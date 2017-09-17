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شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي
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المرصد 25 10٬052 4 ساعات

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو متداول ، كيف حيا ترامب زوجته ميلانيا، بعدما قدمته خلال حفل رسمي نظم يوم الـ15 من سبتمبر الجاري، للاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس القوات الجوية الأمريكية .

فبعدما عبرت ميلانيا عن فائق سرورها لتقديم زوجها رئيس الولايات المتحدة، قام هذا الأخير بمصافحتها كما يفعل مع الرجال، وهو ما لم يتعوده الأمريكيون من رؤسائهم الذين يشكرون زوجاتهم عادة أمام الكاميرا بالقبل والأحضان.

وأكثر من ذلك طلب ترامب من ميلانيا الانصراف والعودة إلى مكانها، وعندما لم تمتثل كرر الطلب ودفعها في اتجاه مقعدها، وكأنها ستشوش على حضوره أمام الكاميرا كما قال أحد المدونين.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-17 22:48:10
والله دفه ولا زفة💃💃💃 الوضع عادي
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24 - The mask
2017-09-17 22:24:17
أنا أتوقع بعد هالمواقف اللي يصطادها الإعلام على ترامب وزوجته ببتهور ميلانيا وتطلب الطلاق أو الخلع من ترامب وتتزوج بالعناد من رئيس كوريا الشمالية
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23 - احمد
2017-09-17 22:07:55
مهينه ومهينه جدا مالك حق ياترامب تدفعها بكل قوة وعنف حتى كادت تسقط ارضا لولا ان مسكها الحاضرون من السفوط لاعاد تعيدها ياترامب!!
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22 - بوفهد
2017-09-17 22:03:54
قلم الطقاقة تتحدث وبلهجة سعودية ركيكة ..!! على قولة الكويتيين يعطي بدليات
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21 - البلسم
2017-09-17 21:54:16
تعليق مخالف
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20 -
2017-09-17 21:52:04
الكوافيرة جالسه تتفلسف
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( عدد التعليقات 1 )
19 - قلم الحقيقه
2017-09-17 21:45:00
وهنا علينا أن نفرق بين نوعية الاحتفال والمكان والحضور والاحتفال المقام له. وهي من جانبها عليها أن تفهم هذه الجزئية تحديدآ لاأن تحاول الظهور من أجل الظهور بحد ذاته وتضع زوجها في موقف محرج لاداعي له.
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18 - عند العرب تصرف عادي -- ولاكن عند الأمم الكلاسيكية تعتبر إهانة
2017-09-17 21:41:52
لذلك لا تدفع الانثى من ظهرها -- ولاكن إصطحبها من يدها أو ضع يدك على كتفها وشاور بيدك الأخرى اين تذهب -- وصطحبها حتى ولو لي خطوة واحدة --
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17 - الهنووف
2017-09-17 21:41:32
ترامب مع الحريم 😆
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( عدد التعليقات 1 )
16 - قلم الحقيقه
2017-09-17 21:36:57
ربما لم نكن لنعذره لو كان موقفه معها في غير هذا المكان وهذا الاحتفال العسكري حينها سيصبح الأمر فيه نوع من قلة الذوق والاحترام من جانبه لزوجته سيدة البيت الأبيض.كأن يكونان في حفل خاص مدعوين له لاعسكري.
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( عدد التعليقات 1 )
15 - قلم الحقيقه
2017-09-17 21:31:48
تصرف معها بكل ذوق وأدب واحترام واستمع اليها حتى نهاية كلماتها واشادتها به ثم تقدم للمنصة وصافحها وقدم لها شكره وغادرت.ليس في الامر غرابة لمن يعرف شخصية هذا الرئيس الأمريكي الجادة والحازمة الغير هزلية.
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14 -
2017-09-17 21:29:58
تعليق مخالف
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13 - بحر1
2017-09-17 21:24:34
اقول هاذ الرجال ذيب امعط أمريكا الاصل رعات
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12 -
2017-09-17 21:08:20
تصرف عادي
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11 - راكاااان
2017-09-17 21:03:15
بالفعل طبيعي جدآ ولافي شيئ مما ذكر
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10 - محمدين
2017-09-17 20:52:16
طبيعي ولافيه شئ
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9 - زائر
2017-09-17 20:52:12
ما فيها شي بالعكس قمة الاحترام والحنيه ياحبكم للحكي
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8 - Visitor
2017-09-17 20:47:02
كان بعضهم زمان في مثل هذي المواقف يصير غوريللا و لقيت أمامها موز!!!
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7 - راعي القلاده
2017-09-17 20:45:38
يعملون من الحبه قبه وانا م.اشوف حتى حبه في المقطع عزها ورزها مترعرعه في خيره وبرستيج وهي كانت عارضة ازياء لوانا احط ترمب على راسي يكفي خلاها السيده الاولى موربعنا يكرف بها الين تبنشر ويتزوج عليهامسيار
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6 - Visitor
2017-09-17 20:43:23
أبو إيفانكا رجال ما عنده الدلع و التميلاح أمام الناس...
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5 - هو صدق
2017-09-17 20:42:45
معقولهههههههههههههههههههههههههههههههههههه لامهي معقولهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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4 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-17 20:41:30
لم اشاهد إلا 《لطافة وحنية》👌
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3 - عبادي الهلالي
2017-09-17 20:37:29
ماسوى شي ؟؟؟ شي طبيعي ؟ بعدين المفروض هي تقعد في المطبخ تحضر لترامب اكله مو تنطنط معه في كل مكان هههههه غثته الله يغثها ولا هذا نعتبره عنف اسري ويخرج المتحدث وينصح ترامب بعدم تكرار هذا العنف
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2 - القصيبي
2017-09-17 20:37:09
ماشوف فيها شي دفعه رقيقه وعاديه اقلقتونا على ابو ايفانكا
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1 - مراحب
2017-09-17 20:35:18
الوضع عادي
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