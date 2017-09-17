بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما
صحيفة المرصد : قاد المهاجم الليبري وليام جيبور فريقه النصر لخطف نقطه ثمينة من أمام مضيّفه الأهلي، بعد تسجيله هدفا قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة لتنتهي القمة بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري “جميل” للمحترفين، وسط حضور رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ.
وتقدم الأهلي مبكراً عن طريق لاعب الوسط فيتفاتزيديس في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة بعد خطأ فادح من الحارس النصراوي وليد عبدالله، وعادل البديل وليام جيبور للنصر في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة من زميله محمد السهلاوي.
وبهذا التعادل يرتفع رصيد النصر إلى خمس نقاط تضعه في المركز الخامس، وأضاف الأهلي نقطة إلى رصيده ليصبح أربع نقاط وضعته خلف النصر في المركز السادس.
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هدف #الاهلي في مرمى #النصر بـ #دوري_جميل#الاهلي_النصر pic.twitter.com/Rusb9ybEpF
— أخبار الكرة السعودية (@sport360arabic1) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧
هدف التعادل لفريق #النصر في مرمى #الاهلي بـ #دوري_جميل#الاهلي_النصر pic.twitter.com/sWgHjaTMB5
— أخبار الكرة السعودية (@sport360arabic1) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
ت42 *****
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دفاع النصر فكه والحارس وجه النكبه والبقيه لا فن ولاتكتيك ولا حبكه
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اما الحارس حفله الكوره مع السهلاوي وشوي يدخل داخل الشبك الحارس ههههههههههاي..اطلع يافاشل صغر القول على المهاجم ههههههههههههههههاي
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عمر السميري بسومه**** 😂
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للاسف العالمي يضيع نتيجة تارخية وان كان الحكم اقل من مستوى المباراة
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ت36 ونت الصادق يحتضر
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للاسف نشوف القاب هابطه من ناس اقل مايقال عنهم ما عندهم الروح الرياصيه الحضاريه والنقد الهادف والبناء في النهابه هذه انديه الوطن لو لا وجود جميع الانديه لم نتمتع بمشاهدت الرياضه و كلهم يخدمون المنتخب
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سامي الجابر ينتظر ههههههههههههههههههههههههه
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ت33 نام عندك مدرسة نام خل عنك بلنتي هذا تحليك انت
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تركي ال شيخ اعطى للمباراه حلاوه بتواجده اتمنى له التوفيق
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الحكم كان مع الفقر بلنتي ما حسبه والا كانت النتيجة ٢ صفر
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والله الفقر نجى من هزيمة كبيرة نادي ضعيف
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عنوده ***بعد المباراة
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الاسبوع القادم هي مباراة الكلاسيكو السعودي وياليت يكون الفريقين كاملي النجوم حتى نستمتع بمباراة ترجعنا للزمن الجميل الذي كانت الرياضة شريفة بدون دفع رباعي .. الباطن المتصدر وعلى ارضه سيلعب مع الاهلي .
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أسمرغبر // خلصتي من غسيل السيارات ولاباقي ،،، صدقني ماتنفعك التعليقات هنا {{ شف رزقك ودور ع الزبائن احسلك }}} شكل مخك محجر من كثر كرف الكفرات ،، ومن كثرتفكيرك في عمك وتاج راسك {{ االعاالمي}}
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هذا هو جمهورهم الحقيقي ٢٥ فقراوي و ٦٧ 🐸 حضروا ليثبتوا شعبية هذين الناديين .. لكن الملفت هدف الاهلي وحارس الفقر الذي صرفه سامي ومقلب صغير الرياض فيه .. لو تجيب بزر ما يجي فيه هدف بهذا الشكل
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الحزين على الفريدي خذه ماضيع النصر الا انانيته الزايدة
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اقالة عادل البطي / تنصيب ماجد / الغاء لجنة توثيق البطولات ... كل هذا في اول اسبوع من تعيين آل الشيخ والقادم مذهل .. الآن عرفنا لماذا قال زكي الصالح حسبي الله ..
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مساكين التعادل عندهم يعتبرونه فوز وانتصار
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خبر عاجل / الآن إحتفالات عارمة لجماهير الحالمي تجتاح شوارع الرياض بسبب التعادل مع الأهلي 🐸 😎
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ما اجمل من ان يكون لديك اندية خدمية تخدمك للصدارة وتعطل بعض .. حتى جمهورهم ما حضر لانه مشغول بمتابعة اخبار سامي الجابر
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ت19 بسومه ان شاء عكس ماتوقعين ان شاء الله تحيتي لك
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محترفي النصر مميزين بس ناقصهم التاقلم مع بعض تمنيت لو المدرب اشرك الجميعه...النصر كان مستحوذ على المباراه
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العنيد// أقول لجمهور {{ القواطي }} رحو نامو بس الدوري لسا بأوله ممدين على الضغط الخير جاي،، }} }} وانتوا يابامبي خذوا وضعية الميت كعادتكم بس تنهزمون او تتعادلون ههههههههههههه
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يراضيكم آل الشيخ بإلغاء التوثيق ولكن لن ننسى تعادلكم المضحك + الله يعين الاتحاد اول الاندية الجماهيرية اللي بعون الله رح تنجلد😉
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أقول لجمهور {{ القواطي }} رحو نامو بس الدوري لسا بأوله ممدين على الضغط الخير جاي،، }} }}
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ت15اجل يلعب مع فريق الهلال الفائز بصعوبه على احد او الاتحاد المنهار حدد
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( عدد التعليقات 1 )11 - العننيد :22 السميري /// حيااااك ،،، الاهلي والنصر حبايب ،،، /// كلنا ابناء وطن واحد
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تعادل مستحق فكلا الفريقين لا يستحق أحدهما الفوز فقط انا حزنان على شخص واحد فقط وهو الفريدي فهو لاعب كبير وموهوب وحرام يلعب في مثل هذه الانديه
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مساء النور السميري ..تسلم يارب 💙الله يسعدك واتمنى ربي يسهلها للهلال 💙
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المتعوس وخايب الرجا
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السميري /// حيااااك ،،، الاهلي والنصر حبايب ،،،
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الملكي {{ الاهلي }} والعالمي {{ النصر 💛💙}} قدموا مباراة جيده ، تقاسموا المستوى والنتيجة ، وحظ اوفر للجميع في المباريات القادمه...
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العنيد هاااردلك ع التعادل
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العالمي والملكي حبايب
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اتمنى لكم التوفيق في الاسويه من اعماق قالبي ي بسووومه
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بسووومه مساء الخير ي زعيمه
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مبروك التعادل للاهلي
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العالمي كان ينقصه الحظ فقط لكن الفريق يقدم اداء اكثر من رائع والعالميه صعبه قويه
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يبدو ان الاهلي متأثر بخروجه من البطوله الاسيويه
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الاهلي كان افضل في الشوط الاول والنصر كان افضل في الشوط الثاني
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شكر الله سعيكم ياصغار ماكانت بتصير أجمل من كذا 😂💙
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تعادل مستحق
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