بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

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صحيفة المرصد : قاد المهاجم الليبري وليام جيبور فريقه النصر لخطف نقطه ثمينة من أمام مضيّفه الأهلي، بعد تسجيله هدفا قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة لتنتهي القمة بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري “جميل” للمحترفين، وسط حضور رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ.

وتقدم الأهلي مبكراً عن طريق لاعب الوسط فيتفاتزيديس في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة بعد خطأ فادح من الحارس النصراوي وليد عبدالله، وعادل البديل وليام جيبور للنصر في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة من زميله محمد السهلاوي.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد النصر إلى خمس نقاط تضعه في المركز الخامس، وأضاف الأهلي نقطة إلى رصيده ليصبح أربع نقاط وضعته خلف النصر في المركز السادس.

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