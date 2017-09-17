ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

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صحيفة المرصد:عقدت الدائرة الجنائية في محكمة الشارقة الابتدائية، جلسة لمحاكمة طيار شاب يحمل جنسية عربية، بتهمة استدراج امرأة من الجنسية الآسيوية واغتصابها.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً من امرأة من الجنسية الآسيوية يفيد باتهام شاب عربي الجنسية مسلم يبلغ من العمر 34 عاماً باستدراجها إلى مكان سكنه واغتصابها .

وأفادت المرأة خلال التحقيقات، أنها تعرّفت على المتهم في نادٍ ليلي، وأنه أخبرها بأنه طيار وظهر كشخصية محترمة وعرض عليها إيصالها إلى مقر سكنها في دبي برفقة صديقه الذي كان بصحبته” لافته إلى أنها وافقت على عرضه .وفقاً لـ وفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية.

وأضافت ” أنها فوجئت بوصولهم إلى الشارقة، حيث أنزلهما صديقه أمام بناية، وقام المتهم بانتزاع هاتفها وعندما ركضت خلفه لأخذه قال لها إنه سيعطيها إياه داخل الشقة، وعند دخولهما أغلق الباب واغتصبها بعد أن صفعها على وجهها”.

وأشارت إلى أنها “غافلت المتهم وتسللت إلى الخارج حيث استنجدت بامرأة في الطابق الذي يعلوها تصادف وقوفها هناك وأشارت عليها بإبلاغ الشرطة”.

وتم إحالة المتهم إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .