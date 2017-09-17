هكذا علق والد الطالب الذي هاجم قينان الغامدي في أول يوم دراسة.. ومتحدث التعليم: يرد
صحيفة المرصد: قال فرحان المصلوخي والد الطالب “طارق” الذي رفع لافته في أول يوم دراسة تضمنت عبارات ثناء وشكر للمعلمين والمعلمات رداً على تصريحات الكاتب قينان الغامدي عن المعلمين والمعلمات معلقاً على الواقعة “أن اللوحة التي كتبها ابنه رداً على حديث قينان الغامدي هي اجتهاد منه ومن ابنه، مبرئاً المدرسة والمعلمين من أي تدخل في ذلك”.
وتابع: أن ابنه يدرس في الصف السادس الابتدائي، ويحمل كل المحبة والتقدير لمعلميه، وأراد أن يعبر عن مشاعره تجاه معلميه بتلك الطريقة.لافتاً إلى أنه تلقى اتصالاً من إدارة المدرسة تبلغه بأن تصرف ابنه كان خاطئاً. وفقا لـ “عكاظ”.
ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “ما قام به هذا الطالب سواء كان باجتهاد شخصي أو بإيعاز من أحد خطأ”.
وشدد متحدث التعليم على أن وزارة التعليم ترفض إقحام بيئة المدرسة والطلاب في مثل هذه المواقف.
يشار إلى أن اللافتة التى حملها الطالب طارق بن فرحان العنزي، والتي هاجم خلالها الكاتب قينان الغامدي أثارت حالة من الجدل في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
التعليقات
والله ان الطالب اعقل من قينان واللي يرددكلام قينان لا عز للوطن الا بالتعليم ورجاله وطلابه اقدر كل من علمني وان قسى واقف له احتراما لان تعليمه وقسوته علي ساعدت في بناء مستقبلي واسأل الله يكتب لهم الجنة
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اللوحة ليس فيها مهاجمة لقينان بل اعتراف بحق المعلم وجهوده وشكر له وهذا أقل اعتبار للمعلم من ولي الأمر والطالب فلماذا المغالطات بأن فيها مهاجمة للكاتب؟؟؟!!!!.
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تعليق 35 كلامك صحيح 100%
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تعليق مخالف
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يا شباب تأكد لدي أن قلم الحقيقه من ***
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24 قلم حقيقه هوبهذايحذراستباقي من رفع شعارات ويرا ان رفع الشعارات تظاهروهويقصد حزب الاءخوان المحضورالمدمغ برفع الشعارات لكن كلام قلم الحقيقه ربمالاينطبق عالطفل برفعه لكن الحذرواجب ممنوع لاعديتعودها
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كما بيئة المدرسة لاتقبل هذا وتخطئة كذلك بيئة المجتمع لاتقبل بعض مايكتب .. والله أعلم
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لا والله يبا المعلمين يزبطو عياله الشكاءون البكاؤون والله صدق وزير التعليم
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تعلمنا من هذي الدنيا , أن المشاكل اللي تحصل بين الكبار لا يقحم فيها الاطفال و لعل هذا الاب الاحمق جاء يكحلها اعماها و لا ألومه فهو لديه أمكانية محدوده من التفكير (بصله)
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المعلم الناجح من يخاف الله في ما اؤتمن والله اعلم
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هاذي نتائج إعفاء مدير تبوك عندما سبب طلابها فوضى أمام المدرسه وتمزيق الكتب الان تجنون ثمرت اعفائكم اي طالب الان بأمكنه فعل اي شي وفتح المجال لكثير من المدارس وسوف تنشئ على هاذا الفعل في المستقبل
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وابوه ماعنده سالفة!
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استغفر الله العظيم الذي لاإله إلا الله هوا الحي القيوم وأتوب إليه. ستغفر الله العظيم الذي لاإله إلا الله هوا الحي القيوم وأتوب إليه. ستغفر الله العظيم الذي لاإله إلا الله هوا الحي القيوم وأتوب إليه.
