونها ويقسمونها بينهم ويترزقون ويسجلونها بسم ***يعطونه كل شهر ما تيسر وايشرك توني مسجل محطة بنزين بسم سعو
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82 -
2017-09-17 21:33:27
جاري أردني .. ويملك سيارتين ... والثاني باكستاني وعنده 3 سيارات والله مانلاقي مواقف هذا غير الشقق اللي نقعد ندور بالشهور حتى نلاقي شقه معفنه من عقب أجنبي كان مبلط فيها لأكثر من 20 سنه لا وبذيك القيمه
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81 - 777
2017-09-17 21:33:26
الرسوم التي يدفعها الاجانب في الامارات أضعاف أضعاف الرسوم التي يدفعونها هنا ، حتى الكهرباء والماء رسوم المواطن تختلف عن رسوم الاجنبي !! وللحد من التستر يجب أن لا تتجاوز مدة المقيم أربع سنوات ويرحل
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80 - عبادي الهلالي
2017-09-17 21:30:58
ت 74 عليك وعلى امثالك من يستحق ذلك
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79 - هذا الكلام المعقول
2017-09-17 21:27:26
حتى تفهم وزارة العمل والمتسترين ليش المواطن يصيح ويقول الوافدين نهبوا البلد ) نعم نهبوها صاحب البقالة سعودي عنده 10 بقالات باسمه فقط ، والعمال مسجلهم في التأمينات ، والمصيبه العمال يتاجرون ويكسبون ذهب
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78 - محب وطنه
2017-09-17 21:25:06
هناك مجموعات من الوافدين تحول الى بنوك خارجيةفي كل يوم مبالغ كبيره تتوزعها بينها تلك المجموعات حتى لا يشك في امرها وهي لشخص واحد تحول لشخص منهم وهكذا يوميا
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77 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-17 21:15:28
هذه نتائج ضعف النظام وتطبيقه الهزيل
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76 - ابو فيصل الحبوب
2017-09-17 21:12:38
الهندي يسكن بعزبه طول السنه ب500ريال ويغسل سيارات ويعمل شاي في الشركة وينظف بيوت ويتعشى بروتا بريالين..لكل مجتهد نصيب
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75 - 963
2017-09-17 21:02:52
راتب العامل لا يتعدى 1500 ريال في الشهر ورصيده بالملايين لابد من تكوين لجان لمسائلتهم من اين لكم هذا
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74 -
2017-09-17 21:01:34
عبادي الهلالي شفيك لسانك ****
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73 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-17 21:00:08
سؤال للعقلاء هل فيه سيوله في البلد لكي تضع الرسووووووم
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72 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-17 20:57:08
الرسوم هذي لاتطااااق
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71 - لاحول ولاقوة الابالله .... يتبع
2017-09-17 20:56:45
لابد من تفتيش سكن كل مقيم يشك في امره فاكيد ان هناك مئات الملايين من الريالات ومن الذهب
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70 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-17 20:56:21
ي اخي كل دولة حتى الدول الفقيره فيها اجانب يعملون تروحون تاخذون رسوم من العماله فقيرها وغنيها حجه لكم ي اخي اللي عنده فلوس زايده سفروه ولا تحطون رسوم ما احد يتحملها
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69 - لاحول ولاقوة الابالله .... يتبع
2017-09-17 20:52:33
فنرجو منك ان تعيد تلك الاموال الى خزينة الدولة لانها تعتبر سرقة وتعتبر تحايل على القانون حفظكم الله للوطن درع منيع من شر اعدائنا
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68 - لاحول ولاقوة الابالله .... يتبع
2017-09-17 20:50:47
