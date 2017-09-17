ما موقف السعودية من استفتاء استقلال كردستان؟
صحيفة المرصد : عرضت السعودية لعب دور الوساطة لتهيئة الأجواء لإجراء حوار بين بغداد وأربيل لاحتواء أزمة فجرها عزم إقليم كردستان على تنظيم استفتاء على الاستقلال يوم الـ25 من سبتمبر / أيلول الجاري.
وأعربت العراق وإيران وتركيا عن معارضتها للخطوة الكردية فيما أعربت واشنطن ودول غربية عن قلقها من احتمال أن يفجر هذا الإجراء صراعات جديدة في المنطقة.
وفي هذه الأثناء، أوفدت المملكة وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، إلى إقليم كردستان حيث التقى برئيس كردستان مسعود بارزاني.
وأفادت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، عقب هذا اللقاء أن السعودية أبدت استعدادًا للتوسط وتهيئة الأجواء لإجراء حوار بين بغداد وأربيل.
وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن السبهان، عبّر عن “استعداد السعودية للتوسط وتهيئة أجواء المباحثات لمعالجة المشاكل بين الإقليم وبغداد”.
ومن جانبه، لفت بارزاني، إلى أن “الإقليم لم يغلق أبواب الحوار والتفاوض لحل المشاكل بين أربيل وبغداد”.
وأشاد رئيس الإقليم بـ”استمرار وتطوير علاقات الصداقة العريقة بين السعودية والإقليم”، مؤكدًا على العلاقات التاريخية بين الجانبين.
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التعليقات
إيران لم تكبر و تتمدد الا على اكتافكم لأنها عدوة لدول الخليج . ومن حق الأكراد دولتهم المستقلة شعب يريد الحياة أما أنتم شعوب حاقدة غبية ولائها لمن يعادي دول الخليج..إيران هنا🚮🚮
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34 هههههه صدام كان يلعب على وتر العروبة وأنه سينهي نظام الخميني فما كان من دول الخليج الا دعم صدام . ثانياً إيران نجحت بفعل حكومة بشار و شيعة العراق واليمن انتم سبب تمددها عداء السعودية ودول الخليج.
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33/أنا ما أخوفك لأن الذكي مثلك لايخاف شيأً؟؟ كان هناك أناس أذكياء دعموا صدام ضد إيران فهيج عش الدبابير ثم سلم العراق للامريكي الذي سلفها للإيراني واليوم يريد تهييج التركي والإيراني عبر الكردي ذكاء؟
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هههههه تخوفنا بدولة شيعية يا أبو العز الدمشقي 😂😂 مافيه فرق بين العراقي الشيعي والعراقي السني *؟**
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(((( اذا العراقيين لم يستردوا دولتهم من المحتل الايراني حلال على الاكراد كردستان ))))
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راح يقسمون العراق للااشغال ايران وتركيا ،، والحبل على الجرار سوريا ليبيا اليمن ،،،، الخ
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الذكي الذي يؤيد دولة كردية بشمال العراق سيصحوا يوماً على دولة شيعية على حدوده بالبصرة ؟؟؟
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العراق عاصمه الخلافه الاسلاميه و موطن نبي الله ابراهيم
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حماك الله ي وطني
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السعودية دائما تسعى لفعل الخير لجميع دول العالم الاسلامي
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مساكم الله بالخير جميعا
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العراق فارسي و جماعتكم باعوه لإيران لا تضحك على نفسك يا 19. ثانياً انتم ترون السعودية عدوة لكم خلونا نشوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفارسية الغبية
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مناورة من الأكراد لتحقيق بعض المكاسب وهي دولة محاصرة فلا تستطيع تصدير النفط الا عبر تركيا او العراق واذا أرادوا الانفصال لازم احد الدول المحيطة بهم توافقهم وتدعمهم
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من حق الأكراد دولتهم المستقلة. أما العروبة 😂 ضعوها في اللي انتم خابرين.
