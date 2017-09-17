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بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما
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المرصد 43 2٬083 3 ساعات

صحيفة المرصد : قاد المهاجم الليبري وليام جيبور فريقه النصر لخطف نقطه ثمينة من أمام مضيّفه الأهلي، بعد تسجيله هدفا قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة لتنتهي القمة بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري “جميل” للمحترفين، وسط حضور رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ.
وتقدم الأهلي مبكراً عن طريق لاعب الوسط فيتفاتزيديس في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة بعد خطأ فادح من الحارس النصراوي وليد عبدالله، وعادل البديل وليام جيبور للنصر في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة من زميله محمد السهلاوي.
وبهذا التعادل يرتفع رصيد النصر إلى خمس نقاط تضعه في المركز الخامس، وأضاف الأهلي نقطة إلى رصيده ليصبح أربع نقاط وضعته خلف النصر في المركز السادس.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

43 -
2017-09-18 00:17:06
ت42 *****
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42 - العالمي
2017-09-18 00:01:17
دفاع النصر فكه والحارس وجه النكبه والبقيه لا فن ولاتكتيك ولا حبكه
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41 - wad
2017-09-17 23:57:11
اما الحارس حفله الكوره مع السهلاوي وشوي يدخل داخل الشبك الحارس ههههههههههاي..اطلع يافاشل صغر القول على المهاجم ههههههههههههههههاي
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40 -
2017-09-17 23:49:54
عمر السميري بسومه**** 😂
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39 - تصريح
2017-09-17 23:45:07
للاسف العالمي يضيع نتيجة تارخية وان كان الحكم اقل من مستوى المباراة
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38 -
2017-09-17 23:44:22
ت36 ونت الصادق يحتضر
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37 - زائر
2017-09-17 23:43:46
للاسف نشوف القاب هابطه من ناس اقل مايقال عنهم ما عندهم الروح الرياصيه الحضاريه والنقد الهادف والبناء في النهابه هذه انديه الوطن لو لا وجود جميع الانديه لم نتمتع بمشاهدت الرياضه و كلهم يخدمون المنتخب
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36 - زائر
2017-09-17 23:37:07
سامي الجابر ينتظر ههههههههههههههههههههههههه
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35 -
2017-09-17 23:36:17
ت33 نام عندك مدرسة نام خل عنك بلنتي هذا تحليك انت
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34 -
2017-09-17 23:33:34
تركي ال شيخ اعطى للمباراه حلاوه بتواجده اتمنى له التوفيق
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33 - اهلاوي
2017-09-17 23:32:54
الحكم كان مع الفقر بلنتي ما حسبه والا كانت النتيجة ٢ صفر
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32 - اهلاوي
2017-09-17 23:31:05
والله الفقر نجى من هزيمة كبيرة نادي ضعيف
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31 - اسمرعبرالملكـــي
2017-09-17 23:28:57
عنوده ***بعد المباراة
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30 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-17 23:26:42
الاسبوع القادم هي مباراة الكلاسيكو السعودي وياليت يكون الفريقين كاملي النجوم حتى نستمتع بمباراة ترجعنا للزمن الجميل الذي كانت الرياضة شريفة بدون دفع رباعي .. الباطن المتصدر وعلى ارضه سيلعب مع الاهلي .
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( عدد التعليقات 11,020 )
29 - العنيد
2017-09-17 23:20:56
أسمرغبر // خلصتي من غسيل السيارات ولاباقي ،،، صدقني ماتنفعك التعليقات هنا {{ شف رزقك ودور ع الزبائن احسلك }}} شكل مخك محجر من كثر كرف الكفرات ،، ومن كثرتفكيرك في عمك وتاج راسك {{ االعاالمي}}
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28 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-17 23:20:44
هذا هو جمهورهم الحقيقي ٢٥ فقراوي و ٦٧ 🐸 حضروا ليثبتوا شعبية هذين الناديين .. لكن الملفت هدف الاهلي وحارس الفقر الذي صرفه سامي ومقلب صغير الرياض فيه .. لو تجيب بزر ما يجي فيه هدف بهذا الشكل
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27 - الفاهم
2017-09-17 23:18:25
الحزين على الفريدي خذه ماضيع النصر الا انانيته الزايدة
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26 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-17 23:16:54
اقالة عادل البطي / تنصيب ماجد / الغاء لجنة توثيق البطولات ... كل هذا في اول اسبوع من تعيين آل الشيخ والقادم مذهل .. الآن عرفنا لماذا قال زكي الصالح حسبي الله ..
