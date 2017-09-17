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ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة
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المرصد 39 5٬802 3 ساعات

صحيفة المرصد:عقدت الدائرة الجنائية في محكمة الشارقة الابتدائية، جلسة لمحاكمة طيار شاب يحمل جنسية عربية، بتهمة استدراج امرأة من الجنسية الآسيوية واغتصابها.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً من امرأة من الجنسية الآسيوية يفيد باتهام شاب عربي الجنسية مسلم يبلغ من العمر 34 عاماً باستدراجها إلى مكان سكنه واغتصابها .
وأفادت المرأة خلال التحقيقات، أنها تعرّفت على المتهم في نادٍ ليلي، وأنه أخبرها بأنه طيار وظهر كشخصية محترمة وعرض عليها إيصالها إلى مقر سكنها في دبي برفقة صديقه الذي كان بصحبته” لافته إلى أنها وافقت على عرضه .وفقاً لـ وفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية.
وأضافت ” أنها فوجئت بوصولهم إلى الشارقة، حيث أنزلهما صديقه أمام بناية، وقام المتهم بانتزاع هاتفها وعندما ركضت خلفه لأخذه قال لها إنه سيعطيها إياه داخل الشقة، وعند دخولهما أغلق الباب واغتصبها بعد أن صفعها على وجهها”.
وأشارت إلى أنها “غافلت المتهم وتسللت إلى الخارج حيث استنجدت بامرأة في الطابق الذي يعلوها تصادف وقوفها هناك وأشارت عليها بإبلاغ الشرطة”.
وتم إحالة المتهم إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

39 - شايم
2017-09-17 23:41:39
اولا من وين اخذها من دسكو بعدين اختلفو على المعلوم وهذه الحكاية
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38 - ابو شوشة منفوشة بالزاف
2017-09-17 23:40:36
شفتي يا آسيوية نهاية الأندية الليلية لو كنتي متعرفه عليه في نادي نهاري لأكتشفتي انه ماهو طيار وانه سباك عاطل خالي شغل ومطفر ومنتف ولنفذتي بجلدك وما طارت الطياره لكن وش نقول ناقصات عقل ودين .
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37 - د ماجد
2017-09-17 23:22:36
اللهم لك الحمد على نعمه في بلاد الحرمين حرسها الله
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36 - عبدالله
2017-09-17 23:22:34
الإسلام أعطى المرأة كامل الحرية بما يحفظ كرامتها ويصونها من الفواحش . سخر لها الرجل الأب الإبن الأخ الزوج الخ .. يا إخوان في السعودية المرأة معززة مكرمه تعيش ملكه قسما بالله العظيم ملكه
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35 - مع الخيل
2017-09-17 23:19:12
تبي فلوس شكل النادي الليلي في حالة ركود الله لايبلانا الحمد لله نحن في نعمة في بلادنا الله يديمها ولايغيير علينا
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34 - عبدالله
2017-09-17 23:11:54
هذه مشكلة اللي يسمونها حرية للأسف الشديد الكويت الأمارات قطر البحرين دمار دمار دمار نسأل الله لنا ولكم العافيه يارب اهدهم وعافهم وردهم إلى دينك ردا جميلا ويارب احفظ بلاد الحرمين من كل سوء السعودية
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33 - عايد
2017-09-17 23:00:40
هذه اخر الفنادق الخمور دبي الوضع مزري لاتدركون انفسكم
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32 - دكتور العرب
2017-09-17 22:56:53
طيب وش موديها النادي الليلي
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31 - Saad
2017-09-17 22:51:47
وشي تمارينهم بالنادي الليلي وش نوع ملابسهم الرياضية وشرابهم المقوي واضحة تبي فلوس ولا عطاها الخبل
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30 - -
2017-09-17 22:46:46
هذا مثل *** مثلاً؟😞
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29 - مزاجي كذا
2017-09-17 22:36:04
وش النادي الليلي هو غير الأندية المتعارف عليها مثلا نادي كذا ونادي كذا
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28 - صميدع
2017-09-17 22:34:47
نادي ليلي واخذ هاتفها وقال اعطيك اياه في الشقه ، يمتنعن وهن راغبات ، اقول ماتمشي على صميدع توروا غير هالروايه 😎
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27 - واحد
2017-09-17 22:24:14
نادي ليلي ويل للي سمح من الله
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26 - العنزي
2017-09-17 22:19:38
*** ماطلعتي مع رجل غريب واخذتي تكسي ***
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25 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 22:15:32
ما يؤمنون باليوم الآخر العلمان واليبرال عندهم الحياه حياه وحده ماجنه لا حياء ولا تستحياء ناس،وقحه مشرده
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24 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 22:14:42
كل اللمان الليبرال يجرون ع انفسهم بأوكار الدعاره
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23 - ولدالشيوخ
2017-09-17 22:07:47
اللهم احفظ نسائنا ونساء المسلمين واهدي شباب وفتيات المسلمين..
