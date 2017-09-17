ما موقف السعودية من استفتاء استقلال كردستان؟

حجم الخط A A A المرصد 36 4٬174 3 ساعات

صحيفة المرصد : عرضت السعودية لعب دور الوساطة لتهيئة الأجواء لإجراء حوار بين بغداد وأربيل لاحتواء أزمة فجرها عزم إقليم كردستان على تنظيم استفتاء على الاستقلال يوم الـ25 من سبتمبر / أيلول الجاري.

وأعربت العراق وإيران وتركيا عن معارضتها للخطوة الكردية فيما أعربت واشنطن ودول غربية عن قلقها من احتمال أن يفجر هذا الإجراء صراعات جديدة في المنطقة.

وفي هذه الأثناء، أوفدت المملكة وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، إلى إقليم كردستان حيث التقى برئيس كردستان مسعود بارزاني.

وأفادت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، عقب هذا اللقاء أن السعودية أبدت استعدادًا للتوسط وتهيئة الأجواء لإجراء حوار بين بغداد وأربيل.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن السبهان، عبّر عن “استعداد السعودية للتوسط وتهيئة أجواء المباحثات لمعالجة المشاكل بين الإقليم وبغداد”.

ومن جانبه، لفت بارزاني، إلى أن “الإقليم لم يغلق أبواب الحوار والتفاوض لحل المشاكل بين أربيل وبغداد”.

وأشاد رئيس الإقليم بـ”استمرار وتطوير علاقات الصداقة العريقة بين السعودية والإقليم”، مؤكدًا على العلاقات التاريخية بين الجانبين.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )