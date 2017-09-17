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الرئيسية / بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟
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المرصد 8 2٬785 2 ساعتين

صحيفة المرصد : احتفل المطرب المصري الشعبي أحمد عدوية بذكرى يوم ميلاد زوجته نوسه، بحضور نجلهما المطرب محمد عدوية، وسط عدد من أفراد الأسرة في منزله الكائن بحي المعاديفي العاصمة المصرية القاهرة.

وحرص عدوية الأب على تقديم أغنية “حبيبي ياعسل” التي استبدلها بـ “نوسة ياعسل” وسط آجواء مليئة بالبهجة والسعادة ، وفقاً لمجلة لها.

وينتظر عدوية خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق ألبومه “الأستاذ” بينما ينتظر عدوية الابن اطلاق ألبومه “سكوت خلاص” .

وأطل عدوية بوزن زائد جداً ما أثار تعليقات المستخدمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 1,164 )
8 - رعد الشمال
2017-09-17 21:42:37
كل يعرض بضاعته
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7 -
2017-09-17 21:33:23
أستغفر الله العظيم..طاح المقربي على المنتفخ.. كله محصل بعضه
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6 - خالد
2017-09-17 21:23:50
يا ريحة الفسيخ طالعة من المطبخ
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5 -
2017-09-17 21:05:26
مصر.. تحقيق قضائي حول دور حمد بن جاسم في تخابر مرسي
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4 - محمدين
2017-09-17 20:55:02
الله لايفسد لنا ذريه بالرغم من اننا نسمع كل يوم من ان فلان مات وفلانه ماتت ولازلنا نعصي الله بالتبرج الله يهدي الناس وبس
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3 - ماكوو
2017-09-17 20:50:33
كرشك لقدام وامجادك ورى
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2 - بسكات
2017-09-17 20:35:23
مدري انتهت قظيته مع القطري ، ولا اخفاها قوة الريال
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1 - مقلب الحصى
2017-09-17 20:29:33
والله وما قالت
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آخر تعليق
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