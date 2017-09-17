بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

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صحيفة المرصد : احتفل المطرب المصري الشعبي أحمد عدوية بذكرى يوم ميلاد زوجته نوسه، بحضور نجلهما المطرب محمد عدوية، وسط عدد من أفراد الأسرة في منزله الكائن بحي المعاديفي العاصمة المصرية القاهرة.

وحرص عدوية الأب على تقديم أغنية “حبيبي ياعسل” التي استبدلها بـ “نوسة ياعسل” وسط آجواء مليئة بالبهجة والسعادة ، وفقاً لمجلة لها.

وينتظر عدوية خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق ألبومه “الأستاذ” بينما ينتظر عدوية الابن اطلاق ألبومه “سكوت خلاص” .

وأطل عدوية بوزن زائد جداً ما أثار تعليقات المستخدمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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