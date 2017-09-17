هكذا علق والد الطالب الذي هاجم قينان الغامدي في أول يوم دراسة.. ومتحدث التعليم: يرد

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صحيفة المرصد: قال فرحان المصلوخي والد الطالب “طارق” الذي رفع لافته في أول يوم دراسة تضمنت عبارات ثناء وشكر للمعلمين والمعلمات رداً على تصريحات الكاتب قينان الغامدي عن المعلمين والمعلمات معلقاً على الواقعة “أن اللوحة التي كتبها ابنه رداً على حديث قينان الغامدي هي اجتهاد منه ومن ابنه، مبرئاً المدرسة والمعلمين من أي تدخل في ذلك”.

وتابع: أن ابنه يدرس في الصف السادس الابتدائي، ويحمل كل المحبة والتقدير لمعلميه، وأراد أن يعبر عن مشاعره تجاه معلميه بتلك الطريقة.لافتاً إلى أنه تلقى اتصالاً من إدارة المدرسة تبلغه بأن تصرف ابنه كان خاطئاً. وفقا لـ “عكاظ”.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “ما قام به هذا الطالب سواء كان باجتهاد شخصي أو بإيعاز من أحد خطأ”.

وشدد متحدث التعليم على أن وزارة التعليم ترفض إقحام بيئة المدرسة والطلاب في مثل هذه المواقف.

يشار إلى أن اللافتة التى حملها الطالب طارق بن فرحان العنزي، والتي هاجم خلالها الكاتب قينان الغامدي أثارت حالة من الجدل في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.