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25 -
2017-09-17 23:15:48
مساكين التعادل عندهم يعتبرونه فوز وانتصار
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
24 - عبدالله اليامي
2017-09-17 23:13:41
خبر عاجل / الآن إحتفالات عارمة لجماهير الحالمي تجتاح شوارع الرياض بسبب التعادل مع الأهلي 🐸 😎
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
23 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-17 23:12:11
ما اجمل من ان يكون لديك اندية خدمية تخدمك للصدارة وتعطل بعض .. حتى جمهورهم ما حضر لانه مشغول بمتابعة اخبار سامي الجابر
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
22 - نفر كويس
2017-09-17 23:10:08
ت19 بسومه ان شاء عكس ماتوقعين ان شاء الله تحيتي لك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
21 -
2017-09-17 23:06:53
محترفي النصر مميزين بس ناقصهم التاقلم مع بعض تمنيت لو المدرب اشرك الجميعه...النصر كان مستحوذ على المباراه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,992 )
20 - بسمه
2017-09-17 23:04:50
العنيد// أقول لجمهور {{ القواطي }} رحو نامو بس الدوري لسا بأوله ممدين على الضغط الخير جاي،، }} }} وانتوا يابامبي خذوا وضعية الميت كعادتكم بس تنهزمون او تتعادلون ههههههههههههه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 8,992 )
19 - بسمه
2017-09-17 23:02:59
يراضيكم آل الشيخ بإلغاء التوثيق ولكن لن ننسى تعادلكم المضحك + الله يعين الاتحاد اول الاندية الجماهيرية اللي بعون الله رح تنجلد😉
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 11,020 )
18 - العنيد
2017-09-17 23:00:19
أقول لجمهور {{ القواطي }} رحو نامو بس الدوري لسا بأوله ممدين على الضغط الخير جاي،، }} }}
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 -
2017-09-17 22:58:08
ت15اجل يلعب مع فريق الهلال الفائز بصعوبه على احد او الاتحاد المنهار حدد
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 17,869 )
16 - عمر السميري
2017-09-17 22:55:43
( عدد التعليقات 1 )11 - العننيد :22 السميري /// حيااااك ،،، الاهلي والنصر حبايب ،،، /// كلنا ابناء وطن واحد
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
15 - حامد
2017-09-17 22:54:08
تعادل مستحق فكلا الفريقين لا يستحق أحدهما الفوز فقط انا حزنان على شخص واحد فقط وهو الفريدي فهو لاعب كبير وموهوب وحرام يلعب في مثل هذه الانديه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,992 )
14 - بسمه
2017-09-17 22:53:17
مساء النور السميري ..تسلم يارب 💙الله يسعدك واتمنى ربي يسهلها للهلال 💙
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - Crk
2017-09-17 22:52:43
المتعوس وخايب الرجا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 11,020 )
12 - العنيد
2017-09-17 22:51:22
السميري /// حيااااك ،،، الاهلي والنصر حبايب ،،،
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 11,020 )
11 - العنيد
2017-09-17 22:50:21
الملكي {{ الاهلي }} والعالمي {{ النصر 💛💙}} قدموا مباراة جيده ، تقاسموا المستوى والنتيجة ، وحظ اوفر للجميع في المباريات القادمه...
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 17,869 )
10 - عمر السميري
2017-09-17 22:49:13
العنيد هاااردلك ع التعادل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - نصراوي شرقاوي
2017-09-17 22:48:59
العالمي والملكي حبايب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 17,869 )
8 - عمر السميري
2017-09-17 22:47:32
اتمنى لكم التوفيق في الاسويه من اعماق قالبي ي بسووومه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,869 )
7 - عمر السميري
2017-09-17 22:46:39
بسووومه مساء الخير ي زعيمه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 -
2017-09-17 22:46:21
مبروك التعادل للاهلي
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
5 - نصراوي
2017-09-17 22:46:05
العالمي كان ينقصه الحظ فقط لكن الفريق يقدم اداء اكثر من رائع والعالميه صعبه قويه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 17,869 )
4 - عمر السميري
2017-09-17 22:43:55
يبدو ان الاهلي متأثر بخروجه من البطوله الاسيويه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,869 )
3 - عمر السميري
2017-09-17 22:43:10
الاهلي كان افضل في الشوط الاول والنصر كان افضل في الشوط الثاني
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 8,992 )
2 - بسمه
2017-09-17 22:43:03
شكر الله سعيكم ياصغار ماكانت بتصير أجمل من كذا 😂💙
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,869 )
1 - عمر السميري
2017-09-17 22:42:20
تعادل مستحق
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