للاسف اصبحنا طعم للي يسوى والي مايسوى اللهم له الحمد ياوطني الحبيب وياملك الحزم حفظك الله لقد جعلونا هؤلاء الاجانب اضحوكة لهم بسبب بعض الخونه من المتسترين عليهم حولو اموال الوطن الى بلدانهم بالمليارات
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67 - مقيم بالسعودية
2017-09-17 20:48:56
اتجنيد الإجباري هو الحل الوحيد والله نصيحة بنشوف سعودين في القطاعات الحكومية والجيش بتحس تتكلم مع راجل خشونه وحمش ودمهم حار وبيتكلوا زي الرجاله وانت خاليك قراف الناس بكلمك الزفر
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66 - 321
2017-09-17 20:47:02
لا ولا تنسون تحويلاتهم الى بلدانهم كم مليار
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65 - مقلب الحصى
2017-09-17 20:35:09
سرعوا من تطبيق نظام حماية الاجور لتقضون على التستر لان هذا النظام تاخر تطبيقه كثيرا خاصة للفئة اقل من 100 عامل فقط طبقوه وانا اضمن لكم ضربة قاضية على التستر والتلاعب وهجرة الاموال السعوديه
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64 - Smile
2017-09-17 20:34:06
مدام تحايلو على الانظمه وتستر تجاري أتمنى رفع الرسوم الشهريه الى حد اعلى وتكون 10000 الوافدين يخالفون ويكسرون الانظمه والقوانين هل يستطيعون فعلا ذلك في أوروبا و امريكا طبعا لا أتمنى التشديد عليهم
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63 - يمامه
2017-09-17 20:24:58
الله يقوي حكومتنا والله افضل قرار الرسوم على المرافقين والله اتمنا تزود الى ٥٠٠بالشهر هم عايشين مدارس ببلاش وعلاج ببلاش
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62 - الوطن غالي
2017-09-17 20:23:00
غريبة ضهورالمجاري وسط مدينة الرياض في بعض شوارع حي العود من ستة شهور من ينقذ سكان حي اهل العود في الرياض ووالغريبة وزارة الصحة ساكتة والمصيبة الخطرعلاسكان اهل الرياض بسبب عدم علاج المشكلة الشكوللة
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61 - وجة نظر
2017-09-17 20:20:55
وماخفي كان اعظم
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60 - محمد الدوسري
2017-09-17 20:19:32
حسبنا الله ونعم الوكيل ،، يسرقون البلد والمواطن ينتظر راتبه الشهري على مضض !!
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59 - عبادي الهلالي
2017-09-17 20:16:35
ت 47 وله هذه تقولها في بلدك هناك ياوله افهمت ام افهمك واردك تاكل فول وطعميه وبيض في شوراع بلدك وعلى الارصفه واعلم ان النقاش مع حاويات الزباله مثلك لاتجدى فا افضل الدعس عليك وعلى امثالك
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58 - ابو علي
2017-09-17 20:16:09
العتب علي وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة ،،،وكذلك وزارة العمل ،، المفروض بدل كل الخزعبلات ،، عليهم انشاء شركات سعودية بمساعدة الدولة في كافة المجالات التي يسيطر عليها الاجانب شركات متوسطة ،،،،
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57 - عبادي الهلالي
2017-09-17 20:12:50
قديما قالوا اللي ما له خير في اهله ماله خير في غيرهم . فاذا اردت النقاش افحمت يا تعليق 47 واعلم ان تقيتك لاتنفعك فاخرج صاغرا ودعك من التملق والتقيه
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56 - ابو علي
2017-09-17 20:12:44
انها الأنظمة البالية عديمة الجدوي ياسيدي ،، هناك باكستاني اعرفه لديه أربع مصانع لخزانات المياه في جدة وله معرض او محل للبيع في شارع السبعين ويعترف انه عندما جاء من باكستان كان لابملك سوي دراجة ،،،،
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55 -
2017-09-17 20:12:29
أليس كذلك
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54 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-17 20:11:19
تعليق 22 عاجبك أوكيه مو عاجبك روح لبلدك ويدوك بالقزمه .
