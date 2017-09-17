شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

حجم الخط A A A المرصد 40 4٬808 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة بأحد المحلات التجارية ، لحظة قيام عائلة بسرقة مبلغاً مالياً من المحل بطريقة ماكرة .وظهر من خلال الفيديو دخول العائلة المكونة من زوج وزوجته وطفلة وطفل ، ثم قاموا بالتجول داخل المحل محاولين إلهاء العمال ، فيما قام الأب بتوجيه ابنه إلى خزينة المحل ، ليقوم بسرقة مبلغاً مالياً قارب 3 آلاف ريال .وبعد انتهاء السرقة قاموا بالانصراف من المحل سريعاً .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )