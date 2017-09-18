شاهد.. تباهوا بالأسلحة وأطلقوا الأعيرة النارية أثناء احتفالهم بـ”مزاين الإبل”.. وهكذا تعاملت معهم شرطة الرياض

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صحيفة المرصد: ألقت الأجهزة الأمنية بالرياض، القبض على 10 أشخاص نظموا حفلًا غير مرخص لما يعرف بـ”مزاين الإبل” تخلله استعراض السلاح والتباهي به وإطلاق أعيرة نارية.

وجاء ذلك بعد أن رصدت الشرطة عددًا من مقاطع الفیديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي توثق الحفل.

وأعلنت الشرطة أن إدارة التحريات والبحث الجنائي ضبطت 10 مواطنین، منھم 4 ثبت تنظیمھم للحفل، مؤكدة أنه جار العمل على إیقاف وضبط كل من له صلة بھذه المخالفة .

وأكدت الشرطة ضرورة وجوب استصدار التراخیص والموافقات النظامیة اللازمة قبل إقامة أي أنشطه أو مھرجانات عامة،مشيرة إلى أن مخالفة ذلك يُعرض مقیم الحفل وكل من له صلة للمساءلة القانونیة.