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53 - عبادي الهلالي
2017-09-17 20:10:27
تابع رد ت 45 وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يحكمها العرب .لا المجوس فلا تزايد علينا فقد تركها اهل للمجوس وهربوا وسعوا في خراب كثير من البلدان
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52 - الثقفي
2017-09-17 20:10:06
البلد منهوبه من الوافدين وشبابنا يعاني من البطاله رحلووووووووووووهم واوقف الاستقدام وحددوا سنوات لإقامة الوافد لاتتجاوز 5 سنين ويروح خروج نهائي ليش الاستقدام مفتوح وتقولون نبي نعالج البطاله 😎
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51 - عبادي الهلالي
2017-09-17 20:08:30
ت 44 العمده من سمح لذنب المجوس يحكم بلده فحقت عليه الصفه .. فالصفه تتبع الموصوف .. ومن باع ارضه وارتضي ان يحكمها مجوسي وهرب منها وعاش محتالا في بلد اخر . استحق ان يطلق على بلده ارض المجوس .انتهى
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50 - الثقفي
2017-09-17 20:07:06
كل المحلات والورش والمطاعم والاسواق التجاريه يملكها وافدين متستر عليهم من مواطن مسكين ياخذ طفسه والوافد يهبش الملايين ولا حسيب ولا رقيب 😎
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49 - الثقفي
2017-09-17 20:05:24
الحكومه على بالها انهم يعيشون على رواتبهم هذول لو ماكانوا يكسبون ملايين ماكانوا تبرطوا كل هالسنين كان ذلفوا لبلدانهم من زمان
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48 - الثقفي
2017-09-17 20:04:09
ارفعوا عليهم الرسوم خلوها الفين ريال عن كل مرافق لانهم اثرياء لا يجيونكم يتمسكنون انهم ماعندهم ماحد غني وناهب خيرات وارزاق البلد الا هم وليش ماذكرتوا المصاروه والسواروه والتوانسه وغيرهم
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47 - مقيم بالسعودية
2017-09-17 20:03:01
وله خليك محترم معاي ومتقلش ادبك انا لاكلمتك طرحت وجهة نظري بأدب فرد علي بأدب الله يخليك صدقني انا اكتر واحد بزعل لما بشوف واحد سعودي عاطل ابن البلد فيها خير بس قول على بابك ياكريم ومتبص لرزق غيرك
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46 -
2017-09-17 20:02:32
كتبت قبل فتره عن مقيم هندي يملك شارع تجاري باكمله وهو شارع رئيسي في مدينه ولم يتحرك احد علما بانه يفاخر ان المراة التي يستغل اسمها يعطيها 500 ريال عن المحل
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45 - العمده
2017-09-17 20:02:11
رد الى عبادى الهلالى الله يهديك كيف تسمى وتصف اليمن ببلاد المجوسية هذا لايجوز منك الله يهدينا وإياك توجد احاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم تخص البمن واهله بالثناء عليهم
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44 - سابق
2017-09-17 20:02:07
هذه ليست مفاجأة لو هناك إرادة صادقة للقضاء على التستر لتم ربط راتب العامل بحسابه البنكي لكن الضغوط ألغت هذه الخطوة لانها ستكشف المستور وخضعت وزارة العمل لضغوط ارباب التستر
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43 - ع الشمري
2017-09-17 20:01:17
ممكن يرسل اولاده ويبقى دخله متضخم ... معيار الكشف عن ثروة العامل فاشله
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42 - دكتور العرب
2017-09-17 20:01:09
المفروض يمنع بيع الفيز واي واحد يجي عامل زيه زي غيرة وش اللي عامل يشتري فيزته ويجي يلعب علي الناس ويحتكر المهنه
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41 - محمد العمري
2017-09-17 19:59:28
توجه اليمنيون الى السيطره الكامله على البقالات والمحطات شي يثير الريبه من اين كل هذا علما بانني لاابرئ بعض المجنسين من قبايلهم من دعمهم للسيطره على اقتصاد البلد تحققوا
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40 - يا ساتر
2017-09-17 19:57:57
اتمنى ان يطبقوا سياسة (من أين لك هذا) ..***
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39 -
2017-09-17 19:57:29
التجنبي مخطي مره ولكن المتسر السعودي مخطي الف مره يجب الضرب بيد من فولاذ على كل متستر يضر بأقتصاد البلد من اجل ريالات معدودات
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38 - عبادي الهلالي
2017-09-17 19:57:08
ت 22 تقول***
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37 - مكه
2017-09-17 19:56:27
شكرا أنكم صحيتوا 70% من المحلات و المطاعم ملك الأجانب بس هذا إلى حاصل وراح يدفعون وراح يقدروا يطلعوا إلى دفعوا 😥
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36 -
2017-09-17 19:54:54
الجميع يعرف ان البلديه هي من تسمح بزيادة الاسعار رسميا كما حدث قبل ايام في العيد لكن هذه البلديه ترفض التدخل لكي ينزل السعر وخاصة في المطاعم بدعوى ان هذا شغل وزارة التجاره وعجبي !!!!