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النابع من نفسية عقيمة تتوق الى إضعاف وتهميش قدرات الاخرين وسحق إمكاناتهم و دورهم // علم يا ت 42
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45 - قلم الحقيقه 2017-09-17 21:18:08 اذا قدم لك ياقينان الغامدي ***
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بيض الله وجهك يااستاذ قينان الغامدي في الشكاؤون البكاؤون لقد جن جنونهم 😂😂😂😂
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ليس لهم ظهر يستندون عليه الا ب لاحول ولا قوة الا بالله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا مهما حقروهم أو وضعوهم يابى الله الا ان يرفع العلم واهله (إنما يخشى الله من عباده العلماء)
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اضغط عليهم ومن المفترض وضع هيئه رقابيه مستقله لمتابعه دوام المعلمين حتى الغياب الاضطراري يتم ابلاغ هيئة الرقابه بتغيب المعلم اضطراري صباحا او غيابه لا يبقى عذر لي معلم او مدير بالغياب
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ما قام به الطالب خطاء وغلط ليس له مبرر ، قينان الغامدي مهما كان يعتبر مواطن وعمل لوحة بهذا الشكل غلط جسيم تتحمله المدرسة ووالدالطالب ) المعلم على العين والراس لكن هذا التصرف خطير جدا ولا نسمح به
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انها يا ساااده نصر من الله للمعلمين والمعلمات الأفاضل يسخر الله من شاء لتحقيق العدالة تدرون ليش لان المعلم والمعلمة مهما كانت أخطاؤهم لا تساوي تدنيس شرف المهنة والتقليل من شأن العلم واهله
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إقحام شعارات ويافتات بمثل هذه الطريقه لايرضاها ملك الحزم حفظه وولي عهده حفظه الله لأي كائن من يكون حرية الرأي مكفوله انتقدبالراي والرأي الاخربدون شعارات وردالمدرسه والتعليم ركبوك الخطاء ممنوع الشعارات
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اذا قدم لك ياقينان الغامدي هذا الأخونجي من قطيع الأخوان اعتذار علني وأمام جميع طلبة المدرسة ومدرسينهم ومديرهم ومسؤولين رفيعين المستوى في التعليم وقتها فكر بعد بقبول اعتذاره أم لا.والا عليك بمقاضاته.
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ترى وزارة التربية الثناء على المعلم من أحد الطلاب خطأ وما قاله قينان لم تعلق عليها كأنها تقره خابت وخسرت
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لا فض فوك !! فعلاً ( ما لكم كيف تحكمون ) ؟؟!!
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الاستاذ قينان الغامدي ... جلد المعلمين وافقدهم صوابهم .. النقد هو دينمو التطور لماذا تغضبون من النقد ايها المعلمون !!!
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24 - قلم الحقيقه 2017-09-17 20:51:32 طالما أنك لست كفؤ في مواجهة الطود العظيم قينان الغامدي.في قضايا الوطن تغيب وتظهر لدفاع عن أعدائه، وتناهض ضد الدين. سود الله وجهك.
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نقابة المعلمين بفرعيها // المعلمين والمعلمات// عندها لن نحتاج لطفل يدافع عن عشرات الألاف من المعلمين
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استغلال الطفوله لتحقيق مكاسب فكريه ... ابو الولد معاق فكريا
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طيب كتاب المطالعه .حاطين صورة ظابط.وحرف الظاد.وتحت الصوره تكملة الكلمه..وكانت ضفدع.بدايه موفقه ياوزارة التعليم.
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مت بحقدك ياقلم*** على كل من يريد هدم القيم والدين
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اكبرخطاءمن الطفل ووالده المصلوخي هومسؤل عن رفع الشعارات ورفع يافتات اكبرخطاءجسيم ارتكابي والردبالنقديكون بالراي فقط وليس رفع اليافتات والشعارات يجب التحقيق ومعرفة المحرض برفع الشعارات الشعارات ممنوعه
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هذا استغلال للطفولة في صراع فكري
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ت ٢٣ ... صحيح بأنك ****
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ليس كل المعلمين مهملين ولا عندهم اهتمام لا البعض و البعض يعني القليل منهم مهملين في عملهم اتريدون ان نوجهكم الى بعض المدارس لكي تتضح لديكم الحقيقه الى عنده واسطه ذا ابن عم المدير اونفس المدير ضعيف شخص
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تعليق4 قينان لايريد الشهرة يريد اهانة المعلم ليظهر جيل لايحترم المعلم ولايأخذ منه الخير والصلاح والدين
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ودي أمسك المصري الي صمم اللوحة وأرجه زين -- وعلمه ذا الي راز صورته رأس المشكلة
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نتمنى أن لايترك قينان الغامدي هذا الأخونجي الأخواني على حركته الأخونجية هذه الذي يدرب ولده عليها من صغره ويرفع عليه قضية يتهمه فيه برفع لافتة شبيهة بلافتات الأخونجية الأخوان الارهابيين في مظاهراتهم.
