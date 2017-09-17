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شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك
صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة بأحد المحلات التجارية ، لحظة قيام عائلة بسرقة مبلغاً مالياً من المحل بطريقة ماكرة .وظهر من خلال الفيديو دخول العائلة المكونة من زوج وزوجته وطفلة وطفل ، ثم قاموا بالتجول داخل المحل محاولين إلهاء العمال ، فيما قام الأب بتوجيه ابنه إلى خزينة المحل ، ليقوم بسرقة مبلغاً مالياً قارب 3 آلاف ريال .وبعد انتهاء السرقة قاموا بالانصراف من المحل سريعاً .
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التعليقات
40 -2017-09-17 23:50:23
الي تسرق ماهي بعيده تطلع لفوق
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39 - مفسر أحلام2017-09-17 23:49:14
تعليق مخالف
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38 -2017-09-17 23:48:59
سبحان الله الخبيثون للخبيثات
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37 - المر2017-09-17 23:48:47
الي 26 اذلف وش تبغي انت الانكار انت اللي منكر مليت بطنك صرت تتفلسف قم بس قم
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36 - يا ساتر2017-09-17 23:44:23
يا عالم الوضح والله متدهور وهؤلاء والله ما لجأو للسرقة هو وعائلته الا للحاجة الله يستر عليهم . فواتير كهرب ماء ايجار طلبات مدارس وبيت ووقود ومخالفات ورسوم وضرائب . والراتب ما يكفي الحاجة اذا كان موظف
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35 - ❤️شووووووق❤️2017-09-17 23:42:14
غطاء الوجه هذا شر لابد التخلص منه حتى نتعرف على اللصوص
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34 - ابوعبدالله2017-09-17 23:37:20
ياعيني على التربيه والله وراز الشماغ والعقال والذي يشوفه في نظره رجال عاقل ابوعيال يتسوق وهوه اكبرحرامي الله يسود وجهك ياقليل الحيا عل كبرك هذا وحرامي ماتستحي عيب عليك السرقه وترسل بنتك ياشيخ استحي
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33 - الزبدة2017-09-17 23:35:22
السمر مشكلة في كل مكان في العالم ضروري جداً ينشاف لهم حل
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32 - عيد2017-09-17 23:18:04
الرجال اعرفه عنده ظروف و رجع الفلوس للمحل و اعتذر
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31 - اقنعه او مكياج او سحر2017-09-17 23:08:09
ت 29 هذولا مايدورون ستر الحال اتوقع انه يركب افخم سياره ويسكن في مكان فاخر ذولا نصابين ومحترفين وعايشين ع الحرام بالخدع والشعوذه الله يزيلهم
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( عدد التعليقات 8,991 )30 - بسمه
الحمدلله الذي عافانا ..شحط طول وعرض ويعلم اولاده السرقه والمال الحرام بدال مايشتغل اي شي ..وانتوا اللي تبررون له مالكم كيف تحكمووون 🤦♀️
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29 - دنياعجب2017-09-17 23:00:29
الله يسترحاله اكيديبي يشتري أغراض المدرسه ماحوله راتب الله المستعان
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28 - اقنعه او مكياج او سحر2017-09-17 22:59:39
ذا النوعيات باطفالهم ان كانو اصلا اطفالهم يتواجدون في الاسواق وقصور الافراح محتالين ولصوص خدعهم لاتنتهي بدءا من تغيير الوجه والمظهر الخارجي شاهدت شخص يركب سياره وجهه وجه فلبيني ورجله سوداء
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27 -2017-09-17 22:52:49
تعليق مخالف
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26 -2017-09-17 22:51:28
الي يقولك سوداني والي يقلك يماني والي يقولك مغربي والي يقولك سوري الانكار ما راح ينفعكم ياشعب الله الامين
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25 - مقيم بالسعودية2017-09-17 22:37:11
لابس حرام وياكل حرام ويمد ايدو وبكره ربنا باليه في ولد عاق ويجلس قارف الناس والحكومة في التواصل الإجتماعي لاحول ولا قوة إلا بالله حكومة المملكة العربية السعودية خيرها على الجميع وينكرها غير جاحد وكداب
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24 -2017-09-17 22:36:51