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35 - عبادي الهلالي
2017-09-17 19:54:30
ارحلوا .. قبل ان ترحلوا فلا مكان للنهب والسلب والتستر في هذا البلد .. وقد كشفت مخطاطاتكم
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34 - يامقيم بالسعوديه
2017-09-17 19:52:49
اتوقع ان ** جالس يعنف انت عارف وجالس تهايك مصيرك اليمن ولاو طال الزمن
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33 - بدر
2017-09-17 19:52:02
وماخفي كان اعظم تبغوا تلقطوهم روحوا للخدمات الذهبيه والمميزه في البنوك واتتم ترون العجب العجاب اجانب عمال وارصدتهم ملايين وشلووون ومنيين والمشكله اللي ميكانيكي واللي مقاول لا يقرا ولا يكتب والاي مندوب
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32 - محمد العمري
2017-09-17 19:51:21
صح النوم
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31 - عبادي الهلالي
2017-09-17 19:51:14
اليمني رغم ايقاف التحويلات في معظم البنوك السعوديه الى اليمن الا ان الاسلوب الذي يتبعه اليماني للتحويل الى بلده المجوسيه فهو من ارخص واقذر الاساليب في اخراج المال من البلد .. تحايل على النظام .
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( عدد التعليقات 1,164 )
30 - رعد الشمال
2017-09-17 19:49:29
وماخفي كان أعظم والله مو حسد لكن الوافد أكل الأخضر واليابس وهذا الأموال هي لأجيالنا القادمة يجب أن لايستنزفها الوافد تحت أي مسمى
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29 - عبادي الهلالي
2017-09-17 19:48:11
زعلتوا على وصفي لليمنين فقد وصفتهم حقا ولم ازد او انقص في وصفهم !!! شعب*** باعوا بلدهم على المجوس وهاهم الان يسعون في خراب وتدمير الاقتصاد
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28 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-09-17 19:47:32
سيجدون بعد تقريركم هذا من يخدمهم من ضعاف النفوس وتحويل حسابتهم المتضخمه باسمه ويادار مادخلك شر وسترون
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27 -
2017-09-17 19:47:26
21 الظاهر انك ماتعرف اليمني
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26 - ثمانيه 8x8
2017-09-17 19:47:25
أبناء البلد يعملون وأنتم واشكالكم تضايقوهم فأخرجو بكرامتكم فارقونا قرفتونا مليتو البلد واللي مثلكم لانريدهم يلا أطلعو
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25 - خنبوقه مفت
2017-09-17 19:46:31
اكرش ***شغالين خنبقه في خنبقه
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24 -
2017-09-17 19:44:30
الاجانب فيهم الزين وفيهم النذل والاغلب نذل مايبين فيهم المعروف
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23 - عبادي الهلالي
2017-09-17 19:43:56
الجنسيه المصريه غائبه عن الموضوع !!!! ترى هل هي مستثناه من هذا الشي ؟؟؟؟؟ اما اليمني فقد شبع **
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22 - مقيم بالسعودية
2017-09-17 19:41:11
انا عارف تعليقات دي مش من قلبكم والشعب السعودي مستحيل يضيق من اي حد الشعب السعودي واعييين ومثقفين ومتحظرين والموضوع حق من حقوق اي دولة من دول العالم اتاخد اي اجراء لكن أدب الحوار***
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21 - نيدو
2017-09-17 19:39:51
اليمنين لماذا لايذهبون يدافعون عن وطنهم واعراضهم من خدام المجوس . أبناء ليست ارواحهم أرخص منهم المشكله نمد لهم يد العون وهم يغشونك يخدعونك يسرقونك وقد يذبحونك .
