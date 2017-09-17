ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة
صحيفة المرصد:عقدت الدائرة الجنائية في محكمة الشارقة الابتدائية، جلسة لمحاكمة طيار شاب يحمل جنسية عربية، بتهمة استدراج امرأة من الجنسية الآسيوية واغتصابها.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً من امرأة من الجنسية الآسيوية يفيد باتهام شاب عربي الجنسية مسلم يبلغ من العمر 34 عاماً باستدراجها إلى مكان سكنه واغتصابها .
وأفادت المرأة خلال التحقيقات، أنها تعرّفت على المتهم في نادٍ ليلي، وأنه أخبرها بأنه طيار وظهر كشخصية محترمة وعرض عليها إيصالها إلى مقر سكنها في دبي برفقة صديقه الذي كان بصحبته” لافته إلى أنها وافقت على عرضه .وفقاً لـ وفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية.
وأضافت ” أنها فوجئت بوصولهم إلى الشارقة، حيث أنزلهما صديقه أمام بناية، وقام المتهم بانتزاع هاتفها وعندما ركضت خلفه لأخذه قال لها إنه سيعطيها إياه داخل الشقة، وعند دخولهما أغلق الباب واغتصبها بعد أن صفعها على وجهها”.
وأشارت إلى أنها “غافلت المتهم وتسللت إلى الخارج حيث استنجدت بامرأة في الطابق الذي يعلوها تصادف وقوفها هناك وأشارت عليها بإبلاغ الشرطة”.
وتم إحالة المتهم إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .
التعليقات
اولا من وين اخذها من دسكو بعدين اختلفو على المعلوم وهذه الحكاية
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شفتي يا آسيوية نهاية الأندية الليلية لو كنتي متعرفه عليه في نادي نهاري لأكتشفتي انه ماهو طيار وانه سباك عاطل خالي شغل ومطفر ومنتف ولنفذتي بجلدك وما طارت الطياره لكن وش نقول ناقصات عقل ودين .
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اللهم لك الحمد على نعمه في بلاد الحرمين حرسها الله
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الإسلام أعطى المرأة كامل الحرية بما يحفظ كرامتها ويصونها من الفواحش . سخر لها الرجل الأب الإبن الأخ الزوج الخ .. يا إخوان في السعودية المرأة معززة مكرمه تعيش ملكه قسما بالله العظيم ملكه
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تبي فلوس شكل النادي الليلي في حالة ركود الله لايبلانا الحمد لله نحن في نعمة في بلادنا الله يديمها ولايغيير علينا
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هذه مشكلة اللي يسمونها حرية للأسف الشديد الكويت الأمارات قطر البحرين دمار دمار دمار نسأل الله لنا ولكم العافيه يارب اهدهم وعافهم وردهم إلى دينك ردا جميلا ويارب احفظ بلاد الحرمين من كل سوء السعودية
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هذه اخر الفنادق الخمور دبي الوضع مزري لاتدركون انفسكم
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طيب وش موديها النادي الليلي
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وشي تمارينهم بالنادي الليلي وش نوع ملابسهم الرياضية وشرابهم المقوي واضحة تبي فلوس ولا عطاها الخبل
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هذا مثل *** مثلاً؟😞
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وش النادي الليلي هو غير الأندية المتعارف عليها مثلا نادي كذا ونادي كذا
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نادي ليلي واخذ هاتفها وقال اعطيك اياه في الشقه ، يمتنعن وهن راغبات ، اقول ماتمشي على صميدع توروا غير هالروايه 😎
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نادي ليلي ويل للي سمح من الله
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*** ماطلعتي مع رجل غريب واخذتي تكسي ***
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ما يؤمنون باليوم الآخر العلمان واليبرال عندهم الحياه حياه وحده ماجنه لا حياء ولا تستحياء ناس،وقحه مشرده
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كل اللمان الليبرال يجرون ع انفسهم بأوكار الدعاره
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اللهم احفظ نسائنا ونساء المسلمين واهدي شباب وفتيات المسلمين..
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من جعل نفسه قمامه تبعثره الدجاج
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النوادي الليلة في دبي يذهب لها كل صاحب متعة حتى في عز الصيف .
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كل شي بالقوة الا..... بالمرووه
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نادي ليلي مكان اللقاء والتعارف ولا تعليق
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الا من رحم ربي
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المستشفيات بشكل عام بين الأطباء الممرضات وحتى المريضات شي اللهم لاشماته
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مو كل الي يشغلهم محترمين مثل الأطباء وغيرهم بينهم قصص تفشل ووقاحه عيني عينك
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ولا ليبرالي ؟***ولا علماني
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يمكنه بعد من تغطي ي مرع والإخوانج ما نستبعد
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أنا أعتقد أن الآسيويه ,,,مفبركه السالفه ,,,,ولا أي بنت ,,,وخصوصا الآسيويات بالنوادي الليليه ,,,عملهم معروف ,,,,يستاهل عموما ,,,,تزوج أحسن وأبرك
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اما تتعرف ع واحد ضايع في شات ولا مقهى ***اللهم لا شماته ليتها معارفه في شغلها في مكان محترم جيرانهم شي
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ظهر شخصيه محترمه مو كل الرجال اشباه مثل اللي نعرفهم واللي لا احيان يكون في الاجنبي،خير افضل من ابن جلدتها والعكس
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كل مفسدة تؤدي الى مفسدة أكبر منها
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وما اكثر المجرمين بلباس شريف!
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يجب البعد عن النوادي الليلية والأماكن التي تقود إلى الشر والله خير حافظاً
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قصه مضحكه مبكيه لايكتبها حتى كتاب الخيال الهندي،،،،،
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رقم 3. العربي. فاهم النادي. الليلي. غلط.
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نادي ليلي وباقي تشتكي الله وكبر عليك
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هذه نهاية الحرية التي يتمنونها النساء وسلملي على الحرية
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نادي ليلي ووافقت يوصلها بعدين تشتكيه الله لايبلانا ...
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