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الله اكبر عليكم الطالب اللي سواه خطأ!! لما مدح معلميه واللي سواه قينان واتهم جميع المعلمين بالخيانة!!! دنيا غريبة
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هياط حتى الاطفال ماسلموا منه
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استغفر الله وأتوب اليه حتى الأطفال لم يسلموا من استغلالهم في مهاترات الكبار دعائيآ !!! ياناس ترفعوا عن سفاسف الأمور بينكم وبين الكات قينان خصومه هناك قنوات شرعيه لا ان نستغل البرائه في اعمال غير لائقه
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لو الاب اشترى لابنه لوحة والوان -- وشاركه الافكار وساعده بعض الشئ -- والطفل صمم اللوحة بإيده -- كان اللوحة قفزت في السوشيل ميديا قفزة عالية --
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يكفينا هذا الرد .. هذه الصفعة لم يكن يتوقعها قينان .. مهما كان الحاقدون والحاسدون يسيئون للمعلم فإن مثل هذا الرد يسعدنا ..
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طالما أنك لست كفؤ في مواجهة الطود العظيم قينان الغامدي ساحق بني أخونج عن بكرة أبيهم لاتقم بمثل حركاتهم ومظاهراتهم وترسل ولدك وكأنك أحد قطيعهم الارهابي الذي كسر ظهره الشعب السعودي في حراكهم الفاشل.
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الحين هوطارق اللي كتب اللوحة.؟ اكيد دفعت ياعنزي 100 ريال على شان يكتبها وافد المدرسة ترفض اللوحة وتوافق على عرضها فيها والوزارة ترفضها والاب يؤكدرضاه ماذا تعلم الطفل من هذا التصرف.!ضاعت القدوة
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ياهو ابوه تعبان على اللوحه هههه
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اتوقع الخطا انه ماحط******** الله ع صوره عثيان الغامدي
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ولاكن مع الاسف جميع اللوحات الخاصة بالنشاطات تصمم من قبل المصارية في محلات التغليف والتجليد// والطالب عليه دفع التكاليف وإيصال اللوحة للفصل//
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اين الخطأ يا مبارك ياعصيمي؟؟ احد يوضح للرأي العام؟؟!
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ههههههههههه شر البلية مايضحك
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طالب واحد فقط بسيطة وين باقي المدرسة يكفي الكاتب قينان أن الطالب اشتهر بسبب قينان
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المعلم مثله مثل اي موظف في وزارات الدولة يفكر بالراتب آخر الشهر وفيه ناس ما يحللوا رواتبهم وياخذو التعليم لعبه تلقاه يدرس الطلاب وبرى المدرسة مواعيد بالقهاوي وكورة وخرابيط وحتى بالمدرسة يسوون كذا
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اهم شيء لسان حال أخته - أنا في الموضوع //
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ت4 أي شهرة!! أمحق شهرة. اشتهر بالحقد والتجني والعقد النفسية ونال دعاوي 700ألف معلم ومعلمة وصاروا في ذمته لأي ضرر يجيهم إلى يوم الدين
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الي يهاجمون الكاتب قينان الغامدي انما يهاجمونه بناء على انهم كارهينه ﻷسباب خارج الموضوع شخصنه يعني ولو اخذ الموضوع بعيدا عن الشخصنه وننظر في فحوى كلامه فقط لرأينل انه يحتمل ان يكون على صواب
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أين كنت أيها المتحدث الرسمي للوزارة عندما تطاول قينان وغيره على المعلمين مالكم كيف تحكمون أين غيرتك على وزارتك ومنسوبيها
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الي يطالع اللوحة بدون أن يقرأ الخبر // يعتقد اللوحة لتبجيل قنان ايام كان معلم//
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نعم هناك شريحة ليست مؤهلة للقيام بمهامها وهي اكثر شريحة معارضة ومعترضة على كل عملية تطويرية لانهم يعلمون بأنهم ليسوا أكفاء للتطوير لذلك اتمنى الحزم معهم وتحويلهم الى اعمال لا علاقة لها بالتعليم.
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فرحان المصلوخي الله يسترنا 😂😂
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من ولي امر الطالب ومن المدرسة ويجب محاسبتهم يجب عدم إقحام هذا الطفل بمثل تلك التفاهات.
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خيرا تعمل شرا تلقى .. لاتعمل خير لن تجد شرا
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ماأنصف المعلمين والمعلمات إلا طفل صغير الله يسعده ويصلحه ويجعله بار لوالديه
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مساكم الله بالخير .
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فينان غاندي أخذ اكبر من حجمه !!! وهو يريد هذه الشهرة والبلبلة وذالك بمهاجمته المعلمين والمعلمات بما هو غير صحيح وأسلوب هذا الكاتب دائما مستفز للجميع وهو يعلم انه بأسلوبه هذا يصبح مشهورا من لاشيئ
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يستاهل ماجاه
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يستاهل مفاجاه أجل فيه عاقل يسب المعلمين والمعلمات
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سبحان الله أراد قينان ان يكسب شهرة بالإساءة للمعلمين ولكن إرادة الله فوق الجميع يأتيك طفل ويمسح بكرامة هذا المطرود
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