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20 - ❎❎❎
2017-09-17 19:39:50
قلت لكم من قبل ان أكثرهم يأتون فقراء وبعدها يصبحون تجار أغنياء ونصفهم هنا مايتبرع لبلده وشعبه المنكوب
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19 - عبادي الهلالي
2017-09-17 19:38:18
بدري !!!!!!! انتبهتوا الحين بعد اكلت وشبعت الاجانب من البلد .. وزادوا البطاله والجرائم والفقر والمخدرات وساعدت في انتشار الرشوه والفساد !!!! خليكم نائمين احسن
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18 - نيدو
2017-09-17 19:37:33
البلد ولله ملعوب فيه وللأسف الرقابه غائبه ونزاهه غائبه والمحاسبه غائبه ... والضحيه المواطن وأبناءه العاطلين
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17 - محمد
2017-09-17 19:37:21
اكسبوهم واكسبوا فلوسهم، .. او اضطروهم لنقل اموالهم
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16 - عيصو
2017-09-17 19:31:43
ما اكلنا ولعب في البلد الاهالجنسيات خطوة موفقه من القيادة فرض رسوم عليهم
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15 - الاجانب اشغلونا
2017-09-17 19:29:00
اشغلونا الاجانب ***
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14 - الاجانب اشغلونا
2017-09-17 19:28:59
اشغلونا الاجانب**** قصوهم قص
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13 -
2017-09-17 19:27:41
والاجارات مايدفع ويشيب راسك ***
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12 - سعد22
2017-09-17 19:27:22
المشكله ونظاميا ورقه الاسم والمهنه واسم الكفيل والمرتب ولكن نشاهد غير ذلك ومن اين لك هذا والواجب تفعيل هذه وكيف تاتي وتوقع اوراق نوع المهنه والمرتب ونلاقي العكس لا المهنه ولا الراتب بل نشاهد سيارات وو
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11 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-17 19:25:03
هذا النظام كله خير وبركة .. فمثلًا. عندنا في المدرسة كنت في لجنة توزيع الكتب وتبين لنا عدد النسخ الزائدة في كل مرحلة وهذا بسبب خروج الأجانب . في كل عام يحصل عجز إلا هذا العام والله فيه نسخ زائدة...
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10 -
2017-09-17 19:22:25
اذا وصلت لحد المضايقه اتمنى من الاخوان المقيمين يخرجو بكرامتهم خاصه من الشعب اليمني الغيور العوده الى الوطن اليمني لا يرضى الا بلكرامه
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9 - شوق
2017-09-17 19:20:39
هلا هلا ....وياما حنشوف بلاوي ..لكن بصراحه جهد يشكر عليه , وفقكم الله ورعاكم
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8 -
2017-09-17 19:19:26
مضايقين الناس حتى في ارزاقهم طيب ويش ذنب المقيم اذا كان هم ابناء البلد متبطحين على الفرش الرازق في السما والحاسد على الارض
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7 - النشمي
2017-09-17 19:17:24
السوبر ماركات المخابز محطات الوقود المطاعم مراكز التخفيظات وغيرها الكثير كلها تستر تجاري المالك اجنبي والمتستر سعودي وما ينال الا الفتات
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6 - مراحب
2017-09-17 19:16:59
ذبحونا الاجانب
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5 - مطبق مالح
2017-09-17 19:16:47
ياحبيبي قلنا لكم من أول لو ماهم مستفيدين ويدخلون فلوس بالهبل لما رأيناهم من 40 و50 سنه وهم مبلطين في البلد هم وعوايلهم وبزرانهم وقرايبهم وجماعتهم ... هم من قضم خيرات البلد ولو مادخولهم عاليه مابقو
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4 - ملفات المواطن
2017-09-17 19:16:44
اليوم انا في مدرسه اهليه والله ان احد الاجانب طلع امهات خمسمائه وعطاها المحاسب حق المدرسه وقال سنه كامله ادرس ولدي انا مااحسده لكن الاجنبي شبعان هنا
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3 - ابو شدا
2017-09-17 19:16:23
شدوا حيلكم وأهم شيء المواطن
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2 - سوط الحق
2017-09-17 19:16:02
50 سنة والحالة كذا بح صوتي وانا أنادي بوضع آليات قوية لكشف حالات التستر التجاري وهذه القضية تعتبر جريمة غسيل أموال ويعاقب عليها القانون
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1 - مقيم بالسعودية
2017-09-17 19:15:45
من اين لك هذا هههههه هههههههههه زمان ماسمعتش الكلامه دي يعم البلد دي والله فيها خير والحمد لله انا زائر حالياً والله اجمل بلد عربي في الدنيا واهلها ناس طيبين ☆
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