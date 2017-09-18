الرئيسية / شاهد.. تباهوا بالأسلحة وأطلقوا الأعيرة النارية أثناء احتفالهم بـ”مزاين الإبل”.. وهكذا تعاملت معهم شرطة الرياض
شاهد.. تباهوا بالأسلحة وأطلقوا الأعيرة النارية أثناء احتفالهم بـ”مزاين الإبل”.. وهكذا تعاملت معهم شرطة الرياض
صحيفة المرصد: ألقت الأجهزة الأمنية بالرياض، القبض على 10 أشخاص نظموا حفلًا غير مرخص لما يعرف بـ”مزاين الإبل” تخلله استعراض السلاح والتباهي به وإطلاق أعيرة نارية.
وجاء ذلك بعد أن رصدت الشرطة عددًا من مقاطع الفیديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي توثق الحفل.
وأعلنت الشرطة أن إدارة التحريات والبحث الجنائي ضبطت 10 مواطنین، منھم 4 ثبت تنظیمھم للحفل، مؤكدة أنه جار العمل على إیقاف وضبط كل من له صلة بھذه المخالفة .
وأكدت الشرطة ضرورة وجوب استصدار التراخیص والموافقات النظامیة اللازمة قبل إقامة أي أنشطه أو مھرجانات عامة،مشيرة إلى أن مخالفة ذلك يُعرض مقیم الحفل وكل من له صلة للمساءلة القانونیة.
التعليقات
23 - ياسر112017-09-18 01:45:23
يا ليت عند خليف اربع ملايين واربع بيوت وكلهن بالعليا وياليت عندي من النياق 20 -- ارداهن اللي مثل نجم الثريا 00 للشاعر خليف الله يرحمة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - ابو سالم2017-09-18 01:41:22
هذا ماحذرنا منه في السابق ،، مواكب سيارات واسلحه ناريه كثيفه وحمل اعلام غير اعلام الدوله الرسميه !! اشبه بالميليشيات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - عابد سالم2017-09-18 01:34:21
هذه الاحتفالات بالسباقات لا فائدة منها ويقوم بها بعض المهتمين ويتخللها مخالفات مثل اطلاق الأعيرة النارية وقد تصل الى حدود غسيل الأموال فيجب مراقبتها ومتابعتها بشدة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - ابو بدر - الرياض2017-09-18 01:29:22
افضل وسيله لغسيل الاموال وترويج المخدرات هي مزاين الابل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - محمد الحمراني2017-09-18 01:27:19
التعامل معهم كمخربين غوغاء وسجن عدة سنوات وبيع كامل موجودات الحفل والتبرع بقيمتها لابطال الحد الجنوبي وكذلك اية احتفالات شيلات او تجمع هياط قبلي وبذلك يتجمع مئات الملايين من المهايطين ونسلم هياطهم صح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 -2017-09-18 01:24:53
جلبوا معهم الأطفال لتعليمهم الهيااااط حتى لا بندثر هذا النوع من الهياااط هذا السلف اذن لانعتب على الخلف بعد زمن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -2017-09-18 01:22:31
التطور يريد حكمه مدروسة ولكن هنا تهور بضروسة استخفاف بامن الدوله و انظمتها وفي الاخير سجن و تعهد و لكن لا مجيب الحمد لله على العقل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 -2017-09-18 01:21:41
لي مو قبيلي طيب احنا وش نسويلك حنا نفتخر بقبايلنا ولي غزا الدول حتى تكونت المملكه هم قبايلنا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
15 -2017-09-18 01:15:24
هذول شيوخ تميم ونعم فيهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - برق الشمال2017-09-18 01:13:06
اتمنى الغاء سباق الحيوانات ونتجه الى سباق العلم والابتكار وسباق العمل الصناعى في الحداده والنجاره وجميع المهن هذ ماينهض بنا. ونستغنى عن العماله والله يوفق الجميع
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
13 - المااااضي2017-09-18 01:12:22
في عيد الاضحى عزمنا احد الاشخاص ..وكان عددنا 7 ..وعندما قدم لنا العشاء تفاجأنا بتقديم صحن كبير عليه قعود (جمل) و 4 خرفان ..بصراحه هو أكرمنا ولكن لاحظنا الهياط بعزومته..النعمه لاتدوم عند من لايقدرها...