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22 - راكاااان
2017-09-17 21:59:34
من جعل نفسه قمامه تبعثره الدجاج
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21 -
2017-09-17 21:57:04
النوادي الليلة في دبي يذهب لها كل صاحب متعة حتى في عز الصيف .
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20 - كوكو
2017-09-17 21:48:18
كل شي بالقوة الا..... بالمرووه
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( عدد التعليقات 1,164 )
19 - رعد الشمال
2017-09-17 21:38:18
نادي ليلي مكان اللقاء والتعارف ولا تعليق
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18 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 21:38:10
الا من رحم ربي
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17 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 21:37:54
المستشفيات بشكل عام بين الأطباء الممرضات وحتى المريضات شي اللهم لاشماته
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16 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 21:37:20
مو كل الي يشغلهم محترمين مثل الأطباء وغيرهم بينهم قصص تفشل ووقاحه عيني عينك
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15 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 21:36:28
ولا ليبرالي ؟***ولا علماني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 21:36:11
يمكنه بعد من تغطي ي مرع والإخوانج ما نستبعد
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( عدد التعليقات 22,254 )
13 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-17 21:36:03
أنا أعتقد أن الآسيويه ,,,مفبركه السالفه ,,,,ولا أي بنت ,,,وخصوصا الآسيويات بالنوادي الليليه ,,,عملهم معروف ,,,,يستاهل عموما ,,,,تزوج أحسن وأبرك
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12 -
2017-09-17 21:35:36
تعليق مخالف
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11 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 21:35:04
اما تتعرف ع واحد ضايع في شات ولا مقهى ***اللهم لا شماته ليتها معارفه في شغلها في مكان محترم جيرانهم شي
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10 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 21:32:37
ظهر شخصيه محترمه مو كل الرجال اشباه مثل اللي نعرفهم واللي لا احيان يكون في الاجنبي،خير افضل من ابن جلدتها والعكس
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9 - أنها تعرّفت على المتهم في نادٍ ليلي،
2017-09-17 21:32:18
كل مفسدة تؤدي الى مفسدة أكبر منها
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8 - ام شوشه منفوشه
2017-09-17 21:31:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - عليكم فيه
2017-09-17 21:29:42
وما اكثر المجرمين بلباس شريف!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 -
2017-09-17 21:29:39
يجب البعد عن النوادي الليلية والأماكن التي تقود إلى الشر والله خير حافظاً
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5 - راعي البل
2017-09-17 21:28:21
قصه مضحكه مبكيه لايكتبها حتى كتاب الخيال الهندي،،،،،
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4 - الحياة حلوة
2017-09-17 21:28:20
رقم 3. العربي. فاهم النادي. الليلي. غلط.
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3 - _
2017-09-17 21:15:21
نادي ليلي وباقي تشتكي الله وكبر عليك
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
2 - ali
2017-09-17 21:15:19
هذه نهاية الحرية التي يتمنونها النساء وسلملي على الحرية
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
1 - نوني&
2017-09-17 21:06:46
نادي ليلي ووافقت يوصلها بعدين تشتكيه الله لايبلانا ...
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