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فأما من عفى واصلح ليست بل يريد الإنسان ليفجر امامه والله اعلم حفظ الله مليكنا وشعبه
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البرزاني يطمح بابتلاع اراضي عربيه سكانها
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لايوجد حكومة وطنية عربية مستقلة في العراق العراق يدار من قم وطهران والاكراد خبرهم عند الامريكان وبريطانياء زراعة الفتن في العالم وعلية لاجدوى من التوسط بينهم لاان هناك مخطط لتغيير خارطة الشرق الاوسط
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ارجو من الاخوان السعوديين مساعده العراق العربي من اعداءه الفرس،الترك، والعملاء الاكراد. العراق عربي ولا يجوز تقسيمه.
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استقلال كردستان العراق سوف يفتح المجال للاعراق غير الفارسية في ايران للمطالبة باستقلال اقاليمهم وهذا في صالح السعودية ولكن في المقابل سوف تمتد المطالب لدول اخرى مثل سوريا وتركيا وهذا ليس في مصلحتنا
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الوقت وهو نجم الدين ( كردي )
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لم يقم في العراق حكم اسلامي الا في عهد الدوله الامويه وعندما حكم الاكراد ولا تنسون ان من حرر فلطسين كردي وعندما حاول النصارى سرقة جثمان النبي صلى الله عليه وسلم استنجد بالحاكم الاسلامي الوحيد في ذلك
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لالتمزيق العراق . الاكراد خونه وعنصريين يكرهون العرب
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الاكراد عندهم ولاء لوطنهم مو زي العراقيين
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العراق انتهى !من يوم اعتلى اتباع السفيه الحكم .جيبوا اي دولة فتحوها او احسنوا ادارتها .صابتهم دعوة الحسين عليهم !
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مسعود برزاني اول شي مسلم وحاكم عادل ويخاف الله بشعبه لو يحكم العراق سيحكم بعدل وسيوزع الثروه بالعدل وسترجع العراق ورده وحدائق غناء أفضل من هؤلاء المجوس المجرمين الذين نهبو ثروات العراق لإيران واستعبدو
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لانضيع هذه الفرصة ابدا فهي انزلت من السماء لكي تجعلون الاتراك والفرس بيدكم هم والعبادي ارجو المماطله بهم ونجعلهم يركعون
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من استقبل وأنقذ العراقيين السنه والتي تقتلهم اله القتل الايرانيه ومليشياتها المجوسية المجرمه غير هذا القائد المسلم الشجاع السيد مسعود برزاني
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وارى العكس هذه اتتنا من طبق من ذهب لكي نجعلهم غصه في حلق قردوغان والفرس وعملاء المجوس - وندعهم فيما هم فيه
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وبالنسبة للاكراد هذي افضل حل لمعاقبة تركيا التي دخلت واكملت الناقص بالدوخه لنجعل الاتراك يذيقونهم من نفس الكأس لبردقان وقناة الحضيرة
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قبل لاارى الخبر - لندع العراق فيما هم فوالله انهم اول مايقحمونا في اي مشكلة لهم يقحموننا في مشاكلهم وولايثمر فيهم اي معروف مهما عملنا يكفي ان السعودية تطالب العراق بديون ولم ناخذ ديوننا منهم احتراما
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احسنتم هذا سيجعل تركيا يجن جنونها خلوها تتأدب ع الاقل فجع الذيب ولا قتله!!
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استقلال كردستان العراق لابد ان تدعمه المملكه لكي يقف سدا منيعا في وجه ايران واطماعها
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امنيتي انه تصير دولة اسمها كردستان من حقهم طالما هم كرد وبالملايين ليه يكونوا مشتتين بين اربع دول!! امر غريب وتدخلات اغرب !
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هذا هو وطني السعوديه فاعلة الخيرات تطفئ نيران الفتن والحروب فحفظ الله ولاة امرها وجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. وأهلك اعداء الإسلام والمسلمين الخوارج والروافض وامم الكفر آمين
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ورقه اتمنى ان تستفيد منها السعوديه
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علم (اتمن أن تكون هناك دوله اسمه (((إقليم كردستان))) الآنه ليس في دوله اسمه العراق الآنه محتل من ايران بشهادة مسؤولين عراقين
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