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ما موقف السعودية من استفتاء استقلال كردستان؟

ما موقف السعودية من استفتاء استقلال كردستان؟
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المرصد 36 4٬174 3 ساعات

صحيفة المرصد : عرضت السعودية لعب دور الوساطة لتهيئة الأجواء لإجراء حوار بين بغداد وأربيل لاحتواء أزمة فجرها عزم إقليم كردستان على تنظيم استفتاء على الاستقلال يوم الـ25 من سبتمبر / أيلول الجاري.

وأعربت العراق وإيران وتركيا عن معارضتها للخطوة الكردية فيما أعربت واشنطن ودول غربية عن قلقها من احتمال أن يفجر هذا الإجراء صراعات جديدة في المنطقة.

وفي هذه الأثناء، أوفدت المملكة وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، إلى إقليم كردستان حيث التقى برئيس كردستان مسعود بارزاني.

وأفادت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، عقب هذا اللقاء أن السعودية أبدت استعدادًا للتوسط وتهيئة الأجواء لإجراء حوار بين بغداد وأربيل.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن السبهان، عبّر عن “استعداد السعودية للتوسط وتهيئة أجواء المباحثات لمعالجة المشاكل بين الإقليم وبغداد”.

ومن جانبه، لفت بارزاني، إلى أن “الإقليم لم يغلق أبواب الحوار والتفاوض لحل المشاكل بين أربيل وبغداد”.

