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شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!
صحيفة المرصد : توفي مصارع ثيران، يبلغ من العمر (26 عاماً)، بعد إصابته بجروح خطيرة من قبل ثور يبلغ وزنه 530 كجم، هاجمه وحشر جسده بين قرنيه وأوقعه على الأرض، في البرتغال.
وقع الحادث المروع أمام حشد من الناس في حلبة مصارعة الثيران في “مويتا”، وتوفي في وقت لاحق بعد محاولات يائسة من قبل الجراحين لإنقاذ حياته.
وكان المصارع “فرناندو كينتيلا “يشارك مجموعة من الرجال لأداء عرض تقليدي لمصارعة الثيران، والذي يعتمد على تحدي الثور بأيديهم العارية من خلال الوقوف أمامه ورمي البيض عليه، من أجل لفت انتباهه، فيحاول أحد الرجال السيطرة على رأسه بينما يقفز الآخرون فوقه.
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التعليقات
8 -2017-09-18 01:42:44
قلبي يتقطع عندما شاهدت هذا الثور المسكين والدما تنزف منه كم هو مؤلم عندما يموت حيوان أمام عينك وانت لا تحرك ساكن الحمد لم اعتدي على حيوان او طائر فى حياتي لأني محب للحياة والطبيعة واصوات العصافير
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( عدد التعليقات 28,594 )7 - قلم الحقيقه
قتلته حماقته رحمه الله . لايمكن صرف له الشهادة لأن سبب وفاته الحماقة. هذا أشبه بمن يقف أمام شاحنة مسرعة على طريق عام ورئيسي لايقافها ثم ماتلبث الا وتطحن عظامه بدمائه.
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6 - محمد الجعيد2017-09-18 00:50:45
ذنب الثور
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5 - _2017-09-18 00:45:48
الله لايبلانا
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4 - ابو راكان2017-09-18 00:35:04
مصارعه عادله قاتل او مقتول
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3 - The mask2017-09-18 00:31:23
الجمهور ومن في الحلبة ليسوا سوى قطيع من الثيران قضى أحدهم نحبه بين ذراعي مخلوق كان يحاول بكل شرف الدفاع عن نفسه ولا تستطيع أي محكمة إدانته
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2 - انـــــــــــا2017-09-18 00:13:36
تستاهل
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1 - راكاااان2017-09-17 23:47:12
طلعت هو الثور
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بواسطة :
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بواسطة : الحقباني
علم هذا مشهور علم...
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بواسطة : ابوفهد
شوف ال مصري مين يدفع اكثر شعب شحاذ...
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