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
12 -2017-09-18 01:08:54
لا جديد سيبقى هذا الهياط في هذه البلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها..ذلك لأمرين لأنها مترسخة في العقل الجمعي..ولأنه لا توجد جدية في إنزال عقوبات صارمة ورادعة بهؤلاء الخارجين على أنظمة الدولة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - المااااضي2017-09-18 01:05:17
اذا تخلصنا من الاخونجيه والمهايطيه والصحويه فنحن بخير ومستعدين لرؤية 2030
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
10 - المااااضي2017-09-18 01:03:13
والله لن نتقدم ولن نتطور مادام هؤلاء المهايطيه بيننا.يجب الغاء مزاين الأبل***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - عوال الشايب2017-09-18 01:01:49
انت يا تعليق 6 يمكن تنصح بالهداية لكن تقول تخلف هذولا عوال قبائل ومواطنين منا وفينا . نعم تصرفهم غلط والحكومة هم اللي مسؤولين عنهم وسينبهن علهم بعدم عمل مثل هذي المزاينات الغير مرخصة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - الكويس2017-09-18 00:55:52
قولوا المنظم اجنبي وماحد راح يكلمكم ولا يقرب منكم ✋️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - شاآآآايب من جبل عسير2017-09-18 00:53:51
تخلف وعنصرية وهياط.كلما زاد جهل الإنسان تضيق دائرة افقه وكلما زاد ثقافة اتسعت دائرة افقه ويصبح ولآئه للوطن وليس للقبيلة فبالوطن نال الحرية والأمن والأستقرار ورغد العيش بل وبالنظافة.وسمى نجمه بين الأمم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
6 - راكاااان2017-09-18 00:51:41
معظم الي معهم من الأطفال ونقول كيف يجي الهياااااط ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -2017-09-18 00:44:29
هياط ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - _2017-09-18 00:43:43
هياط ماله سنع الله يعين الرجال الامن على هذي الاشكال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 -2017-09-18 00:43:00
المفروض يونهم الحد الجنوبي حقين هياط من أين لك هذاااا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - الستيني2017-09-18 00:37:58
استهتار وإشغال لرجال الأمن !!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - ابو عوض القحطاني2017-09-18 00:17:03
ظاهره خطيره جدا تعتبر خروج عن القانون ،، يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :
بيتحول أهل الرياض من القعدان ***...
بواسطة : الحقباني
علم هذا مشهور علم...
بواسطة : مرور الكرام
الله اعلم العيب في الشاب ولا في الشايب...
بواسطة : ابوفهد
شوف ال مصري مين يدفع اكثر شعب شحاذ...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معهالمرصد 80 5٬065 3 ساعات
ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقةالمرصد 43 7٬539 5 ساعات
مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولارالمرصد 58 2٬864 15 ساعة
حماس تحل حكومتها وتوافق على إجراء انتخاباتوكالات 38 1٬901 17 ساعة
المرصد الرياضي
منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!المرصد 57 5٬563 2 ساعتين
بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهماالمرصد 43 2٬079 3 ساعات
كشف تفاصيل حملة سرية أطاحت بمدرب الشباب سامي الجابر !المرصد 72 8٬999 18 ساعة
4 أسباب وراء إقالة سامي الجابر من قيادة الشبابالمرصد 50 7٬120 23 ساعة
اخبار فنية
بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟المرصد 15 7٬089 6 ساعات
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”المرصد 25 4٬089 يوم واحد
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صورالمرصد 24 15٬139 يومين
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟المرصد 41 13٬444 3 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادهاالمرصد 56 11٬116 يوم واحد
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !المرصد 90 25٬960 يومين
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!المرصد 42 14٬148 يومين
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصرالمرصد 127 17٬693 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرارالمرصد 4 339 17 دقيقة
شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوكالمرصد 51 6٬656 4 ساعات
شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسميالمرصد 30 12٬739 5 ساعات
وجده بالقرب من أغنامه .. فيديو : مزارع يقتل ثعبان ضخم ويشق بطنه بمشرط .. شاهد ماذا وجد! .. مفاجأة!المرصد 15 11٬706 7 ساعات
اخبار ثقافية
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديوالمرصد 11 913 8 ساعات
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”المرصد 33 2٬616 يوم واحد
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 6٬616 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬634 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬050 5 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 15٬783 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 16٬227 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬497 شهر واحد
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”المرصد 35 4٬315 يومين
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديوالمرصد 11 9٬417 4 أيام
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنيةالمرصد 23 2٬963 5 أيام
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكةالمرصد 58 5٬928 6 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬621 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬594 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬537 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬768 أسبوعين
الاخيرة
“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع غرب العاصمةالمرصد 3 187 8 دقائق
شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!المرصد 8 2٬285 2 ساعتين
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاءالمرصد 19 15٬043 يومين
كاريكاتير