وأشاد رئيس الإقليم بـ”استمرار وتطوير علاقات الصداقة العريقة بين السعودية والإقليم”، مؤكدًا على العلاقات التاريخية بين الجانبين.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 - مهند البلغاري
2017-09-17 23:50:39
إيران لم تكبر و تتمدد الا على اكتافكم لأنها عدوة لدول الخليج . ومن حق الأكراد دولتهم المستقلة شعب يريد الحياة أما أنتم شعوب حاقدة غبية ولائها لمن يعادي دول الخليج..إيران هنا🚮🚮
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35 - مهند البلغاري
2017-09-17 23:47:30
34 هههههه صدام كان يلعب على وتر العروبة وأنه سينهي نظام الخميني فما كان من دول الخليج الا دعم صدام . ثانياً إيران نجحت بفعل حكومة بشار و شيعة العراق واليمن انتم سبب تمددها عداء السعودية ودول الخليج.
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34 - ابو العز الدمشقي
2017-09-17 23:33:43
33/أنا ما أخوفك لأن الذكي مثلك لايخاف شيأً؟؟ كان هناك أناس أذكياء دعموا صدام ضد إيران فهيج عش الدبابير ثم سلم العراق للامريكي الذي سلفها للإيراني واليوم يريد تهييج التركي والإيراني عبر الكردي ذكاء؟
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33 - مهند البلغاري
2017-09-17 23:11:52
هههههه تخوفنا بدولة شيعية يا أبو العز الدمشقي 😂😂 مافيه فرق بين العراقي الشيعي والعراقي السني *؟**
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( عدد التعليقات 28,802 )
32 - برق _ الحرم
2017-09-17 22:53:59
(((( اذا العراقيين لم يستردوا دولتهم من المحتل الايراني حلال على الاكراد كردستان ))))
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31 - تقسيم المقسم - شرق اوسط جديد
2017-09-17 22:52:13
راح يقسمون العراق للااشغال ايران وتركيا ،، والحبل على الجرار سوريا ليبيا اليمن ،،،، الخ
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30 - ابو العز الدمشقي
2017-09-17 22:48:16
الذكي الذي يؤيد دولة كردية بشمال العراق سيصحوا يوماً على دولة شيعية على حدوده بالبصرة ؟؟؟
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29 - عراقي تميمي سني عربي
2017-09-17 22:40:02
العراق عاصمه الخلافه الاسلاميه و موطن نبي الله ابراهيم
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( عدد التعليقات 17,869 )
28 - عمر السميري
2017-09-17 22:37:57
حماك الله ي وطني
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( عدد التعليقات 17,869 )
27 - عمر السميري
2017-09-17 22:37:33
السعودية دائما تسعى لفعل الخير لجميع دول العالم الاسلامي
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( عدد التعليقات 17,869 )
26 - عمر السميري
2017-09-17 22:36:38
مساكم الله بالخير جميعا
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25 - مهند البلغاري
2017-09-17 22:25:48
العراق فارسي و جماعتكم باعوه لإيران لا تضحك على نفسك يا 19. ثانياً انتم ترون السعودية عدوة لكم خلونا نشوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفارسية الغبية
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24 - Saad
2017-09-17 22:15:49
مناورة من الأكراد لتحقيق بعض المكاسب وهي دولة محاصرة فلا تستطيع تصدير النفط الا عبر تركيا او العراق واذا أرادوا الانفصال لازم احد الدول المحيطة بهم توافقهم وتدعمهم
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23 - مهند البلغاري
2017-09-17 22:12:29
من حق الأكراد دولتهم المستقلة. أما العروبة 😂 ضعوها في اللي انتم خابرين.
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22 - رطب
2017-09-17 22:00:13
فأما من عفى واصلح ليست بل يريد الإنسان ليفجر امامه والله اعلم حفظ الله مليكنا وشعبه
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21 - عراقي تميمي سني عربي
2017-09-17 21:57:07
البرزاني يطمح بابتلاع اراضي عربيه سكانها
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20 - جبال سدير
2017-09-17 21:53:45
لايوجد حكومة وطنية عربية مستقلة في العراق العراق يدار من قم وطهران والاكراد خبرهم عند الامريكان وبريطانياء زراعة الفتن في العالم وعلية لاجدوى من التوسط بينهم لاان هناك مخطط لتغيير خارطة الشرق الاوسط
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19 - عراقي تميمي سني عربي
2017-09-17 21:51:01
ارجو من الاخوان السعوديين مساعده العراق العربي من اعداءه الفرس،الترك، والعملاء الاكراد. العراق عربي ولا يجوز تقسيمه.
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18 - خالد
2017-09-17 21:41:42
استقلال كردستان العراق سوف يفتح المجال للاعراق غير الفارسية في ايران للمطالبة باستقلال اقاليمهم وهذا في صالح السعودية ولكن في المقابل سوف تمتد المطالب لدول اخرى مثل سوريا وتركيا وهذا ليس في مصلحتنا
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17 - راعي البل
2017-09-17 21:35:51
الوقت وهو نجم الدين ( كردي )
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16 - راعي البل
2017-09-17 21:34:55
لم يقم في العراق حكم اسلامي الا في عهد الدوله الامويه وعندما حكم الاكراد ولا تنسون ان من حرر فلطسين كردي وعندما حاول النصارى سرقة جثمان النبي صلى الله عليه وسلم استنجد بالحاكم الاسلامي الوحيد في ذلك
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15 - سامي
2017-09-17 21:24:58
لالتمزيق العراق . الاكراد خونه وعنصريين يكرهون العرب
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14 -
2017-09-17 21:21:52
الاكراد عندهم ولاء لوطنهم مو زي العراقيين
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13 -
2017-09-17 21:19:17
العراق انتهى !من يوم اعتلى اتباع السفيه الحكم .جيبوا اي دولة فتحوها او احسنوا ادارتها .صابتهم دعوة الحسين عليهم !
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12 - زائر
2017-09-17 21:18:13
مسعود برزاني اول شي مسلم وحاكم عادل ويخاف الله بشعبه لو يحكم العراق سيحكم بعدل وسيوزع الثروه بالعدل وسترجع العراق ورده وحدائق غناء أفضل من هؤلاء المجوس المجرمين الذين نهبو ثروات العراق لإيران واستعبدو
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11 - البطل برزاني
2017-09-17 21:16:36
لانضيع هذه الفرصة ابدا فهي انزلت من السماء لكي تجعلون الاتراك والفرس بيدكم هم والعبادي ارجو المماطله بهم ونجعلهم يركعون
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10 - زائر
2017-09-17 21:15:48
من استقبل وأنقذ العراقيين السنه والتي تقتلهم اله القتل الايرانيه ومليشياتها المجوسية المجرمه غير هذا القائد المسلم الشجاع السيد مسعود برزاني
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9 - البطل برزاني
2017-09-17 21:15:02
وارى العكس هذه اتتنا من طبق من ذهب لكي نجعلهم غصه في حلق قردوغان والفرس وعملاء المجوس - وندعهم فيما هم فيه
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8 - د ماجد
2017-09-17 21:12:53
وبالنسبة للاكراد هذي افضل حل لمعاقبة تركيا التي دخلت واكملت الناقص بالدوخه لنجعل الاتراك يذيقونهم من نفس الكأس لبردقان وقناة الحضيرة
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7 - د ماجد
2017-09-17 21:11:54
قبل لاارى الخبر - لندع العراق فيما هم فوالله انهم اول مايقحمونا في اي مشكلة لهم يقحموننا في مشاكلهم وولايثمر فيهم اي معروف مهما عملنا يكفي ان السعودية تطالب العراق بديون ولم ناخذ ديوننا منهم احتراما
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6 - مسمار
2017-09-17 21:07:28
احسنتم هذا سيجعل تركيا يجن جنونها خلوها تتأدب ع الاقل فجع الذيب ولا قتله!!
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5 - نيدو
2017-09-17 21:06:40
استقلال كردستان العراق لابد ان تدعمه المملكه لكي يقف سدا منيعا في وجه ايران واطماعها
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4 - وازماناااااه
2017-09-17 21:01:38
امنيتي انه تصير دولة اسمها كردستان من حقهم طالما هم كرد وبالملايين ليه يكونوا مشتتين بين اربع دول!! امر غريب وتدخلات اغرب !
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3 -
2017-09-17 20:57:41
هذا هو وطني السعوديه فاعلة الخيرات تطفئ نيران الفتن والحروب فحفظ الله ولاة امرها وجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. وأهلك اعداء الإسلام والمسلمين الخوارج والروافض وامم الكفر آمين
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2 - ابراهيم الشريف
2017-09-17 20:56:24
ورقه اتمنى ان تستفيد منها السعوديه
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1 - الحقباني
2017-09-17 20:54:07
علم (اتمن أن تكون هناك دوله اسمه  (((إقليم كردستان))) الآنه ليس في دوله اسمه العراق الآنه محتل من ايران بشهادة مسؤولين عراقين
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