حرام مافي شى واضح وضوح الشمس
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23 - مانع القحطاني2017-09-17 22:32:52
مشروع تخريج حراااميه محترفين!! حسبنا الله عليه من اب وعليها من ام ظلمه طغاه فاشلين ايش ذنب الاطفال وايش ذنب المجتمع يبلش بهم بعدين
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22 -2017-09-17 22:26:48
عائله***
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21 - 🌴😎🌴2017-09-17 22:22:28
وين المعلق أفريقي ماله حس🤔😴😂لكن الخطأ من المحاسب المفروض مايترك الفلوس ويروح بعيد عنها فهذا غلط
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20 - واحد2017-09-17 22:22:23
بعض الناس يبرر السرقه بالحاجه الحاجه
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19 - المر2017-09-17 22:16:58
ليشليش مايقفل الدرج اللي فيه الفلوس يترك الفلوس ويتجول في المحل لا غلط السرقه ميبررها ا شي ماعندك تاكل اشحذ
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18 - العنزي2017-09-17 22:16:30
الحقباني اس كلام انا مافيه معلوم حقباني ليتهم رقدوا ولا كتبت.
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17 -2017-09-17 22:14:39
يمكن الحاجه اللي دعتهم للسرقه والا السرقه حرام ولايجوز للشخص ياكل اولاده حرام اشحث ولاتسرق
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16 - واحد2017-09-17 22:14:36
*** رجل شحط يقدر يشتغل لا اعانه الله
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15 - العنزي2017-09-17 22:14:20
والقادم أدهى وأمر وستذكرون كلامي صارت ضاهره للأسف مع الوضع الاقتصادي. اللهم احفظ امننا
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14 -2017-09-17 22:11:40
الزوجة بيضاء والدليل شوف يدينها قبل ماتدخل المحل وهي تعدل العباية
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13 - العطوي2017-09-17 22:02:51
الحاجه
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12 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-17 22:00:58
لابس العباية مستحيل تكون حرمة والدليل ماعندها على العبايه كنترول كل شوي ترجع العبايه على الرأس الشيء الثاني الطول الفارع مستحيل تكون حرمة والدليل الأخير المشية مو مشيت حرمة هذا مشيت حرامي قصدي رجل
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11 -2017-09-17 21:59:50
خوال .... وهذا نتيجة التجنيس
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10 - الله المستعان2017-09-17 21:56:48
والله مايسرق الا من حاجه بعض الناس مايلقى اللي يأكل
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9 - خالد2017-09-17 21:53:01
سود الله وجهك يالحرامي .. نتمنى سرعة القبض عليه وقطع يده عند السوبر اللي سرق منه
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8 - عبادي الهلالي2017-09-17 21:51:54
صاحب المحل وضيع !!! ترى لو كان الزوجين اجنبين من نفس جنسيه صاحب المحل***
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7 - ماجد2017-09-17 21:50:01
تعليق مخالف
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6 - محب وطنه2017-09-17 21:47:56
المفروض صاحب المحل يتسائل من اين لك هذا اكيد انه اجنبي والمتستر سعودي ياخذ الفتات
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5 - محب وطنه2017-09-17 21:46:44
الزي السعودي يلبسه اغلب الاجانب وقد يكون لابس العباءة رجل
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4 -2017-09-17 21:45:26
وليش يترك درج الفلوس بدون قفل غلط العامل نفسه
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3 - زائر من الكواكب2017-09-17 21:43:26
سوداني
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2 - الحقباني2017-09-17 21:42:07
علم هل سرق حرام علي فقير وكبير ومسئول وهل سرق الارض عتبار سرق ارض حكومه حرام كيف اذا سرق صالح طالح الارض له 35 سنه كيف يكون ذلك علم
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1 - ماجد2017-09-17 21:36:49
شكل أصحاب المحل ****
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بواسطة : المهااااا
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